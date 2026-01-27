Samsung presenta el Galaxy Z Flip7 Olympic Edition para Milano Cortina 2026

Samsung Electronics ha anunciado oficialmente el Galaxy Z Flip7 Olympic Edition, un smartphone exclusivo diseñado para los atletas que participarán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Como socio olímpico y paralímpico mundial, la compañía refuerza así su compromiso con el deporte y la innovación tecnológica.

Esta edición especial será entregada a cerca de 3.800 atletas olímpicos y paralímpicos procedentes de aproximadamente 90 países, acompañándolos durante toda su experiencia en los Juegos, desde su estancia en la Villa Olímpica hasta los momentos más decisivos de la competición y la celebración.

Un smartphone pensado para acompañar a los atletas en cada momento

El Galaxy Z Flip7 Olympic Edition ha sido concebido como un dispositivo compacto, ágil y fiable, ideal para el ritmo diario de los atletas durante unos Juegos Olímpicos de Invierno. Su diseño plegable permite un uso cómodo con una sola mano, mientras que la nueva pantalla FlexWindow ampliada de borde a borde facilita el acceso rápido a información clave.

El terminal integra Galaxy AI, ofreciendo una experiencia de inteligencia artificial móvil fluida y práctica, pensada para simplificar el día a día de los deportistas tanto dentro como fuera de la competición.

Funciones clave del Galaxy Z Flip7 Olympic Edition

Entre las principales características del dispositivo destacan:

Sistema de doble cámara trasera , compuesto por un sensor gran angular de 50 MP y un ultra gran angular de 12 MP , capaz de capturar imágenes con calidad profesional.

, compuesto por un sensor gran angular de y un ultra gran angular de , capaz de capturar imágenes con calidad profesional. Now Brief , una función que ofrece actualizaciones diarias personalizadas, como eventos del calendario, recordatorios o resúmenes de actividad física, e incluso información relacionada con la salud y el bienestar a través de aplicaciones compatibles.

, una función que ofrece actualizaciones diarias personalizadas, como eventos del calendario, recordatorios o resúmenes de actividad física, e incluso información relacionada con la salud y el bienestar a través de aplicaciones compatibles. Asistente de fotos , que permite mejorar imágenes con herramientas de inteligencia artificial como borrar o mover objetos, ajustar encuadres, ampliar elementos o completar fondos con acabado de estudio.

, que permite mejorar imágenes con herramientas de inteligencia artificial como borrar o mover objetos, ajustar encuadres, ampliar elementos o completar fondos con acabado de estudio. Intérprete integrado, que facilita la traducción en tiempo real sin necesidad de conexión a la red, una función especialmente útil en entornos internacionales o zonas montañosas.

Un diseño exclusivo inspirado en Milano Cortina 2026

Más allá de la tecnología, el Galaxy Z Flip7 Olympic Edition destaca por un diseño creado específicamente para celebrar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno.

La parte trasera luce un acabado azul inspirado en la identidad visual de Milano Cortina 2026 y en el valor cultural del azul italiano, símbolo de unidad y deportividad. El marco metálico dorado representa la excelencia, el espíritu competitivo y los momentos vividos en el podio.

La edición incluye una funda transparente con sistema magnético, decorada con un elemento circular azul rodeado de hojas de laurel doradas, un guiño directo al simbolismo clásico de la victoria.

Fondos exclusivos y grabación dual para momentos irrepetibles

Cada dispositivo incorpora fondos de pantalla y animaciones de encendido y apagado exclusivas, diseñadas para Milano Cortina 2026. Sus formas curvas y colores evocan los deportes de invierno y las huellas que dejan los patines sobre el hielo, reforzando el espíritu olímpico.

Una de las funciones más destacadas es Grabación dual, que permite capturar simultáneamente la acción y la reacción del atleta utilizando la cámara frontal y la trasera en una sola imagen o vídeo. Esta función, exclusiva de la Olympic Edition, se activa fácilmente desde la aplicación de cámara y ofrece una vista dividida que permite ampliar la imagen capturada con la cámara trasera y visualizarla en tiempo real en la FlexWindow.

Aplicaciones y servicios diseñados para los Juegos Olímpicos de Invierno

El Galaxy Z Flip7 Olympic Edition llega con una selección de aplicaciones y servicios preinstalados, pensados para facilitar la experiencia de los atletas durante Milano Cortina 2026:

Galaxy Athlete Card , una experiencia digital que permite intercambiar perfiles, coleccionar tarjetas y participar en actividades interactivas, fomentando el sentimiento de comunidad entre atletas de distintas disciplinas y países.

, una experiencia digital que permite intercambiar perfiles, coleccionar tarjetas y participar en actividades interactivas, fomentando el sentimiento de comunidad entre atletas de distintas disciplinas y países. Conectividad gratuita mediante una eSIM 5G con 100 GB de datos , junto con acceso a pases y servicios digitales integrados en Samsung Wallet.

mediante una eSIM 5G con , junto con acceso a pases y servicios digitales integrados en Samsung Wallet. Coca-Cola Free Beverage Key , utilizable en máquinas expendedoras ubicadas en las Villas Olímpicas.

, utilizable en máquinas expendedoras ubicadas en las Villas Olímpicas. Athlete365 , una plataforma que ofrece apoyo al rendimiento deportivo, bienestar mental e información clave sobre las competiciones, integrada en Now Brief para acceder a las novedades de un vistazo.

, una plataforma que ofrece apoyo al rendimiento deportivo, bienestar mental e información clave sobre las competiciones, integrada en Now Brief para acceder a las novedades de un vistazo. Aplicaciones como la app oficial de los Juegos Olímpicos™ , IOC Hotline y PinQuest , que ayudan a los atletas a orientarse y gestionar su día a día.

, y , que ayudan a los atletas a orientarse y gestionar su día a día. Una aplicación de fitness preinstalada que permite hacer seguimiento de los entrenamientos y recibir recomendaciones personalizadas al utilizar el equipamiento deportivo disponible en las Villas.

Victory Selfie: compartir la victoria desde el podio

Tras su estreno en París 2024, el Victory Selfie llega por primera vez a unos Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina 2026. Gracias al Galaxy Z Flip7 Olympic Edition, los atletas podrán capturar y compartir sus momentos de victoria directamente desde el podio.

En esta edición, la iniciativa se amplía también a los deportes de equipo, permitiendo que los logros colectivos puedan compartirse desde la perspectiva de los propios deportistas, acercando aún más la emoción del momento a seguidores y aficionados de todo el mundo.

Victory Profile: más allá del podio

Samsung presenta además Victory Profile, una nueva iniciativa desarrollada junto a nueve Comités Olímpicos Nacionales. A través de una serie de retratos realizados con el Galaxy S25 Ultra, el proyecto busca reflejar la personalidad, la pasión y la identidad de los atletas más allá de la competición.

Victory Profile arrancará con la participación de cerca de 490 atletas de países como Francia, Alemania, Italia, Corea, Noruega, Países Bajos, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, ofreciendo una mirada más humana y personal a la experiencia olímpica.

Samsung y la experiencia de los Juegos del futuro

Samsung continuará impulsando la innovación móvil para acercar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos a los aficionados de todo el mundo. A través de dispositivos y experiencias centradas en los atletas, la compañía busca crear nuevas formas de contar historias, desde la preparación hasta el podio.

El Galaxy Z Flip7 Olympic Edition se distribuirá en las Villas Olímpicas de seis ciudades a partir del 30 de enero. Además, las Samsung Open Station ofrecerán asistencia profesional presencial para ayudar a los atletas a activar sus dispositivos, transferir datos y recibir soporte técnico durante toda su estancia en los Juegos.