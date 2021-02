LG parece haber cancelado el lanzamiento de su smartphone enrollable LG Rollable

En su conferencia de prensa de CES 2021 del mes pasado, LG presentó su segundo dispositivo Project Explorer, llamado LG Rollable.

Aunque LG confirmó que el teléfono saldría a la venta en algún momento de la segunda mitad del año, un nuevo informe sugiere que el LG Rollable podría no llegar a ver la luz.

Según Yonhap News, LG ha pedido a sus proveedores, incluido el fabricante de pantallas BOE, que congelen el proyecto. LG podría desechar por completo el proyecto de teléfono enrollable, aunque la empresa aún no ha confirmado nada oficialmente.

Este último informe no es nada sorprendente, ya que no es la primera vez que escuchamos que LG se plantea abandonar el negocio de smartphones, que pierde dinero. No obstante, la compañía ha negado que vaya a cerrar su división de móviles.

Todavía no hay detalles sobre los motivos exactos por los que LG ha decidido no comercializar el dispositivo.

Los datos publicados por Counterpoint Research revelaron recientemente que LG podría enviar sólo 24,7 millones de smartphones en 2020, un 13% menos que en 2019. El negocio de móviles de la compañía no ha registrado beneficios desde el segundo trimestre de 2015 y la pérdida operativa acumulada superó los 5 billones de wons (3.700 millones de euros) el año pasado.