Ofertas Flash en PcComponentes: descuentos increíbles hasta 66% solo hoy 29 de septiembre
PcComponentes vuelve a sorprender con sus Ofertas Flash, disponibles únicamente durante el día de hoy, 29 de septiembre. Portátiles, sobremesas gaming, televisores, componentes, periféricos y hasta cafeteras se pueden conseguir con descuentos de hasta el 66%.
Si estabas pensando en renovar tu set up, montar un PC desde cero o mejorar tu hogar con tecnología, esta es tu oportunidad.
Top ofertas Flash de PcComponentes
|Producto
|Precio antes
|Precio ahora
|Descuento
|💻 MSI Cubi 5 12M-210BES Intel Core i7-1255U
|549€
|329€
|40%
|☕ Orbegozo EX 5210 Cafetera Espresso 20 Bares Negra/Inox
|84€
|63€
|24%
|💻 Blackview MP80 Mini PC N95 Intel Alder Lake 16GB/512GB SSD
|228€
|165€
|28%
|🖥️ Monitor Acer NITRO ED0 34″ WQHD 120Hz VA Curvo
|280€
|220€
|21%
|💻 All in one Alurin Flow AIO i5-12400/16GB/1TB SSD/24″
|880€
|569€
|35%
|💻 Samsung Galaxy Book4 15 Intel Core i5-1335U/16GB/512GB
|799€
|499€
|37%
|💻 Alurin Flex Advance AMD Ryzen 7 5825U/16GB/1TB
|550€
|356€
|35%
|💻 ASUS Vivobook F1504VA Intel Core i5-1334U/16GB/512GB
|599€
|389€
|35%
|🎮 ASUS TUF Gaming A15 Ryzen 7/16GB/512GB SSD/RTX 4050
|899€
|679€
|24%
|🖥️ PcCom Ready V2 i5-12400F/32GB/1TB SSD/RTX 4060
|1.299€
|929€
|28%
|💾 ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 AMP White 12GB
|735€
|580€
|21%
|⌨️ Keychron K2 HE Teclado Mecánico Gaming
|174€
|95€
|45%
|📺 Hisense 58A6K 58″ LED 4K Ultra HD Smart TV
|899€
|299€
|66%
Envíos rápidos y garantía PcComponentes
Además de estos precios irrepetibles, PcComponentes ofrece:
- 🚚 Envíos en 24/48 horas.
- 🔄 Devoluciones gratuitas.
- ✅ Garantía de sustitución en 24h.
Estas ofertas flash estarán activas solo durante el 29 de septiembre, así que si quieres aprovecharlas, ¡no esperes más!
