iPhone Flip: El plegable de Apple que buscaría ser más compacto y de bolsillo

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Apple vuelve a colocarse en el centro de los rumores sobre móviles plegables. Mientras el primer iPhone plegable “tipo libro” lleva tiempo sonando como el gran salto de la compañía en esta categoría, ahora surge otra posibilidad: un modelo con formato concha, más compacto y pensado para llevarlo en el bolsillo.

Eso sí, por el momento no hay nada confirmado, y el propio informe insiste en que no es un producto asegurado.

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Apple estudia un iPhone plegable tipo “concha” con diseño cuadrado

Según ha explicado el periodista Mark Gurman en su boletín Power On, Apple está “explorando” la idea de lanzar un iPhone plegable con un diseño cuadrado de tipo «concha», es decir, un terminal que se pliega verticalmente como los clásicos “flip”.

En el mundillo ya se le ha empezado a llamar “iPhone Flip”, aunque las filtraciones dejan claro que sería un nombre oficioso y no necesariamente el comercial.

Un rival directo para Galaxy Z Flip y el Razr moderno

De materializarse, este hipotético “iPhone Flip” competiría de tú a tú con plegables tipo concha como el Samsung Galaxy Z Flip 7 y el Motorola Razr, dos de las referencias más claras en el formato.

La clave de esta clase de dispositivos no suele ser maximizar el tamaño de pantalla, sino ofrecer una experiencia premium con un cuerpo mucho más portátil y fácil de guardar.

Primero llegaría el iPhone plegable “tipo libro”

El dato importante es el orden de lanzamiento. Gurman sitúa este modelo tipo concha como un “después”, es decir, posterior al primer iPhone plegable de Apple. Ese primer plegable se espera con un diseño que se abre “como un libro”, en la línea de los Fold actuales.

En los rumores más repetidos, ese primer iPhone Fold ofrecería una pantalla interior grande de alrededor de 7,7 pulgadas, orientada a consumo multimedia y juego, y con posibilidades de multitarea.

Septiembre como ventana para el primer plegable

El calendario que se maneja en estas informaciones apunta a que el primer iPhone plegable podría llegar en septiembre de 2026 (si finalmente Apple decide dar el paso este año). A partir de ahí, tendría sentido que una segunda generación o una segunda “forma” (tipo concha) se plantease más adelante, cuando el mercado ya haya validado el concepto.

La estrategia: crear demanda y luego ampliar formatos

El razonamiento que se atribuye a Apple es bastante reconocible: si el primer plegable funciona, podría generar “demanda real” dentro de la categoría, y entonces sí tendría lógica ofrecer más tamaños y formas, igual que ha pasado históricamente con los iPhone tradicionales (diferentes diagonales y gamas).

Un plegable tipo libro cubriría el uso “pantalla grande en el bolsillo”, mientras que uno tipo concha pondría el foco en portabilidad y bolsillo, priorizando compactación cuando está cerrado.