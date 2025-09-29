Compras

Ofertas Flash en PcComponentes: descuentos increíbles hasta 66% solo hoy 29 de septiembre

PcComponentes vuelve a sorprender con sus Ofertas Flash, disponibles únicamente durante el día de hoy, 29 de septiembre. Portátiles, sobremesas gaming, televisores, componentes, periféricos y hasta cafeteras se pueden conseguir con descuentos de hasta el 66%.

Si estabas pensando en renovar tu set up, montar un PC desde cero o mejorar tu hogar con tecnología, esta es tu oportunidad.

 

Top ofertas Flash de PcComponentes

Producto Precio antes Precio ahora Descuento
💻 MSI Cubi 5 12M-210BES Intel Core i7-1255U 549€ 329€ 40%
Orbegozo EX 5210 Cafetera Espresso 20 Bares Negra/Inox 84€ 63€ 24%
💻 Blackview MP80 Mini PC N95 Intel Alder Lake 16GB/512GB SSD 228€ 165€ 28%
🖥️ Monitor Acer NITRO ED0 34″ WQHD 120Hz VA Curvo 280€ 220€ 21%
💻 All in one Alurin Flow AIO i5-12400/16GB/1TB SSD/24″ 880€ 569€ 35%
💻 Samsung Galaxy Book4 15 Intel Core i5-1335U/16GB/512GB 799€ 499€ 37%
💻 Alurin Flex Advance AMD Ryzen 7 5825U/16GB/1TB 550€ 356€ 35%
💻 ASUS Vivobook F1504VA Intel Core i5-1334U/16GB/512GB 599€ 389€ 35%
🎮 ASUS TUF Gaming A15 Ryzen 7/16GB/512GB SSD/RTX 4050 899€ 679€ 24%
🖥️ PcCom Ready V2 i5-12400F/32GB/1TB SSD/RTX 4060 1.299€ 929€ 28%
💾 ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 AMP White 12GB 735€ 580€ 21%
⌨️ Keychron K2 HE Teclado Mecánico Gaming 174€ 95€ 45%
📺 Hisense 58A6K 58″ LED 4K Ultra HD Smart TV 899€ 299€ 66%

 

Envíos rápidos y garantía PcComponentes

Además de estos precios irrepetibles, PcComponentes ofrece:

  • 🚚 Envíos en 24/48 horas.
  • 🔄 Devoluciones gratuitas.
  • ✅ Garantía de sustitución en 24h.

Estas ofertas flash estarán activas solo durante el 29 de septiembre, así que si quieres aprovecharlas, ¡no esperes más!

