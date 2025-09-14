iPhone 17: Así funciona la nueva carga rápida de Apple con 60W

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Apple lleva años perfeccionando la carga de sus iPhone con un enfoque en la seguridad y la eficiencia. Aunque podría haber apostado por cargadores extremadamente rápidos, la compañía ha priorizado evitar el exceso de calor que afecta la salud y vida útil de las baterías.

Con el iPhone 17, Apple presenta un nuevo avance: la carga rápida con su adaptador dinámico, aunque con ciertas limitaciones.

El nuevo Dynamic Power Adapter de Apple

La gama iPhone 17 es totalmente compatible con la última especificación USB Power Delivery, conocida como USB PD 3.2. Para aprovechar al máximo esta tecnología, es necesario un cargador compatible, y Apple ha lanzado su propia solución: el Adaptador de corriente dinámico de 40 W (máx. 60W).

Por el momento, no aparece en la Apple Store de España, sino únicamente en la de Estados Unidos por 39 dólares.

Este cargador compacto cuenta con clavijas plegables y un solo puerto USB-C, lo que lo hace práctico y portátil. Además, es uno de los primeros en implementar el estándar USB PD 3.2 SPR AVS.

Qué significa SPR AVS y por qué importa

SPR hace referencia a Standard Power Rate (tasa de potencia estándar) y AVS a Adjustable Voltage Supply (suministro de voltaje ajustable). Mientras que otros cargadores trabajan con saltos predeterminados de voltaje, el sistema AVS permite ajustar en intervalos de apenas 100 mV.

Esto significa que el iPhone recibe exactamente la energía que necesita en cada momento, optimizando la velocidad de carga, reduciendo el calor y evitando desperdicio energético.

Carga al 50 % en solo 20 minutos

Gracias a esta tecnología, los iPhone 17 pueden recuperar el 50 % de la batería en apenas 20 minutos. Una mejora notable respecto a generaciones anteriores, que además preserva mejor la salud de la batería a largo plazo.

Aunque se denomina adaptador de 40W, este accesorio puede alcanzar picos de hasta 60W cuando el dispositivo lo requiere. Esa flexibilidad permite que el cargador se adapte no solo al iPhone, sino también a otros equipos que demanden mayor potencia, como iPads o incluso ciertos portátiles ligeros.

Si bien actualmente el acceso a esta carga rápida parece limitado al nuevo adaptador oficial de Apple, al tratarse de un estándar abierto (USB PD 3.2), es cuestión de tiempo que fabricantes de accesorios de terceros lancen sus propias alternativas compatibles.