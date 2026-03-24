La IA de Anthropic puede usar tu ordenador por ti: así funciona Claude

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La inteligencia artificial sigue avanzando hacia un nuevo paradigma en el que no solo responde preguntas, sino que actúa directamente en nuestro lugar. En esta línea, Anthropic ha anunciado una importante actualización de Claude que permite a este asistente tomar el control del ordenador para ejecutar tareas de forma autónoma.

Esta nueva capacidad acerca a Claude a lo que muchos consideran el siguiente gran salto en IA: agentes capaces de interactuar con sistemas reales como lo haría un usuario humano, manejando aplicaciones, navegadores y procesos completos sin intervención constante.

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Una IA que usa tu ordenador como si fueras tú

La principal novedad es que Claude ahora puede interactuar directamente con el sistema operativo macOS, utilizando el ratón y el teclado para operar aplicaciones. Esto significa que puede abrir programas, navegar por páginas web o gestionar tareas sin necesidad de integraciones específicas.

Hasta ahora, Claude dependía de conexiones con herramientas externas como Slack o Google Calendar. Sin embargo, cuando estas integraciones no son suficientes, la IA puede ir un paso más allá y actuar directamente sobre el equipo del usuario.

Este comportamiento se integra dentro de las funciones Claude Cowork y Claude Code, dos entornos diseñados para automatizar flujos de trabajo y tareas técnicas, como la generación de informes o la gestión de código.

Controla tu ordenador desde el móvil con Dispatch

Una de las funciones más llamativas de esta actualización es la integración con Dispatch, una aplicación móvil que permite asignar tareas a Claude desde el smartphone.

Gracias a esta app, el usuario puede enviar instrucciones a Claude para que ejecute acciones en su Mac incluso sin estar delante del ordenador. Por ejemplo, se puede configurar para que revise el correo cada mañana, genere informes semanales o lance procesos concretos en segundo plano.

Esto abre la puerta a un modelo de productividad completamente nuevo, en el que el usuario delega tareas repetitivas en la IA y supervisa los resultados desde cualquier lugar.

Seguridad y control: Anthropic pone límites

Dado el potencial de una IA con acceso directo al sistema, Anthropic ha implementado varias medidas de seguridad. Claude siempre solicita permiso antes de ejecutar acciones y permite al usuario detener cualquier proceso en cualquier momento.

Además, la compañía asegura haber incorporado protecciones frente a ataques como la inyección de prompts, uno de los riesgos más relevantes en sistemas de IA actuales.

Aun así, Anthropic reconoce que esta función se encuentra en una fase temprana de desarrollo. Por ello, no recomienda su uso con datos sensibles y ha restringido el acceso a ciertas aplicaciones por defecto para evitar posibles problemas.

Limitaciones actuales y futuro de la función

Como producto en fase inicial, esta capacidad de control directo no es todavía tan rápida ni eficiente como las integraciones nativas con servicios externos. En muchos casos, seguirá siendo más recomendable utilizar APIs o conexiones oficiales.

Por ahora, la función está disponible únicamente en macOS y solo para los suscriptores de Claude Pro y Claude Max, lo que indica que Anthropic está realizando un despliegue controlado antes de una posible expansión.

La compañía no descarta ampliar la disponibilidad a otros sistemas operativos en el futuro, lo que podría convertir esta funcionalidad en una pieza clave dentro del ecosistema de agentes autónomos.

El paso hacia los agentes autónomos ya está aquí

El movimiento de Anthropic confirma una tendencia clara en la industria tecnológica: la evolución de los asistentes hacia agentes capaces de ejecutar tareas complejas por sí mismos.

La posibilidad de que una IA controle un ordenador marca un antes y un después en la relación entre humanos y máquinas. Ya no se trata solo de obtener respuestas, sino de delegar acciones completas.

Si esta tecnología madura y se vuelve más fiable, podríamos estar ante el inicio de una nueva era en productividad digital, donde los usuarios actúan más como supervisores que como ejecutores directos.