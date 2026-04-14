Francia dice adiós a Windows y apuesta por Linux para reforzar su soberanía digital

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Francia acaba de dar uno de los pasos más ambiciosos que hemos visto en Europa en materia de soberanía tecnológica.

La Dirección Interministerial del Digital (DINUM) anunció oficialmente el 8 de abril de 2026 que abandonará Windows en sus puestos de trabajo en favor de Linux, dentro de una estrategia más amplia para reducir las dependencias tecnológicas extraeuropeas en toda la administración del Estado.

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No es una simple declaración política ni una prueba piloto: cada ministerio deberá presentar antes del otoño de 2026 su propio plan para recortar dependencias en áreas como puestos de trabajo, herramientas colaborativas, inteligencia artificial, bases de datos, virtualización y equipamiento de red.

El mensaje político ha sido además muy explícito. David Amiel, ministro de Acción y Cuentas Públicas, afirmó que el Estado ya no puede limitarse a constatar su dependencia, sino que debe salir de ella y “desensibilizarse” de las herramientas estadounidenses para recuperar el control de su destino digital. Anne Le Hénanff, ministra delegada de Inteligencia Artificial y Digital, remarcó por su parte que la soberanía digital “no es una opción”, sino una necesidad estratégica.

Un cambio histórico que va más allá del sistema operativo

La decisión francesa no consiste únicamente en sustituir Windows por una distro Linux. En realidad, forma parte de una reorganización mucho más profunda del stack tecnológico del Estado. El propio comunicado de la DINUM sitúa este movimiento junto a otras medidas ya en marcha, como la generalización de Visio como herramienta soberana de videoconferencia y la migración de la Caisse nationale d’Assurance maladie, con 80.000 agentes, hacia herramientas públicas como Tchap, Visio y FranceTransfert.

Ese enfoque es importante porque revela que Francia no quiere cambiar solo la “capa visible” del escritorio, sino construir una alternativa integral a las plataformas de Microsoft y, en general, a los grandes proveedores no europeos. En enero de 2026, el Gobierno ya anunció que Visio se desplegaría en todo el Estado de aquí a 2027 para reemplazar el uso fragmentado de herramientas como Teams, Zoom, Webex o GoTo Meeting.

Por qué Francia quiere dejar atrás Windows

La motivación oficial gira alrededor de la soberanía digital, la seguridad y el control de los datos. En sus comunicados, el Gobierno francés insiste en que no puede aceptar que sus datos, sus infraestructuras y sus decisiones estratégicas dependan de soluciones cuyas reglas, precios, evolución y riesgos no controla.

A esto se suma una visión más europea del problema. La DINUM explicó que está coordinando un plan interministerial para reducir dependencias extraeuropeas y que trabaja con iniciativas como Common Ground, en Países Bajos, así como con proyectos de colaboración e interoperabilidad a escala europea. La idea no es solo cambiar de proveedor, sino reforzar una base tecnológica pública y compartida dentro de la UE.

Francia no parte de cero: GendBuntu ya demostró que Linux puede funcionar

Aunque el anuncio suene revolucionario, lo cierto es que Francia lleva muchos años experimentando con Linux en la administración. El ejemplo más conocido es GendBuntu, la distribución adaptada de Ubuntu que utiliza la Gendarmería Nacional francesa. La propia documentación europea sobre despliegues públicos de Linux la describe como una de las mayores implantaciones de escritorio Linux del sector público en la UE, con alrededor de 82.000 puestos.

Ese precedente es clave porque demuestra que el salto no es una fantasía técnica. Francia ya ha probado durante años que una administración crítica puede trabajar con Linux a gran escala. El valor de GendBuntu no está solo en el ahorro, sino en haber servido como demostración real de que un entorno controlado, estandarizado y bien gobernado puede sostener tareas públicas sensibles sin depender de Windows.

La alternativa francesa ya existe: La Suite

El otro gran pilar de esta estrategia es La Suite, el espacio de trabajo soberano y abierto de la administración francesa. La plataforma oficial la presenta como un conjunto coherente de herramientas open source, seguras e interoperables para que los agentes públicos creen, colaboren y compartan información dentro de una infraestructura alojada en Francia. Según su web, La Suite se utiliza cada mes por más de 500.000 agentes y Tchap, su servicio de mensajería instantánea segura, ya es usado por 600.000 agentes.

Dentro de La Suite encontramos precisamente varias de las piezas mencionadas en el texto original: Tchap para mensajería segura, Visio para videoconferencias, FranceTransfert para envío de archivos, Messagerie para correo y calendario, Fichiers para almacenamiento y compartición, Docs para edición colaborativa y Grist para hojas de cálculo y bases de datos en formato colaborativo. La plataforma destaca además el uso de ProConnect como acceso único, el alojamiento en Francia y la interoperabilidad con formatos y servicios de mercado.

¿Qué Linux usará Francia? Aquí empieza la parte menos oficial

Donde conviene ser prudentes es en los detalles técnicos más concretos del supuesto “FranceOS”. El comunicado oficial de la DINUM confirma la salida de Windows y el paso a Linux, pero no especifica públicamente la distribución exacta, ni el escritorio, ni el kernel, ni la lista cerrada de aplicaciones que llevará el futuro puesto de trabajo estatal.

Por eso, muchas de las afirmaciones que circulan sobre un sistema basado en Ubuntu 26.04 LTS, con GNOME 50, Firefox ESR, Thunderbird ESR, LibreOffice o GIMP deben entenderse como proyecciones razonables, no como confirmaciones oficiales. Tienen lógica, especialmente porque GendBuntu ya está basado en Ubuntu y porque La Suite cubre buena parte del trabajo colaborativo, pero hoy por hoy no constan en el anuncio gubernamental como especificaciones cerradas. Esa distinción es importante para no convertir una inferencia técnica en un hecho ya decidido.

El movimiento puede tener un impacto enorme en Europa

Si Francia consigue ejecutar esta migración con éxito, el efecto simbólico y práctico será enorme. No hablamos de una ciudad, de un ministerio aislado ni de una agencia pequeña. Hablamos del aparato estatal de uno de los países más importantes de Europa, con 2,5 millones de agentes públicos repartidos por toda Francia, según documentación oficial del propio Estado.

Eso no significa que los 2,5 millones vayan a pasar a Linux de la noche a la mañana ni que todos usen exactamente la misma configuración. Pero sí deja clara la magnitud potencial del cambio. Si el proyecto madura y se extiende, podría convertirse en la referencia más potente de escritorio Linux en administración pública dentro de la UE.

Más soberanía, menos dependencia y una señal muy clara a Microsoft

El movimiento francés también manda un mensaje incómodo a Microsoft y, en general, a los grandes proveedores estadounidenses de software empresarial. Durante años, Windows y Microsoft 365 han sido la opción por defecto para gobiernos, grandes empresas y administraciones públicas. Francia acaba de demostrar que, al menos en el plano político y estratégico, ya no quiere aceptar esa dependencia como inevitable.

Lo interesante es que esta vez el argumento no gira solo alrededor del coste o de la filosofía open source. El centro del debate es el control: quién aloja tus datos, quién define las reglas, quién impone los cambios y qué margen real tiene un Estado para gobernar su propia infraestructura digital. En ese marco, Linux deja de ser solo una alternativa técnica y pasa a convertirse en una herramienta de soberanía.

2027 podría ser un año clave para el escritorio Linux

Todavía quedan muchas incógnitas por resolver. Francia tendrá que concretar calendarios, distribución, compatibilidad con aplicaciones heredadas, formación de usuarios, soporte técnico y convivencia con servicios externos. Pero el hecho decisivo ya se ha producido: el Gobierno francés ha oficializado que quiere salir de Windows y migrar a Linux dentro de una estrategia nacional de soberanía tecnológica.

No sabemos todavía si 2027 será realmente “el año del escritorio Linux”, pero Francia acaba de darle al ecosistema open source la mejor oportunidad en mucho tiempo para demostrar que puede competir a gran escala, no solo en servidores o cloud, sino también en el escritorio profesional. Y eso, por sí solo, ya convierte este anuncio en uno de los movimientos tecnológicos más importantes del año en Europa.