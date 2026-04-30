YouTube va a activar el modo picture-in-picture gratis en todo el mundo

YouTube sigue afinando su estrategia para convencer a los usuarios de pasarse a suscripciones de pago, pero al mismo tiempo está empezando a democratizar algunas de sus funciones más prácticas.

La última novedad va en esa dirección: el modo imagen dentro de imagen (picture-in-picture o PiP) se expande a nivel global… con matices importantes.

YouTube lleva el modo picture-in-picture a todo el mundo

Hasta ahora, la posibilidad de seguir viendo un vídeo en una pequeña ventana flotante mientras usas otras apps era uno de los grandes reclamos de YouTube Premium. Sin embargo, la compañía ha confirmado que esta función se desplegará globalmente tanto en iOS como en Android.

Esto significa que usuarios fuera de Estados Unidos — donde ya estaba disponible incluso sin suscripción — empezarán a disfrutar de esta característica en los próximos meses.

El modo PiP permite minimizar un vídeo y mantenerlo visible en una esquina de la pantalla, lo que resulta especialmente útil para consumir contenido mientras respondes mensajes, navegas por redes sociales o consultas el correo.

No todo el contenido será compatible

Aquí es donde llegan las limitaciones. Aunque la función se amplía a más usuarios, no todos tendrán acceso completo a ella.

Los usuarios gratuitos y los suscriptores de YouTube Premium Lite podrán utilizar picture-in-picture únicamente en vídeos de formato largo que no sean musicales. Es decir, podrás ver entrevistas, análisis, tutoriales o vlogs en segundo plano… pero no videoclips.

Para disfrutar del modo PiP con contenido musical, seguirá siendo necesario contar con una suscripción completa a YouTube Premium. Es un movimiento bastante claro: ofrecer valor añadido gratuito, pero reservar ciertas experiencias clave para quienes pagan.

Cómo activar el modo PiP en tu móvil

Si quieres aprovechar esta función sin pagar, el proceso es bastante sencillo, aunque puede variar ligeramente según el sistema operativo.

En iPhone, basta con reproducir un vídeo compatible y salir de la app haciendo el gesto de ir a la pantalla de inicio. Automáticamente, el vídeo debería reducirse a una ventana flotante que puedes mover libremente.

En Android, el comportamiento depende del dispositivo: en algunos casos tendrás que pulsar el botón de inicio en lugar de usar gestos.

Un despliegue progresivo que puede tardar

Como suele ocurrir con este tipo de novedades, YouTube no activará la función para todos los usuarios al mismo tiempo. La compañía ha indicado que el despliegue será gradual y podría tardar varios meses en completarse.

Así que si todavía no puedes usar picture-in-picture sin pagar, no significa que no vaya a llegar a tu dispositivo: probablemente solo tengas que esperar.

Más funciones gratis, pero con estrategia

Este cambio refleja una tendencia interesante: YouTube está empezando a abrir ciertas funciones antes exclusivas de pago, pero lo hace de forma controlada.

Permitir PiP en vídeos no musicales puede ser suficiente para muchos usuarios, pero al mismo tiempo mantiene el incentivo de pagar para quienes usan la plataforma como reproductor de música.

En definitiva, es un equilibrio entre mejorar la experiencia gratuita y seguir empujando su modelo de suscripción. Y, aunque no es una apertura total, para muchos usuarios será una mejora muy bienvenida en su día a día.