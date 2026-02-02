Movistar y O2 ya permiten transferir la SIM a eSIM desde Android

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Telefónica da un paso clave en la digitalización móvil en España al convertirse en la primera operadora que permite a los usuarios de Android transferir su SIM física a eSIM directamente desde el propio dispositivo, sin intermediarios y sin costes adicionales.

Esta novedad, disponible a través de Movistar y O2, sitúa a Android al mismo nivel de experiencia que hasta ahora disfrutaban los usuarios de iPhone.

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Transferencia de SIM a eSIM en Android sin apps ni visitas a tienda

La nueva funcionalidad integrada por Telefónica permite a los clientes convertir su tarjeta SIM física en una eSIM digital o transferir una eSIM entre dispositivos Android de forma totalmente autónoma. El proceso se realiza desde los ajustes del sistema, sin necesidad de acudir a una tienda, descargar aplicaciones adicionales ni contactar con el servicio de atención al cliente.

La eSIM resultante mantiene el mismo número de teléfono y sustituye por completo a la tarjeta SIM tradicional, mejorando la comodidad y seguridad del usuario.

Una experiencia integrada en la configuración inicial de Android

Uno de los grandes avances de esta implementación es que la gestión de la eSIM se integra en la configuración inicial del dispositivo Android, simplificando al máximo el proceso de activación. Aun así, Telefónica mantiene alternativas adicionales para los clientes que lo prefieran, como la gestión desde la app y la web de Movistar y O2, así como la atención presencial en tiendas Movistar.

Con este movimiento, la operadora consigue igualar la experiencia disponible en iPhone, incluyendo la activación de la eSIM en tienda al comprar un nuevo terminal y la transferencia entre dispositivos en un solo clic.

Compatibilidad inicial y expansión progresiva

Actualmente, esta funcionalidad está disponible en determinados modelos de Xiaomi, Oppo y Motorola que cuenten con Android 14, así como en dispositivos Samsung con OneUI 8.0. Telefónica ya ha confirmado que el listado de fabricantes y modelos compatibles se ampliará progresivamente durante los próximos meses.

Además de los smartphones, Movistar y O2 permiten ya configurar la conectividad eSIM de dispositivos wearables Android directamente desde la app del smartphone al que estén vinculados. Esta opción está disponible tanto para uso personal mediante MultiSIM como para uso familiar, con líneas adicionales pensadas para niños o personas dependientes.

Telefónica y el ecosistema eSIM

Telefónica lanzó la tecnología eSIM en España en 2018 y, desde entonces, ha sido referente en la incorporación de nuevas funcionalidades. En diciembre de 2023, fue la primera operadora en permitir a los clientes de Movistar y O2 transferir digitalmente la eSIM entre iPhone, sin coste y sin necesidad de códigos QR.

Posteriormente, desde diciembre de 2024, los clientes de Movistar pueden preconfigurar gratuitamente la eSIM en tienda al adquirir un nuevo terminal. El siguiente avance llegó en marzo de 2025, cuando Telefónica habilitó la gestión completa de la eSIM desde la app y la web, también sin coste.

Qué es la eSIM y por qué sustituye a la SIM tradicional

La eSIM es la evolución natural de las tarjetas SIM físicas. Se trata de una SIM virtual integrada directamente en el dispositivo, que elimina la necesidad de introducir una tarjeta física y funciona mediante la descarga de un pequeño software, siempre que el equipo sea compatible.

Ventajas clave de la eSIM frente a la SIM física

Entre sus principales beneficios destacan la descarga digital en cualquier momento y lugar, sin desplazamientos a tiendas, la posibilidad de tener varias líneas en un mismo dispositivo y la conectividad en equipos de pequeño tamaño, como los smartwatches.

Desde el punto de vista de la seguridad, la eSIM es más segura al no ser extraíble, y también resulta más sostenible, ya que reduce el uso de plásticos asociados a las tarjetas tradicionales.

Qué gestiones permite Telefónica con la eSIM

Con las soluciones actuales de Movistar y O2, los clientes pueden: