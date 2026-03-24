OnePlus 15T ya es oficial: Snapdragon 8 Elite Gen 5, batería de 7.500 mAh y carga ultrarrápida

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OnePlus ha presentado oficialmente en China su nuevo OnePlus 15T, un modelo que llega para sustituir al OnePlus 13T con mejoras importantes en prácticamente todos los apartados. Este smartphone apuesta por un hardware de última generación, una batería enorme y un sistema de cámaras avanzado, consolidándose como uno de los lanzamientos más ambiciosos de la marca.

Además, introduce mejoras en resistencia, rendimiento y experiencia multimedia, reforzando su posicionamiento dentro de la gama alta.

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Diseño resistente con certificación IP68 e IP69K

Uno de los cambios más relevantes del OnePlus 15T está en su durabilidad. El dispositivo ahora cuenta con certificación IP68 e IP69K, lo que significa que puede soportar inmersiones de hasta 1,5 metros durante 30 minutos y resistir chorros de agua a alta presión, tanto calientes como fríos.

Este nivel de protección es poco habitual incluso en móviles premium, lo que lo convierte en una opción especialmente interesante para quienes buscan resistencia adicional en su día a día.

Pantalla AMOLED más rápida y brillante

El OnePlus 15T mantiene el tamaño de pantalla de su predecesor con un panel AMOLED de 6,32 pulgadas y resolución de 1.216 x 2.640 píxeles. Sin embargo, introduce una mejora clave: la tasa de refresco sube hasta los 165 Hz.

Esto se traduce en una experiencia mucho más fluida, especialmente en juegos y desplazamiento por la interfaz. Además, el panel alcanza un brillo máximo local de hasta 3.600 nits, lo que garantiza una excelente visibilidad incluso en exteriores.

La pantalla integra una cámara frontal de 16 MP y un sensor de huellas ultrasónico bajo el panel, mejorando tanto la seguridad como la rapidez de desbloqueo.

Rendimiento de nueva generación con Snapdragon 8 Elite Gen 5

En el interior encontramos el potente procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado de memoria RAM LPDDR5X Ultra y almacenamiento UFS 4.1.

Esta combinación promete un rendimiento sobresaliente tanto en tareas exigentes como en multitarea, posicionando al OnePlus 15T como un terminal preparado para los próximos años.

La mejora en velocidad de memoria y almacenamiento también contribuye a una mayor fluidez general del sistema.

Una batería gigantesca con carga ultrarrápida

Uno de los grandes protagonistas de este dispositivo es su batería de 7.500 mAh con tecnología Si-C (silicio-carbono), una capacidad muy por encima de la media del mercado.

Además, cuenta con carga rápida por cable de 100 W y carga inalámbrica de 50 W, lo que permite recuperar energía en muy poco tiempo.

Esta combinación convierte al OnePlus 15T en un dispositivo ideal para usuarios intensivos que buscan autonomía prolongada sin renunciar a la velocidad de carga.

Cámaras de 50 MP con zoom avanzado y vídeo en 8K

En el apartado fotográfico, OnePlus mantiene una configuración de doble cámara de 50 MP, apostando por calidad antes que cantidad.

El sensor principal ofrece una distancia focal equivalente a 24 mm y cuenta con estabilización óptica de imagen (OIS), además de un sensor Sony de 1/1,56 pulgadas.

Le acompaña un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico de 3,5 aumentos, estabilización óptica y capacidad de zoom sin pérdida de hasta 7x.

En vídeo, el dispositivo es capaz de grabar en 8K a 60 fps y en 4K a 120 fps, con soporte para Dolby Vision, lo que refuerza su perfil multimedia.

Software con Android 16 y funciones de inteligencia artificial

El OnePlus 15T llega con ColorOS 16 basado en Android 16, incorporando además funciones avanzadas de Oppo AI.

Esto implica mejoras en productividad, fotografía, optimización del sistema y personalización, alineándose con la tendencia actual de integrar inteligencia artificial en la experiencia de usuario.

Colores, versiones y precio en China

El dispositivo está disponible en tres colores: blanco, marrón y verde. OnePlus ofrece varias configuraciones de memoria y almacenamiento.

El modelo base con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento tiene un precio de 4.299 yuanes (unos 550 €), mientras que la versión más avanzada con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento alcanza los 5.699 yuanes (unos 730 €). Las ventas en China comienzan el 25 de marzo a las 10:00 hora local.

¿Llegará al mercado internacional?

Por el momento, OnePlus no ha confirmado el lanzamiento global del OnePlus 15T. No obstante, existe la posibilidad de que el dispositivo llegue a otros mercados bajo una denominación diferente, como ya ocurrió anteriormente con modelos como el OnePlus 13s en India.

Esto deja abierta la puerta a una expansión internacional en los próximos meses.