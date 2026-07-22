Samsung Galaxy Unpacked 2026: horario, cómo verlo y novedades esperadas

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Samsung celebra hoy uno de sus eventos más importantes del año. Galaxy Unpacked 2026 tendrá lugar hoy, 22 de julio, en Londres y, salvo sorpresa mayúscula, estará protagonizado por la nueva generación de smartphones plegables de la compañía.

La presentación resulta especialmente interesante porque Samsung podría cambiar su estrategia habitual. En lugar de limitarse a renovar sus dos plegables tradicionales, las filtraciones apuntan a que la marca presentará tres modelos diferentes: Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Fold8 Ultra.

La principal novedad sería el Galaxy Z Fold8, un dispositivo más corto y ancho que los Fold anteriores. Su formato cerrado recordaría a un pasaporte, mientras que la pantalla interior adoptaría unas proporciones más cercanas a las de una tableta compacta.

Los smartphones no serían los únicos protagonistas. Samsung también podría aprovechar el evento para anunciar los Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2, además de ofrecer un primer adelanto de sus esperadas gafas inteligentes basadas en Android XR y Gemini.

Cómo ver en directo el Galaxy Unpacked 2026

El Galaxy Unpacked de verano se celebra hoy, miércoles 22 de julio de 2026. El evento físico tendrá lugar en Londres, aunque Samsung ofrecerá una retransmisión mundial para que cualquier usuario pueda seguir las novedades desde casa.

La presentación comenzará a las 15:00 en la España peninsular. En otros territorios, el inicio está fijado para las 14:00 en Reino Unido, las 9:00 de la mañana en la costa este de Estados Unidos y las 6:00 en la costa oeste.

Samsung emitirá el evento a través de su canal oficial de YouTube, su página web y Samsung Newsroom. Lo habitual es que la retransmisión comience unos minutos antes, con una cuenta atrás y vídeos promocionales de los productos que están a punto de ser anunciados.

Aunque la compañía todavía no ha confirmado públicamente todos los dispositivos que aparecerán sobre el escenario, las numerosas filtraciones de las últimas semanas dejan bastante clara la orientación del evento. Los plegables serán los protagonistas, pero habrá espacio para relojes inteligentes, inteligencia artificial y posiblemente Android XR.

Tres plegables podrían renovar el catálogo de Samsung

Samsung lleva años utilizando su evento de verano para presentar las nuevas generaciones de las familias Galaxy Z Fold y Galaxy Z Flip. Sin embargo, la edición de 2026 podría ser considerablemente más ambiciosa gracias a la incorporación de un tercer formato plegable.

La compañía podría anunciar el Galaxy Z Flip8 como su modelo compacto tipo concha, junto a dos dispositivos de formato libro. Estos últimos serían el Galaxy Z Fold8 y el Galaxy Z Fold8 Ultra, aunque sus nombres podrían resultar algo confusos a primera vista.

El apellido Ultra suele identificar al dispositivo más avanzado de una familia, pero en esta ocasión no señalaría necesariamente al modelo más innovador. El Galaxy Z Fold 8 Ultra sería, según las filtraciones, el sucesor más directo del actual Galaxy Z Fold7.

El Galaxy Z Fold8 convencional sería el encargado de estrenar el nuevo diseño ancho. Esta propuesta permitiría a Samsung competir de manera más directa con los plegables de Google, Oppo, Honor y otras marcas que ya utilizan pantallas exteriores más cómodas y proporciones interiores más cercanas a las de una tableta.

Galaxy Z Fol 8: un diseño más ancho y parecido a un pasaporte

El Galaxy Z Fold 8 sería el producto más diferente de la nueva generación. En lugar de conservar el diseño alto y estrecho de modelos anteriores, Samsung habría apostado por un cuerpo más corto y ancho cuando el teléfono está cerrado.

Este formato permitiría utilizar la pantalla exterior de una manera más natural. Una de las críticas históricas a los primeros Galaxy Z Fold era que su panel frontal resultaba demasiado estrecho para escribir, navegar o utilizar algunas aplicaciones cómodamente.

Al desplegar el dispositivo, el usuario encontraría una pantalla con una relación de aspecto más rectangular. Las proporciones se acercarían a las de un iPad mini, lo que podría mejorar la visualización de documentos, páginas web, juegos y aplicaciones diseñadas para pantallas grandes.

La filtración más reciente habla de una pantalla interior de aproximadamente 7,6 pulgadas y una cubierta de alrededor de 5,4 pulgadas. El objetivo no sería ofrecer la mayor diagonal posible, sino conseguir un plegable más compacto, equilibrado y manejable.

En su interior se espera un procesador Snapdragon 8 Elite de nueva generación personalizado para dispositivos Galaxy. El chip estaría acompañado por 12 GB de memoria RAM y configuraciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB y hasta 1 TB.

Samsung también podría apostar por una configuración fotográfica algo distinta a la del modelo Ultra. Los rumores hablan de una cámara principal de 50 MP y un ultra gran angular de 50 MP, además de cámaras frontales de 10 MP en las pantallas interior y exterior.

La batería tendría una capacidad cercana a los 4.800 mAh con carga rápida de 45 W. Aunque no sería un salto gigantesco frente a generaciones anteriores, el nuevo procesador y las optimizaciones de software podrían mejorar la autonomía real.

Galaxy Z Fold8 Ultra: la evolución directa del Fold7

Mientras el Galaxy Z Fold8 experimentaría con unas nuevas proporciones, el Galaxy Z Fold8 Ultra mantendría una apariencia más familiar. Este modelo sería el verdadero sucesor del Galaxy Z Fold7, conservando un formato más cuadrado cuando se encuentra abierto.

Samsung habría centrado buena parte de las mejoras en el sistema fotográfico. Las filtraciones apuntan a una cámara principal de 200 MP, acompañada por un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 10 MP.

Esta configuración situaría al Fold8 Ultra mucho más cerca de los teléfonos Galaxy S Ultra. Uno de los puntos débiles tradicionales de los plegables ha sido que, a pesar de su elevado precio, sus cámaras solían quedar por detrás de las que incorporaban los móviles convencionales más avanzados.

La batería también aumentaría hasta los 5.000 mAh, una cifra especialmente llamativa en un dispositivo plegable. Según los datos filtrados, el teléfono podría alcanzar alrededor de 27 horas de reproducción de vídeo, aunque habrá que esperar a las pruebas reales para conocer su autonomía.

Otro de los grandes avances podría encontrarse en la pantalla flexible. Samsung habría trabajado en una nueva estructura interna para conseguir que el pliegue central resulte mucho menos visible, tanto al observar la pantalla como al deslizar el dedo sobre ella.

La reducción del pliegue se ha convertido en una de las principales batallas del mercado. Marcas como Oppo, Honor y Google han mejorado considerablemente este aspecto, obligando a Samsung a acelerar la evolución de sus paneles plegables.

También se espera un cuerpo más fino y ligero, aunque el sistema de cámaras y la batería de mayor capacidad podrían limitar la reducción de peso. El reto para Samsung será encontrar un equilibrio entre resistencia, autonomía y comodidad de uso.

El Galaxy Z Fold8 Ultra podría convertirse así en el plegable más completo y avanzado del catálogo de Samsung, mientras que el Fold 8 ancho representaría una alternativa más compacta y diferenciada.

Galaxy Z Flip8: una renovación centrada en el diseño

El Galaxy Z Flip8 sería el modelo más continuista de los tres plegables. Las imágenes filtradas muestran un diseño muy parecido al de su predecesor, manteniendo el formato tipo concha y una gran pantalla exterior alrededor de las cámaras.

Las principales mejoras estarían relacionadas con el grosor, el peso y los marcos de la pantalla. Samsung habría conseguido fabricar un Flip más fino y ligero, facilitando todavía más su transporte en bolsillos pequeños o bolsos.

La reducción de los biseles también permitiría aprovechar mejor la superficie frontal sin aumentar demasiado las dimensiones del dispositivo. Este cambio podría dar al teléfono una apariencia más moderna, aunque no supondría una transformación radical.

En el apartado fotográfico, las filtraciones hablan de una cámara principal de 50 MP y un ultra gran angular de 12 MP. La cámara situada en la pantalla interior mantendría una resolución de 10 MP.

La batería tendría una capacidad de aproximadamente 4.300 mAh. De confirmarse, sería una cifra razonable para un plegable compacto, especialmente si viene acompañada por un procesador más eficiente y nuevas optimizaciones de Galaxy AI.

No se esperan grandes cambios en la filosofía del dispositivo. El Galaxy Z Flip8 seguirá dirigido a quienes buscan un móvil de gama alta que ocupe poco espacio cuando está cerrado, pero que ofrezca una pantalla convencional al desplegarse.

La pantalla exterior volverá a ser una parte fundamental de la experiencia. Samsung podría ampliar el número de aplicaciones compatibles y añadir nuevas funciones basadas en inteligencia artificial para responder mensajes, consultar información o controlar el teléfono sin abrirlo.

Aunque sobre el papel parezca una actualización moderada, una reducción significativa del grosor y el peso podría mejorar mucho la experiencia cotidiana. En un dispositivo que se abre y se cierra decenas de veces al día, cualquier mejora ergonómica resulta importante.

Galaxy Watch9: más potencia para la inteligencia artificial

Samsung también aprovecharía el Galaxy Unpacked para renovar su gama de relojes inteligentes. El Galaxy Watch9 conservaría el característico diseño denominado informalmente “squircle”, que combina una caja cuadrada con una pantalla circular.

La gran novedad estaría en el procesador. Las filtraciones más recientes apuntan al uso del Snapdragon Wear Elite de Qualcomm, aunque algunos informes anteriores aseguraban que este chip podría quedar reservado para el modelo Ultra.

El nuevo procesador está fabricado con un proceso de 3 nanómetros y promete mejorar tanto el rendimiento como la eficiencia energética. Samsung podría utilizar esa potencia adicional para ejecutar más funciones de inteligencia artificial directamente en el reloj.

El procesamiento local permitiría ofrecer respuestas más rápidas y reducir la dependencia del teléfono o de la nube. También podría mejorar el análisis de los datos de salud, el reconocimiento de actividades y las recomendaciones personalizadas.

Otra de las novedades esperadas es una versión mejorada del sensor BioActive. El nuevo conjunto de sensores podría aumentar la precisión de las mediciones de frecuencia cardíaca, sueño y composición corporal.

Samsung también estaría trabajando en un seguimiento más preciso de las etapas del sueño y de posibles signos de apnea. Estas funciones no sustituyen a un diagnóstico médico, pero pueden ayudar al usuario a detectar cambios y consultar con un profesional.

El Galaxy Watch 9 probablemente estará disponible en varios tamaños y versiones con Bluetooth o conectividad móvil. La compatibilidad con 5G, no obstante, podría quedar reservada para los modelos más avanzados.

El software también tendrá un papel protagonista. Samsung podría presentar nuevas funciones de Galaxy AI orientadas a ofrecer una visión más completa del estado físico, la recuperación y los hábitos diarios.

Galaxy Watch Ultra2: una pantalla más brillante y mayor conectividad

El Galaxy Watch Ultra2 sería la propuesta más resistente y avanzada de Samsung dentro del mercado de los relojes inteligentes. Estaría orientado a usuarios que practican deporte al aire libre y necesitan una mayor autonomía, resistencia y visibilidad.

Uno de los principales cambios sería una pantalla capaz de alcanzar hasta 4.000 nits de brillo máximo. Esta cifra facilitaría la lectura bajo la luz directa del sol y superaría ampliamente el brillo habitual de muchos relojes convencionales.

El dispositivo también utilizaría el procesador Snapdragon Wear Elite. Además de aportar más potencia, este componente podría reducir el consumo energético y permitir que el reloj mantenga una buena autonomía incluso con la pantalla siempre activa.

Samsung habría trabajado igualmente en reducir el grosor del cuerpo. Algunas filtraciones apuntan a que el nuevo modelo podría ser alrededor de un 12 % más fino, aunque mantendría una construcción reforzada para soportar golpes, agua y condiciones exigentes.

La conectividad sería otro de sus puntos fuertes. El Galaxy Watch Ultra 2 podría incorporar una compatibilidad 5G más amplia, permitiendo descargar datos, utilizar mapas o comunicarse sin depender de un smartphone cercano.

El reloj ofrecería recomendaciones de salud y entrenamiento generadas por inteligencia artificial. En lugar de limitarse a mostrar métricas independientes, el sistema podría combinar sueño, ejercicio, frecuencia cardíaca y recuperación para ofrecer una valoración global.

Estas recomendaciones podrían ayudar a decidir cuándo realizar un entrenamiento intenso y cuándo conviene descansar. El objetivo sería transformar los datos recogidos durante el día en indicaciones más fáciles de interpretar.

Samsung tendrá que explicar durante el evento cómo afectarán todas estas funciones a la autonomía. La combinación de una pantalla extremadamente brillante, 5G e inteligencia artificial plantea un desafío considerable para la batería.

Samsung Galaxy Glasses: el posible adelanto más sorprendente

La gran sorpresa del evento podría llegar en forma de gafas inteligentes. Samsung lleva tiempo colaborando con Google y Qualcomm en el desarrollo de dispositivos basados en Android XR, una plataforma diseñada para realidad extendida y productos con inteligencia artificial.

Las denominadas Galaxy Glasses integrarían profundamente Gemini. El asistente de Google podría analizar lo que está viendo el usuario, ofrecer indicaciones, responder preguntas y ejecutar acciones mediante comandos de voz.

Google ya ha adelantado algunas de las posibilidades de sus futuras gafas inteligentes. Entre ellas se encuentran obtener indicaciones para llegar a un lugar, enviar mensajes, escuchar información y capturar fotografías sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

Una filtración reciente de la aplicación Galaxy Glasses Manager ha mostrado una interfaz destinada a gestionar las gafas desde un smartphone. La aplicación incluiría controles para las capturas de cámara, los permisos y la vinculación con otros dispositivos Galaxy.

Las imágenes encontradas en la aplicación no representarían necesariamente el diseño final de las gafas de Samsung. Parte del material estaría relacionado con los modelos desarrollados junto a Warby Parker y Gentle Monster, dos compañías especializadas en gafas.

Samsung podría optar por mostrar únicamente un avance durante el Unpacked y reservar el lanzamiento comercial para el otoño. Google ya confirmó que las primeras gafas inteligentes de este ecosistema llegarán más adelante en 2026.

La privacidad será uno de los asuntos más importantes. Android XR incorporará indicadores luminosos para avisar cuando la cámara esté grabando, además de mecanismos destinados a detectar posibles manipulaciones físicas de esos indicadores.

El éxito del producto dependerá tanto de la inteligencia artificial como del diseño. Para atraer a un público amplio, las Galaxy Glasses deberán parecer unas gafas normales y no un dispositivo tecnológico voluminoso.

Un evento decisivo para el futuro de los plegables Galaxy

Samsung fue una de las primeras compañías en apostar seriamente por los smartphones plegables. Sin embargo, la competencia ha avanzado rápidamente y actualmente existen alternativas con diseños más finos, baterías mayores y pliegues menos visibles.

El Galaxy Unpacked 2026 representa una oportunidad para recuperar parte de esa ventaja. La posible llegada de dos formatos Galaxy Z Fold permitiría a Samsung cubrir necesidades diferentes sin abandonar su diseño tradicional.

El Galaxy Z Fold8 ancho podría atraer a quienes prefieren una pantalla exterior más natural y una experiencia interior parecida a la de una tableta. Por su parte, el Fold 8 Ultra estaría dirigido a quienes buscan las mejores cámaras y la mayor batería posible.

El Galaxy Z Fli 8 reforzaría la parte más accesible y popular del catálogo plegable. Aunque no parece incorporar cambios revolucionarios, un diseño más fino y ligero podría ser suficiente para mantenerlo como una de las principales referencias de su categoría.

Los nuevos Galaxy Watch también serán importantes para reforzar el ecosistema. La posible adopción del Snapdragon Wear Elite y la ampliación de las funciones de salud mostrarán hasta qué punto Samsung quiere trasladar Galaxy AI a dispositivos más pequeños.

Las gafas inteligentes abrirían una etapa completamente nueva. Android XR y Gemini podrían convertirse en la base de la próxima gran plataforma de Samsung, complementando a los smartphones, relojes, auriculares y otros productos Galaxy.

Por ahora, buena parte de la información procede de filtraciones y debe tratarse con cautela. Los nombres comerciales, las especificaciones y la disponibilidad podrían variar cuando Samsung realice el anuncio oficial.

En cualquier caso, todo apunta a que este será uno de los Galaxy Unpacked más completos de los últimos años. En pocas horas conoceremos si Samsung cumple las expectativas y presenta finalmente sus tres nuevos plegables, sus relojes y el primer adelanto de las Galaxy Glasses.