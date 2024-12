¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos nos ha gustado del iPad Air.

Mientras que el año pasado Apple no presentó ningún nuevo modelo de iPad, este año hemos tenido dos nuevos tablets, iPad Pro y iPad Air, que llegan con nuevos tamaños de pantalla (11 y 13 pulgadas), mejoras en hardware y accesorios renovados.

El iPad Air posee una pantalla Liquid Retina IPS LCD, procesador Apple M2, lector de huella integrado en el botón de encendido, altavoces estéreo, conector USB-C, conectividad celular 5G y compatibilidad con el Apple Pencil y la funda con teclado Magic Keyboard.

El iPad Air de 11 pulgadas con conectividad WiFi está a la venta por 699€ (128 GB), 829€ (256 GB), 1.079€ (512 GB) o 1.329€ (1 TB), mientras que el iPad Air de 13″ con conectividad WiFi cuesta 949€ (128 GB), 1.079€ (256 GB), 1.329€ (512 GB) o 1.579€ (1 TB). En caso de que quieras conectividad WiFi+5G, el precio se incrementa en 170€.

He tenido la oportunidad de probar el iPad Air de 13 pulgadas junto con el Magic Keyboard (🛒 349€) y Apple Pencil (🛒 149€) durante varias semanas y, a continuación, os presento mis impresiones.

Apartados del análisis

Diseño y construcción

El nuevo iPad Air mantiene un diseño similar a sus antecesores, con una construcción en aluminio 100% reciclado con bordes planos. En la parte delantera, encontramos una pantalla rodeada por marcos con grosor uniforme y bastante estrechos.

El frontal del iPad Air está dominado por su pantalla con ratio 4:3, más apropiada para tareas de productividad (navegar por Internet, videoconferencia, ofimática, etc.) que para ver vídeos, ya que estos suelen tener un ratio 16:9 o, en el caso de películas creadas para el cine, todavía más alargado.

Una de las mejoras que ha introducido Apple es mover la cámara TrueDepth al lado más largo. Aunque pueda parecer un cambio sin importancia, quienes realizamos videoconferencias con el iPad en horizontal habitualmente agradecemos que la cámara esté centrada y a una altura algo superior.

El iPad Air está disponible en cuatro colores: gris espacial, blanco estrella, púrpura y azul. El modelo que he probado es el blanco, que se parece más a un gris claro que a un color blanco estándar.

Si nos fijamos en la parte de atrás, encontramos una única cámara trasera en la esquina superior izquierda que sobresale ligeramente de la superficie. En la parte inferior también encontramos tres conectores que permiten que el teclado Magic Keyboard se comunique con el iPad Air y reciba energía.

En el lateral derecho encontramos los botones de control de volumen y un conector magnético que es el encargado de cargar y mantener firme el Apple Pencil (más sobre esto en el apartado sobre el lápiz).

El lateral izquierdo está libre de botones y conectores.

En la parte superior encontramos el botón de encendido, que integra el lector de huella dactilar, y el altavoz.

En la parte inferior está el conector USB Tipo-C y el altavoz.

El iPad Air es uno de los tablets más finos y ligeros del mercado, ya que posee un grosor de tan solo 6,1 mm y un peso de 462 / 617 gramos en su versión de 11 / 13 pulgadas.

A diferencia de los iPhone, el iPad Air no es resistente al agua, por lo que debemos tener cuidado de que no se moje. Me hubiera gustado que el iPad Air contase con esta protección para poder utilizar el tablet en la bañera o cerca del agua sin preocupaciones o, simplemente, poder limpiarlo con tranquilidad con agua cuando se ensucia.

Pantalla

El iPad Air posee un panel LCD IPS al que Apple denomina Liquid Retina. Se trata de un panel excelente, aunque me encantaría ver un salto al panel Liquid Retina XDR (mini-LED) que estrenó el iPad Pro de 12.9″ o, mejor aún, la nueva pantalla Ultra Retina XDR del iPad Pro (2024).

La pantalla del iPad Air posee una resolución de 2.732 × 2.048 píxeles, lo que implica la misma densidad de píxeles que encontramos en otras pantallas Retina: 264 ppp.

Esta densidad de píxeles es bastante elevada para un tablet, que se utiliza a una distancia mayor de los ojos que un smartphone. Las imágenes se ven muy nítidas y resulta imposible distinguir los píxeles individuales a simple vista.

Al tratarse de un panel IPS LCD, la matriz de sub-píxeles es RGB. Las matrices RGB ofrecen una resolución efectiva igual a la real, a diferencia de las matrices Pentile que encontramos habitualmente en las pantallas OLED. Estas últimas ofrecen una resolución efectiva menor por la disposición de los píxeles en formas geométricas, habitualmente en forma de rombo.

Además de contar con una buena resolución, la pantalla del iPad Air es compatible con la tecnología de HDR de alto rango dinámico. En concreto, es capaz de reproducir contenidos en formato HDR10 y Dolby Vision.

Si no estás familiarizado con HDR, se trata de una tecnología de paneles que permite mostrar unos rangos de color, contraste y brillo más amplios de lo habitual.

Los paneles HDR están diseñados para ir más allá del espacio de color sRGB / Rec. 709 estándar, tratan de cumplir con el estándar DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica, y apuntan a un espacio de color aún más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible.

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, sino que se suelen quedar en torno al 60 por ciento, pero muchos paneles sí que se acercan a cubrir el espacio DCI-P3 completo. En concreto, Apple asegura que el iPad Air cubre el 100% del espacio de color DCI-P3.

Para analizar la calidad de la pantalla hemos realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

El brillo máximo es elevado, ya que se encuentra alrededor de los 560 nits según mis propias mediciones. Se trata de un valor cercano al que indica Apple en su web (600 nits) y, sin duda, es muy alto para un tablet, aunque sin llegar a los 1.000 nits del iPad Pro (2024).

Gracias a su laminación integral (no hay una capa de aire entre el cristal y el panel) y la película anti-reflectante, el iPad Air ofrece un valor de reflectividad muy bajo, que permite1º utilizar el tablet en exteriores sin demasiados reflejos. Esto también se nota dentro de casa si utilizas el tablet cerca de una ventana, ya que la pantalla produce menos reflejos.

La gama cromática del panel del iPad Air es excelente, ya que cubre un 100% del espacio sRGB y un 96% del espacio DCI-P3. El error medio en la fidelidad de los colores frente al espacio DCI-P3 es muy bueno, ΔE medio = 1.9 (un valor por debajo de 4 se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable), y el error máximo lo encontramos en ΔE máximo = 4.5, de nuevo un valor bueno.

Resultados de las pruebas sobre la pantalla del iPad Air

Los ángulos de visión de la pantalla son amplios y los colores no se ven alterados al observar la pantalla desde un ángulo. El color blanco presenta una temperatura de color de 6.715ºK, un valor bastante cercano al nivel de referencia de 6.500 ºK, lo que implica que no hay ningún tinte de color dominante en la pantalla.

Para ajustar el balance de blanco a la luz ambiental, el iPad Air cuenta con la funcionalidad True Tone. El dispositivo cuenta con unos sensores de luz ambiental que ajustan automáticamente el balance de blancos en función del color de la luz que ilumina nuestra estancia. TLa tecnología True Tone pasa desapercibida la mayor parte del tiempo pero basta con desactivarla para notar la diferencia, sobre todo cuando estamos en un entorno iluminado por luz con cierto tono de color.

El color negro es bastante profundo incluso al nivel máximo de brillo, ya que se encuentra alrededor de 0,03 nits. No es un color negro puro como el que encontramos en una pantalla OLED, pero es bastante bueno para una pantalla LCD. El contraste resulta ser 1.800:1 según mis mediciones.

Apple ofrece un modo Night Shift que ajusta automáticamente los colores de la pantalla hacia la parte más cálida del espectro de colores para ayudarte a descansar mejor. Es posible activarlo manualmente o programarlo para que se active a ciertas horas o desde la puesta a la salida del sol.

Apple incorpora en los iPad Pro la tecnología Pro Motion, que incrementa la tasa de refresco de la pantalla de 60 a 120 Hz, y recientemente también la ha incorporado en los iPhone. Lamentablemente, el iPad Air no ofrece una alta tasa de refresco, por lo que estamos limitados a la tasa de refresco estándar de 60 Hz.

Rendimiento

El iPad Air cuenta con el potente chip Apple M2, que fue presentado en junio de 2022 como la segunda generación de chips de la serie M de Apple. Este chip amplió las prestaciones del M1 con mayor eficiencia energética, una arquitectura de memoria unificada y un gran rendimiento.

Combinado con un ancho de banda de memoria más veloz, este iPad Air es casi un 50% más rápido que el iPad Air anterior con chip M1 para tareas enfocadas a la productividad y la creatividad. Y al compararlo con el iPad Air con chip A14 Bionic, el nuevo iPad Air triplica el rendimiento.

El chip Apple M2 estaba presente en el iPad Pro (2022), aunque ya se ha visto superado por el chip M4 que debutó con el iPad Pro (2024).

👉 Las claves del chip Apple M2

El Apple M2 ofrece ocho núcleos divididos en cuatro de rendimiento y cuatro de eficiencia energética.

Los núcleos grandes ofrecen 192 KB de caché de instrucciones, 128 KB de caché de datos y 16 MB de caché L2 compartida (frente a 12 MB). Los cuatro núcleos de eficiencia son mucho más pequeños y sólo ofrecen 128 KB de caché de instrucciones, 64 KB de caché de datos y 4 MB de caché compartida.

Los núcleos de eficiencia (clúster E) funcionan a 2,4 GHz y los de rendimiento (clúster P) a 3,5 GHz, por lo que superan a los núcleos M1.

El chip presenta una arquitectura de memoria unificada para los núcleos de la CPU y la GPU y admite hasta 24 GB LPDDR5-6400 para un ancho de banda de hasta 100 GB/s.

Según Apple, el M2 ofrece un 18% más de rendimiento de la CPU al mismo nivel de consumo de energía que el Apple M1. La tarjeta gráfica integrada del M2 ofrece 9 núcleos en el iPad Air (2024), uno menos que en el iPad Pro (2022).



Además, el SoC integra un veloz motor neuronal de 16 núcleos con un rendimiento máximo de 16 TOPS (para aceleración de hardware de IA), un enclave seguro (por ejemplo, para cifrado), controlador Thunderbolt / USB 4, un ISP y de- y codificadores de medios.

El Apple M2 incluye 20.000 millones de transistores (frente a los 16.000 millones del M1) y se fabrica en la segunda generación del proceso de 5 nm de TSMC.

El iPad Air llega con 8 GB de RAM, una cantidad idéntica al modelo anterior. Se trata de la misma cantidad de RAM que trae el iPad Pro (2024) con hasta 512 GB de almacenamiento (los modelos con 1 TB o más vienen con 16 GB de RAM).

El iPad Air se comercializa en versiones de 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB. Apple no ofrece la posibilidad de ampliar el espacio mediante tarjetas micro-SD por lo que debes escoger con cuidado la capacidad que vas a necesitar.

Si bien 128 GB podrían ser suficientes para usuarios que no planeen almacenar muchas fotografías y vídeos en el iPad Air, la opción de 256 GB es una mejor apuesta de futuro si nos planteamos descargar muchas apps, sincronizar las fotografías tomadas con el iPhone, descargar películas de servicios de streaming, etc.

A continuación, vamos a ver en distintos benchmarks cómo se comporta el iPad Air.

En el benchmark AnTuTu v10, el iPad Air ha obtenido 2.035.589 puntos, una marca cercana a la del iPad Pro (2022) con el mismo chip.

En el benchmark Geekbench 6, el iPad Air obtiene 2.603/9.999 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, un rendimiento alto, de nuevo similar al del iPad Pro (2022).

Centrándonos en sus capacidades gráficas, en la prueba Wild Life Extreme Unlimited de 3DMark, ha obtenido un resultado bueno, aunque por debajo del iPad Pro (2022), ya que, a pesar de tener el mismo chip, el iPad Air cuenta con un núcleo de GPU menos.

La prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing, por lo que solo está disponible en dispositivos de gama alta con GPU que incluyen este soporte. Aquí, el iPad Air ha obtenido unos resultados altos, aunque de nuevo por debajo del iPad Pro (2022) por la menor cantidad de núcleos de GPU.

En el test gráfico GFXBench basados en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal/OpenGL y Vulkan), el iPad Air ha obtenido resultados altos.

Los resultados de los benchmarks confirman que el iPad Air ofrece un rendimiento muy elevado, como era de esperar dado el potente chip que incorpora. Si bien es cierto que el iPad Pro (2024) supera su rendimiento con creces, es poco probable que notes la diferencia de potencia en el día a día.

He estado utilizando un iPad Air (2024) y un iPad Pro (2024) en los últimos meses y, en la práctica, solo he notado diferencias de velocidad al utilizar apps muy exigentes como el editor de vídeo Final Cut Pro for iPad. Para el resto de aplicaciones (navegación, videoconferencia, juegos, multimedia, etc.), el iPad Air rinde a un nivel similar al iPad Pro.

Si lo tuyo son los juegos, es posible disfrutar de títulos 3D exigentes, aunque hay pocos títulos AAA. He echado algunas partidas a Call of Duty y Resident Evil 4, y ambos se mueven perfectamente. Dado que el iPadOS permite conectar mandos controladores como los de PlayStation 5 y Xbox Series X, el iPad Air puede ser una buena opción para jugar.

Los juegos se mueven a la perfección en el iPad Air

En el aspecto de conectividad, el iPad Air ofrece Bluetooth 5.3 y Wi-Fi 6 / 6E, que añade la banda de 6 GHz, pero no es compatible con WiFi 7. Actualmente, no hay apenas routers compatibles con WiFi 7, así que tampoco te pierdes mucho

El modelo con conexión celular ofrece conectividad 5G, aunque no incorpora una ranura para tarjeta SIM. En su lugar, el iPad Air utiliza eSIM. El modelo con conexión celular es el único que incorpora GPS.



En España, los principales operadores — Movistar, MasOrange, Pepephone, BetterRoaming, Vodafone y Yoigo — figuran como operadores compatibles con la tecnología eSIM de Apple, pero hubiera preferido que se mantuviera la ranura SIM, ya que es bastante más cómoda, sobre todo a la hora de mover la SIM de un dispositivo a otro o si tienes algún problema con el iPad y debes llevarlo a reparar.

Apple ofrece tres modos de datos en Ajustes > Datos móviles > Opciones > Modo de datos. Por defecto, está activo el «Modo estándar» que permite que se realizan actualizaciones automáticas y tareas en segundo plano con datos móviles, pero limita la calidad de vídeo y FaceTime.

Si tienes un plan de datos ilimitado, quizás quieras activar el modo «Permitir más datos en 5G» que proporciona llamadas FaceTime de mayor calidad, contenido de alta definición en el Apple TV, canciones y vídeos de Apple Music, actualizaciones de software, copias de seguridad automáticas en iCloud, y actualizaciones del iOS a través del móvil.

Esta configuración también permite que las aplicaciones de terceros utilicen más datos móviles para una mejor experiencia.

También hay un «Modo de datos reducidos» que disminuye el uso de datos móviles y Wi-Fi al pausar las actualizaciones automáticas y las tareas en segundo plano.

Apple abandonó el conector Lightning en el iPad Pro de 2018, así que el iPad Air incorpora un conector USB Tipo-C, lo que permite conectar pantallas externas, cámaras e instrumentos musicales. También es posible cargar un iPhone (u otro dispositivo) al conectarlo al iPad Air mediante un cable USB-C, así como conectar una unidad de disco externa.

El puerto es de tipo USB 3.1 Gen 2, por lo que ofrece velocidades de transferencia muy rápidas, alrededor del doble que la generación anterior. Eso permite, por ejemplo, conectarlo a pantallas externas 6K a 60 Hz como el Apple Studio Display .

Biometría

Como he comentado anteriormente, Apple ha incluido el lector de huella en el propio botón de encendido.

Para desbloquear el iPad Air, es necesario apretar el botón de encendido y, mientras lo haces, tiene lugar el reconocimiento de la huella de forma transparente. La forma del botón de encendido es bastante alargada, pero puedes colocar el dedo en cualquier lugar y la huella se reconoce sin problemas.

El único inconveniente que encuentro a tener el lector de huella integrado en el botón de encendido es que, al tener un frontal simétrico, a veces resulta un poco complicado saber de primeras si el botón está a la derecha o a la izquierda (o si está arriba o abajo, en caso de sostenerlo en vertical), sobre todo si estás usando el iPad Air a oscuras.

El desbloqueo del iPad Air por huella resulta cómodo, aunque personalmente prefiero el desbloqueo mediante Face ID que ofrece el iPad Pro.

Batería

Apple indica que el iPad Air cuenta con una batería de 36,6 Wh, lo que equivale a una capacidad de aproximadamente 9.705 mAh. Esta capacidad es ligeramente superior a la del iPad Pro (2024) de 13″, que cuenta con una capacidad de 31,3 Wh.



Apple indica una autonomía de 10 horas de navegación por Internet vía WiFi (o 9 horas utilizando la conexión de datos móviles) y de reproducción de vídeo o música, exactamente igual que el resto de iPads de la familia.

En mi experiencia, la autonomía del iPad Air está en línea con lo que promete Apple. Con un uso diario esporádico, podrás alcanzar una semana de autonomía sin problema, pero, si el uso es continuo, la batería se agotará en 8-10 horas en función del nivel de brillo de la pantalla y el tipo de tareas que realices.

Con un cargador USB PD de 65W, he tardado en cargar la batería de 0 a 100% alrededor de 2 horas y 25 minutos, que es un tiempo bastante largo. Apple ya no incluye cargador en la caja.

El 50 por ciento de carga se obtiene en algo menos de una hora.

iPadOS 18

El iPad utiliza iPadOS, el sistema operativo de Apple adaptado especialmente para tablets. iPadOS está basado en iOS, pero aprovecha el mayor tamaño de la pantalla de los tablets para ofrecer funcionalidades adicionales como la pantalla dividida para ejecutar dos apps a la vez o la carga de páginas web en modo escritorio.

La novedad más esperada de iPadOS 18 es Apple Intelligence, la inteligencia artificial de Apple que resume correos y mensajes, prioriza notificaciones de manera inteligente, ayuda a mejorar la escritura, elimina objetos no deseados de las fotografías, transcribe y resume llamadas o grabaciones, mejora las capacidades de Siri, permite crear «Genmojis» e imágenes a partir de descripciones, ofrece integración con ChatGPT y más.

Lamentablemente, Apple Intelligence no llegará a España hasta abril, por lo que no he tenido oportunidad de probar estas funcionalidades. Tampoco se sabe si todas las funcionalidades serán gratuitas para siempre o, como otros fabricantes, algunas pasarán a tener coste pasado un tiempo.

Dejando a un lado las funciones de IA, iPadOS 18 trae varias novedades, muchas de las cuales son idénticas a las de iOS 18. Hay nuevas opciones de personalización para la pantalla de inicio, con la posibilidad de reorganizar apps y widgets con más libertad. Los iconos y widgets se pueden hacer más grandes y tienen una opción más oscura para el modo oscuro, así como una opción para añadir un tinte de color.

Escritorio con iconos en color oscuro y tamaño grande

Las aplicaciones en iPadOS 18 tienen una barra de pestañas rediseñada que flota sobre el contenido de la aplicación y se convierte en la barra lateral cuando necesitas tener una vista despejada. Esta función está disponible en algunas apps del sistema como Apple TV, Libros y Fitness.

Barra de pestañas flotante

Apple ha rediseñado el Centro de Control. Aunque la estructura básica permanece familiar, ahora se divide en varias páginas que puedes personalizar a tu gusto. Las configuraciones rápidas de conectividad, modos de concentración y otras herramientas siguen estando en la primera página, pero puedes agregar o eliminar controles según tus preferencias, además de ajustar su tamaño y posición.

Las aplicaciones de terceros también pueden añadir sus propios controles, lo que permite que el Centro de Control se convierta en una especie de mando a distancia para tu teléfono.

La app Notas ahora permite escribir ecuaciones y expresiones matemáticas y resolverlas directamente en la aplicación sin necesidad de abrir la aplicación Calculadora. Las ecuaciones se resuelven en cuanto escribes o tecleas un signo igual.

La aplicación Calculadora ya está disponible en el iPad, y se ha actualizado específicamente para pantallas más grandes. Es compatible con el historial y la conversión de unidades, con opciones para calculadoras básicas y científicas.

La aplicación Fotos ha llegado con importantes mejoras diseñadas para que sea más sencillo encontrar y disfrutar de tus recuerdos más especiales, aunque es cierto que algunas personas no llegan a acostumbrarse al nuevo diseño. En mi caso, lo veo bien, aunque algunas secciones están algo más escondidas.

Uno de los grandes cambios es la introducción de nuevas colecciones inteligentes como Días recientes, Personas y mascotas y Viajes. Estas colecciones utilizan inteligencia en el dispositivo para organizar automáticamente tus fotos y videos, lo que reduce el tiempo que pasas buscando imágenes específicas.

Otra novedad de esta actualización es la posibilidad de personalizar la interfaz de Fotos. Puedes modificar el diseño de la galería según tus preferencias y destacar lo que es más importante para ti, así como fijar tus colecciones favoritas en la parte superior. Cuando llegue Apple Intelligence, será posible editar fotografías para eliminar personas o elementos no deseados.

La aplicación Mensajes permite programar mensajes, y la función Tapback que se utiliza para reaccionar a los mensajes ahora admite cualquier emoji. iOS 18 y iPadOS 18 han visto la transición de Apple de SMS/MMS a Rich Communication Services o RCS, lo que se traduce en una mejor experiencia de mensajería con los usuarios de Android. En España, el bajo uso de Mensajes frente a Whatsapp ha hecho que este cambio pase desapercibido.

Mapas incluye ahora mapas topográficos y redes de senderos, incluidos mapas detallados de los 63 parques nacionales de Estados Unidos. Las rutas se pueden guardar para acceder a ellas sin conexión y se pueden crear rutas personalizadas de senderismo y excursionismo.

SharePlay, la función que te permite interactuar con amigos o familiares a través de FaceTime, permite tocar y dibujar cuando la pantalla compartida está activada. Puedes tocar y dibujar en la pantalla para señalar lo que la persona con la que te comunicas debe hacer en la suya. El control remoto total también es una opción.

Si eres aficionado a los juegos, iOS 18 incluye un modo Juego, que está diseñado para aumentar el rendimiento de los juegos al desviar recursos del sistema que normalmente estarían destinados a otras tareas en segundo plano. Esto significa que, al jugar, el dispositivo prioriza la ejecución del juego por encima de otras actividades, lo que se traduce en un mejor rendimiento, especialmente en títulos que exigen más potencia, como juegos 3D o de alto nivel gráfico.

Aunque el modo Juego se activa para cualquier tipo de juego, notarás su mayor impacto en títulos 3D exigentes. Al concentrar los recursos en el juego, la duración de la batería se prolonga ligeramente, ya que el dispositivo está realizando menos tareas simultáneamente.

Además de mejorar el rendimiento, el modo Juego duplica la tasa de sondeo Bluetooth cuando se utilizan controladores inalámbricos, lo que reduce el retraso en la entrada y hace que los controles sean más precisos y receptivos. Los usuarios de AirPods Pro 2 también disfrutarán de una menor latencia de audio mientras juegan con sus auriculares.

Otra novedad interesante es la llegada de la app de Contraseñas. Aunque puede parecer una característica menor, esta aplicación puede ser un gran avance para aquellos que no utilizan gestores de contraseñas de terceros.

La nueva app permite almacenar y gestionar contraseñas en todos tus dispositivos Apple, así como compartir contraseñas con familiares o compañeros de trabajo, lo que facilita la vida en entornos donde varias personas necesitan acceso a cuentas compartidas.

iPadOS 18 permite bloquear una aplicación para que, al acceder a ella, se requiera autenticación mediante Face ID o Touch ID. Estas apps también estarán ocultas en las notificaciones, resultados de búsqueda y otros lugares. También es posible ocultar apps completamente, para que nadie sepa que están instaladas. Todo esto es útil si, en ocasiones, dejas tu tablet a otras personas y no quieres que accedan a ciertos contenidos.

Ahora, las aplicaciones que solicitan contactos pueden acceder sólo a determinados contactos, ocultando el acceso a toda tu lista de contactos. Apple también ha añadido un nuevo método para conectar accesorios de terceros sin permitir que una app vea otros dispositivos de la red. Apple ha renovado la sección Privacidad y Seguridad de la app Ajustes para que tengas más control sobre lo que compartes con las apps.

Lamentablemente, iPadOS no ofrece soporte multi-usuario, algo que resultaría muy útil en un dispositivo que puede tener un uso familiar. Tampoco permite utilizar una interfaz de escritorio con ventanas flotantes, que sería bastante interesante para trabajar con varias apps a la vez como en un ordenador.

Multimedia

El iPad Air cuenta con altavoces estéreo a ambos lados del tablet (según se sostiene en horizontal) para una mejor separación del sonido estéreo, y con soporte de Audio Espacial. El modelo de 13 pulgadas ofrece una calidad de sonido aún mejor con el doble de graves, que es ideal para disfrutar de música y vídeos.

La calidad del sonido del iPad Air es buena, especialmente en comparación con otros tablets, aunque no suena tan bien como el iPad Pro. Apple ha vuelto a prescindir del conector de auriculares, por lo que tendremos que utilizar auriculares Bluetooth o recurrir a un adaptador de 3.5 mm a USB-C para conectar auriculares con cable.

Centrándonos en las aplicaciones multimedia, la app Música reproduce canciones transferidas al tablet vía la aplicación iTunes, compradas en iTunes Store, almacenadas en iCloud por medio de iTunes Match o mediante la suscripción a Apple Music, que ofrece música sin pérdidas e incluso un modo karaoke.

App Música

El tamaño de la pantalla del iPad Air y su elevado brillo hacen que se trate de un dispositivo muy adecuado para disfrutar de vídeos. Dado que la pantalla tiene una relación de aspecto bastante cuadrada, más pensada para la productividad que para ver vídeos, es habitual que se muestren franjas negras bastante anchas por encima y debajo de la imagen.

A la hora de ver películas, podemos hacer uso de apps de vídeo en streaming como YouTube, Netflix, Amazon Prime, Max, Disney Plus, Movistar+ o, por supuesto, Apple TV+.

La pantalla ofrece una excelente calidad de imagen con contenido HDR



La app de Fotos incluye funciones para editar fotografías y vídeos, aunque, por el momento, como ya he comentado, las herramientas de IA generativa para mover / eliminar objetos no deseados no están disponibles en España.

App Fotos de iPadOS 18



Cámara

Apple ha dotado al iPad Air con una sola cámara gran angular de 12MP (1/3″) con apertura ƒ/1.8 y enfoque Dual Pixel. No cuenta con flash.

La interfaz de la app Cámara es minimalista. Si sostenemos el tablet en horizontal, a la derecha tenemos unos iconos que nos permiten activar el modo Live Photos, iniciar una cuenta atrás, y cambiar entre cámaras.

Debajo de estos iconos está el botón de disparo y, justo debajo, podemos ver la última fotografía tomada por la cámara. En la zona inferior derecha podemos escoger entre los modos de disparo: Time-lapse, cámara lenta vídeo, foto, 1:1 y panorámica.

Apple ha apostado por la sencillez y la app ofrece pocas opciones con las que jugar a la hora de tomar una foto. No ofrece modos predefinidos (nocturno, playa, retrato, etc.), controles manuales (nivel de ISO, velocidad de disparo, balance de blancos, etc.) u otras funcionalidades que encontramos en otros dispositivos. Si buscas controles manuales, tendrás que instalar una app de terceros.

Cámara trasera

En condiciones de buena luz la cámara principal del iPad Air ofrece imágenes con buena nitidez y una correcta reproducción de colores.

Cuando la luz escasea, el ruido hace acto de presencia y la ausencia de estabilización óptica pasa factura. Apple ha preferido dejar grano antes que suavizar la imagen con un procesado demasiado agresivo. El resultado es aceptable, pero está lejos de lo que obtienen los iPhone, que incorporan un modo Noche que mejora mucho el rendimiento con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara principal del iPad Air

Grabación de vídeo

La cámara principal es capaz de grabar vídeo 4K a 24/25/30/60 fps o 1080p a 25/30/60 fps con sonido estéreo, así como vídeo a cámara lenta a 120 o 240 fps en 1080p.

A continuación, podemos ver un par de vídeos grabados en 4K@60fps con la cámara principal por el día y por la noche. Ambos ofrecen una buena calidad de imagen, con una estabilización excepcional, aunque la imagen grabada por la noche presenta bastante grano.

Cámara frontal

La cámara frontal cuenta con un sensor de 12MP con lente ultra gran angular con apertura f/2.0 que permite ajustar el encuadre siguiendo el movimiento del rostro al utilizar aplicaciones de videoconferencia o videollamada.

Esta cámara permite grabar vídeo 1080p hasta 60 FPS y con el flash Retina que ilumina la pantalla con más brillo del normal para iluminar tu rostro.

Los selfies capturados con el iPad Air ofrecen una buena calidad de imagen, con colores naturales, como podemos apreciar en estos ejemplos.

Apple Pencil

El iPad Air es compatible con el lápiz Apple Pencil (USB-C) y el más reciente Apple Pencil Pro. Ambos permiten escribir y dibujar sobre la pantalla de forma cómoda y sin retardo, gracias a la alta tasa de refresco de la pantalla.

Una de las novedades del Apple Pencil Pro es su capacidad de detección de presión sobre el propio lápiz. Al aplicar una ligera presión sobre el lápiz, aparece en pantalla una paleta de herramientas avanzadas que permiten cambiar el grosor del trazo, seleccionar colores o alternar entre diferentes herramientas sin interrumpir el flujo de trabajo.

Además, un motor háptico integrado en el lápiz proporciona una sutil respuesta táctil, confirmando cada acción realizada.

Appe ha integrado un giroscopio en el Apple Pencil Pro. Al girar el lápiz, las herramientas de dibujo y pintura se ajustan automáticamente, replicando la experiencia natural de trabajar con lápices y pinceles sobre papel.

Una función del Apple Pencil Pro que ya estaba presente en los modelos anteriores es el puntero flotante. Con esta función, puedes previsualizar la orientación y punto de acción de una herramienta antes de realizar un trazo.

Otra de las funcionalidades que ya existían es la posibilidad de dar dos golpecitos sobre el Apple Pencil Pro para conmutar entre lápiz y goma de borrar en la app de Notas o realizar otra acción en caso de apps de terceros.

Como curiosidad, el Apple Pencil Pro proyecta sombras digitales sobre la pantalla del iPad Pro que reflejan la herramienta escogida. Aparentemente, Apple ha creado diez modelos 3D para esta función. No solamente es una característica curiosa, sino que también es útil para tener una confirmación visual de qué herramienta hemos seleccionado.

Por último, el Apple Pencil Pro es el primer modelo compatible con la función Buscar, lo que permite localizar fácilmente el lápiz en caso de extraviarlo. También se ha mejorado la experiencia de carga y almacenamiento, gracias a una nueva interfaz magnética en el lateral del iPad Pro que enlaza, carga y mantiene acoplado el Apple Pencil Pro.

Magic Keyboard

El iPad Air puede sustituir a un ordenador para ciertas tareas de productividad como escribir e-mails o crear documentos ofimáticos, por lo que el uso de un teclado y un ratón es algo muy interesante. Es compatible con el Magic Keyboard, que resulta útil para escribir documentos.

El Magic Keyboard se acopla magnéticamente a los conectores de la parte de atrás del iPad Air. A diferencia de otros teclados, no utiliza una conexión Bluetooth para la comunicación, sino que la energía y los datos se transmiten a través de tres conectores magnéticos.

Esto resulta muy cómodo .ya que no hay que preocuparse de activar Bluetooth en el iPad Air ni tampoco es necesario emparejar el teclado. Además, así el teclado no necesita pilas.

El Magic Keyboard no solamente hace la función de teclado sino que también es una funda que lo protege por ambos lados. El iPad Air queda flotando en el aire y es posible ajustar la inclinación de forma libre.

El Magic Keyboard posee un teclado con teclas retroiluminadas que ofrecen un recorrido adecuado, por lo que la experiencia de escribir no dista mucho de la que tenemos con un teclado convencional. Como novedad en el nuevo Magic Keyboard, Apple ha añadido una hilera con teclas de función y la tecla Esc.

Además, el Magic Keyboard incluye un trackpad que permite manejar las apps con un puntero como el de un ratón. Esto es especialmente útil en apps de ofimática como Word, Powerpoint o Excel, que fueron diseñadas para ser utilizadas con un ratón.

Por último, el Magic Keyboard incorpora un conector USB-C que permite dotar de energía al iPad Pro cuando está acoplado. La ventaja respecto a conectar el cable directamente al iPad Pro es que podemos desacoplar y acoplar el table cómodamente sin tener que estar poniendo y quitando el cable. Además, podemos utilizar el puerto USB-C del dispositivo para conectar un disco duro externo.

Precio

Los precios del iPad Air en España son los de la siguiente tabla:

128 GB 256 GB 512 GB 1 TB iPad Air de 11″ (WiFi) 699 € 829 € 1.079 € 1.329 € iPad Air de 13″ (WiFi) 949€ 1.079€ 1.329 € 1.579 €

En caso de que quieras conectividad WiFi+5G, el precio se incrementa en 170€ en todos los modelos. Ahora mismo puedes encontrar precios con descuento en Amazon y Mediamarkt.

En cuanto a los accesorios, el Apple Pencil USB-C cuesta 89 €, el Apple Pencil Pro cuesta 149 € y el Magic Keyboard cuesta 349 € / 399 € para los modelos de 11″ / 13″.

Si andas buscando un iPad potente, una alternativa interesante es el iPad Pro (2024) de 13″ (🛒 1.549 € | encuentra ofertas en Amazon y Mediamarkt) con pantalla OLED tandem de 11″ o 13″, procesador Apple M4, cámara trasera gran angular de 12MP, cámara frontal ultra gran angular de 12MP, reconocimiento facial Face ID, conectividad 5G opcional y cuatro altavoces estéreo.

Fuera del ecosistema de Apple, un competidor es el Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (🛒 1.339 € | ver ofertas en Amazon y Mediamarkt). Cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 14.6″ con refresco hasta 120 Hz, procesador Mediatek Dimensity 9300+, 12/16 GB de RAM, 256GB/512GB/1TB de almacenamiento, cámaras traseras gran angular (13MP, f/2.0) + ultra gran angular (8MP, f/2.2), cámara frontal ultra gran angular (12MP, f/2.4) + gran angular (12MP, f/2.2) y batería de 11.200 mAh con carga rápida a 45W.

También puedes considerar el Samsung Galaxy S10+ (🛒 1.119€ | ver oferta en Amazon y Mediamarkt.) con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 12.4″ con refresco hasta 120 Hz, procesador Mediatek Dimensity 9300+, 12 GB de RAM, 256/512GB de almacenamiento, cámaras traseras gran angular (13MP, f/2.0) + ultra gran angular (8MP, f/2.2), cámara frontal ultra gran angular (12MP, f/2.4) y batería de 10.090 mAh con carga rápida a 45W.

Mi opinión

El iPad Air llega con un diseño atractivo, que destaca por un cuerpo de aluminio fino y ligero, con bordes laterales planos y marcos estrechos rodeando la pantalla. Está disponible en cuatro atractivos colores: gris espacial, blanco estrella, púrpura y azul.

El botón de encendido integra el lector de huella dactilar. Si bien el reconocimiento funciona de manera rápida y fiable, la ausencia de Face ID es lo que más echo de menos respecto al iPad Pro.

El iPad Air está disponible en dos tamaños de pantalla: 11 y 13 pulgadas. En ambos casos nos encontramos ante un panel LCD IPS Liquid Retina, que ofrece una buena nitidez, elevado brillo máximo (560 nits según mis mediciones) y bajos reflejos gracias a la laminación integral.

La pantalla del iPad Air ofrece una amplia gama cromática (100% del gamut DCI P3), es compatible con contenido HDR/Dolby Vision y adapta el balance de blancos a la iluminación ambiente gracias a True Tone. Me gustaría ver una tasa de refresco de 90 o 120 Hz, pero, por el momento, esta tecnología están reservada al iPad Pro.

El rendimiento del tablet es muy elevado, superando sobradamente mis necesidades en el día a día gracias a la presencia del chip Apple M2, más propio de ordenador que de tablet. Este tablet viene acompañado por 8 GB de RAM, opciones de almacenamiento entre 128 GB y 1 TB, conector USB 3.1 Gen 2 (hasta 10 Gb/s), Bluetooth 5.3, WiFi 6 / 6E y conectividad 5G (en la variante celular).

iPadOS 18 sigue sin ser un sistema operativo de escritorio, pero incorpora funciones como Organizador Virtual que acercan la experiencia de macOS al permitir múltiples ventanas a la vez. En abril de 2025, llegará Apple Intelligence, la IA de Apple, que abrirá nuevas posibilidades a la hora de editar fotografías, resumir textos, ayudar a la escritura de mensajes, etc.

En mi opinión, la gran potencia del iPad Air está todavía desaprovechada, ya que la mayoría de las apps profesionales son versiones recortadas de sus equivalentes para macOS. No obstante, cada vez vemos más apps de escritorio que dan el salto a iPadOS.

Dado que no es habitual usar un tablet como cámara de fotos, Apple solamente ha incorporado una cámara trasera con lente gran angular f/1.8 y sensor de 12MP. Ofrece una calidad de imagen correcta durante el día, pero sufre por la noche debido a la ausencia de estabilización óptica.

La cámara frontal tiene un sensor de 12MP y una lente ultra gran angular con apertura f/2.0. Lo más característico de esta cámara es el modo Encuadre Centrado que te mantiene en el centro de la escena y te sigue cuando te mueves al realizar videoconferencias. Si eres usuario habitual de Teams, WebEx, Zoom o similar, es un añadido interesante.

⚖️ ¿Merece la pena comprar el iPad Air? Si vas a utilizar el tablet principalmente para navegar por Internet, visitar redes sociales y ver películas/series, el iPad de 2022 es también una opción muy válida y cuesta menos dinero, por lo que harás bien en evaluarlo como una alternativa.

Si vas a utilizar el tablet para tareas de productividad (escribir o editar documentos, tomar notas manuscritas, utilizar apps exigentes de retoque fotográfico o diseño, conectar periféricos, etc.) o deseas una pantalla más grande (diagonal de 13″), tanto el iPad Air como el iPad Pro (2024) son excelentes opciones, pero el iPad Air tiene un precio más asequible y no sacrificas demasiadas cosas.

👍🏻 Lo mejor:

Diseño atractivo y excelente construcción de aluminio en una amplia variedad de colores.

Diseño atractivo y excelente construcción de aluminio en una amplia variedad de colores. Pantalla de 11 o 13 pulgadas con resolución Retina, brillo elevado, buenos ángulos de visión, gran fidelidad de color, pocos reflejos y temperatura de color ajustable a la iluminación ambiente.

Pantalla de 11 o 13 pulgadas con resolución Retina, brillo elevado, buenos ángulos de visión, gran fidelidad de color, pocos reflejos y temperatura de color ajustable a la iluminación ambiente. Rapidez y fluidez en el manejo de la interfaz, juegos, y aplicaciones exigentes gracias al rendimiento de su procesador M2.

Rapidez y fluidez en el manejo de la interfaz, juegos, y aplicaciones exigentes gracias al rendimiento de su procesador M2. Sonido de buena calidad y potencia a través de los altavoces estéreo.

Sonido de buena calidad y potencia a través de los altavoces estéreo. iPadOS con capacidades multiventana para utilizar varias apps a la vez. Apple Intelligence llegará en abril a España.

iPadOS con capacidades multiventana para utilizar varias apps a la vez. Apple Intelligence llegará en abril a España. Conectividad 5G en el modelo WiFi+Cellular.

Conectividad 5G en el modelo WiFi+Cellular. Compatibilidad con los excelentes accesorios Apple Pencil Pro y el Magic Keyboard.

Compatibilidad con los excelentes accesorios Apple Pencil Pro y el Magic Keyboard. Autonomía elevada, que garantiza muchas horas de uso.

Autonomía elevada, que garantiza muchas horas de uso. Precio más asequible que el iPad Pro sin demasiados sacrificios.

👎🏻 Lo peor:

Tasa de refresco de la pantalla limitada a 60 Hz

Tasa de refresco de la pantalla limitada a 60 Hz Touch ID en el botón de encendido está bien, pero Face ID todavía estaría mejor.

Touch ID en el botón de encendido está bien, pero Face ID todavía estaría mejor. iPadOS todavía presenta limitaciones frente a un sistema operativo de escritorio, sobre todo en multi-tarea. No se aprovecha toda la potencia del chip M2.

Si te ha gustado el análisis, comparte el artículo en tus redes sociales. También puedes pulsar este botón: Tweet