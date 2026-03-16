Apple presenta los AirPods Max 2: Cancelación de ruido mejorada, audio sin pérdidas y nuevas funciones inteligentes

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Apple ha anunciado oficialmente los AirPods Max 2, la nueva generación de sus auriculares over-ear de gama alta. Este nuevo modelo llega con mejoras importantes en cancelación activa de ruido, calidad de sonido y funciones inteligentes impulsadas por el chip H2, el mismo procesador que ya utilizan los AirPods Pro de última generación.

La compañía ha aprovechado esta renovación para añadir nuevas capacidades pensadas tanto para escuchar música como para crear contenido. Entre ellas destacan funciones como Audio Adaptativo, Aislamiento de Voz, Reconocimiento de conversación, traducción en vivo y grabación de audio con calidad de estudio, además de mejoras en la experiencia de audio espacial.

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Los AirPods Max 2 estarán disponibles para reserva a partir del 25 de marzo y llegarán al mercado a comienzos del próximo mes en cinco colores: midnight, starlight, naranja, púrpura y azul.

Un nuevo chip H2 impulsa las mejoras de sonido y cancelación de ruido

El corazón de los AirPods Max 2 es el chip H2, que permite introducir nuevos algoritmos de audio computacional y mejorar significativamente el rendimiento de los auriculares.

Según Apple, la nueva generación ofrece una cancelación activa de ruido (ANC) hasta 1,5 veces más eficaz que la del modelo original. Esto significa que los auriculares son capaces de reducir con mayor precisión ruidos constantes como el sonido de motores de avión, trenes o el ruido ambiental del transporte público.

El sistema combina el procesamiento del chip H2 con un conjunto de micrófonos optimizados y nuevos algoritmos de señal digital que analizan el entorno en tiempo real.

El resultado es una experiencia de escucha más inmersiva, permitiendo a los usuarios centrarse en su música, podcasts o llamadas incluso en entornos ruidosos.

Modo transparencia más natural

Además de mejorar la cancelación de ruido, Apple también ha perfeccionado el modo transparencia, que permite escuchar el entorno sin quitarse los auriculares.

Gracias a un nuevo algoritmo de procesamiento de señal digital optimizado para el chip H2, los sonidos exteriores se perciben ahora de forma más natural y equilibrada.

Esto permite mantener conversaciones o estar atento a lo que ocurre alrededor sin necesidad de interrumpir la reproducción de audio.

Audio más limpio y detallado

Apple también ha actualizado la arquitectura de audio interna de los AirPods Max 2 con un nuevo amplificador de alto rango dinámico.

Este componente mejora la claridad de la señal y reduce la distorsión, manteniendo al mismo tiempo la firma sonora que caracteriza a los AirPods Max originales.

La compañía asegura que los nuevos auriculares ofrecen:

mejor separación de instrumentos

graves más consistentes

medios más naturales

agudos más detallados

Cuando se combinan con Audio Espacial Personalizado, los AirPods Max 2 ofrecen una experiencia sonora más inmersiva y precisa, especialmente al reproducir películas, música o videojuegos compatibles.

Compatibilidad con audio sin pérdidas a 24 bits

Otra de las grandes novedades es la compatibilidad con audio sin pérdidas de 24 bits y 48 kHz cuando los auriculares se conectan mediante el cable USB-C incluido.

Esta función permite disfrutar de audio sin pérdidas en música, cine o videojuegos, algo especialmente relevante para usuarios que buscan la máxima fidelidad sonora.

La baja latencia también beneficia a los videojuegos, ya que reduce el retraso entre la imagen y el sonido. Cuando se utilizan en modo juego, los AirPods Max 2 ofrecen una experiencia más rápida y precisa en títulos compatibles en iOS, macOS y iPadOS.

Una herramienta interesante para músicos y creadores

Apple también ha añadido funciones pensadas para profesionales creativos.

Gracias al cable USB-C, los AirPods Max 2 permiten trabajar con audio espacial personalizado con seguimiento de cabeza dentro de aplicaciones como Logic Pro y otras herramientas de producción musical.

Esto convierte a los AirPods Max 2 en los únicos auriculares que permiten crear, mezclar y escuchar audio espacial personalizado con seguimiento de cabeza dentro de un flujo de trabajo profesional.

Nuevas funciones inteligentes impulsadas por Apple Intelligence

El chip H2 también permite incorporar una serie de funciones inteligentes que hacen que los AirPods Max 2 sean más adaptativos y fáciles de usar.

Una de las novedades es Audio Adaptativo, que ajusta automáticamente el nivel de cancelación de ruido y transparencia dependiendo del entorno.

Otra función es Reconocimiento de conversación, que reduce el volumen del contenido y atenúa el ruido ambiental cuando el usuario comienza a hablar con otra persona.

También se introduce Live Translation, una función impulsada por Apple Intelligence que permite facilitar la comunicación entre personas que hablan distintos idiomas.

El sistema de Aislamiento de Voz utiliza audio computacional avanzado para priorizar la voz del usuario durante las llamadas, reduciendo el ruido ambiental.

Control de cámara y grabación de audio con calidad de estudio

Apple también ha añadido nuevas herramientas pensadas para creadores de contenido.

Con la función Camera Remote, los usuarios pueden utilizar la Digital Crown de los AirPods Max para tomar fotografías o iniciar y detener grabaciones de vídeo desde el iPhone o el iPad.

Además, los auriculares permiten grabación de audio con calidad de estudio, lo que resulta útil para entrevistas, podcasts o grabaciones vocales.

Esta función mejora la textura natural de la voz y reduce el ruido ambiental para obtener grabaciones más limpias.

Más funciones pensadas para mejorar la experiencia de uso

Los AirPods Max 2 también incorporan otras funciones que mejoran la experiencia diaria.

Reducción de sonidos fuertes ayuda a proteger el oído del usuario frente a ruidos ambientales intensos sin afectar a la calidad del audio que se está reproduciendo.

Volumen personalizado aprende las preferencias de escucha del usuario con el tiempo y ajusta automáticamente el volumen.

También se han mejorado las interacciones con Siri. Los usuarios pueden responder a notificaciones de Siri simplemente moviendo la cabeza, asintiendo para confirmar o negando para rechazar.

Un diseño más sostenible

Apple continúa avanzando en su plan Apple 2030, cuyo objetivo es lograr la neutralidad de carbono en toda la cadena de producción de la compañía antes de que termine la década.

Los AirPods Max 2 incorporan materiales reciclados en múltiples componentes. Todos los imanes utilizan tierras raras recicladas al 100 %, mientras que las almohadillas emplean poliéster reciclado.

Las placas de circuito diseñadas por Apple utilizan baño de oro reciclado y soldadura de estaño reciclado, y el embalaje está fabricado completamente con materiales basados en fibra reciclable.

Disponibilidad de los AirPods Max 2

Los AirPods Max 2 podrán reservarse a partir del 25 de marzo y comenzarán a llegar al mercado a principios del próximo mes a un precio de 579 euros.

Apple ofrecerá cinco colores distintos: midnight, starlight, naranja, púrpura y azul, manteniendo el diseño over-ear característico que ha convertido a los AirPods Max en uno de los auriculares premium más reconocibles del mercado.

Con mejoras en cancelación de ruido, nuevas funciones inteligentes y compatibilidad con audio lossless, Apple busca consolidar su posición en el segmento de auriculares de gama alta.