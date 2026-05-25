iOS 27 podría permitir usar Google Cast en el iPhone como alternativa a AirPlay

Apple podría verse obligada a abrir un poco más el ecosistema del iPhone en Europa. Después de los cambios relacionados con las tiendas de apps alternativas, la elección de apps predeterminadas y la interoperabilidad con accesorios de terceros, el siguiente frente parece estar en una función muy habitual para quienes envían música, fotos o vídeo desde el móvil a una televisión o altavoz: AirPlay.

Según ha adelantado Bloomberg, Apple estaría trabajando para que iOS 27 permita usar alternativas a AirPlay a nivel de sistema en la Unión Europea. En la práctica, esto significa que servicios como Google Cast u otros protocolos de transmisión podrían integrarse de forma mucho más profunda en el iPhone, sin depender únicamente de apps concretas.

El iPhone podría permitir elegir Google Cast como sistema de transmisión predeterminado

Hasta ahora, AirPlay ha sido la vía principal y más integrada para enviar contenido desde un iPhone a otros dispositivos compatibles, como Apple TV, televisores inteligentes, altavoces o receptores de audio. Existen alternativas, pero normalmente funcionan dentro de aplicaciones específicas y no como una opción disponible en todo el sistema.

El cambio que prepara Apple iría bastante más lejos. Los usuarios podrían escoger desde los ajustes del sistema qué protocolo quieren utilizar por defecto para transmitir contenido. AirPlay seguiría estando disponible, pero ya no sería necesariamente la opción privilegiada o única dentro del ecosistema iOS.

Esto abriría la puerta a que un usuario con un iPhone pudiera enviar música, vídeos o fotos con más facilidad a televisores, altavoces o dispositivos que no son compatibles con AirPlay, pero sí con Google Cast u otros estándares. Para quienes viven en una casa con productos de varias marcas, el cambio podría ser especialmente útil.

La Unión Europea vuelve a empujar a Apple a abrir iOS

Este movimiento estaría directamente relacionado con la Ley de Mercados Digitales, más conocida como DMA, la normativa europea que busca limitar el poder de las grandes plataformas digitales consideradas “guardianes de acceso”.

La Comisión Europea ya ha dejado claro que Apple debe ofrecer a desarrolladores y fabricantes de dispositivos una interoperabilidad “gratuita y efectiva” con funciones de hardware y software controladas por iOS y iPadOS. Entre los ámbitos señalados se encuentran accesorios, dispositivos conectados y funciones de comunicación entre productos.

En los últimos años, esta presión regulatoria ha provocado cambios importantes en el iPhone dentro de la Unión Europea. Apple ha tenido que permitir tiendas de aplicaciones alternativas, abrir más opciones para navegadores y pagos, facilitar la elección de determinadas apps predeterminadas y mejorar la compatibilidad con accesorios de terceros. La propia Apple reconoce en su documentación para desarrolladores que ha introducido cambios específicos en iOS, iPadOS, Safari y la App Store para cumplir con la DMA en Europa.

Una mejora importante para televisores, altavoces y dispositivos no compatibles con AirPlay

La gran ventaja para el usuario sería la comodidad. Hoy en día, si un dispositivo no es compatible con AirPlay, enviar contenido desde un iPhone puede ser más incómodo de lo deseable. En muchos casos hay que abrir una aplicación compatible, buscar el botón correcto y confiar en que tanto el móvil como el receptor soporten el mismo sistema de transmisión.

Con una integración a nivel de sistema, esa experiencia podría simplificarse mucho. El iPhone podría tratar a Google Cast u otros protocolos como opciones nativas, de forma parecida a como actualmente lo hace con AirPlay.

Esto beneficiaría especialmente a quienes tienen televisores con Google TV, Chromecast, altavoces inteligentes de distintas marcas o dispositivos multimedia que nunca han formado parte del ecosistema de Apple. También podría reducir la sensación de fragmentación entre plataformas, uno de los problemas clásicos cuando se mezclan productos de Apple, Google, Microsoft y fabricantes de electrónica de consumo.

El cambio podría quedarse solo en Europa

Como ha ocurrido con otras medidas derivadas de la DMA, es probable que esta apertura de AirPlay no llegue a todos los mercados. Apple suele limitar los cambios regulatorios europeos a los usuarios de la Unión Europea, argumentando que estas obligaciones introducen más complejidad y posibles riesgos para la privacidad y la seguridad.

Esto significa que un iPhone usado en España, Francia, Alemania o Italia podría tener opciones de transmisión más abiertas que el mismo modelo vendido o utilizado en Estados Unidos. No sería la primera vez que el iPhone ofrece funciones distintas según la región por motivos regulatorios.

La gran duda es si esa limitación geográfica frenará la adopción de alternativas reales a AirPlay. Para que Google Cast u otros sistemas se conviertan en opciones atractivas dentro de iOS, los fabricantes y desarrolladores tendrán que ver suficiente incentivo para invertir en esa integración.

Un paso hacia un estándar más universal

Más allá de Google Cast, el cambio podría tener una consecuencia más ambiciosa: facilitar la llegada de estándares abiertos o más universales para enviar contenido entre dispositivos. En un escenario ideal, un usuario podría transmitir audio, vídeo o fotos de forma sencilla entre iOS, Android, Windows, macOS y Linux, sin tener que pensar demasiado en qué marca ha fabricado cada dispositivo.

Ese ha sido durante años uno de los grandes problemas del hogar conectado. AirPlay funciona muy bien dentro del ecosistema Apple, Google Cast está muy extendido en dispositivos Android y televisores, y otros fabricantes tienen sus propias soluciones. El resultado es que muchas veces el usuario acaba dependiendo de combinaciones concretas de móvil, app y dispositivo receptor.

La apertura de iOS a alternativas de AirPlay no garantiza por sí sola el fin de esa fragmentación, pero sí puede ser un paso relevante. Si el iPhone permite elegir otros servicios de transmisión como opción predeterminada, los fabricantes tendrán más motivos para ofrecer compatibilidad real y no simples apaños dentro de apps individuales.

Apple pierde control, pero los usuarios ganan opciones

Para Apple, este tipo de cambios no son menores. AirPlay forma parte de esa experiencia cerrada y muy controlada que la compañía ha defendido durante años: todo funciona de manera sencilla, pero preferiblemente dentro de su ecosistema.

La Unión Europea está obligando a cambiar ese equilibrio. Apple puede seguir ofreciendo AirPlay como una opción perfectamente integrada, pero tendrá que convivir con alternativas que compitan en igualdad de condiciones dentro del sistema.

Para los usuarios, la noticia es positiva. No todo el mundo tiene un Apple TV, un HomePod o un televisor compatible con AirPlay. Muchos hogares combinan iPhone con Chromecast, televisores Android TV, altavoces de terceros o dispositivos multimedia de distintas marcas. Que el iPhone se comunique mejor con todos ellos debería traducirse en menos fricción y más libertad de elección.

Por ahora, toca esperar a iOS 27

La función todavía no ha sido anunciada oficialmente por Apple, por lo que conviene tomar la información con cierta cautela. La previsión es que llegue con iOS 27, cuyo lanzamiento público se espera para septiembre, siguiendo el calendario habitual de Apple.

Si finalmente se confirma, será otro ejemplo de cómo la presión regulatoria europea está transformando poco a poco el iPhone. La compañía sigue defendiendo su enfoque cerrado como una forma de proteger la experiencia, la privacidad y la seguridad del usuario, pero la DMA está obligando a que algunas de sus funciones clave sean más interoperables.

AirPlay no va a desaparecer. Pero en Europa, al menos, podría dejar de ser la única puerta realmente cómoda para enviar contenido desde un iPhone.