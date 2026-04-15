El Trump Phone reaparece: así es el nuevo diseño oficial del polémico T1

La historia del Trump Phone parecía destinada a desaparecer tan rápido como apareció, pero el polémico T1 sigue dando coletazos.

El terminal, asociado a Trump Mobile, ha reaparecido en la web oficial con un diseño actualizado que confirma que el proyecto sigue, al menos sobre el papel, adelante. Y sí, aunque el aspecto ha cambiado respecto al primer material promocional, el resultado sigue siendo difícil de defender desde cualquier punto de vista estético.

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Lo más llamativo de esta nueva aparición no es solo que el teléfono continúe existiendo en la narrativa comercial de la marca, sino que el rediseño deja claro que la propuesta visual inicial ha sido retocada de forma significativa. Aun así, sigue siendo un producto rodeado de dudas, escepticismo y una sensación general de que no estamos ante un smartphone convencional, sino ante una operación de marketing con muchas incógnitas.

Trump Mobile actualiza el diseño del T1

La nueva imagen oficial del T1 ya figura en la página web de Trump Mobile, y muestra un aspecto diferente al del render original que se había difundido anteriormente. Aquella primera versión transmitía una estética que recordaba demasiado al iPhone, casi como si se hubiera construido a partir de recursos gráficos genéricos. Ahora, en cambio, el teléfono presenta un diseño revisado, más definido y aparentemente más cercano al que la compañía había mostrado recientemente en una videollamada.

Pese a los cambios, hay elementos que no se han tocado. El acabado dorado, probablemente uno de los rasgos más llamativos y también más discutibles del dispositivo, sigue presente. Era difícil imaginar que la marca renunciara a ese tono tan asociado a la imagen pública de Donald Trump, así que continúa formando parte de la identidad visual del terminal.

Eso sí, hay modificaciones evidentes. La disposición de las cámaras ha cambiado con respecto al render inicial y, además, desaparece el gran logotipo “T1” que antes ocupaba buena parte de la trasera. En esta nueva iteración, la parte posterior se ha limpiado ligeramente, aunque no lo suficiente como para convertir el diseño en algo especialmente elegante o refinado.

El precio del Trump T1 también cambia

Otro detalle importante que aparece en la web oficial tiene que ver con el precio. Trump Mobile ahora presenta el T1 como una oferta “promocional”, con un precio de partida de 499 dólares (unos 460 euros, aproximadamente). Para asegurarse ese precio promocional, la compañía solicita un depósito previo de 100 dólares (unos 92 euros, aproximadamente).

Este movimiento añade otra capa de controversia al producto. Pedir una reserva por un teléfono que todavía nadie ha podido probar con garantías y del que sigue sin haber evidencia sólida de disponibilidad real no ayuda precisamente a reforzar la confianza. Más bien al contrario: incrementa la sensación de que el T1 sigue siendo una promesa comercial mucho más que un dispositivo tangible.

Especificaciones del Trump T1: lo que sabemos hasta ahora

En cuanto a sus características técnicas, la mayor parte de las especificaciones coinciden con lo que ya se había venido filtrando o anunciando previamente. El Trump T1 contaría con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, una cifra ligeramente superior a la que se había comunicado al principio, y ofrecería una tasa de refresco de 120 Hz.

En fotografía, Trump Mobile habla de una cámara principal de 50 megapíxeles, acompañada por un sensor gran angular de 8 megapíxeles y un teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom 2x. En la parte frontal, el terminal montaría también una cámara de 50 megapíxeles para selfies.

La batería sería de 5.000 mAh e incluiría carga de 30 W. Sobre el procesador, la compañía solo menciona que integra un chip Snapdragon, pero no concreta el modelo exacto. Y esa ausencia de detalle no es menor, ya que el SoC es uno de los componentes clave para entender el rendimiento real, la eficiencia energética y el posicionamiento de cualquier smartphone en el mercado.

Un smartphone rodeado de dudas

Más allá del diseño o de la ficha técnica, el gran problema del Trump T1 sigue siendo el mismo: nadie tiene claro hasta qué punto este teléfono es un producto real y terminado. Hasta ahora, ninguna fuente verdaderamente fiable ha tenido acceso físico al dispositivo para analizarlo en condiciones, tocarlo, probar su software o verificar que sus especificaciones se correspondan con la realidad.

Eso deja al T1 en una situación extraña. Existe una web, existen renders actualizados, existe un precio y existe incluso la posibilidad de dejar un depósito. Pero sigue faltando lo esencial: pruebas independientes y creíbles de que el teléfono está listo, que funciona y que va a llegar realmente al mercado tal y como se promete.

¿Hay realmente demanda para un móvil de Trump?

Otra de las grandes incógnitas es quién estaría dispuesto a comprar este dispositivo. Trump Mobile no ha aportado datos concretos que permitan pensar que existe una demanda significativa. No hay cifras de reservas, no hay indicios de interés masivo y tampoco señales de que el terminal esté generando entusiasmo en el mercado tecnológico.

La única hipótesis relativamente plausible es que algunos seguidores muy fieles de Trump puedan verlo como un objeto de coleccionismo más que como un smartphone competitivo frente a las alternativas actuales. Es decir, no tanto un móvil elegido por su relación calidad-precio o por su innovación, sino por su carga simbólica y política.

Y ese es precisamente uno de los factores que convierte al T1 en un caso tan peculiar. No parece estar intentando destacar por diseño, por potencia, por fotografía o por software. Su principal valor diferencial sería el nombre que lo acompaña y todo lo que ese nombre representa para un determinado nicho de compradores.