¿Has tenido problemas de cobertura últimamente con tu iPhone? La última actualización podría ayudarte

Durante las primeras semanas de uso, algunos usuarios de los nuevos iPhone 17 y iPhone Air informaron de dificultades para realizar o recibir llamadas, así como pérdidas totales de señal, incluso tras reiniciar el dispositivo.

En foros como Reddit, numerosos usuarios describieron cortes de señal, llamadas que no se completaban o teléfonos que permanecían en modo SOS durante horas. Estos fallos no parecen estar vinculados a un operador específico.

Apple responde con la actualización iOS 26.0.1

Recientemente, Apple ha lanzado la actualización iOS 26.0.1, que incluye una corrección destinada específicamente a este problema. Según las notas oficiales de la compañía, la actualización soluciona un error que provocaba que “un pequeño número de usuarios de iPhone no pudieran conectarse a la red móvil después de actualizar a iOS 26”.

Esta versión también corrige otros errores menores relacionados con Bluetooth y Wi-Fi, mejorando la estabilidad general del sistema.

Los fallos eran intermitentes y difíciles de detectar

Lo más frustrante para los afectados fue la naturaleza intermitente del fallo. Algunas llamadas fallaban sin aviso previo, mientras que en otras ocasiones el teléfono parecía funcionar con normalidad.

En varios casos, los usuarios solo se enteraron de las llamadas perdidas porque sus contactos les informaron después. El sistema no mostraba notificaciones ni registros de las llamadas que no llegaban a establecerse.

Tras instalar iOS 26.0.1, los primeros usuarios afirman que los problemas de conectividad han desaparecido por completo. Llamadas que antes fallaban ahora se realizan sin cortes, y el modo SOS ya no se activa sin motivo.