Samsung quiere que tu Galaxy Watch controle el aire acondicionado mientras duermes

Samsung quiere que sus relojes y anillos inteligentes hagan algo más que medir tu sueño: también podrían encargarse de ajustar el aire acondicionado mientras duermes.

La compañía ha mostrado una nueva función llamada WindFree Wearable Good Sleep, pensada para conectar dispositivos como el Galaxy Watch o el Galaxy Ring con sus próximos aires acondicionados Bespoke AI WindFree de 2026. La idea es sencilla, pero bastante atractiva: que el sistema detecte cuándo te has dormido y adapte automáticamente la climatización de la habitación para ayudarte a descansar mejor.

Tu Galaxy Watch podría controlar el aire acondicionado mientras duermes

Antes de irse a la cama, mucha gente ajusta el termostato para dejar la habitación a una temperatura cómoda. El problema es que esa temperatura ideal no siempre se mantiene durante toda la noche. A veces te despiertas con frío, otras con calor, y en muchas ocasiones terminas buscando el mando del aire acondicionado a oscuras.

Samsung quiere evitar precisamente eso combinando sus wearables con sus equipos de climatización inteligentes. Con WindFree Wearable Good Sleep, el reloj o el anillo inteligente detectan que el usuario se ha quedado dormido y envían una señal al aire acondicionado para activar el modo de refrigeración WindFree Cooling.

A partir de ahí, el sistema puede ajustar el rendimiento del aire acondicionado para mantener un entorno más adecuado según los patrones de sueño del usuario, sin que sea necesario modificar la temperatura manualmente durante la noche.

Una función pensada para mejorar el descanso nocturno

La clave de esta función está en aprovechar los datos que ya recogen los dispositivos Galaxy durante la noche. Tanto el Galaxy Watch como el Galaxy Ring están diseñados para monitorizar el sueño, por lo que pueden detectar cuándo el usuario se queda dormido y, previsiblemente, usar esa información para activar rutinas domésticas inteligentes.

En el caso de los aires acondicionados Bespoke AI WindFree de 2026, Samsung plantea una experiencia más automatizada: el wearable detecta el inicio del sueño, se comunica con el ecosistema SmartThings y el aire acondicionado entra en un modo pensado para ofrecer una climatización más suave y estable.

El objetivo es que el usuario no tenga que preocuparse por subir o bajar la temperatura durante la noche. En lugar de eso, el sistema adapta la refrigeración de forma automática para crear un ambiente más cómodo.

WindFree Cooling: refrigeración sin sensación directa de aire

El nombre de la función no es casual. Samsung lleva tiempo usando la marca WindFree para referirse a sus sistemas de climatización que intentan enfriar la estancia sin generar una corriente de aire directa y molesta.

Esto resulta especialmente interesante durante la noche, ya que muchas personas encuentran incómodo dormir con el aire apuntando directamente hacia la cama. Con el modo WindFree Cooling, el aire acondicionado busca mantener la temperatura sin esa sensación de chorro frío constante.

Al integrarlo con un wearable, Samsung añade una capa adicional de automatización: no solo se trata de enfriar la habitación, sino de hacerlo en el momento adecuado y en función del descanso del usuario.

Cómo se configura Wearable Good Sleep

Para utilizar Wearable Good Sleep, será necesario tener instalada la aplicación SmartThings en el dispositivo wearable compatible. Además, el aire acondicionado tendrá que estar conectado a la red WiFi doméstica para poder comunicarse con el resto del ecosistema.

Samsung indica que la configuración podrá realizarse desde la aplicación del reloj, dentro de la opción “Sleep well with smart devices”. También será posible activarlo desde los ajustes del teléfono, entrando en Ajustes > Modo y rutina > Sueño.

Como es lógico, el usuario deberá llevar puesto el Galaxy Watch o el Galaxy Ring mientras duerme. Sin el wearable en la muñeca o en el dedo, el sistema no podría detectar el inicio del sueño ni enviar la orden correspondiente al aire acondicionado.

Un paso más en la casa inteligente de Samsung

Esta función encaja dentro de la estrategia de Samsung de convertir SmartThings en el centro de la experiencia doméstica conectada. La compañía no solo quiere que sus dispositivos midan datos de salud o controlen aparatos de forma aislada, sino que colaboren entre sí para anticiparse a las necesidades del usuario.

En este caso, la propuesta tiene bastante sentido. El sueño es uno de los ámbitos donde los wearables han ganado más relevancia en los últimos años, y la temperatura de la habitación puede influir mucho en la calidad del descanso. Un sistema capaz de combinar ambas cosas puede resultar especialmente útil para quienes ya utilizan dispositivos Galaxy y tienen productos compatibles en casa.

Además, esta integración refuerza el papel del Galaxy Ring, un dispositivo pensado para llevarse también durante la noche de forma más cómoda que un reloj. Si Samsung consigue que el anillo actúe como una especie de sensor silencioso para automatizar el hogar, podría ganar atractivo más allá de las métricas de salud.

Por ahora, ligado a los nuevos aires acondicionados Bespoke AI WindFree

La parte menos positiva es que la función parece estar vinculada a los nuevos aires acondicionados Bespoke AI WindFree de 2026, por lo que no está claro si llegará a modelos anteriores o si estará disponible en todos los mercados.

Tampoco se han detallado todavía todos los parámetros que tendrá en cuenta el sistema para ajustar la climatización. Samsung habla de adaptar el entorno según los patrones de sueño, pero no queda claro hasta qué punto el aire acondicionado modificará la temperatura, la intensidad o el modo de funcionamiento en tiempo real.

En cualquier caso, la idea apunta a una evolución lógica del hogar inteligente: dispositivos que no solo obedecen órdenes, sino que reaccionan automáticamente a nuestras rutinas.