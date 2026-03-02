iPhone 17e ya es oficial: Chip A19, sistema renovado de cámaras y MagSafe desde 709 €

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Apple ha anunciado oficialmente el iPhone 17e, un nuevo modelo que se incorpora a la gama iPhone 17 con una propuesta clara: ofrecer prestaciones avanzadas, mayor capacidad de almacenamiento y un rendimiento de última generación a un precio más accesible dentro del catálogo actual.

El iPhone 17e llega con el chip A19, un sistema de cámaras renovado, compatibilidad con MagSafe, funciones vía satélite y una capacidad mínima de 256 GB por 709 €, el doble que la generación anterior al mismo precio inicial y cuatro veces más que el iPhone 12 en su versión base.

Diseño renovado con mayor resistencia y pantalla más brillante

El iPhone 17e mantiene un diseño elegante y resistente gracias a su estructura de aluminio de calidad aeroespacial y certificación IP68 frente a agua, polvo y salpicaduras. En la parte frontal incorpora Ceramic Shield 2, presente en toda la gama iPhone 17, con una resistencia a los arañazos hasta tres veces superior respecto a la generación anterior y un nuevo revestimiento antirreflejos desarrollado por Apple.

La pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas alcanza un brillo máximo de 1.200 nits, lo que facilita su uso incluso en exteriores con luz solar intensa. Además, Face ID permite desbloqueo seguro, pagos y autenticación en apps, mientras que el botón Acción ofrece acceso rápido a funciones como la linterna o la inteligencia visual.

El iPhone 17e está disponible en tres acabados mate: negro, blanco y un nuevo rosa palo.

Chip A19 de 3 nm y nuevo módem C1X

En el interior encontramos el chip A19 fabricado en proceso de 3 nanómetros. Su CPU de 6 núcleos ofrece mayor eficiencia y hasta el doble de velocidad que el iPhone 11 en determinadas tareas, desde la navegación por fotos hasta funciones avanzadas de Apple Intelligence como la herramienta Limpiar.

La GPU de 4 núcleos con Neural Accelerators permite ejecutar juegos de nivel consola con trazado de rayos por aceleración de hardware, mejorando iluminación y reflejos en títulos exigentes. El Neural Engine de 16 núcleos ha sido optimizado para modelos generativos de gran tamaño, acelerando el procesamiento de IA directamente en el dispositivo.

Junto al A19 llega el nuevo módem C1X, diseñado por Apple, que duplica la velocidad del C1 del iPhone 16e y alcanza el nivel del iPhone Air. Además, consume un 30 % menos energía que el módem del iPhone 16 Pro, contribuyendo a una autonomía de todo el día.

Autonomía mejorada y carga rápida con MagSafe

Gracias a la eficiencia del chip y a las optimizaciones de iOS 26, el iPhone 17e ofrece batería para toda la jornada. La carga rápida mediante USB-C permite alcanzar el 50 % en aproximadamente 30 minutos.

También es compatible con MagSafe y Qi2, ofreciendo carga inalámbrica de hasta 15 W, frente a los 7,5 W del iPhone 16e. El ecosistema MagSafe incluye cargadores, soportes, carteras y accesorios de cámara que se acoplan magnéticamente a la parte trasera del dispositivo.

Cámara Fusion de 48 Mpx con teleobjetivo x2 óptico

El sistema de cámaras del iPhone 17e integra una cámara Fusion de 48 Mpx con teleobjetivo x2 de calidad óptica, ofreciendo el efecto de “dos cámaras en una”. Permite capturar imágenes a 48 Mpx con máximo detalle o elegir el formato de 24 Mpx para un equilibrio ideal entre calidad y tamaño de archivo.

El modo Retrato mejora con un tratamiento avanzado que genera una profundidad más natural y un efecto bokeh más preciso. El iPhone 17e identifica automáticamente personas, perros y gatos, guardando información de profundidad para convertir imágenes en retratos posteriormente desde la app Fotos y ajustar el punto de enfoque.

El HDR de última generación mejora la fidelidad de los tonos de piel, intensifica los claros y aporta mayor detalle en sombras.

En vídeo, el iPhone 17e graba en 4K a 60 f/s con Dolby Vision e incluye audio espacial para una experiencia inmersiva con AirPods o Apple Vision Pro. La función Mezcla de Audio permite editar el sonido del vídeo y reducir ruidos como el viento mediante aprendizaje automático.

Funciones vía satélite y seguridad avanzada

El iPhone 17e incorpora las funciones vía satélite de Apple: Mensajes vía satélite, Emergencia SOS, asistencia en carretera y la posibilidad de compartir ubicación en la app Buscar sin cobertura móvil ni WiFi.

También incluye detección de accidentes, que puede identificar un choque grave y llamar automáticamente a los servicios de emergencia si el usuario no puede hacerlo.

iOS 26 y Apple Intelligence

El dispositivo llega con iOS 26 y el nuevo diseño Liquid Glass, que ofrece una experiencia más expresiva y personalizable.

Apple Intelligence introduce funciones como Traducción en Tiempo Real en Mensajes, FaceTime, Teléfono y con AirPods. La inteligencia visual permite interactuar con el contenido en pantalla mediante búsquedas y acciones contextuales.

Entre las novedades destacan Filtro de Llamadas, que gestiona números desconocidos preguntando automáticamente el motivo de la llamada, y Asistente de Espera, que mantiene el turno hasta que un agente está disponible. La app Mensajes ahora filtra remitentes desconocidos en una carpeta específica.

Apple Intelligence está disponible en versión beta en múltiples idiomas, incluyendo español.

Compromiso medioambiental y materiales reciclados

El iPhone 17e forma parte del plan Apple 2030 para alcanzar la neutralidad en carbono. Está fabricado con un 30 % de materiales reciclados, incluyendo un 85 % de aluminio reciclado en la carcasa y cobalto 100 % reciclado en la batería.

El 55 % de la electricidad utilizada en su fabricación proviene de fuentes renovables. El embalaje está compuesto por fibra 100 % reciclable.

Precio y disponibilidad en España

El iPhone 17e parte de 709 € con 256 GB de almacenamiento. También puede adquirirse desde 29,54 € al mes durante 24 meses.

Las reservas comienzan el miércoles 4 de marzo a las 15:15 (hora de España) y estará disponible el 11 de marzo en más de 70 países, incluido España. Apple ofrece el programa Apple Trade In para obtener descuento entregando un iPhone 11 o posterior.

En accesorios, la funda de silicona con MagSafe compatible con correa Crossbody cuesta 59 € y está disponible en seis colores. La funda transparente con MagSafe también tiene un precio de 59 €.