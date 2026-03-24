Una de las mejores funciones de tu Samsung viene desactivada por defecto

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Pasamos cada vez más horas frente a la pantalla del móvil, ya sea trabajando, viendo vídeos o navegando por redes sociales. Sin embargo, este uso intensivo puede provocar fatiga ocular, sequedad, visión borrosa e incluso dolores de cabeza. Por eso, cualquier herramienta que ayude a reducir este impacto es más importante de lo que parece.

Más allá de reducir el tiempo de uso o aplicar hábitos saludables, como la conocida regla 20-20-20, los smartphones actuales incorporan funciones específicas para cuidar la vista. En el caso de los móviles Samsung Galaxy, hay una herramienta especialmente útil que muchos usuarios desconocen: Protector de la Vista.

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Por qué el uso del móvil afecta a tus ojos

El uso prolongado de pantallas tiene consecuencias claras en la salud visual. La exposición continua a la luz, especialmente en entornos oscuros, obliga a los ojos a realizar un esfuerzo constante de enfoque.

Una de las recomendaciones más habituales es la regla 20-20-20: cada 20 minutos, apartar la vista durante 20 segundos y mirar a un objeto situado a unos 6 metros (20 pies). Este pequeño gesto ayuda a relajar la vista y reducir la fatiga.

Aun así, la realidad es que muchas veces seguimos utilizando el móvil durante largos periodos, especialmente por la noche, lo que puede afectar incluso a la calidad del sueño.

Protector de la Vista: la función clave que deberías activar

Samsung incorpora en sus dispositivos Galaxy una función llamada Protector de la Vista, diseñada específicamente para reducir la fatiga visual.

Esta herramienta ajusta automáticamente los colores de la pantalla para hacerlos más cálidos y menos agresivos, reduciendo la emisión de luz azul. El resultado es una visualización más cómoda, especialmente en condiciones de poca luz.

Lo curioso es que esta función no siempre está activada por defecto, por lo que muchos usuarios ni siquiera saben que existe.

Cómo activar Protector de la Vista en tu Samsung Galaxy

Activar esta función es muy sencillo y apenas lleva unos segundos.

Puedes hacerlo directamente desde el panel de ajustes rápidos: desliza dos dedos desde la parte superior de la pantalla y busca el icono de Protector de la Vista. Si no aparece, también puedes acceder desde la app de Ajustes, dentro del apartado “Pantalla”.

En modelos más recientes, como la serie Galaxy S26, incluso puedes activarlo mediante comandos de voz usando el asistente Bixby.

Modo adaptativo o personalizado: así funciona

Una vez activado, notarás un ligero cambio en el tono de la pantalla. Protector de la Vista funciona de forma adaptativa por defecto, ajustando automáticamente el color según la hora del día y la iluminación ambiental.

Sin embargo, también puedes configurarlo manualmente. El modo personalizado permite establecer horarios concretos, como activarlo desde el atardecer hasta el amanecer o únicamente por la noche entre semana.

Además, puedes ajustar la temperatura de color mediante un control deslizante. Al hacer los tonos más cálidos, se reduce la saturación y la intensidad visual, lo que resulta mucho más agradable para la vista.

Menos fatiga visual y mejor descanso

Reducir la luz azul no solo ayuda a evitar molestias en los ojos, sino que también puede mejorar el descanso. El uso del móvil antes de dormir está directamente relacionado con una peor calidad del sueño, y este tipo de ajustes contribuyen a minimizar ese impacto.

Si sueles usar el móvil en la cama o durante la noche, activar esta función puede marcar una gran diferencia.

Otras funciones de Samsung para cuidar la vista

Protector de la Vista no es la única herramienta disponible en los dispositivos Galaxy para mejorar la experiencia visual.

El modo oscuro cambia la interfaz a tonos más oscuros, lo que reduce el brillo general y resulta más cómodo en entornos con poca luz. Además, tiene el beneficio añadido de reducir el consumo de batería.

Otra opción interesante es Extra Dim, que permite bajar aún más el brillo de la pantalla con un solo toque, ideal cuando el nivel mínimo sigue siendo demasiado intenso.

Por supuesto, también puedes ajustar manualmente el brillo desde los controles rápidos o en los ajustes de pantalla, algo básico pero muy efectivo.

Una función sencilla que deberías activar ya

Aunque reducir el tiempo frente a la pantalla sigue siendo la mejor solución, la realidad es que el smartphone forma parte de nuestro día a día.

Por eso, activar funciones como Protector de la Vista es una forma sencilla y eficaz de minimizar el impacto en la salud visual. Es una herramienta discreta, pero muy útil, especialmente si pasas muchas horas mirando el móvil.

Si tienes un Samsung Galaxy compatible y aún no la estás usando, probablemente sea el momento de activarla.