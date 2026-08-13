Apple activa su oferta para estudiantes universitarios en España: descuentos y hasta 120 € en una tarjeta regalo

Apple ha puesto en marcha desde hoy, 13 de agosto, su nueva campaña educativa en España, una promoción pensada especialmente para estudiantes universitarios que estén preparando el próximo curso. A los descuentos habituales de la Apple Store para Educación se suma ahora una tarjeta regalo Apple de hasta 120 € con la compra de determinados Mac o iPad.

La promoción se añade a los precios especiales que Apple mantiene durante todo el año para el sector educativo y que abarcan diferentes dispositivos de la compañía. Los interesados pueden consultar las condiciones y productos disponibles directamente en la Apple Store para Educación.

Apple arranca su campaña educativa para el nuevo curso

La vuelta a las aulas suele venir acompañada de promociones especiales de los fabricantes tecnológicos, y Apple vuelve a sumarse este año con una campaña específicamente orientada a quienes cursan estudios superiores. La oferta educativa de Apple está disponible en España desde el 13 de agosto y se suma a los descuentos permanentes que ofrece la compañía.

La principal novedad de esta campaña es que la compra de determinados Mac o iPad elegibles permite recibir una tarjeta regalo Apple. Dependiendo del dispositivo adquirido, el valor de la tarjeta se sitúa entre 80 € y 120 €, una cantidad que puede utilizarse posteriormente para adquirir otros productos válidos.

Este incentivo resulta especialmente interesante porque no sustituye necesariamente al precio educativo habitual. Apple mantiene su tienda especial para estudiantes y otros colectivos educativos, por lo que la tarjeta regalo se convierte en un beneficio adicional dentro de la campaña de vuelta a clase.

Quienes estén valorando renovar su ordenador o tablet antes de comenzar el curso pueden consultar todos los modelos participantes y sus condiciones directamente en la tienda educativa de Apple. Como ocurre con este tipo de promociones, conviene revisar las condiciones específicas antes de realizar la compra.

Hasta 120 € en una tarjeta regalo con Mac o iPad

La mecánica de la promoción es sencilla. Los estudiantes que compren uno de los Mac o iPad incluidos en la campaña recibirán una tarjeta regalo Apple cuyo importe dependerá del dispositivo elegido.

El valor se mueve entre 80 € y 120 €, de manera que el incentivo puede utilizarse posteriormente para una nueva compra dentro del ecosistema de Apple siempre que el producto cumpla las condiciones establecidas para las tarjetas regalo.

Esto abre distintas posibilidades para quienes estén preparando su equipo para el curso. Por ejemplo, el saldo obtenido podría resultar útil para completar la compra inicial con otros productos compatibles o reservarlo para una necesidad posterior.

La combinación de precio educativo y tarjeta regalo puede hacer especialmente interesante el momento de compra para quienes ya tenían decidido adquirir un Mac o un iPad. La clave está en comparar el precio educativo y valorar también el uso que se dará posteriormente a la tarjeta regalo.

Los descuentos educativos de Apple continúan durante todo el año

Aunque la nueva promoción de tarjetas regalo tiene un carácter especial ligado a la campaña educativa, Apple ofrece precios específicos para educación durante todo el año. Estos descuentos no se limitan únicamente a las fechas próximas al comienzo de las clases.

La tienda educativa incluye diferentes categorías del catálogo de la compañía, entre ellas Mac, iPad, Apple Watch y otros productos. El precio concreto depende del dispositivo y de la configuración seleccionada.

Esto significa que quienes no necesiten comprar ahora pueden seguir accediendo posteriormente a las condiciones especiales para educación. La diferencia durante la campaña actual es que determinadas compras de Mac o iPad añaden además la tarjeta regalo de entre 80 € y 120 €.

Para estudiantes que necesiten renovar equipo a corto plazo, por tanto, puede resultar más interesante hacerlo durante la promoción que esperar a otro momento del año, siempre que el dispositivo deseado figure entre los productos elegibles.

No solo pueden beneficiarse los estudiantes universitarios

Aunque los estudiantes de educación superior son probablemente el público más evidente de estas ofertas, Apple extiende sus precios educativos a más colectivos. Entre ellos se encuentran también determinados docentes y otros profesionales relacionados con la educación.

La compañía indica además que los padres de alumnos de educación superior pueden acceder a estas condiciones, ampliando así el número de personas que pueden beneficiarse de los precios especiales disponibles en la Apple Store para Educación.

Las familias que educan en casa también están contempladas dentro de los colectivos que pueden acceder a los descuentos, siempre de acuerdo con las condiciones de elegibilidad establecidas por Apple.

Para simplificar el proceso, la elegibilidad puede verificarse mediante UNiDAYS, un servicio ampliamente utilizado para validar la condición de estudiante o miembro de la comunidad educativa. El proceso puede iniciarse desde la página de Apple en UNiDAYS.

Mac e iPad siguen siendo una apuesta importante para estudiantes

Apple presenta el Mac y el iPad como herramientas capaces de acompañar a los estudiantes durante toda su etapa universitaria, desde las primeras clases hasta la graduación. La compañía pone el foco en aspectos como el rendimiento, la autonomía y la facilidad de uso en las tareas cotidianas.

Estos dispositivos pueden utilizarse tanto para tomar apuntes como para investigar, preparar trabajos o desarrollar proyectos creativos. La flexibilidad del iPad y la capacidad de los Mac permiten cubrir perfiles muy distintos dependiendo de la carrera y del software utilizado.

Apple también destaca el papel de Apple Intelligence en tareas académicas. Las funciones de inteligencia artificial pueden ayudar en actividades como trabajar con textos, encontrar formulaciones más adecuadas o facilitar determinadas tareas de escritura.

Naturalmente, la elección entre Mac e iPad dependerá mucho del tipo de estudios. Mientras algunas carreras pueden aprovechar especialmente un ordenador tradicional, otras pueden encontrar en el iPad una herramienta cómoda para apuntes, lectura de documentos o creación de contenidos.

Más de 2 millones de apps disponibles en el App Store

El hardware es solo una parte de la experiencia que Apple propone para estudiantes. La compañía recuerda que el App Store cuenta con más de 2 millones de aplicaciones, muchas de ellas relacionadas directa o indirectamente con la productividad y el aprendizaje.

Dentro de la tienda pueden encontrarse aplicaciones para tomar notas, organizar tareas, trabajar con documentos, estudiar idiomas, editar fotografías y vídeo, programar o gestionar proyectos, entre muchas otras posibilidades.

La amplitud del catálogo facilita adaptar un Mac, un iPad o un iPhone a necesidades académicas muy diferentes. La utilidad real dependerá tanto del dispositivo elegido como de las aplicaciones necesarias para cada carrera o asignatura.

Apple también pone énfasis en el proceso de selección y distribución de aplicaciones a través de su tienda, presentando el App Store como el punto central desde el que los usuarios pueden descubrir herramientas para complementar su experiencia académica.

Apple Retail también quiere ayudar a elegir el dispositivo adecuado

Para quienes tengan dudas sobre qué producto encaja mejor con sus necesidades, Apple también recuerda la posibilidad de acudir a sus tiendas físicas. Los Apple Store permiten descubrir y probar los dispositivos antes de tomar una decisión de compra.

La compañía ofrece además sesiones de compra personalizadas con sus Especialistas, algo que puede resultar útil para un estudiante que no tenga claro si necesita un MacBook, un equipo de sobremesa o un iPad.

Este asesoramiento puede ser particularmente interesante cuando existen dudas sobre configuraciones de memoria, almacenamiento o accesorios. Elegir correctamente desde el principio puede evitar pagar por prestaciones innecesarias o quedarse corto a mitad de la carrera.

Con la campaña educativa ya activa, quienes estuvieran esperando al final del verano para renovar su equipo tienen ahora una razón adicional para revisar precios. Los descuentos educativos habituales, combinados con una tarjeta regalo de hasta 120 €, convierten estas semanas en un momento especialmente interesante para comprar un Mac o un iPad para el próximo curso.