Nvidia desata la polémica con DLSS 5: ¿IA creativa o el fin del arte en los videojuegos?

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La presentación pública de DLSS 5 por parte de Nvidia no ha pasado desapercibida. La compañía ha apostado por integrar inteligencia artificial generativa en el renderizado gráfico, pero la reacción de la comunidad gaming ha sido, en muchos casos, negativa.

Las críticas se centran en el temor a que los juegos pierdan su identidad visual y acaben convergiendo en un estilo homogéneo impulsado por la IA.

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En este contexto, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha salido al paso de las críticas en una entrevista reciente para aclarar qué es exactamente DLSS 5 y por qué, según él, no debe confundirse con lo que muchos consideran “contenido generado por IA sin alma”.

Qué es DLSS 5 y por qué genera controversia

DLSS 5 supone un salto importante respecto a versiones anteriores de la tecnología de Nvidia. Mientras que DLSS tradicionalmente se centraba en mejorar el rendimiento mediante técnicas como el reescalado de resolución o la generación de frames, esta nueva versión introduce capacidades de inteligencia artificial generativa que afectan directamente al aspecto visual de los juegos.

El problema es que este enfoque ha generado dudas entre los jugadores. Muchos temen que estas “mejoras” visuales no respeten el estilo artístico original de los juegos y acaben transformando su estética hacia un realismo genérico, similar en múltiples títulos.

Este fenómeno, que algunos usuarios describen como “AI slop”, hace referencia a contenidos generados por inteligencia artificial que, aunque visualmente atractivos, resultan repetitivos y carentes de personalidad.

Jensen Huang responde: “No me gusta el AI slop”

Durante una extensa conversación en el podcast de Lex Fridman, Jensen Huang reconoció que entiende las preocupaciones de los jugadores. De hecho, afirmó que él mismo tampoco es fan de ese tipo de contenido generado por IA.

Según Huang, gran parte del contenido generado actualmente por inteligencia artificial tiende a parecerse entre sí, lo que provoca una sensación de uniformidad visual. Esta empatía con la comunidad ha sido uno de los puntos clave de su intervención.

Sin embargo, el directivo insiste en que DLSS 5 no debe meterse en el mismo saco.

Una IA guiada por artistas, no un generador automático

La principal defensa de Nvidia se basa en cómo funciona realmente DLSS 5. Según Huang, esta tecnología no crea contenido desde cero, sino que trabaja sobre una base ya diseñada por los artistas del videojuego.

El sistema está “condicionado en 3D”, lo que significa que utiliza la geometría, texturas y estructura del juego como referencia. Es decir, la IA no inventa el mundo, sino que lo mejora a partir de los datos originales.

En palabras de Huang, cada fotograma se ve enriquecido, pero no alterado en su esencia. Esto marca una diferencia clave respecto a otros sistemas de IA generativa que sí crean contenido completamente nuevo.

El miedo real: la homogenización visual de los videojuegos

A pesar de las explicaciones técnicas, la preocupación principal de los jugadores no es tanto que DLSS 5 genere contenido extraño o surrealista, sino que suavice las diferencias entre juegos.

El temor es que, al aplicar este tipo de mejoras basadas en IA, los títulos acaben convergiendo hacia un mismo estándar visual hiperrealista, perdiendo estilos artísticos únicos que han definido históricamente a muchas franquicias.

Esta posible “normalización estética” es uno de los debates más relevantes en torno al uso de inteligencia artificial en la industria del videojuego.

Integración total en el proceso creativo

Otro punto clave que Nvidia ha querido aclarar es que DLSS 5 no actúa como un simple filtro posterior. No se trata de un postprocesado aplicado una vez terminado el juego.

En cambio, la tecnología está diseñada para integrarse directamente en el flujo de trabajo de los artistas. Esto significa que los desarrolladores pueden utilizar la IA como una herramienta creativa más desde el inicio del desarrollo.

Además, al tratarse de una plataforma abierta, los estudios pueden entrenar los modelos de IA para adaptarlos a su estilo visual específico.

Confusión lógica tras años de evolución de DLSS

Parte de la polémica también se explica por la evolución de la propia tecnología DLSS. Hasta ahora, los jugadores entendían DLSS como una herramienta centrada en mejorar rendimiento y resolución mediante generación de imágenes.

El salto hacia un sistema más creativo y ligado a la inteligencia artificial generativa ha generado confusión. Cambiar el significado de una marca tan consolidada no es algo trivial, y Nvidia está teniendo que esforzarse en explicar este nuevo enfoque.

Apoyo de grandes estudios y opciones para los jugadores

A pesar de las críticas, Nvidia cuenta con el respaldo de grandes compañías del sector. Entre los socios anunciados se encuentran estudios y publishers de gran peso como Bethesda, Capcom, NetEase, NCSoft, Tencent, Ubisoft y Warner Bros. Games.

Esto sugiere que DLSS 5 tendrá una presencia importante en futuros lanzamientos AAA.

Por otro lado, los jugadores también tendrán la opción de desactivar estas mejoras si no les convencen. Sin embargo, esta posibilidad no ha sido suficiente para convencer a todos los escépticos.

Un lanzamiento aún lejano, pero con mucho debate por delante

Aunque DLSS 5 aún tardará meses en llegar a juegos reales, el debate ya está servido. Nvidia se enfrenta al reto de convencer a una comunidad exigente que valora profundamente la dirección artística de los videojuegos.

Durante este tiempo, es probable que la compañía continúe explicando su tecnología y tratando de demostrar que la inteligencia artificial puede ser una aliada creativa, y no una amenaza para la identidad visual de los juegos.

La evolución de DLSS 5 podría marcar un antes y un después en la forma en que se desarrollan y perciben los gráficos en la industria del videojuego.