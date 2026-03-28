Análisis del iPhone 17e a fondo y opinión

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⏰ ¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del iPhone 17e.

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Apple presentó a principios de marzo su nuevo smartphone iPhone 17e, que se une a la familia iPhone 17 formada por los iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

Posee una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1″, procesador Apple A19, cámara trasera gran angular (48MP, f/1.6), cámara frontal gran angular (12MP, f/1.9), soporte MagSafe, conexión vía satélite y opciones de almacenamiento 256GB / 512GB.

El teléfono está a la venta por 709€ (256 GB) y 959€ (512 GB). He probado el iPhone 17e durante varias semanas y, a continuación, os traigo mi análisis a fondo sobre este teléfono.

👉 Índice

Diseño y construcción

Aunque tradicionalmente Apple ha ofrecido sus smartphones en un catálogo de colores bastante amplio, el iPhone 17e puede considerarse un bicho raro, ya que solo está disponible en colores blanco, negro y rosa palo. En mi caso, he probado el modelo en color blanco.

La parte trasera cuenta con un acabado mate que repele bastante bien las huellas dactilares. Además de elegante, es un teléfono resistente, ya que el vidrio trasero está reforzado mediante «un proceso de doble intercambio iónico optimizado» para dotarle de una gran resistencia ante caídas.

La parte delantera cuenta con Ceramic Shield 2, la misma que encontramos en el resto de la gama del iPhone 17. Según Apple, es más resistente que cualquier otro vidrio en un smartphone, triplicando la resistencia frente a los arañazos respecto a la generación anterior

La cámara trasera solo sobresale ligeramente de la superficie, por lo que el teléfono apenas baila un poco al pulsar sobre la pantalla mientras está apoyado sobre una mesa. Si te preocupa que se pueda rayar el cristal de la cámara, puedes estar tranquilo porque está protegido por zafiro, que solo puede ser rayado por diamante u otro zafiro.

La carcasa del iPhone 17e está hecha en aluminio de calidad aeroespacial, que resiste bien los golpes. Ahora bien, el aluminio no es tan resistente como el acero inoxidable o el titanio. Los contornos de la carcasa están redondeados, lo que hace que resulte cómodo de agarrar con la mano.

En el frontal, todavía no encontramos la Isla Dinámica que estrenó el iPhone 14 Pro, sino que sigue presente la muesca del iPhone 14, que se ve ya antigua. Me habría gustado ver la isla dinámica, pero imagino que Apple ha intentado marcar diferencias con el iPhone 17.

La diagonal de la pantalla alcanza las 6.1″, por lo que es un teléfono especialmente indicado para quienes prefieren un smartphone compacto a uno con una pantalla y dimensiones gigantes. Para mí, este tamaño de pantalla se queda algo pequeño, pero quienes tienen manos pequeñas o valoran que el teléfono ocupe poco espacio, encontrarán en este teléfono un gran aliado.

Si nos fijamos en el frontal, los marcos que rodean la pantalla no son precisamente estrechos, sino que se ven más gruesos de lo que me gustaría. Los marcos son bastante simétricos a los cuatro lados.

La pantalla está nivelada con el borde del teléfono en lugar de tener un pequeño reborde (conocido como cristal 2.5D), por lo que queda aún más protegida. Como resultado, debería resistir mejor las caídas que otros smartphones.

Tradicionalmente, los iPhone han sido smartphones bastante delgados y ligeros. El iPhone 17e tiene un grosor de 7,8 mm, el mismo que el modelo del año pasado, por lo que resulta bastante fino en comparación con otros teléfonos. Su peso es de 169 gramos, prácticamente lo mismo que el iPhone 16.

Una de las novedades que estrenó el iPhone 15 Pro fue el botón de Acción, que también está presente en el iPhone 17e. Se trata de un botón muy versátil que permite personalizar la acción que queremos realizar al mantenerlo pulsado. Apple permite asignar este botón a múltiples acciones — Silencio, Cámara, Linterna, Nota de voz, Lupa, etc. — o incluso a un Atajo para mayor versatilidad.

La serie iPhone 16 / 16 Pro también añadió un control táctil llamado Control de Cámara que, como su propio nombre indica, está orientado a facilitar el uso de la cámara. Sin embargo, este botón no está disponible en el iPhone 17e. Dado que apenas utilizo este botón, no considero que su ausencia en este modelo sea una gran pérdida.

A continuación, vamos a revisar los cuatro lados del iPhone 17e para ver qué elementos encontramos.

En la parte superior no encontramos ningún botón ni conector, salvo una línea de antena.

En la parte inferior está el conector USB-C y el altavoz al lado derecho.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido.

Por último, en el lateral izquierdo está el botón de Acción y los dos botones para controlar el volumen. Un poco más abajo encontramos el compartimento para la tarjeta nanoSIM, con una bandeja que se extrae al introducir un objeto punzante incluido en la caja del teléfono.

Una de las incorporaciones del iPhone 17e es la presencia de MagSafe. Lo que más me gusta de MagSafe no es la velocidad de carga inalámbrica de 15W, sino el fácil alineamiento del teléfono con la base de carga que ofrecen los imanes en los que se apoya esta tecnología. Sin ellos, corres el riesgo de que el teléfono no cargue de forma inalámbrica si el alineamiento no es preciso.

El iPhone 17e ofrece resistencia al polvo y al agua IP68, siendo capaz de aguantar hasta 30 minutos a 6 metros de profundidad.

Por tanto, no tendremos que preocuparnos si llueve sobre el teléfono, se derrama una bebida encima o si, por accidente, se cae a la bañera o a la piscina. Incluso podemos optar por lavarlo debajo del grifo si se ensucia, lo cual a veces resulta práctico.

Ahora bien, no debemos olvidar que la garantía de los smartphones no cubre los daños por agua, por lo que no deberías sumergir el iPhone salvo por accidente — nada de fotografías bajo el agua en la piscina ni, menos aún, en el mar. Tampoco es conveniente mojar el teléfono si ha sufrido alguna reparación o golpe, ya que los sellos que evitan la entrada de agua han podido dañarse.

Pantalla

El iPhone 17e posee una pantalla Super Retina XDR, cuyo nombre está inspirado en el monitor Pro Display XDR que comercializa la compañía. Se trata de un panel OLED de 6.1″ con resolución Super Retina XDR OLED (1.170 × 2.532 píxeles), que ofrece una elevada densidad de píxeles de 457 ppp.

El iPhone 17e cubre sobradamente los dos espacios de color más importantes de la industria: el espacio sRGB / Rec. 709, que es el estándar utilizado por la mayoría de las apps, y el más amplio DCI-P3 que se emplea en la industria del cine.

El rango de colores del DCI-P3 es un 26 por ciento superior al del espacio sRGB / Rec. 709.

iOS ofrece un sistema automático de gestión de color que conmuta automáticamente al espacio DCI-P3 cuando el contenido a mostrar ha sido creado bajo ese espacio (por ejemplo, las fotografías tomadas con la cámara del teléfono).

De esta forma, los colores se ven siempre de la forma correcta, ni sobre ni infra saturados. A pesar de los esfuerzos de Google, pocos smartphones Android pueden presumir de una gestión de color a la altura.

El iPhone 17e es compatible con la reproducción de contenidos HLG, HDR10 y Dolby Vision que expanden el color, contraste y brillo para una mejor experiencia visual.

A día de hoy, ya es posible disfrutar de películas y vídeos con esta tecnología en Apple TV+, iTunes, Netflix, Max, YouTube y otros servicios de streaming.

Desde el iPhone 14, Apple utiliza dos sensores de luz ambiente. Esto significa que el iPhone 17e está equipado con un sensor de luz ambiental también en la parte trasera del dispositivo, mientras que otros teléfonos tienen un único sensor de luz ambiente sobre la pantalla. Este segundo sensor ayuda a ajustar el brillo de la pantalla cuando estás observándola frente a un fondo iluminado.

Para analizar la calidad de la pantalla del iPhone 17e he realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

El brillo que he medido en la pantalla del iPhone 17e con el brillo en modo automático y mostrando una imagen totalmente en blanco (100% APL, Average Picture Level) es de 767 nits, en línea con el valor típico de 800 nits que da Apple.

Son unos valores de brillo por debajo del iPhone 17 y, en general, también inferiores a otros smartphones de gama alta. En la siguiente gráfica comparativa, se muestra el valor de brillo máximo con la pantalla al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir y comparar el brillo de una pantalla.

La pantalla del iPhone 17e muestra un color negro totalmente puro, ya que los paneles OLED son capaces de mantener apagado cada sub-píxel. De hecho, el colorímetro no ha medido ningún nivel de brillo al mostrar el color negro, lo que significa que el contraste es, teóricamente, infinito (Apple habla de 2.000.000:1, que viene a ser lo mismo)

El iPhone 17e cuenta con la funcionalidad True Tone para ajustar el balance de blanco a la luz ambiental. El dispositivo cuenta con unos sensores de luz ambiental de cuatro canales que ajustan el balance de blancos en función del color de la luz que ilumina la habitación para que la pantalla se comporte como una hoja de papel, que absorbe la luz del entorno.

El iPhone 17e ofrece un modo Noche que cambia el balance de blancos de la pantalla para reducir la emisión de luz azul, ya que según ciertos estudios afecta negativamente al sueño. El iPhone 17e permite ajustar el nivel de luz azul emitido por la pantalla, así como programar el encendido y apagado de este modo de pantalla a ciertas horas (pero no cuando se pone el sol y cuando amanece)

Las pantallas OLED tienen la ventaja de que el brillo se reduce en menor medida al observar la pantalla desde un ángulo que las pantallas LCD pero, a cambio, los colores sufren una mayor distorsión.

El iPhone 17e ofrece unos ángulos de visión muy amplios, tanto en cuanto al brillo, que apenas se ve afectado, como en cuanto a los colores, que solo cambian ligeramente de tono al observar la pantalla desde un ángulo extremo.

El panel OLED del iPhone 17e utiliza la modulación por Ancho de Pulso (PWM, por sus siglas en inglés) para regular el nivel de brillo de la pantalla. Si quieres saber más sobre esta tecnología, hemos hablado de ella aquí. La tecnología PWM produce un parpadeo que pasa desapercibido para mayoría de las personas, pero, si no es suficientemente rápido, puede producir dolores de cabeza, picor de ojos o, incluso, mareos a personas con ojos sensibles.

Aunque Apple no lo especifica, posee una tasa PWM de ∼480 Hz. Según el estándar IEEE PAR1789, la pantalla presenta un cierto riesgo de provocar molestias a personas con ojos sensibles. No es mi caso, pero si a veces sientes picor en los ojos o dolor de cabeza tras usar el móvil mucho tiempo, esta puede ser la explicación.

Mientras que lo modelos «Pro» cuentan con un panel LTPO que ofrece una tasa dinámica de refresco desde 1 hasta 120 Hz, la pantalla de los modelos no «Pro» no ofrece una tasa variable, sino que está limitada a 60 Hz. Por tanto, la experiencia al hacer scroll o desplazarte por la interfaz no es tan fluida.

Es una pena que Apple no haya incluido un panel con tasa de refresco variable, ya que muchos smartphones de precios más asequibles ya incluyen la funcionalidad de refresco fijo o adaptable hasta 120 Hz.

Apple tampoco ha incluido la pantalla siempre activa, como en el resto de la familia iPhone 17. La pantalla permanece apagada cuando no se usa, aunque se enciende con solo un toque para comprobar la hora y notificaciones.

Hardware y rendimiento

El iPhone 17e llega con el nuevo chip Apple A19. Se trata de una versión ligeramente menos potente del chip Apple A19 de los modelos iPhone 17, ya que cuenta con un núcleo menos de GPU. No es algo que la mayoría de los usuarios vayan a notar, salvo los aficionados a los juegos.

👉 Las claves del chip Apple A19

El Apple A19 incorpora una CPU de 6 núcleos divididos en dos núcleos de alto rendimiento que alcanzan hasta 4,26 GHz y cuentan con una caché L2 de 8 MB, junto con cuatro núcleos de eficiencia de hasta 2,6 GHz con 4 MB de caché L2.

En conjunto, todos los núcleos pueden acceder a una caché de nivel del sistema (SLC) de 12 MB. El tamaño de las cachés L2 y SLC constituye la principal diferencia frente al modelo superior, el Apple A19 Pro. La GPU integrada cuenta con 4 núcleos en el caso del iPhone 17e, que alcanzan hasta 1.620 MHz.

El motor de inteligencia artificial, denominado Neural Engine, mantiene sus 16 núcleos, aunque según Apple ahora ofrece un mayor ancho de banda de memoria. Además, este motor puede trabajar conjuntamente con las nuevas unidades de IA integradas en la GPU.

El controlador de memoria LPDDR5X integrado en los iPhone es compatible con 8 GB de LPDDR5X-8533, ofreciendo un ancho de banda de hasta 68,26 GB/s.

El rendimiento de la CPU es solo ligeramente inferior al del A19 Pro (debido al tamaño reducido de las cachés), por lo que sigue siendo más rápido que el del A18 Pro del año anterior. El chip se fabrica mediante el moderno proceso N3P de TSMC.

El iPhone 17e posee 12 GB de RAM. Aunque puede parecer una cantidad escasa en comparación con los smartphones Android de gama alta, la gestión que hace iOS hace que no sea necesaria tanta memoria para un rendimiento similar.

A continuación, vamos a ver en los benchmarks cómo se comporta el iPhone 17e frente a otros rivales de gama alta.

En el benchmark AnTuTu V10, el iPhone 17e ha conseguido un resultado de 2.179.082 puntos, por debajo del iPhone 17 a pesar de contar con el mismo chip.

Nota: Aunque en algunos análisis se mezclan datos de iOS y Android, las puntuaciones de AnTuTu no son comparables entre plataformas iOS / Android.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en la CPU ha conseguido 3.218/7.958 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que, de nuevo, son unos valores magníficos.

La prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing, por lo que solo está disponible en smartphones de gama alta con GPU que incluyen este soporte. Aquí, el teléfono ha obtenido unos resultados buenos, pero que se ven superados por algunos rivales en el mundo Android.

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide precisamente la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test Wild Life de 3DMark. El teléfono ha obtenido un resultado de 87%, lo que significa que el rendimiento gráfico solo se ve ligeramente afectado tras un largo período de tiempo de uso.

Dejando a un lado los benchmarks, el comportamiento en el día a día es excelente. Las apps se abren y se manejan con rapidez, sin parones ni signos de lentitud. A esto también ayuda que los desarrolladores tienen más fácil optimizar sus apps para iOS dado que la variedad de dispositivos y versiones vivas de sistemas operativos es menor.

No he experimentado ningún problema a la hora de hacer multitarea dentro de lo que iOS permite, ya que limita la ejecución de tareas en segundo plano salvo para ciertas aplicaciones de reproducción de música, navegación por GPS, etc.

He probado varios juegos 3D exigentes y todos ellos se han movido a la perfección en el iPhone 17e, con tasas de FPS elevadas. Un ejemplo es Call of Duty: Mobile, un juego 3D multijugador exigente que se mueve con suavidad extrema. También he probado Resident Evil Village y el remake de Resident Evil 4, dos títulos con calidad de consola que se pueden disfrutar en el teléfono con una excelente calidad de imagen y suavidad.

Si te gusta jugar en el móvil, te alegrará saber que puedes enlazar los mandos de PlayStation, Xbox y Nintendo Switch con tu iPhone para echar partidas de manera más cómoda.

El iPhone 17e incorpora un conector USB-C, pero la velocidad de conexión sigue siendo USB 2.0 (hasta 480 Mbps), por lo que si pretendes traspasar contenido a través de cable, debes estar preparado para largos tiempos de transferencia.

El iPhone 17e se comercializa en variantes de almacenamiento de 256 o 512 GB. Apple no ofrece la posibilidad de ampliar el espacio mediante tarjetas micro-SD, por lo que debes escoger la capacidad de almacenamiento con cuidado, especialmente si tienes pensado capturar vídeos en resolución 4K a 60 FPS con Dolby Vision, que requieren bastante espacio.

Si bien es cierto que las fotografías y vídeos se guardan por defecto en el iPhone en formatos muy eficientes (HEVC/HEIC en lugar de JPG/MPG), cada vez las apps y los juegos ocupan más.

En mi opinión, si no sueles tomar muchas fotografías ni vídeos, la opción de 256 GB debería ser más que suficiente. No obstante, si te lo puedes permitir, la variante de 512 GB te dará una mayor tranquilidad para el futuro. En mi caso, siendo usuario habitual de iPhone desde hace una década, tengo ocupados algo más de 300 GB, principalmente con fotografías y vídeos, pero también con juegos y decenas de apps.

En cuanto a conectividad, el iPhone 17e soporta las tecnologías inalámbricas Bluetooth 5.3 y WiFi 6, pero no es compatible con WiFi 7, Thread o ultra-wideband (UWB), que es útil para la búsqueda con precisión de AirTags o para utilizar algunas llaves electrónicas de vehículos.

En cuanto a conectividad celular, el iPhone 17e es compatible con redes LTE/4G de clase Gigabit y también con redes 5G. El iPhone 17e utiliza su propio módem C1X, diseñado por Apple, que duplica la velocidad del C1 del iPhone 16e y alcanza el nivel del iPhone Air. Además, consume un 30% menos energía que el módem del iPhone 16 Pro, contribuyendo a una mejor autonomía.

En las pruebas que he realizado, la velocidad de conexión tanto por Wi-Fi como por conectividad celular ha sido elevada

En mis pruebas de velocidad de red WiFi, el iPhone 17e ha alcanzado por WiFi 6 una velocidad de 619 Mbps y 620 Mbps de subida a 3 metros de un punto de acceso WiFi 6 con una conexión a 1 Gbps, medido con la herramienta Speedtest usando como servidor Digi.

El iPhone 17e llega con posibilidad de insertar una SIM física o activar una eSIM. En Estados Unidos, el iPhone 17e solo se comercializa con eSIM, por lo que debes tenerlo en cuenta si planeas comprar el teléfono en ese país (también deberías tener en cuenta que las bandas de frecuencia soportadas en cada región son diferentes, por lo que puedes tener problemas de cobertura en función de tu operador).

Apple ofrece la funcionalidad Dual SIM, que Apple implementa de forma diferente a otros fabricantes ya que, en lugar de utilizar una segunda SIM física, emplea una eSIM. Es posible utilizar dos eSIM para hacer uso de la funcionalidad Dual SIM. En España, casi todos los operadores ofrecen ya eSIM compatibles con el iPhone y, algunos de ellos, permiten activarla y transferirla entre dispositivos de manera sencilla.

El iPhone 17e incluye conectividad por satélite para enviar mensajes de texto SOS a los servicios de emergencia si no dispones de conexión celular o Wi-Fi.

Incluso puedes actualizar manualmente tu ubicación en la app Buscar utilizando la conexión por satélite, lo que puede ser útil si acostumbras a hacer excursiones en sitios sin cobertura y quieres compartir por dónde vas.

Esto es especialmente útil para aventureros que pueden enfrentarse a situaciones de emergencia en lugares donde no es posible realizar una llamada convencional.

La conectividad por satélite está disponible en España y se ofrece sin coste durante dos años. Apple no ha revelado cuánto costará una vez que acabe el período gratuito, ya que recientemente ha ampliado gratuitamente la conectividad satelital del iPhone 14 y iPhone 15 hasta 2026.

El iPhone 17e soporta GPS, pero no de doble frecuencia (L1+L5) para localización, por lo que no es tan preciso a la hora de ubicarnos que otros modelos de iPhone, especialmente en calles de ciudades donde estamos rodeados de edificios altos.

También incorpora un chip NFC que puede ser activado con solo tener la pantalla encendida. Basta con acercar el iPhone a una etiqueta NFC para que nos sugiera abrir una aplicación o página web, o se ejecute uno de los atajos automáticos.

Desde iOS 18.1, los desarrolladores pueden ofrecer transacciones NFC sin contacto desde sus propias apps en iPhone, independientemente de Apple Pay y Apple Wallet.

Una funcionalidad que puede salvarte la vida es la detección de accidente automovilístico grave, que automáticamente, inicia una llamada a los servicios de emergencia si estás inconsciente o no puedes marcar por ti mismo, informando de la ubicación. De igual forma, notifica a los contactos de emergencia que hayas designado en la app Salud con un mensaje de texto y ubicación.

Face ID

Con la llegada del iPhone X en 2017, Apple abandonó el lector de huella dactilar Touch ID en favor del sistema de reconocimiento Facial ID, que se basa en la tecnología TrueDepth, que reside en la muesca.

Un emisor proyecta miles de puntos de luz infrarroja sobre la cara del usuario y obtiene información suficiente sobre las facciones del usuario para reconocerle con fiabilidad y rapidez, incluso cuando el usuario lleva gafas, en condiciones de poca luz o si se ha dejado de afeitar.

Una limitación de Face ID es que no puedes desbloquear el iPhone estando apoyado sobre una mesa, salvo que pongas la cara justo encima o lo levantes de la mesa.

Apple permite ocultar el texto de las notificaciones de la pantalla de bloqueo hasta que detecta tu cara. Es posible ocultar de la vista de extraños solo algunas notificaciones, por lo que puedes configurar que se muestren todas las notificaciones excepto, por ejemplo, las de WhatsApp u otras apps cuyos mensajes consideres privados.

Face ID no falla prácticamente nunca en el reconocimiento. Una medida de seguridad para evitar desbloqueos involuntarios es que Face ID necesita “tu atención”, lo que significa que el usuario debe tener sus ojos abiertos y mirando al dispositivo para que Face ID actúe. De esta forma, nadie puede acceder a tu teléfono mientras duermes, por ejemplo.

El modelo 3D de la cara generado por Face ID no se almacena en la nube, sino localmente en el iPhone, por lo que está a salvo de posibles accesos a los servidores de Apple.

Face ID no solamente permite desbloquear el teléfono, sino que también se puede utilizar para realizar pagos con Apple Pay, acceder a aplicaciones de terceros (por ejemplo, bancos), autenticarse en la web usando el Apple ID o acceder a ciertas zonas del sistema como las carpetas de fotos privadas o eliminadas.

Batería

Apple no proporciona detalles técnicos sobre la capacidad de la batería, pero gracias a las autoridades de certificación, sabemos que el iPhone 17e incorpora una batería de 4.005 mAh, sin cambios respecto al modelo anterior.

Apple sí que indica el número de horas de autonomía al realizar ciertas actividades como reproducción de vídeo y streaming de vídeo. Aunque no son actividades muy representativas de mi día a día, nos permite hacernos una idea de las diferencias de autonomía entre los modelos.

Autonomía iPhone 17e iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Reproducción de vídeo Hasta 26 horas Hasta 30 horas Hasta 27 horas Hasta 33 horas Hasta 39 horas Streaming de vídeo Hasta 21 horas Hasta 27 horas Hasta 22 horas Hasta 30 horas Hasta 35 horas

Con un uso intenso del iPhone 17e — múltiples cuentas de correo electrónico, aplicaciones de mensajería, redes sociales, conexión permanente al Apple Watch — llego al final del día con alrededor de un 20 por ciento de batería.

Obviamente, la experiencia de cada usuario es diferente ya que, si consumes muchos vídeos en streaming de YouTube o TikTok, dedicas mucho tiempo a juegos o tomas muchos fotos y vídeos, tu batería se agotará más rápidamente.

La carga del iPhone 17e es compatible con el estándar USB-PD, por lo que no necesitas hacerte con el cargador oficial de Apple.

Según la web de Apple, el iPhone 17e permite carga por cable a 20 vatios. No es una velocidad rápida si la comparamos con otros smartphones del mercado, que ofrecen velocidades que llegan hasta 200 vatios en los casos más destacados.

En este aspecto, me gustaría ver velocidades más rápidas de carga. Aunque es posible que Apple se resista a hacerlo por la mayor degradación de la baterías, creo que sería útil poder activar una carga ultrarrápida en determinadas circunstancias, aunque habitualmente se cargase a velocidad normal.

Utilizando un cargador USB-PD como el Anker Nano 2 de 65W (🛒 24,99€), el tiempo de carga de la batería de 0 a 100% ha sido de 1 hora y 30 minutos, alcanzando el 50 por ciento de carga en algo menos de 30 minutos.

Proceso de carga de batería del iPhone 17e

Si necesitas alargar la autonomía, el iPhone 17e incorpora un modo de bajo consumo para ahorrar batería cuando más lo necesitamos.

Apple incluye una opción llamada Salud de la batería que permite conocer la capacidad real de la batería que, como bien sabemos, se reduce con el paso del tiempo por el deterioro provocado por los continuos procesos de carga y descarga. También puedes ver el número de ciclos de carga que lleva el iPhone.

En mi experiencia con otros iPhone, tras un año de uso, la batería se puede deteriorar entre un 5 y un 10 por ciento. Como es lógico, aún no he tenido oportunidad de saber cómo se comporta el iPhone 17e en este aspecto.

Las baterías de los modelos de iPhone 15 y posteriores están diseñadas para conservar el 80% de su capacidad original a 1.000 ciclos de carga completos, lo que supone el doble respecto al iPhone 14 y anteriores.

iOS incorpora una función llamada Carga optimizada que reduce el deterioro de la batería que se produce cuando el teléfono está muchas horas con una carga cercana al 100%. Esta función aprende tus hábitos diarios de carga y ajusta el proceso de carga para que alcance el 100% a la hora a la que sueles quitar el iPhone del cargador, en lugar de en medio de la noche.

También es posible limitar la carga para que no supere nunca el 80% para mejorar la salud de la batería. Sin embargo, esto implica una importante reducción de autonomía diaria.

El iPhone 17e es compatible con carga inalámbrica mediante el estándar Qi / Qi2. Basta con colocar el dispositivo encima de una base de carga compatible para que este se empiece a cargar, sin necesidad de conectar ningún cable.

Apple permite carga inalámbrica hasta 15 W (pero no 25 W como otros modelos recientes de iPhone) con un cargador MagSafe (🛒 49€) y un adaptador de corriente de 20 W. Este cargador se fija a la parte trasera mediante imanes, lo que asegura que el teléfono y el cargador quedan perfectamente alineados. Así se evitan situaciones cuando, tras haber dejado el teléfono sobre la base inalámbrica, te das cuenta de que no ha cargado nada porque los dispositivos no estaban bien alineados.

Para no llevarte el cargador cuando levantas el teléfono de la mesa, aconsejo utilizar una base como Spigen mag Fit (🛒 15,99€) que se fija a la superficie.

iOS 26

iOS 26 llega al iPhone 17e con una actualización que renueva el diseño y añade algunas nuevas funciones impulsadas por Apple Intelligence.

La interfaz estrena un lenguaje visual más expresivo y consistente. Está basada en Liquid Glass, un nuevo diseño visual que refleja y refracta los elementos en lugares con la pantalla de bloqueo, el centro de control y los iconos. Los controles y botones de navegación se han actualizado en apps como Cámara, Fotos, Safari, Apple Music y más, y este nuevo diseño también llega al coche con CarPlay.

La pantalla de bloqueo se ha renovado con el nuevo estilo Liquid Glass y ahora ofrece más opciones de personalización. El widget de la hora puede redimensionarse fácilmente y se adapta tanto al sujeto principal de tus fotos como al número de notificaciones entrantes. Además, Apple ha añadido nuevas escenas espaciales, que aportan un efecto 3D a los fondos de pantalla.

La Inteligencia visual permite hacer más con lo que ves en pantalla. Puedes añadir eventos al calendario, resumir textos, buscar de forma visual en Google, o preguntar directamente a ChatGPT. Lo mejor es que puedes invocarla en cualquier app pulsando los botones que usas para hacer una captura de pantalla.

Inteligencia visual

Con Traducción en tiempo real, iOS 26 rompe barreras de idioma en Mensajes, FaceTime y Teléfono. En Mensajes traduce automáticamente los textos entrantes y lo que escribes.

En FaceTime, aparecen subtítulos traducidos en vivo mientras habláis. Y en llamadas de teléfono, tus palabras se traducen y se pronuncian para el otro lado, que puede seguir la conversación con traducción de audio.

Traducción en tiempo real

Atajos crece con acciones inteligentes que permiten automatizar resúmenes con Writing Tools, crear imágenes con Image Playground o usar directamente los modelos de Apple Intelligence para acelerar flujos de trabajo avanzados.

Genmoji mezcla tus emojis favoritos con descripciones para generar nuevos emojis. Ahora tienes más control para crear variantes inspiradas en familia y amigos, incluyendo personalizar peinados y rasgos.

Con Image Playground obtienes más control sobre imágenes inspiradas en personas: puedes cambiar expresiones según el momento y explorar nuevos estilos (incluyendo estilos accesibles vía ChatGPT).

Genmoji

La app Teléfono cuenta ahora con un diseño unificado que reúne Favoritos, Recientes y Buzones de voz. El nuevo filtrado de llamadas de números desconocidos ayuda a filtrar llamadas de números desconocidos para decidir si contestar. Y si llamas a una empresa y te ponen en espera, detección de asistente de espera mantiene tu puesto en la cola mientras esperas a un agente.

Filtrado de llamadas

Mensajes gana personalidad con fondos de pantalla que dan vida a cada conversación. Puedes lanzar encuestas en iMessage y ver los votos en tiempo real. Además, nuevas herramientas de filtrado reducen spam y números desconocidos.

Mapas es más inteligente y personalizado. Aprende tus rutas frecuentes entre lugares y te avisa de retrasos significativos antes de salir. La nueva sección de lugares visitados recuerda los sitios que has visitado para acceder a ellos fácilmente más tarde.

Apple Music introduce AutoMix, que encadena canciones como un DJ con ajustes de tiempo y ritmo. La traducción de letras te ayuda a entender las letras y pronunciación de letras facilita cantar aunque no conozcas el idioma, aunque no está disponible para todas las canciones. Otras novedades recientes de Apple Music incluyen el descubrimiento de conciertos basado en tus gustos musicales y reconocimiento de música sin conexión.

Cartera renueva las tarjetas de embarque con Live Activities. El seguimiento de pedidos mejora con Apple Intelligence para ofrecer estado y visibilidad también en compras fuera de Apple Pay.

iOS 26 potencia los juegos con una nueva app Games y tecnologías pensadas para el rendimiento. MetalFX Frame Interpolation aporta una jugabilidad más fluida, y Game Overlay te deja ajustar parámetros o chatear con amigos sin salir del juego.

App Juegos

Multimedia

El iPhone 17e cuenta con dos altavoces que ofrecen sonido espacial y cuentan con soporte Dolby Atmos. Los altavoces suenan con bastante potencia, por lo que es posible ver vídeos o escuchar música en entornos moderadamente ruidosos.

La calidad del sonido del iPhone 17e es buena, incluso en comparación con otros smartphones que poseen dos altavoces.

Apple no incluye un conector de auriculares en el iPhone, sino que tenemos que recurrir a auriculares Bluetooth o utilizar un adaptador de 3.5mm a USB-C para conectar auriculares tradicionales con cable. Por supuesto, también puedes optar por los auriculares AirPods / AirPods Pro / AirPods Max de Apple. Todos ellos ofrecen buen sonido y, sobre todo, una experiencia de uso muy cómoda ya que están perfectamente integrados con iOS.

iOS permite conectar dos pares de auriculares AirPods a la vez a un dispositivo para compartir lo que escuchas con otra persona. Esto resulta útil en aviones para ver en la pantalla del iPad una película o una serie junto con otra persona, cada uno con sus AirPods.

Si utilizas CarPlay, te alegrará saber que otras personas que estén en el coche pueden unirse a tu cuenta de Apple Music y controlar la música que se está reproduciendo, lo que puede resultar bastante divertido para viajes con amigos. Desde iOS 18, también es posible que otras personas controlen la reproducción de música en un HomePod o HomePod mini.

En la sección de Ajustes generales de iOS, no en la propia aplicación, podemos controlar algunas opciones de la aplicación Música, como ajustar el ecualizador, limitar el volumen máximo, etc.

En cuanto a la reproducción de contenidos, el iPhone 17e es un teléfono apropiado para disfrutar de películas o vídeos. La pantalla posee un ratio 19.5:9, por lo que los vídeos 16:9 muestran barras negras a derecha e izquierda. Si quieres ver el vídeo a pantalla completa, puedes hacerlo, pero debes tener en cuenta que una parte de la imagen queda oculta por la muesca de la pantalla.

Como he comentado en el apartado de Pantalla, el panel del iPhone 17e es capaz de reproducir contenido HDR en formatos HDR10 y Dolby Vision, alcanzando con un brillo de 1.200 nits en contenido HDR según Apple.

Por supuesto, podemos utilizar apps de vídeo en streaming como Apple TV+, YouTube, Netflix, Disney+, Amazon Prime TV o Max, que funcionan perfectamente en el iPhone 17e. Lamentablemente, el puerto USB-C no ofrece salida de vídeo, lo que lo convierte en el único modelo de la serie de iPhone 17 que no soporta esta funcionalidad.

Cámaras

El iPhone 17e presenta una configuración de cámaras idéntica a su antecesor, el iPhone 16e, tanto en su única cámara trasera como en la cámara frontal.

El teléfono posee una sola cámara trasera gran angular (26 mm) de 48MP (1/2.55″, tamaño de píxel de 0,7 µm), lente con apertura f/1.6, enfoque automático con Hybrid Focus Pixels (en lugar de 100% Focus Pixels como el iPhone 16) y estabilización óptica (por desplazamiento de la lente, no por desplazamiento del sensor como el iPhone 16). No soporta captura en modo Macro.

El iPhone 17e incluye tecnologías como el flash True Tone, Photonic Engine, Deep Fusion y HDR Inteligente 5. A diferencia del modelo del año pasado, ahora ofrece soporte para retratos con control de Enfoque. Esto significa que es posible ajustar el enfoque después de tomar la foto y cambiar el sujeto principal.

El sensor de la cámara principal del iPhone 17e también es algo más pequeño que el de la cámara del iPhone 17.

Un aspecto en el que este modelo se queda por debajo del iPhone 17 es en la ausencia de los Estilos Fotográficos avanzados. Esta funcionalidad, lanzada con el iPhone 16, permite personalizar la apariencia general de todas las fotos tomadas con la cámara del dispositivo. En su lugar, el iPhone 17e se limita a los filtros tradicionales que Apple ha ofrecido en generaciones anteriores.

También cuenta con una cámara frontal gran angular (23 mm) con sensor de 12MP (1/3.6″, tamaño de pixel 1.0µm), lente con apertura f/1.9 y enfoque automático con Focus Pixels.

Cámara trasera

La cámara trasera toma por defecto las fotografías con 24 megapíxeles, pero es posible disparar a 12 megapíxeles si prefieres ahorrar espacio. También es posible disparar a la resolución completa del sensor, 48 MP, si así lo deseas.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara trasera durante el día, que ofrece una excelente calidad de imagen. Los colores son vivos, sin pecar de ser excesivamente saturados, el manejo de las luces y las sombras es acertado y el detalle capturado es muy elevado.

Fotografías tomadas con la cámara trasera por el día



El modo Noche se activa de manera automática cuando es necesario, y aparece indicado mediante el icono de una luna llena junto al icono del flash. Al pulsar sobre el icono podemos desactivar el efecto, ver el tiempo de disparo seleccionado automáticamente y, en algunos casos, incrementarlo.

El disparo puede llevar un poco más de tiempo, pero los resultados merecen la pena, como podemos apreciar en los casos más extremos.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas en condiciones de poca luz con la cámara gran angular, que se ven muy bien. Las imágenes mantienen el ruido contenido, un nivel de detalle alto y colores vivos. Me gusta cómo maneja situaciones con elementos muy brillantes en una escena oscura, sin que se pierda el detalle ni se sobre exponga.

Fotografías tomadas con la cámara trasera con poca luz

Aunque no cuenta con cámara teleobjetivo, es posible tomar fotografías con zoom 2x mediante un recorte de los 12MP centrales del sensor principal de 48MP, por lo que, a efectos prácticos, no es muy diferente a tener una lente 2x. Aún con todo, se echa de menos una lente con ampliación óptica 3x o superior.

A continuación, podemos ver un par de ejemplos de fotografías tomadas con zoom 1x y 2x.

Fotografías tomadas con la cámara principal con 1x y 2x

Grabación de vídeo

A la hora de grabar vídeo, las cámaras del iPhone 17e pueden grabar vídeo a 720p a 30fps, 1080p a 25/30/60 fps y 4K a 24/25/30/60 fps. También es posible grabar vídeo a cámara lenta a 1080p a 120/240 fps. Sin embargo, no es posible grabar en modo Cine (con fondo desenfocado).

El iPhone 17e ofrece grabación de vídeo HDR en 10 bits, lo que significa que puedes capturar 60 veces más colores que el vídeo estándar. Además, el iPhone 17e puede grabar vídeo en formato Dolby Vision a 4K@60fps con las cámaras trasera y frontal.

Otra funcionalidad que ofrece Apple es Zoom de Audio, que consiste en que la grabación de sonido se centra en el objeto al que estamos apuntando con la cámara al hacer zoom. Esto funciona mejor con fuentes de sonido estáticas y sin demasiado ruido alrededor.

A continuación, podemos ver algunos grabados con el iPhone 17e por el día a resoluciones 4K@60fps y 4K@30fps, que ofrecen una excelente calidad de imagen y una estabilización magnífica. A la hora de grabar con luz escasa, el iPhone 17e ofrece un rendimiento muy bueno también.

Apple incorpora un editor de vídeo bastante potente que facilita mucho las cosas a la hora de girar vídeos, aplicar filtros, retocar la imagen, etc. Esto es muy interesante ya que a día de hoy hay pocos editores de vídeo preparados para trabajar con formatos avanzados como Dolby Vision.

Incluso puedes editar vídeo grabado en Dolby Vision y aplicar filtros a los vídeos grabados sin la necesidad de un potente ordenador. Cuando compartes un vídeo con otra persona o aplicación (por ejemplo, WhatsApp), el iPhone convierte automáticamente el vídeo a un formato compatible.

El iPhone 17e captura audio espacial por defecto al grabar en modo Vídeo. Esto proporciona una experiencia más envolvente al escuchar el audio de los vídeos con los AirPods, Apple Vision Pro o el sistema de sonido envolvente de tu cine en casa. El vídeo también captura la pista de audio estéreo para facilitar la edición o escucha en plataformas que no admiten la reproducción espacial.

Mediante algoritmos avanzados de aprendizaje automático, el iPhone 17e ofrece una gran calidad de audio al grabar vídeos en entornos con viento. La reducción del ruido del viento está activada por defecto (puedes desactivarla en Ajustes), y ayuda a reducir el ruido del viento no deseado.

La funcionalidad Mezcla de Audio utiliza las entradas de la captura de Audio Espacial e IA para distinguir entre el ruido de fondo y las voces al grabar vídeos. Esto proporciona unas capacidades de edición de sonido a posteriori. Después de la captura de vídeo, puedes editar el sonido seleccionando Editar > Mezcla de audio y escogiendo varios modos:

Estándar captura el sonido en Audio Espacial sin ajustes.

captura el sonido en Audio Espacial sin ajustes. En pantalla aísla la voz de la persona que habla en cámara y puede eliminar voces no deseadas fuera de cámara.

aísla la voz de la persona que habla en cámara y puede eliminar voces no deseadas fuera de cámara. Estudio hace que parezca que estás grabando dentro de un estudio profesional, como si los micrófonos estuvieran cerca del sujeto aunque estén a unos metros de distancia.

hace que parezca que estás grabando dentro de un estudio profesional, como si los micrófonos estuvieran cerca del sujeto aunque estén a unos metros de distancia. Cine formatea las voces como en las películas: las voces dentro y fuera del encuadre de la cámara se centran en una pista desde el centro de la cámara, mientras que los ruidos ambientales se escuchan de manera envolvente.

Cámara frontal

Es posible conmutar entre selfies de grupo e individuales pulsando un botón sobre la pantalla. Por defecto, al utilizar el smartphone en vertical, se toman selfies individuales, pero al cambiar a horizontal se toman selfies de grupo.

La pantalla del iPhone puede actuar como flash frontal e iluminar la cara si estamos tomando selfies en condiciones de muy poca luz. Además, es posible tomar selfies en modo Noche, lo que mejora de forma importante la calidad de imagen.

A continuación, podemos ver algunos selfies captados por la cámara frontal. A diferencia de otros smartphones, el iPhone 17e no ofrece un control para retocar la cara y aplicar efecto belleza.

Selfies tomados con la cámara frontal



La cámara frontal del iPhone 17e puede grabar vídeo hasta 4K a 60 fps, algo que no es tan habitual en los smartphones.

Precio

El teléfono está a la venta por 709€ (256 GB) y 959€ (512 GB), por lo que su precio ha sido rebajado respecto al modelo anterior para el mismo almacenamiento.

Si el iPhone 17e se te queda algo corto en prestaciones, el iPhone 17 (a partir de 959€) tiene también un tamaño compacto, pero características técnicas más potentes: pantalla LTPO Super Retina XDR OLED de 6.3″, procesador A19, cámaras traseras gran angular (48MP, f/1.6) + ultra gran angular (48MP, f/2.2), cámara frontal gran angular (18MP, f/1.9) y opciones de almacenamiento 256GB / 512GB.

Si prefieres un modelo más potente, el iPhone 17 Pro (a partir de 1.319€) posee pantalla Super Retina XDR OLED de 6,3″ con refresco adaptativo 1-120 Hz, procesador A19 Pro, cámara trasera gran angular (48MP, f/1.8) + ultra gran angular (48MP, f/2.2) + teleobjetivo 4x (48MP, f/2.8), cámara frontal gran angular (18MP, f/1.9) y opciones de almacenamiento de 256 GB / 512 GB / 1 TB.

Mi opinión final y valoración

Tras varias semanas utilizando el iPhone 17e, mi sensación general es que Apple ha creado un terminal muy equilibrado para quien quiere entrar en el ecosistema de la marca sin irse a los precios de los modelos superiores.

No es un iPhone que destaque por grandes alardes técnicos ni por incorporar todas las novedades de la gama iPhone 17, pero sí transmite una experiencia sólida, pulida y coherente en prácticamente todos los apartados importantes.

En la mano se siente como un producto muy bien construido. El acabado mate de la trasera ayuda mucho a mantenerlo limpio, el peso contenido hace que resulte cómodo de usar durante largos periodos y el tamaño de 6,1 pulgadas sigue siendo una rareza agradable en un mercado lleno de teléfonos cada vez más grandes.

Personalmente prefiero pantallas algo mayores, pero reconozco que este formato compacto tiene mucho sentido para quien prioriza comodidad, portabilidad y uso con una sola mano.

Ahora bien, el diseño también deja ver claramente que estamos ante el modelo más recortado de la familia. La muesca del frontal se percibe ya como algo del pasado frente a la Isla Dinámica del resto de modelos de la serie iPhone 17, y los marcos de pantalla son más gruesos de lo deseable. No son detalles que arruinen la experiencia, pero sí hacen que visualmente no se sienta tan moderno como otros smartphones, incluso más asequibles.

La pantalla ofrece una gran calidad de imagen en color, contraste y compatibilidad con contenido HDR, y en el día a día se disfruta mucho viendo fotos, series o vídeos. Los negros son profundos, el panel está bien calibrado y True Tone sigue siendo una de esas funciones que, una vez te acostumbras, cuesta abandonar.

Sin embargo, el brillo máximo se queda por detrás de otros rivales de gama alta y, sobre todo, la tasa de refresco de 60 Hz sabe a poco en 2026. Es probablemente el aspecto que más penaliza la percepción de fluidez frente a modelos mejor equipados. También la ausencia de pantalla siempre activa es algo que echo de menos.

En rendimiento, en cambio, no tengo prácticamente ninguna queja. El chip A19 mueve iOS con total soltura, abre apps con rapidez, mantiene una multitarea impecable dentro de las limitaciones del sistema y permite jugar con una calidad excelente incluso a títulos exigentes.

En el uso real nunca he tenido la sensación de estar ante un móvil “inferior”, y eso habla muy bien del trabajo de optimización de Apple. Solo quienes busquen exprimir al máximo los juegos o quieran lo último en potencia gráfica encontrarán motivos reales para considerar modelos superiores.

También me ha gustado la autonomía. Sin ser un campeón absoluto en batería, el iPhone 17e aguanta bien una jornada intensa y ofrece una experiencia predecible, que al final es lo que más valoro en el día a día. El módem de Apple parece contribuir positivamente al consumo, y el teléfono llega a la noche con margen suficiente incluso con uso exigente.

Lo menos convincente está en la carga, que con una potencia de 20 W sigue siendo lenta frente a muchos rivales y obliga a planificarse un poco más de lo que me gustaría.

En fotografía, el iPhone 17e me ha dejado una impresión positiva, aunque con matices. La cámara principal rinde a muy buen nivel tanto de día como de noche, ofrece imágenes detalladas, con un color agradable y un procesado muy consistente. El recorte 2x da bastante juego y el vídeo sigue siendo uno de los grandes puntos fuertes del dispositivo, con una estabilización y una calidad de captura excelentes.

Dicho esto, la ausencia de cámaras ultra gran angular y teleobjetivo, el modo Cine, los estilos de captura y otras opciones más avanzadas limita bastante su versatilidad frente a modelos más ambiciosos.

Como punto a favor, iOS 26 se siente especialmente bien en este dispositivo. La experiencia sigue siendo muy cuidada, con un sistema estable, rápido y con muchas funciones útiles que mejoran el uso diario.

iOS 26 trajo novedades visuales interesantes, herramientas de Apple Intelligence que aportan valor y una integración excelente con el resto del ecosistema. En este sentido, el iPhone 17e se beneficia de jugar en casa: puede no ser el más avanzado en hardware, pero la combinación de software, soporte y servicios sigue siendo uno de sus grandes argumentos.

También valoro positivamente detalles como la incorporación de MagSafe (ojalá todos los smartphones con carga inalámbrica lo incorporasen), la resistencia IP68, la fiabilidad de Face ID, la buena calidad de los altavoces o la conectividad satelital para emergencias. Son añadidos que elevan la sensación de estar ante un producto muy completo.

Aun así, hay ausencias técnicas que conviene tener presentes, como el USB-C limitado a USB 2.0 y sin salida de vídeo, la falta de UWB para localizar AirTags con precisión, la conectividad WiFi 7 o Bluetooth 6, que lo colocan claramente un escalón por debajo dentro de la propia familia iPhone 17.

En definitiva, el iPhone 17e me parece un smartphone recomendable para quien quiera un iPhone compacto, solvente y duradero, con buena cámara principal, gran rendimiento y una experiencia de uso redonda, pero sin pagar lo que cuestan los modelos más avanzados.

Lo mejor y lo peor

Lo mejor:

Compacto, ligero y muy cómodo de manejar con una sola mano. Construcción cuidada, con buena protección frente a arañazos y caídas.

Compacto, ligero y muy cómodo de manejar con una sola mano. Construcción cuidada, con buena protección frente a arañazos y caídas. Pantalla OLED con gran contraste, colores precisos y compatibilidad con HDR10 y Dolby Vision.

Pantalla OLED con gran contraste, colores precisos y compatibilidad con HDR10 y Dolby Vision. Rendimiento excelente en el día a día gracias al chip Apple A19. Muy buena experiencia en juegos exigentes, con gran fluidez y estabilidad.

Rendimiento excelente en el día a día gracias al chip Apple A19. Muy buena experiencia en juegos exigentes, con gran fluidez y estabilidad. Cámara principal de buena calidad, con fotos destacables tanto de día como de noche. Grabación de vídeo sobresaliente, con gran estabilización y soporte Dolby Vision.

Cámara principal de buena calidad, con fotos destacables tanto de día como de noche. Grabación de vídeo sobresaliente, con gran estabilización y soporte Dolby Vision. Autonomía sólida, suficiente para completar una jornada intensa de uso.

Lo peor:

Diseño frontal poco actual por la presencia de la muesca y unos marcos gruesos.

Diseño frontal poco actual por la presencia de la muesca y unos marcos gruesos. Pantalla limitada a 60 Hz, por debajo de lo deseable en su segmento, y sin Pantalla Siempre Activa

Pantalla limitada a 60 Hz, por debajo de lo deseable en su segmento, y sin Pantalla Siempre Activa Sistema de cámaras poco versátil al contar con un único sensor trasero.

Sistema de cámaras poco versátil al contar con un único sensor trasero. Carga por cable no tan rápida como otros rivales

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