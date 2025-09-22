Aiper lanza ofertas de otoño con descuentos de hasta 500€ en robots de piscina

Con la llegada del otoño, los paisajes se tiñen de tonos cálidos y los árboles empiezan a perder sus hojas. Aunque es un espectáculo natural, este fenómeno también trae consigo un problema: las hojas que caen en las piscinas y complican su limpieza.

Para facilitar esta tarea, Aiper, referente mundial en robots limpiadores de piscina inalámbricos, ha lanzado su campaña especial de otoño con grandes descuentos en su tienda oficial, disponibles del 10 al 23 de septiembre de 2025.

Scuba Series: limpieza avanzada con tecnología de última generación

Uno de los protagonistas de la campaña es el nuevo Aiper Scuba S1 2025, una versión actualizada del popular Scuba S1. Este robot es capaz de limpiar a fondo el suelo, las paredes y la línea de flotación de piscinas de hasta 150 m² en tan solo 2,5 horas. Ofrece un rendimiento constante y eficaz, y ahora puede adquirirse por 549€, con un ahorro de 150€.

Otro modelo destacado es el Aiper Scuba X1, equipado con el sistema de navegación WavePathTM 3.0, que adapta las rutas en función de la forma y dimensiones de cada piscina. Además, gracias a la tecnología OmniSense, con sensores ultrasónicos, detecta obstáculos y optimiza sus trayectorias.

Con una autonomía de hasta 3 horas y una gran potencia de succión, garantiza que no quede ningún residuo. Este modelo está disponible en la web oficial de Aiper por 999€, con un descuento de 500€.

Packs especiales con Pilot X1 para una limpieza integral

Además de los descuentos en robots individuales, Aiper ha preparado packs combinados con el Pilot X1, un accesorio ideal para limpiar zonas complicadas como esquinas y escaleras gracias a su modo de limpieza a dos profundidades y a su diseño ergonómico. Durante las promociones de otoño, estos packs estarán rebajados:

Aiper Scuba S1 2025 + Pilot X1 : disponible por 759€ , con un descuento de 239€.

: disponible por , con un descuento de 239€. Aiper Scuba X1 + Pilot X1: disponible por 1.179€, con un ahorro de 619€.

Ofertas exclusivas por tiempo limitado

Todas las promociones estarán disponibles únicamente en la tienda oficial de Aiper, y se podrán aprovechar del 10 al 23 de septiembre de 2025. Una oportunidad perfecta para preparar tu piscina frente a la caída de hojas del otoño y mantenerla siempre lista con la ayuda de los robots de limpieza más innovadores del mercado.