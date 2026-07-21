Shakira arrasa en Apple Music y Shazam tras actuar en la final del Mundial

🔋 ¡Cupón! ¡Análisis y cupón de descuento de estación de energía Nomad1800 Pro! [ Saber más ]

|amp|La final del Mundial no solo dejó fútbol, celebraciones y millones de espectadores pendientes del marcador. El espectáculo musical alrededor del partido provocó también un fuerte impacto en Apple Music y Shazam, con Shakira como gran protagonista de una noche que disparó las escuchas y las identificaciones de canciones.

Los datos reflejan hasta qué punto una actuación en un evento global puede transformar el comportamiento de la audiencia en cuestión de minutos. Los oyentes simultáneos de Shakira en Apple Music se multiplicaron por 4,5 tras el descanso, mientras que “Dai Dai”, su colaboración con Burna Boy, creció ocho veces.

Shakira dispara sus escuchas tras el espectáculo del descanso

La actuación de Shakira durante el descanso de la final tuvo un efecto inmediato sobre su catálogo en Apple Music. Nada más terminar el espectáculo, el número de personas escuchando simultáneamente sus canciones se multiplicó por 4,5.

El crecimiento no se produjo de forma gradual durante las horas posteriores. El salto llegó prácticamente al mismo tiempo que finalizaba la actuación, demostrando que muchos espectadores acudieron directamente a Apple Music para volver a escuchar a la artista.

Este tipo de comportamiento se ha vuelto habitual en grandes acontecimientos televisivos. El público descubre una canción, recuerda un éxito anterior o siente curiosidad por un artista y abre inmediatamente su servicio de música para continuar la experiencia.

La final del Mundial ofrecía además una audiencia global difícil de igualar. La combinación de retransmisión deportiva, espectáculo musical y conversación en redes convirtió el descanso en un enorme escaparate internacional para todos los participantes.

“Dai Dai” multiplica por ocho sus oyentes en Apple Music

La canción que más se benefició del espectáculo fue “Dai Dai”, interpretada por Shakira junto a Burna Boy. Tras la actuación, su número de oyentes simultáneos en Apple Music llegó a multiplicarse por ocho.

El dato muestra que la audiencia no se limitó a buscar canciones antiguas de Shakira. El interés se concentró especialmente en el tema presentado durante el evento, que pasó de ser un lanzamiento conocido a convertirse en una de las canciones del momento.

La colaboración con Burna Boy también permitió que el impacto alcanzara a públicos diferentes. Shakira aporta una audiencia global consolidada, mientras que el artista nigeriano conecta con la escena africana, el afrobeats y una generación especialmente activa en plataformas digitales.

El aumento de oyentes simultáneos resulta especialmente relevante porque mide una reacción inmediata. No representa únicamente reproducciones acumuladas durante el día, sino personas que decidieron escuchar la canción al mismo tiempo después de verla en televisión.

Shazam convierte la final en un fenómeno de descubrimiento musical

Mientras Apple Music registraba el aumento de reproducciones, Shazam mostraba qué canciones despertaban más curiosidad. Muchos espectadores utilizaron la aplicación para identificar la música que sonaba antes del partido, durante el descanso y dentro del estadio.

“Dai Dai” se convirtió en la canción más identificada en un solo día desde la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Ningún otro tema había generado semejante volumen diario de búsquedas en Shazam durante casi dos años.

El récord histórico absoluto continúa perteneciendo a “Nightcall”, de Kavinsky. La canción logró una repercusión extraordinaria durante la clausura de París y sigue siendo la más identificada de todos los tiempos dentro de la plataforma.

La comparación sitúa el impacto de la final en una dimensión considerable. No se trató únicamente de una subida puntual de popularidad, sino de uno de los mayores fenómenos de identificación musical registrados recientemente.

“Dynamite” de BTS bate un récord de identificaciones por minuto

La interpretación de “Dynamite” de BTS fue otro de los grandes momentos musicales de la noche. La canción registró el mayor número de identificaciones por minuto en Shazam desde la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París.

La métrica por minuto permite observar la intensidad exacta de la reacción. Miles de espectadores intentaron identificar la canción prácticamente al mismo tiempo mientras sonaba durante el descanso.

Aunque “Dynamite” es uno de los mayores éxitos de BTS, la audiencia de una final mundialista es enormemente diversa. Muchas personas pudieron reconocer el tema sin recordar el título, mientras que otras lo escucharon por primera vez.

La actuación confirma también la capacidad del K-pop para atravesar fronteras culturales. BTS consiguió destacar en un espectáculo compartido con artistas occidentales, latinos y africanos, dentro de uno de los eventos deportivos más vistos del planeta.

“Dai Dai” recupera el número uno global de Shazam

La avalancha de identificaciones permitió que “Dai Dai” regresara al primer puesto de la lista mundial de Shazam. La canción también alcanzó el número uno en 16 países tras la actuación.

Su volumen de identificaciones se multiplicó por diez frente a la media registrada durante los 30 días anteriores. La comparación demuestra que el efecto del Mundial estuvo muy por encima de la actividad normal del tema.

Shazam funciona como un buen termómetro del descubrimiento musical porque registra una acción voluntaria. El usuario escucha algo que le interesa, abre la aplicación y solicita información sobre la canción.

El regreso al número uno puede tener además un efecto acumulativo. Aparecer en las listas de tendencias aumenta la visibilidad del tema, genera nuevas escuchas en plataformas y provoca más publicaciones en redes sociales.

Diez artistas logran su mejor día histórico en Shazam

La repercusión de la final no se concentró exclusivamente en Shakira y BTS. Un amplio grupo de artistas registró el mayor volumen de identificaciones de toda su carrera en un único día.

Entre ellos se encuentran Shakira, Burna Boy, Robbie Williams, Post Malone, Swae Lee, The White Stripes, Europe, Nicole Scherzinger, IShowSpeed y Lucenzo. La variedad de nombres demuestra que el evento conectó música de distintas épocas, estilos y generaciones.

Algunos artistas participaron directamente en las actuaciones, mientras que otros sonaron durante la retransmisión o en el estadio. La exposición global permitió que canciones muy conocidas encontraran una audiencia renovada.

También resulta llamativo el equilibrio entre grandes estrellas consolidadas y figuras nacidas en Internet. IShowSpeed comparte protagonismo con artistas históricos como Europe o The White Stripes, reflejando cómo ha cambiado el consumo cultural.

Estas fueron las canciones más identificadas durante la final

Shazam recopiló las canciones que generaron más identificaciones antes del inicio del partido, durante el espectáculo del descanso y a lo largo de la retransmisión. El listado combina estrenos, himnos deportivos y clásicos que suelen funcionar especialmente bien en los estadios.

Las dos primeras posiciones pertenecen a canciones interpretadas durante el descanso. “Dai Dai” y “Dynamite” dominaron claramente el interés inmediato de la audiencia, por delante de la música utilizada antes del encuentro.

El resto de la clasificación permite reconstruir parte de la atmósfera del evento. “The Final Countdown”, “Seven Nation Army” y “Live Is Life” son canciones estrechamente asociadas con competiciones, celebraciones y grandes recintos deportivos.

La presencia de “Sunflower”, “Danza Kuduro” y el himno oficial de la FIFA aporta estilos muy distintos. El resultado fue una selección musical capaz de conectar con espectadores de edades y países muy diferentes.

Posición Canción Artista Momento de la retransmisión 1 “Dai Dai” Shakira y Burna Boy Espectáculo del descanso 2 “Dynamite” BTS Espectáculo del descanso 3 “Desire (Official FIFA Anthem)” Robbie Williams y Laura Pausini Antes del partido 4 “Sunflower” Post Malone y Swae Lee Antes del partido 5 “Seven Nation Army” The White Stripes Espectáculo del descanso 6 “The Final Countdown” Europe En el estadio 7 “Champions (WC 26)” IShowSpeed Antes del partido 8 “DNA (More Than A Game)” Andrea Bocelli, David Guetta, EJAE y Megan Thee Stallion En el estadio 9 “Danza Kuduro” Lucenzo y Don Omar En el estadio 10 “Live Is Life (Live)” Opus En el estadio

El himno oficial de la FIFA también gana protagonismo

“Desire”, interpretada por Robbie Williams con la participación de Laura Pausini, fue la tercera canción más identificada durante la cobertura. El tema sonó antes del comienzo del partido como himno oficial de la competición.

Su posición demuestra que la audiencia mostró interés incluso antes de que arrancara el encuentro. La música utilizada en las ceremonias previas puede alcanzar una repercusión comparable a la de las actuaciones del descanso.

Los himnos oficiales intentan quedar asociados emocionalmente con una edición concreta del torneo. Su éxito depende tanto de la canción como de la repetición durante partidos, promociones y ceremonias.

La presencia de Robbie Williams y Laura Pausini aporta además reconocimiento en varios mercados. Ambos cuentan con carreras internacionales y públicos especialmente fuertes en Europa y América Latina.

Los clásicos de estadio vuelven a encontrar nueva audiencia

“The Final Countdown”, “Seven Nation Army” y “Live Is Life” volvieron a destacar décadas después de su lanzamiento. Las tres canciones forman parte habitual de la ambientación musical de estadios y eventos deportivos.

Su aparición entre las más identificadas indica que parte de la audiencia más joven no conocía necesariamente sus títulos. Shazam permite que canciones antiguas vuelvan a circular como si acabaran de estrenarse.

“Seven Nation Army” se ha convertido en uno de los cánticos más reconocibles del fútbol mundial. Su melodía se adapta con facilidad a las gradas y ha sido utilizada por aficionados de numerosos clubes y selecciones.

“The Final Countdown” y “Live Is Life” cumplen una función parecida durante momentos de tensión o celebración. Son canciones capaces de generar una reacción inmediata incluso entre quienes no recuerdan el nombre del artista.

“Sunflower” y “Danza Kuduro” amplían el alcance generacional

“Sunflower”, de Post Malone y Swae Lee, fue una de las canciones más identificadas antes del partido. El tema, conocido por su relación con la película “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, conecta especialmente con el público joven.

“Danza Kuduro”, de Lucenzo con Don Omar, ocupó también un lugar destacado mientras sonaba en el estadio. Su presencia demuestra la vigencia de un éxito que continúa funcionando como canción de fiesta muchos años después de su lanzamiento.

Ambas canciones representan dos formas distintas de nostalgia reciente. “Sunflower” está ligada al cine de animación y a la cultura digital, mientras que “Danza Kuduro” evoca una etapa especialmente popular de la música urbana latina.

La final permitió que las dos regresaran a las conversaciones y búsquedas. Un evento global puede reactivar el catálogo de un artista incluso cuando la canción no forma parte de una actuación principal.

IShowSpeed salta de Internet al escenario futbolístico global

“Champions (WC 26)” situó a IShowSpeed entre los artistas con mayor repercusión de la jornada. La canción sonó antes del partido y se colocó entre las más identificadas mediante Shazam.

Su presencia resulta significativa porque IShowSpeed construyó inicialmente su popularidad como creador de contenido. El salto desde las retransmisiones en Internet hasta un evento mundialista refleja la creciente influencia de las personalidades digitales.

La relación del creador con el fútbol y su enorme audiencia juvenil hacen que encaje de forma natural en una competición de este tipo. Su participación ayuda además a conectar la retransmisión tradicional con plataformas como YouTube, TikTok y Twitch.

El artista consiguió también su mejor jornada histórica en Shazam. El Mundial actuó como una plataforma capaz de presentarlo ante espectadores que quizá nunca habían seguido sus contenidos online.

Apple Music y Shazam muestran dos partes de la misma reacción

Los datos de Apple Music y Shazam miden comportamientos diferentes. Apple Music refleja cuántas personas comenzaron a reproducir una canción o el catálogo de un artista, mientras que Shazam registra el deseo de descubrir qué está sonando.

Juntas, ambas plataformas permiten reconstruir el recorrido del usuario. Primero identifica una canción mediante Shazam y después la escucha en Apple Music, la guarda en una lista o explora otros temas del artista.

El aumento de Shakira muestra claramente esta relación. “Dai Dai” disparó sus identificaciones y, al mismo tiempo, multiplicó por ocho sus oyentes simultáneos en Apple Music.

Este flujo convierte una actuación de pocos minutos en una oportunidad de largo alcance. Las reproducciones posteriores pueden continuar durante días o semanas y beneficiar también a otras canciones del mismo catálogo.

Una final capaz de unir fútbol, música y cultura digital

La selección musical de la final reunió artistas latinos, asiáticos, africanos, europeos y estadounidenses. También combinó canciones recientes con clásicos que llevan décadas formando parte de la cultura popular.

Esta variedad ayuda a explicar la magnitud de los datos. Cada segmento de la audiencia encontró al menos una canción o un artista capaz de despertar su curiosidad.

El evento tampoco terminó cuando concluyó la retransmisión. Las actuaciones siguieron circulando en vídeos, redes sociales, listas de reproducción y artículos, prolongando la repercusión durante las horas posteriores.

Apple Music y Shazam convierten esa conversación en cifras observables. Gracias a ellas es posible saber qué momentos generaron una reacción inmediata y qué canciones lograron transformar la exposición televisiva en interés real.

Shakira emerge como la gran ganadora musical de la final

Aunque numerosos artistas consiguieron cifras históricas, Shakira fue la principal beneficiada por el espectáculo. Su catálogo multiplicó sus oyentes y “Dai Dai” dominó tanto Apple Music como Shazam.

La canción recuperó el número uno mundial, lideró las tendencias en 16 países y multiplicó por diez sus identificaciones habituales. La actuación convirtió el tema en el centro de la conversación musical global.

Burna Boy también recibió un fuerte impulso gracias a la colaboración. Su participación acercó la canción a públicos que siguen el afrobeats y amplió el alcance internacional del espectáculo.

Los datos confirman que una actuación bien situada dentro de un evento masivo continúa siendo una de las herramientas promocionales más poderosas de la industria musical.

La música prolonga la emoción más allá del partido

La final tuvo un resultado deportivo, pero su recuerdo también quedará asociado a las canciones que acompañaron cada momento. La música previa creó expectación, el descanso aportó espectáculo y los clásicos del estadio reforzaron la celebración.

Los espectadores utilizaron sus teléfonos para continuar esa experiencia. Las identificaciones y escuchas demuestran que la música no funcionó como un simple fondo, sino como una parte central del acontecimiento.

El efecto también beneficia a las plataformas, que se convierten en una extensión natural de la retransmisión. Apple Music permite volver a escuchar y Shazam resuelve inmediatamente la curiosidad.

La final del Mundial mostró así cómo deporte, música y tecnología pueden reforzarse mutuamente. Una sola noche fue suficiente para romper récords, recuperar canciones y llevar a varios artistas al mejor día de sus carreras.