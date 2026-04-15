Google Pixel 7, 8, 9 y 10: Reportan un serio problema de batería tras la actualización de marzo

El parche de marzo para los Google Pixel está dando más guerra de la esperada. Mientras la actualización mensual debía traer mejoras y correcciones, algunos usuarios llevan semanas denunciando un consumo de batería anormal que, según los testimonios publicados en Reddit y en los foros de soporte de Google, reduce de forma drástica la autonomía incluso cuando el móvil apenas se está usando. Y lo más preocupante es que el parche de abril no parece haber resuelto el problema.

No parece tratarse de un fallo masivo, al menos por ahora, pero sí lo bastante extendido como para haber encendido las alarmas entre propietarios de varias generaciones de Pixel. Los reportes mencionan modelos que van desde la familia Pixel 7 hasta la serie Pixel 10, lo que apunta a un problema de software relativamente amplio y no a un defecto aislado de un único dispositivo.

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Un fallo de batería que empeora la experiencia diaria

La queja se repite con matices distintos, pero con una idea común: tras la actualización de marzo de 2026, algunos Pixel consumen batería mucho más rápido de lo normal. En varios testimonios, los usuarios explican que su teléfono ha pasado de aguantar toda la jornada sin apuros a necesitar cargas adicionales a mitad del día, algo especialmente problemático para quienes dependen del móvil fuera de casa.

El detalle importante aquí es que no se trata solo de un mayor consumo cuando se usa intensamente el terminal. Parte de las quejas apuntan a drenaje en reposo, es decir, a una pérdida de batería excesiva incluso cuando el teléfono está inactivo. Eso suele ser una de las señales más claras de que algo no está funcionando bien en segundo plano.

La teoría que gana fuerza: Deep Doze no estaría funcionando

Aunque Google no ha publicado todavía una explicación oficial sobre este caso concreto, una de las hipótesis que más fuerza ha cobrado entre la comunidad apunta a un fallo que impediría al teléfono entrar correctamente en Deep Doze, el estado de bajo consumo que Android utiliza cuando el móvil está en reposo. Si ese modo no se activa como debería, el procesador y otros subsistemas pueden seguir trabajando más de la cuenta, con el consiguiente impacto en la autonomía.

Existe además otra explicación técnica planteada por un usuario, según la cual podría existir un comportamiento anómalo relacionado con el módulo de baseband o GNSS, generando una actividad persistente que mantendría despierta la CPU incluso en condiciones donde debería descansar. A falta de confirmación por parte de Google, sigue siendo una teoría, pero encaja con los síntomas descritos por muchos afectados.

El parche de abril no lo ha solucionado

Uno de los aspectos más frustrantes para los usuarios afectados es que la actualización de abril de 2026 para los Pixel sí introdujo varias correcciones, pero ninguna orientada explícitamente a resolver este drenaje de batería. Las notas y coberturas del parche de abril se centraron en errores como cierres de juegos, problemas con Quick Share o fallos en ciertos menús del sistema, pero no en esta incidencia energética.

Eso deja la situación en un punto incómodo: el fallo sigue vivo para parte de los usuarios, no hay una solución oficial confirmada y, de momento, la comunidad solo puede apoyarse en reportes, pruebas informales y un hilo abierto en el Issue Tracker de Google para intentar dar visibilidad al problema.

No es el único dolor de cabeza tras la actualización de marzo

El contexto tampoco ayuda a tranquilizar a los propietarios de un Pixel. La actualización de marzo de 2026 ya había generado otras quejas, incluyendo cambios en el comportamiento de la optimización de carga y, en algunos casos más graves, problemas que llegaron a provocar reinicios en bucle en determinados dispositivos. Es decir, el consumo anómalo de batería no sería el único frente abierto tras ese lanzamiento.

Todo esto refuerza la sensación de que el Pixel Drop de marzo ha sido más accidentado de lo habitual. Google acostumbra a usar estas actualizaciones para añadir funciones y pulir errores, pero en esta ocasión algunos usuarios están viviendo justo lo contrario: nuevas funciones por un lado y nuevos problemas por otro.

Qué pueden hacer los usuarios mientras llega una corrección

A día de hoy, no hay un arreglo universal confirmado. Los usuarios afectados pueden intentar medidas temporales clásicas para contener el impacto, como revisar el consumo por aplicación, limitar actividad en segundo plano, reducir la frecuencia de sincronización, desactivar funciones no esenciales o probar el modo ahorro de batería.

También puede ser útil observar si el drenaje persiste en modo seguro, para descartar que alguna app instalada esté agravando el comportamiento. Estas recomendaciones son coherentes con la propia guía general de Google para problemas de batería y estabilidad, aunque no atacan necesariamente la raíz del bug.

En todo caso, la clave estará en una futura actualización de software. Si finalmente Google confirma que el fallo está relacionado con Deep Doze o con algún proceso que impide al teléfono entrar en reposo profundo, la solución real tendrá que llegar mediante parche. Hasta entonces, el problema sigue siendo una sombra incómoda sobre varios Pixel recientes, especialmente porque afecta a uno de los apartados que más condicionan la experiencia diaria: la autonomía.