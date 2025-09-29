Xiaomi 17 arranca con ventas récord en su debut

Xiaomi ha confirmado que su nueva serie Xiaomi 17 ha tenido una acogida extraordinaria desde su lanzamiento, con cifras de ventas que han superado las expectativas en apenas dos días. Según Lu Weibing, presidente de la compañía, el modelo más demandado ha sido el Xiaomi 17 Pro Max, seguido muy de cerca por el 17 Pro.

La marca presentó oficialmente sus nuevos smartphones la semana pasada y comenzó las ventas el sábado, posicionándolos como competidores directos del iPhone 17 de Apple, presentado a principios de mes.

Uno de los grandes atractivos de la serie Xiaomi 17 es su precio. El modelo base cuesta más de 100 dólares menos que la variante equivalente del iPhone 17, lo que lo convierte en una opción muy atractiva para los usuarios que buscan un dispositivo de última generación sin gastar tanto.

Además de la diferencia de precio, Xiaomi ha apostado por ofrecer características diferenciadoras, como un sistema de cámaras mejorado y una pantalla secundaria en la parte trasera de los modelos premium, una novedad que busca captar a los amantes de la innovación tecnológica.

La demanda inicial favorece a los modelos Pro

Durante los primeros días tras la apertura de ventas, el Xiaomi 17 Pro Max se consolidó como el modelo más vendido, evidenciando que los consumidores están dispuestos a pagar más por las versiones con mayores prestaciones. El 17 Pro también ha tenido una excelente acogida, situándose como la segunda opción más elegida dentro de la nueva familia.

Este comportamiento refleja una tendencia similar a la de Apple con el iPhone 17, donde los modelos Pro han acaparado gran parte de la demanda.

La crítica de los analistas al Xiaomi 17 estándar

A pesar de los buenos resultados iniciales, no todas las voces han sido positivas. El reconocido analista tecnológico Ming-Chi Kuo ha señalado que la demanda del Xiaomi 17 estándar es más débil de lo esperado. Según Kuo, la fuerte competencia del iPhone 17 ha frenado las ventas de la versión básica de Xiaomi.

Estas declaraciones ponen de manifiesto el reto al que se enfrenta la compañía china: destacar frente a Apple en un segmento donde los usuarios buscan equilibrio entre precio y prestaciones.

Ante las sugerencias de los consumidores, Xiaomi ha decidido lanzar una versión de 1 terabyte para el modelo estándar del Xiaomi 17. Esta nueva configuración estará disponible a partir del 5 de octubre y busca mejorar el atractivo del dispositivo frente a sus rivales directos.

La falta de una opción con tanta capacidad de almacenamiento habría influido negativamente en las ventas iniciales, por lo que la marca espera revertir esta situación con la llegada de esta variante.