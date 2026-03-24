Philips quiere abandonar Google TV para sus televisores inteligentes

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Philips ha aprovechado un reciente evento de su división TP Vision para presentar una nueva generación de televisores inteligentes con una estrategia claramente diferente a la que venía siguiendo hasta ahora.

La compañía ha decidido alejarse de Google TV como sistema operativo principal y apostar por Titan OS, una plataforma propia que promete mayor control, eficiencia y nuevas oportunidades de negocio.

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Este cambio supone un giro importante dentro del mercado de las Smart TV, donde Google TV ha sido durante años una de las opciones más extendidas.

Un catálogo renovado para todos los perfiles de usuario

Durante el evento, Philips anunció una amplia gama de nuevos televisores que cubrirán distintos rangos de precio y necesidades. Desde modelos más asequibles hasta opciones avanzadas con características premium, la marca busca reforzar su presencia en todos los segmentos del mercado.

Sin embargo, más allá del hardware, la verdadera novedad está en el software que dará vida a estos dispositivos.

Titan OS: el nuevo corazón de las Smart TV de Philips

El cambio más llamativo es la adopción de Titan OS como sistema operativo en lugar de Google TV. Aunque algunos modelos anteriores ya incorporaban esta plataforma, ahora Philips parece decidida a convertirla en el estándar de sus futuros televisores.

Según la compañía, Titan OS ofrece una mayor flexibilidad a la hora de diseñar la interfaz de usuario, permitiendo experiencias más personalizadas y adaptadas a cada modelo. Además, destaca por su menor consumo de recursos, lo que podría traducirse en un funcionamiento más fluido, especialmente en televisores de gama media y baja.

Uno de los argumentos clave de Philips para justificar este cambio es la posibilidad de generar nuevas vías de ingresos. Al apostar por una plataforma propia, la compañía puede controlar mejor la distribución de contenido, la publicidad y las recomendaciones dentro del sistema.

Este enfoque no es exclusivo de Philips, ya que otros fabricantes también están explorando sistemas operativos propios para reducir su dependencia de gigantes tecnológicos como Google.

Qué implica abandonar Google TV

La salida de Google TV no está exenta de consecuencias. Uno de los cambios más relevantes es la posible desaparición de funcionalidades como Google Cast, muy utilizada para enviar contenido desde el móvil al televisor.

Asimismo, algunas aplicaciones exclusivas del ecosistema de Google podrían no estar disponibles en Titan OS, lo que podría afectar a la experiencia de usuario para quienes están acostumbrados a este entorno.

Este movimiento plantea dudas sobre la compatibilidad y la disponibilidad de apps, dos factores clave a la hora de elegir una Smart TV.

Las nuevas funciones que llegan con Titan OS

Para compensar la ausencia de Google TV, Philips ha adelantado varias funcionalidades que estarán presentes en Titan OS. Entre ellas destaca la creación de un hub dedicado al contenido deportivo en streaming, pensado para facilitar el acceso a retransmisiones en directo.

También se incorporan funciones como “seguir viendo” (continue watching) y listas personalizadas (watchlist), que mejoran la navegación entre contenidos y permiten retomar fácilmente series y películas.

Además, Titan OS integrará acceso a contenido gratuito a través de plataformas como Plex y Tubi, ampliando así la oferta de entretenimiento sin coste adicional.

Una experiencia más ligera y optimizada

Otro de los puntos fuertes de Titan OS es su menor demanda de recursos en comparación con Google TV. Esto podría traducirse en tiempos de carga más rápidos, una navegación más ágil y una mejor experiencia general en televisores con hardware menos potente.

Esta optimización es especialmente relevante en un mercado donde muchos modelos buscan ofrecer buenas prestaciones a precios competitivos.

Un movimiento estratégico en un mercado en evolución

La decisión de Philips refleja una tendencia creciente en la industria: los fabricantes quieren tener un mayor control sobre la experiencia de usuario en sus dispositivos.

Al reducir la dependencia de plataformas externas, las marcas pueden diferenciarse más fácilmente y crear ecosistemas propios, aunque esto también implica asumir el reto de mantener una oferta de aplicaciones atractiva.