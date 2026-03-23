Samsung lo consigue: Podrás enviar archivos por AirDrop a un iPhone desde un Galaxy

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Samsung acaba de dar un paso clave hacia la interoperabilidad entre ecosistemas. La compañía ha anunciado que su función Quick Share comenzará a ser compatible con dispositivos de Apple, permitiendo compartir archivos directamente con iPhone y Mac de forma similar a AirDrop.

Esta novedad, que empieza a desplegarse esta semana, supone un cambio importante en la forma en que los usuarios de Android y Apple pueden intercambiar contenido sin depender de apps de terceros.

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Quick Share se abre al ecosistema de Apple

Hasta ahora, Quick Share era una herramienta exclusiva dentro del ecosistema Android —especialmente en dispositivos Galaxy— para transferir archivos de forma rápida entre móviles, tablets y ordenadores compatibles.

Sin embargo, Samsung ha confirmado que esta funcionalidad ahora permitirá enviar archivos directamente a dispositivos de Apple, eliminando una de las barreras más frustrantes entre plataformas.

Este movimiento acerca la experiencia de Quick Share a lo que ofrece AirDrop, una de las funciones más valoradas por los usuarios de iPhone y Mac.

Despliegue inicial en Corea y expansión global inminente

Según ha anunciado la compañía, la actualización ha comenzado a desplegarse en Corea desde hoy mismo. Posteriormente, llegará a Estados Unidos a lo largo de esta semana.

La hoja de ruta incluye una expansión progresiva a más mercados en los próximos meses, incluyendo:

Europa

América Latina

Canadá

Sudeste asiático

Hong Kong

Japón

Taiwán

Esto significa que los usuarios españoles no deberían tardar demasiado en recibir esta funcionalidad en sus dispositivos Galaxy.

Compatibilidad con la gama Galaxy S26

En esta primera fase, la nueva función está disponible para los modelos más recientes de Samsung:

Galaxy S26

Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

Para activarla, los usuarios deberán acceder al menú de ajustes de Quick Share y habilitar una nueva opción denominada “Compartir con dispositivos Apple”.

Una vez activada, el sistema permitirá detectar dispositivos Apple cercanos y enviar archivos de forma inalámbrica, sin necesidad de configuraciones complejas.

Cómo funciona el envío de archivos entre Android y Apple

El funcionamiento es muy similar a lo que ya conocemos: El usuario selecciona un archivo (imagen, vídeo, documento o enlace), pulsa en compartir y elige Quick Share. Si hay dispositivos Apple compatibles cerca, aparecerán automáticamente como destino.

Este tipo de transferencia directa evita el uso de servicios en la nube, cables o aplicaciones externas, lo que agiliza enormemente el proceso.

Google también impulsa la compatibilidad con AirDrop

Este movimiento de Samsung no es aislado. Google ya anunció en noviembre una mejora similar para su ecosistema Pixel.

Inicialmente, esta compatibilidad estaba limitada a los Pixel 10, pero posteriormente se ha ampliado a más dispositivos como:

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Esto demuestra una tendencia clara: Android quiere romper definitivamente las barreras con el ecosistema de Apple.

Un paso importante hacia un ecosistema más abierto

Durante años, la falta de compatibilidad entre AirDrop y alternativas en Android ha sido una de las principales limitaciones para usuarios que conviven con ambos sistemas.

Con esta nueva funcionalidad, Samsung reduce esa fricción y mejora la experiencia para millones de usuarios que utilizan dispositivos de ambas plataformas en su día a día.

Aunque todavía queda por ver cómo de fluida y rápida será la experiencia en la práctica, el simple hecho de poder compartir archivos sin complicaciones ya supone un avance significativo.

Disponibilidad y futuro de la función

Por ahora, esta característica está limitada a los Galaxy S26, pero Samsung ha confirmado que llegará a más dispositivos Galaxy en el futuro.

Todo apunta a que esta interoperabilidad será cada vez más común, acercando Android y Apple como nunca antes.