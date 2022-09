Ya está solucionado el problema de la App Store de esta tarde

Apple ha lanzado hoy iOS 16, además de otras actualizaciones como watchOS 9 y tvOS 16.

Sin embargo, parece que los servidores de la compañía han atravesado un bache esta tarde, ya que muchos usuarios han experimentado errores en la App Store al instalar las actualizaciones de las apps.

Tal y como han denunciado muchos usuarios en las redes sociales, no podían instalar actualizaciones de las apps debido a un error de la App Store. Más concretamente, la App Store pedía a los usuarios que aceptaran los términos y condiciones de los nuevos servicios. Sin embargo, al pulsar el botón de aceptación, aparecían mensajes de error aleatorios.

«Alguien más tiene problemas con el App Store con iOS16? Acabo de actualizarlo pero no me deja actualizar las aplicaciones porque me pide aceptar unos términos, pero a la hora de aceptar, me lanza un error y que lo intente más tarde,» afirmaba un usuario en Twitter.

El problema no solamente afectó a los que acababan de instalar iOS 16, sino también a los dispositivos que ejecutaban versiones anteriores de iOS. Incluso algunos usuarios de Mac no podían actualizar las aplicaciones desde la App Store.

Según la página web de Apple sobre el estado del sistema, el problema ya está resuelto, así que ya no deberías tener ningún problema con tu dispositivo.