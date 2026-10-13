Análisis del iPhone 18 Pro Max a fondo y opinión

⏰ ¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión del iPhone 18 Pro Max para conocer mi valoración de sus puntos fuertes y sus limitaciones.

Apple presentó los nuevos iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max el 9 de septiembre de 2026, y ambos llegaron a las tiendas el 18 de septiembre. La nueva generación mantiene el formato de los Pro anteriores, pero concentra sus cambios en tres aspectos que me parecen especialmente relevantes: las posibilidades de la cámara principal, el rendimiento sostenido y la autonomía.

La novedad fotográfica más llamativa es la apertura variable, que añade una herramienta óptica real al procesamiento computacional. El chip A20 Pro, la gestión térmica renovada y el módem C2 completan una actualización interesante, con permiso del esperado iPhone Duo.

El iPhone 18 Pro Max combina un cuerpo de aluminio con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9″, chip Apple A20 Pro y tres cámaras traseras Fusion de 48 MP: principal de 24 mm con apertura variable f/1,48, f/1,8, f/2,8 y f/4; ultra gran angular de 13 mm y f/2,2; y teleobjetivo de 100 mm, 4x y f/2,8. La cámara frontal Center Stage mantiene sus 18 MP y apertura f/1,9, y las capacidades disponibles son 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

El iPhone 18 Pro Max tiene un precio oficial en España de 1.619 € (256 GB), 1.869 € (512 GB), 2.369 € (1 TB) y 3.119 € (2 TB). Tras varias semanas de uso intensivo, a continuación os traigo mi opinión sobre este teléfono.

👉 Índice

Diseño y construcción

El iPhone 18 Pro Max mantiene el cuerpo de aluminio que Apple introdujo con la generación anterior en sustitución del titanio. Las novedades de diseño de este año están en el mayor aprovechamiento del espacio interior, el mejor sistema térmico y el frontal con una Dynamic Island más compacta.

El uso de aluminio tiene sentido a la hora de repartir el calor generado por el procesador de manera más eficiente. Cuando un teléfono graba vídeo de alta resolución o ejecuta un juego exigente durante muchos minutos, evacuar el calor permite sostener la potencia durante más tiempo.

El uso de aluminio no implica que este Pro Max sea ligero. Apple ha empleado el espacio interior que ha conseguido liberar en una batería mayor y el resultado es un dispositivo que prioriza autonomía y prestaciones sobre la comodidad de quienes quieren el menor peso posible. De hecho, es el modelo Pro Max más pesado hasta la fecha.

Las dimensiones son 163,4 × 78 × 8,8 mm y el peso sube a 249 gramos. Son 16 gramos más que el iPhone 17 Pro Max: no es que sea un smartphone incómodo, pero hay que tener presente su peso si utilizas el móvil mucho tiempo con una sola mano.

Modelo Medidas (mm) Peso Pantalla iPhone 18 Pro Max 163,4 × 78 × 8,8 249 g 6,9″ iPhone 18 Pro 150 × 71,9 × 8,8 211 g 6,3″ iPhone 17 Pro Max 163,4 × 78 × 8,8 233 g 6,9″ iPhone 16 Pro Max 163 × 77,6 × 8,25 227 g 6,9″

El acabado del aluminio puede sufrir desgaste y marcas con el uso, y los pequeños golpes pueden afectar tanto a la estética como al sellado frente a agua y polvo. Mi consejo es elegir una funda si te preocupa conservar el acabado, especialmente en los bordes del módulo de cámaras.

Los acabados disponibles este año son negro, plata, azul glacial y burdeos. Desaparecen el naranja cósmico y el azul oscuro de la generación anterior, y el burdeos que he elegido para mi dispositivo se convierte en la opción más llamativa.

El frontal conserva Ceramic Shield 2 y una película antirreflectante, mientras que en la parte trasera encontramos Ceramic Shield.

La superficie posterior combina aluminio con la zona de cristal Ceramic Shield situada sobre el sistema de carga inalámbrica. Es una distribución pensada para mantener MagSafe y Qi2, ya que una cubierta metálica sobre la bobina interferiría en la transmisión de energía.

El módulo de cámaras sigue extendiéndose de un lateral a otro y agrupa los tres objetivos a la izquierda, mientras que el flash y el escáner LiDAR quedan a la derecha. Este último ayuda a estimar la profundidad de la escena a la hora de tomar fotografías o grabar vídeo, además de sus aplicaciones en realidad aumentada.

La Dynamic Island reduce su tamaño aproximadamente un 25%. El recorte sigue presente, pero deja más superficie visible. Apple lo ha conseguido situando la cámara infrarroja del sistema TrueDepth detrás de la pantalla, bajo píxeles más espaciados en la zona donde se muestra la hora.

Como resultado, la esquina superior izquierda muestra una menor nitidez en la zona de los dígitos de la hora, aunque apenas es perceptible salvo que te fijes.

Zona con menor densidad de píxeles bajo los dos dígitos de la hora

Además del menor tamaño, la Dynamic Island ahora puede mostrar hasta tres actividades en directo simultáneamente. Su utilidad está en poder consultar un temporizador, la reproducción de música, la carga de un vehículo eléctrico, el estado de un entrenamiento o cualquier otra actividad sin abandonar la aplicación principal.

Tres actividades en directo en la Dynamic Island

La pantalla conserva una diagonal de 6,9″, con bordes estrechos y un formato pensado para quien lee, consulta mapas, juega o consume vídeo en el móvil. La isla más compacta mejora el aprovechamiento visual sin aumentar la diagonal ni la resolución.

Apple ha mantenido el botón Acción y el Control de Cámara. El primero puede abrir la cámara, ejecutar un atajo, activar un modo de concentración o dar acceso a funciones de accesibilidad; el segundo facilita abrir Cámara y ajustar parámetros sin depender únicamente de los controles táctiles de la pantalla.

Personalmente, utilizo el botón Acción con bastante frecuencia, pero no he cogido la costumbre de utilizar el Control de Cámara, ya que tengo la sensación de que pulsar sobre ese botón para capturar una fotografía puede hacer que se mueva el teléfono y producir una fotografía movida.

A continuación, voy a revisar los cuatro lados del iPhone 18 Pro Max para ver qué elementos encontramos.

En la parte superior no encontramos ningún botón ni conector.

En la parte inferior está el conector USB-C y el altavoz al lado derecho.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y el control de cámara.

En el lateral izquierdo están el botón Acción y los controles de volumen. La versión comercializada en España conserva la bandeja para nanoSIM y también admite eSIM.

Apple incluye el conjunto de imanes MagSafe en la parte trasera, que permiten acoplar magnéticamente accesorios como el cargador MagSafe o la cartera de piel que se queda pegada a la parte trasera. En las tiendas online hay multitud de accesorios MagSafe: soportes para el coche, adaptadores para trípodes, etc.

Los accesorios de esta generación incluyen fundas de silicona, transparentes y de trenzado técnico, junto con la correa Crossbody y una nueva correa de muñeca. Esta última es una solución interesante si quieres asegurar el teléfono al sujetarlo para hacer fotos.

El iPhone 18 Pro Max ofrece resistencia al polvo y al agua IP68, siendo capaz de aguantar hasta 30 minutos a 6 metros de profundidad.

La certificación resulta útil ante salpicaduras o un accidente, pero no convierte el iPhone en una cámara subacuática. La resistencia puede deteriorarse por el uso, los golpes o una reparación.

Pantalla

La pantalla del iPhone 18 Pro Max mantiene buena parte de las características del modelo anterior. El cambio más visible de esta generación está en la Dynamic Island reducida, mientras que ProMotion, el alto brillo exterior y la pantalla siempre activa siguen formando parte de la experiencia.

Nos encontramos ante un panel OLED LTPO de 6,9″ con resolución Super Retina XDR (1.320 × 2.868 píxeles), que ofrece una elevada densidad de píxeles de 460 ppp.

El iPhone 18 Pro Max cubre sobradamente los dos espacios de color más importantes de la industria: el espacio sRGB / Rec. 709, que es el estándar utilizado por la mayoría de las apps, y el más amplio DCI-P3 que se emplea en la industria del cine.

El rango de colores del DCI-P3 es un 26 por ciento superior al del espacio sRGB / Rec. 709.

iOS ofrece un sistema automático de gestión de color que conmuta automáticamente al espacio DCI-P3 cuando el contenido a mostrar ha sido creado bajo ese espacio (por ejemplo, las fotografías tomadas con la cámara del teléfono).

La gestión de color de iOS intenta representar cada contenido en su espacio correspondiente, en lugar de saturarlo de forma indiscriminada. Es un enfoque que valoro al editar fotos: la viveza forzada que buscan algunos fabricantes va en contra de la fidelidad al color de la imagen original.

Apple ha renovado la calibración del panel mediante sus Color Matching Functions —CMF—, con el objetivo de conseguir colores más precisos y consistentes.

El iPhone 18 Pro Max es compatible con la reproducción de contenidos HLG, HDR10/HDR10+ y Dolby Vision que expanden el color, contraste y brillo para una mejor experiencia visual en películas y vídeos. Apps como Apple TV+, iTunes, Netflix, HBO Max, YouTube y otros servicios de streaming soportan esta tecnología.

Desde el iPhone 14, Apple utiliza dos sensores de luz ambiente. Esto significa que el iPhone 18 Pro Max está equipado con un sensor de luz ambiental también en la parte trasera del dispositivo, mientras que otros teléfonos tienen un único sensor de luz ambiente sobre la pantalla. Este segundo sensor ayuda a ajustar el brillo de la pantalla cuando estás observándola frente a un fondo iluminado.

Apple especifica 1.000 nits de brillo típico, 1.600 nits de pico HDR, 3.000 nits en exteriores y un mínimo de 1 nit. En mis pruebas, el comportamiento ha sido cercano al del modelo anterior: buena visibilidad en exteriores y una intensidad muy contenida para leer a oscuras.

Para evaluar la pantalla he utilizado CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite. El brillo que he medido en la pantalla del iPhone 18 Pro Max con el brillo en modo automático y mostrando una imagen totalmente en blanco (100% APL, Average Picture Level) es de 974 nits, en línea con el valor típico de 1.000 nits que da Apple.

Reduciendo el tamaño de la ventana iluminada a un 18%, he conseguido medir 2.800 nits, que también está acorde con el valor pico de 3.000 nits que indica Apple.

En la siguiente gráfica comparativa, se muestra el valor de brillo máximo con la pantalla al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir y comparar el brillo de una pantalla. No es un valor demasiado alto en comparación con otros rivales Android, pero más que suficiente para un buen uso en exteriores.

Los píxeles de un panel OLED pueden apagarse al mostrar negro, lo que proporciona negros muy profundos y un contraste elevado. Apple habla de un contraste típico de 2.000.000:1, que es prácticamente «infinito».

El iPhone 18 Pro Max cuenta con la funcionalidad True Tone para ajustar el balance de blanco a la luz ambiental. El dispositivo cuenta con unos sensores de luz ambiental de cuatro canales que ajustan el balance de blancos en función del color de la luz que ilumina la habitación para que la pantalla se comporte como una hoja de papel, que absorbe la luz del entorno.

El iPhone 18 Pro Max ofrece un modo Night Shift que cambia el balance de blancos de la pantalla para reducir la emisión de luz azul, ya que según ciertos estudios afecta negativamente al sueño. Permite ajustar el nivel de luz azul emitido por la pantalla, así como programar el encendido y apagado de este modo de pantalla a ciertas horas.

Los paneles OLED tienen la ventaja de que el brillo se reduce en menor medida al observar la pantalla desde un ángulo que las pantallas LCD pero, a cambio, los colores sufren una mayor distorsión.

La pantalla ofrece unos ángulos de visión muy amplios, tanto en cuanto al brillo, que apenas se ve afectado, como en cuanto a los colores, que solo cambian ligeramente de tono al observar la pantalla desde un ángulo extremo.

La película antirreflectante que Apple introdujo en el modelo anterior se mantiene y ayuda a que una luz exterior no se convierta en un reflejo tan dominante sobre la imagen. Es una característica que valoro tanto como el brillo: un panel puede publicar muchos nits y seguir siendo incómodo si refleja intensamente el entorno de alrededor.

El panel OLED del iPhone 18 Pro Max utiliza la modulación por Ancho de Pulso (PWM, por sus siglas en inglés) para regular el nivel de brillo de la pantalla. Si quieres saber más sobre esta tecnología, hemos hablado aquí. La tecnología PWM produce un parpadeo que pasa desapercibido para la mayoría de las personas, pero, si no es suficientemente rápido, puede producir dolores de cabeza, picor de ojos o, incluso, mareos a personas con ojos sensibles.

Aunque Apple no lo especifica, es posible medir una tasa PWM de ∼480 Hz. Según el estándar IEEE PAR1789, la pantalla presenta un cierto riesgo de provocar molestias a personas con ojos sensibles. No es mi caso, pero si a veces sientes picor en los ojos o dolor de cabeza tras usar el móvil mucho tiempo, esta puede ser la explicación.

Apple ofrece una opción en los ajustes de accesibilidad llamada Suavizado de pulsos de la pantalla que permite desactivar el uso del PWM a niveles bajos de brillo. Al hacerlo, el sistema pasa de utilizar PWM (Pulse Width Modulation) a PAM (Pulse Amplitude Modulation) para controlar el brillo de la pantalla OLED por debajo de un umbral de brillo.

Esto significa que el brillo no se controla mediante la cantidad de tiempo que la pantalla permanece iluminada, sino que Apple ajusta la caída de brillo en cada ciclo de refresco para que el resultado sea un brillo que evolucione de forma más suave, con una evolución en forma de onda sinusoidal, en lugar de escalones.

Apple advierte que activar este ajuste puede afectar al comportamiento de la pantalla con brillo bajo. Otros fabricantes recurren a DC Dimming, que suele ofrecer resultados mejores para personas sensibles al parpadeo. De hecho, en el foro /r/PWM_Sensitive de Reddit, muchas personas sensibles a PWM no ven mejoría al activar este ajuste del iPhone. Por ello, si sufres de sensibilidad a PWM, tendrás que probarlo por ti mismo para ver si, en tu caso, notas mejora.

La pantalla del iPhone 18 Pro Max ofrece una tasa de refresco dinámica de hasta 120 Hz. Esta mayor tasa se nota, por ejemplo, en la fluidez de la animación de desbloqueo del teléfono y en la suavidad al hacer scroll en el navegador Safari.

No todos los contenidos se muestran a 120 Hz, sino que Apple adapta la tasa de refresco de forma dinámica al contenido mostrado y la velocidad del dedo sobre la pantalla, pudiendo bajar a tan solo 10 Hz si estás viendo contenido estático como un e-mail para no consumir tanta energía o incluso a solo 1 Hz en la pantalla siempre activa.

El iPhone 18 Pro Max también ofrece la función de Pantalla Siempre Activa, que mantiene la pantalla siempre encendida con un nivel de brillo muy reducido para que podamos ver información útil en todo momento. Es una funcionalidad opcional, por lo que puedes desactivarla si no te gusta o consideras que consume demasiada batería.

Algunos fabricantes de Android implementan una pantalla siempre activa muy simple, a menudo solo con la fecha, hora, nivel de batería e iconos simples de notificaciones. Apple incorpora una pantalla siempre activa muy rica, ya que se puede ver prácticamente la misma información que en la pantalla de bloqueo convencional, solo que con el brillo atenuado.

Un aspecto interesante es que la pantalla siempre activa ajusta su iluminación al entorno, de forma que, si tienes el teléfono en una mesa de una terraza a pleno sol, brilla más que si está en el brazo del sofá a oscuras. La pantalla siempre activa es inteligente y, en algunas circunstancias (iPhone en el bolsillo, conectado a CarPlay, alejado del Apple Watch, etc.), se apaga para ahorrar batería.

Hardware y rendimiento

El Apple A20 Pro es uno de los cambios de mayor alcance del iPhone 18 Pro Max. Estrena fabricación de 2 nanómetros, una GPU con más núcleos y un motor neuronal ampliado, pero su interés no está solamente en los picos de un benchmark: Apple ha reorganizado también cómo conviven el chip, la memoria y el sistema de refrigeración.

👉 Las claves del chip Apple A20 Pro

La CPU dispone de 6 núcleos: 2 de alto rendimiento y 4 de eficiencia. El proceso de fabricación más avanzado permite trabajar sobre el equilibrio entre potencia y consumo, pero no implica que cada app vaya a ejecutarse con una mejora idéntica.

La GPU de 7 núcleos conserva el trazado de rayos por hardware y los Neural Accelerators. Apple anuncia hasta un 40 % más de rendimiento gráfico respecto al A19 Pro, una cifra del fabricante que debe interpretarse según la carga de trabajo.

El sistema de IA pasa a un doble Neural Engine de 16 núcleos, 32 en total. La arquitectura permite repartir tareas de aprendizaje automático entre distintos bloques del chip; no todas las funciones de Apple Intelligence dependen exclusivamente del Neural Engine.

Apple declara un 50 % más de ancho de banda de memoria respecto al A19 Pro. El encapsulado coloca el procesador al lado de la memoria, en un planteamiento inspirado en los chips de la serie M, para apartar la memoria de la ruta térmica directa del procesador.

El iPhone 18 Pro Max posee 12 GB de RAM, que es una cantidad inferior a la que traen algunos buques insignia de dispositivos Android. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la gestión que hace iOS de la memoria hace que no sea necesaria tanta memoria como en Android.

Para comparar el rendimiento, he realizado una batería de pruebas de CPU, GPU y estabilidad.

En el benchmark AnTuTu V11.0.2, el iPhone 18 Pro Max ha conseguido un resultado de 3.489.135 puntos, superando sobradamente al iPhone 17 Pro Max del año pasado.

Nota: Aunque algunos sitios web mezclan incorrectamente datos de iOS y Android, las puntuaciones de AnTuTu no son comparables entre plataformas iOS / Android.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en la CPU ha conseguido 4.566 / 12.643 puntos en las pruebas mono /multi-núcleo, que, de nuevo, son unos valores magníficos.

La prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing, por lo que solo está disponible en smartphones de gama alta con GPU que incluyen este soporte. Aquí, el teléfono ha obtenido unos resultados excelentes.

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

Apple ha rediseñado el empaquetado del A20 Pro tomando como referencia algunas de las soluciones empleadas en los chips de la familia M.

El nuevo diseño coloca el procesador y la memoria uno junto al otro, en lugar de situar la memoria dentro de la ruta de evacuación del calor. Esto permite conectar directamente el A20 Pro con una cámara de vapor de nueva generación.

La superficie de esta cámara de vapor es tres veces mayor que la incorporada en los iPhone 17 Pro. También utiliza nuevos materiales para distribuir el calor con mayor rapidez y evitar que las temperaturas se concentren alrededor del procesador.

Gracias a estos cambios, Apple promete hasta un 40% más de rendimiento sostenido frente al A19 Pro y el doble que el A18 Pro del iPhone 16 Pro. Esta mejora se nota especialmente al jugar, editar vídeo, utilizar modelos de IA o grabar durante periodos prolongados.

La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide precisamente la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test Wild Life de 3DMark. El teléfono ha obtenido un resultado de 99,4%, lo que significa que el rendimiento gráfico apenas se ve afectado tras un largo período de tiempo de uso.

Dejando a un lado los benchmarks, el rendimiento en el día a día es excelente. Las apps se abren y se manejan con rapidez, sin parones ni signos de lentitud, aunque si vienes de un iPhone reciente probablemente no notarás cambio.

No he experimentado ningún problema a la hora de hacer multitarea dentro de lo que iOS permite, ya que limita la ejecución de tareas en segundo plano salvo para ciertas aplicaciones de reproducción de música, navegación por GPS, etc.

He probado varios juegos 3D exigentes y todos ellos se han movido a la perfección en el iPhone 18 Pro Max, con tasas de FPS elevadas. Un ejemplo es Call of Duty: Mobile, un juego 3D multijugador exigente que se mueve con suavidad extrema. Lo mismo ocurre con Genshin Impact, otro juego exigente que soporta los 120 FPS y muestra efectos visuales avanzados, como niebla volumétrica.

Si te gusta jugar en el móvil, te alegrará saber que puedes enlazar los mandos de PlayStation, Xbox y Nintendo Switch con tu iPhone para echar partidas de manera más cómoda.

El iPhone 18 Pro Max incorpora un conector USB-C compatible con USB 3.2 Gen 2 para velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps. Otro punto interesante es que admite salida DisplayPort para duplicar la pantalla hasta 4K@60 Dolby Vision en una pantalla externa. Sin embargo, no hay modo de pantalla extendida como el que se encuentra en algunos iPads.

Apple comercializa opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB. No es posible ampliar el espacio mediante tarjetas micro-SD, por lo que debes escoger la capacidad de almacenamiento con cuidado, especialmente si tienes pensado capturar vídeos en resolución 4K a 120 FPS con Dolby Vision, que requieren bastante espacio.

En mi opinión, si no sueles tomar muchas fotografías ni vídeos, la opción de 256 GB podría ser suficiente. No obstante, si te lo puedes permitir, la variante de 512 GB te dará una mayor tranquilidad para el futuro.

En mi caso, siendo usuario habitual de iPhone desde hace una década, tengo ocupados algo más de 300 GB, principalmente con fotografías y vídeos, pero también con juegos y decenas de apps.

La versión española ofrece 5G sub-6 GHz y LTE Gigabit con MIMO 4×4. Aunque esto no es un problema hoy, en un futuro las redes mmWave podrían ser algo habitual en ciertos lugares con mucha densidad de personas, como un estadio deportivo.

El chip N1, dedicado a Wi-Fi, Bluetooth y Thread, ya estaba presente en la generación anterior y se mantiene aquí.

Este chip habilita las tecnologías de conectividad inalámbrica más avanzadas del momento: Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. Gracias a él, el dispositivo ofrece una conexión estable y rápida, especialmente al usar AirDrop mientras se ejecutan otras tareas o al compartir Internet con varios dispositivos simultáneamente.

La novedad en la conexión móvil es el módem Apple C2. El C2 introduce mejoras de gestión de conexión apoyadas en IA. Apple habla de hasta un 50% más de velocidad de subida que el C1X y un 15% menos de consumo.

En mis pruebas de velocidad de red, ha alcanzado por WiFi 6 una velocidad de 672 Mbps y 548 Mbps de subida a 3 metros de un punto de acceso WiFi 6 con una conexión a 1 Gbps, medido con la herramienta Speedtest usando como servidor Digi.

El iPhone 18 Pro Max llega con ranura para insertar una SIM física, aunque en Estados Unidos no admite esta opción.

También soporta el uso de una o dos eSIM, por lo que permite el uso de Dual SIM mediante SIM + eSIM o eSIM + eSIM. En España, algunos operadores permiten activar la eSIM y transferirla entre dispositivos de manera sencilla, mientras que otros requieren una intervención manual del operador.

El iPhone 18 Pro Max incluye conectividad por satélite para enviar mensajes de texto de SOS a los servicios de emergencia si no dispones de conexión celular o Wi-Fi. Incluso puedes actualizar manualmente tu ubicación en la app Buscar utilizando la conexión por satélite, lo que puede ser útil si acostumbras a hacer excursiones en sitios sin cobertura y quieres compartir por dónde vas.

Esto es especialmente útil para aventureros que pueden enfrentarse a situaciones de emergencia en lugares donde no es posible realizar una llamada convencional. La conectividad por satélite está disponible en España desde hace tres años y se ofrece sin coste durante dos años.

Apple no ha revelado cuánto costará una vez que acabe el período gratuito, ya que recientemente ha ampliado gratuitamente la conectividad satelital del iPhone 14 y posteriores durante, al menos, un año.

La localización incorpora GPS de doble frecuencia y compatibilidad con GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou y NavIC.

El iPhone 18 Pro Max es compatible con radio Thread, lo que le permite emparejar y controlar localmente accesorios compatibles, sin un concentrador adicional en determinados casos. Para controlarlos desde fuera de casa sigue siendo necesaria una central doméstica.

También integra tecnología de banda ultraancha (UWB) para la detección espacial de objetos, como las AirTags, con precisión de centímetros, en lugar de metros, lo que permite localizar objetos con mucha más exactitud. Esta tecnología también se utiliza para llaves digitales de vehículos, permitiendo bloquear y desbloquear el vehículo a distancia.

Llave digital para abrir el vehículo por proximidad mediante UWB

El iPhone 18 Pro Max incluye un chip UWB de segunda generación, que permite que dos dispositivos iPhone con este chip se conecten al triple de distancia que antes. En este vídeo grabé cómo un iPhone 15 Pro y un iPhone 15 Pro Max, que también cuentan con un chip UWB de segunda generación, podían localizarse a unos 60 metros de distancia.

Face ID

El iPhone 18 Pro Max mantiene Face ID con tecnología TrueDepth. La Dynamic Island más pequeña cambia la distribución del conjunto, pero el desbloqueo sigue basado en reconocimiento tridimensional del rostro, no en la simple comparación de una fotografía ni en un lector de huella.

El sistema utiliza información infrarroja y de profundidad para reconocer el rostro. Puede funcionar con poca luz y contempla el uso de gafas y, mediante la configuración correspondiente, también mascarilla.

Una limitación de Face ID es que no puedes desbloquear el iPhone estando apoyado horizontalmente sobre una mesa, salvo que pongas la cara justo encima o lo levantes de la mesa.

Apple permite ocultar el texto de las notificaciones de la pantalla de bloqueo hasta que detecta tu cara. Es posible ocultar de la vista de extraños solo algunas notificaciones, por lo que puedes configurar que se muestren todas las notificaciones excepto, por ejemplo, las de WhatsApp u otras apps cuyos mensajes consideres privados.

La opción Requerir atención para Face ID añade la comprobación de que miras al dispositivo. Es un ajuste que considero importante mantener cuando resulte adecuado para el usuario, aunque existen opciones de accesibilidad que modifican este comportamiento.

El modelo 3D de la cara generado por Face ID no se almacena en la nube, sino localmente en el iPhone, por lo que está a salvo de posibles accesos a los servidores de Apple.

Face ID no solamente permite desbloquear el teléfono, sino que también se puede utilizar para realizar pagos con Apple Pay, acceder a aplicaciones de terceros (por ejemplo, bancos), autenticarse en la web usando el Apple ID o acceder a ciertas zonas del sistema como las carpetas de fotos privadas o eliminadas.

Batería

La autonomía es uno de los argumentos principales de esta generación. Apple no proporciona detalles técnicos sobre la capacidad de la batería, pero la información energética europea muestra para el modelo A3717 una capacidad asignada de 5.391 mAh.

Dato de la ficha europea del iPhone 18 Pro Max Valor Modelo A3717 Capacidad asignada 5.391 mAh Clase de eficiencia energética A Autonomía por ciclo en el ensayo normalizado de la UE 62 horas Durabilidad de batería declarada Al menos 1.000 ciclos Clase de resistencia a caídas B Clase de reparabilidad C

En comparación con su antecesor, el iPhone 18 Pro Max incrementa su capacidad en un 12%. Es un incremento notable y muy superior al que obtiene el iPhone 18 Pro (no Max) frente al modelo del año pasado.

Modelo Capacidad (mAh) iPhone 18 Pro Max 5.391 mAh (+12% respecto a iPhone 17 Pro Max) iPhone 17 Pro Max 4.823 mAh iPhone 18 Pro 4.056 mAh (+1,7% respecto iPhone 17 Pro) iPhone 17 Pro 3.988 mAh

Las cifras de autonomía publicadas por Apple son una buena referencia de lo que la compañía ha conseguido con estos nuevos modelos.

Actividad iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Uso normal Hasta 23 horas Hasta 29 horas Reproducción de vídeo Hasta 34 horas Hasta 43 horas Streaming de vídeo Hasta 31 horas Hasta 38 horas

Estas cifras corresponden a los modelos comercializados en España, que conservan la bandeja para nanoSIM. Las versiones que utilizan exclusivamente eSIM ofrecen una autonomía oficial superior: hasta 45 horas de reproducción de vídeo y 30 horas de uso en el Pro Max.

Con una batería mayor y un sistema más eficiente, disponemos de más margen al final de una jornada intensa. Mi uso diario incluye varias cuentas de correo, mensajería, Instagram y X, cámara y conexión al Apple Watch. Con un uso intenso del iPhone 18 Pro Max he llegado habitualmente al final del día con un 35% de batería.

Obviamente, la experiencia de cada usuario es diferente ya que, si consumes muchos vídeos en streaming de YouTube o TikTok, dedicas mucho tiempo a juegos o tomas muchas fotos y vídeos, tu batería se agotará más rápidamente. En el otro extremo, si tu uso del smartphone es menos intensivo, no tendrás problema para acabar el día con mucha más batería.

Apple anuncia hasta un 50% de carga en unos 15 minutos por USB-C, usando su propio adaptador de 40 W de Apple con potencia dinámica de 60 W máximo (🛒 40,99 €) o un adaptador de corriente USB PD 3.1 (o superior) con alimentación de voltaje ajustable, así como un cable que soporte hasta 60 W.

Cargador de 40 W de Apple con potencia dinámica de 60 W máximo

Además, según Apple, cinco minutos de carga por cable pueden proporcionar alrededor de siete horas de reproducción de vídeo en el Pro Max.

🔎 Cómo elegir el cargador y entender la carga rápida

Cuando hablamos de un cargador USB-PD 3.1 con voltaje ajustable, hay dos conceptos que conviene entender. USB Power Delivery es el estándar que permite al teléfono y al cargador comunicarse para acordar cómo se suministra la energía. Su versión 3.1 amplía las posibilidades hasta los 240 W, aunque esa cifra es el límite del estándar y no la potencia que entrega cualquier cargador compatible ni la que necesita el iPhone.

El voltaje ajustable hace referencia a AVS, siglas de Adjustable Voltage Supply. En lugar de limitarse a ofrecer tensiones fijas, como 9, 15 o 20 voltios, un cargador compatible permite que el dispositivo solicite valores intermedios en pasos de 0,1 voltios, dentro del rango disponible. Así puede proporcionar una tensión que encaje mejor con las necesidades del circuito de alimentación del teléfono.

¿Qué ventaja tiene esto? Una alimentación mejor adaptada puede mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas que se convierten en calor. El ajuste se realiza automáticamente mediante la comunicación entre ambos dispositivos: no hay que seleccionar el voltaje ni activar ninguna opción. Además, AVS y PPS son tecnologías distintas, aunque ambas permiten regular la tensión, por lo que encontrar las siglas PPS en un cargador no confirma que también admita AVS.

Para el iPhone 18 Pro, lo relevante es comprobar la potencia disponible y la compatibilidad explícita con AVS, además de la versión de USB-PD. Apple indica actualmente que, para alcanzar su carga anunciada de hasta el 50 % en unos 15 minutos, debe utilizarse su adaptador dinámico de 40 W con un máximo de 60 W, o uno equivalente de terceros capaz de suministrar al menos 60 W y compatible con USB-PD 3.1 y AVS, junto con un cable USB-C adecuado.

Utilizando el cargador de Apple, mi tiempo de carga de la batería de 0 a 100% ha sido de 1 hora y 9 minutos. Para mí, la mejora más práctica es recuperar bastante batería en un período corto de tiempo, ya que he alcanzado el 50 por ciento de carga en solo 16 minutos.

Curva de carga del iPhone 18 Pro Max.

Si necesitas alargar la autonomía, el iPhone 18 Pro Max incorpora un modo de bajo consumo para ahorrar batería cuando más lo necesitamos.

Apple incluye una opción llamada Salud de la batería que permite conocer la capacidad real de la batería que, como bien sabemos, se reduce con el paso del tiempo por el deterioro provocado por los continuos procesos de carga y descarga. También puedes ver el número de ciclos de carga que lleva el iPhone.

No hay una única tasa de deterioro válida para todos los usuarios: influyen los ciclos, la temperatura y el tiempo que la batería permanece a un nivel alto de carga. La ficha europea declara al menos 1.000 ciclos.

iOS incorpora una función llamada Carga optimizada que reduce el deterioro de la batería que se produce cuando el teléfono está muchas horas con una carga cercana al 100%. Esta función aprende tus hábitos diarios de carga y ajusta el proceso de carga para que alcance el 100% a la hora a la que sueles quitar el iPhone del cargador, en lugar de en medio de la noche.

El límite de carga permite elegir un porcentaje inferior al 100%, y el sistema puede recomendar uno según los hábitos. Me parece una herramienta útil si sueles terminar el día con batería de sobra, pero en mi caso prefiero forzar la carga completa.

El iPhone 18 Pro Max es compatible con carga inalámbrica mediante el estándar Qi / Qi2. Basta con colocar el dispositivo encima de una base de carga compatible para que este se empiece a cargar, sin necesidad de conectar ningún cable.

La carga inalámbrica alcanza hasta 25 W con MagSafe y Qi2 compatibles. Apple anuncia hasta el 50% en 30 minutos con MagSafe y un adaptador de 35 W o superior; ni una base Qi antigua ni cualquier accesorio magnético ofrecen obligatoriamente esa velocidad, por lo que yo siempre recomiendo el cargador MagSafe.

Este cargador se fija a la parte trasera mediante imanes, lo que asegura que el teléfono y el cargador quedan perfectamente alineados. Así se evitan situaciones cuando, tras haber dejado el teléfono sobre la base inalámbrica, te das cuenta de que no ha cargado nada porque los dispositivos no estaban bien alineados.

iOS 27

El iPhone 18 Pro Max llega con iOS 27, una versión que combina nuevas herramientas de inteligencia artificial con mejoras en el diseño, la búsqueda y el funcionamiento cotidiano del sistema. La actualización también presta especial atención a la seguridad de los menores y a tareas habituales, como organizar las pestañas del navegador, editar fotografías o encontrar información entre nuestros correos.

La mayoría de las novedades de iOS 27 no son exclusivas del iPhone 18 Pro Max. Además, la experiencia depende del país y del idioma. Siri AI no está disponible inicialmente en el iPhone dentro de la Unión Europea.

Liquid Glass gana posibilidades de personalización

iOS 27 continúa desarrollando el lenguaje visual Liquid Glass, con elementos translúcidos que dejan entrever el contenido situado debajo. Apple ha refinado su apariencia para mejorar el contraste y la legibilidad, además de introducir ajustes en la refracción y en la definición de los iconos. Es una evolución del diseño que busca facilitar la lectura sin abandonar su estética característica.

Una novedad práctica es el regulador que permite ajustar el aspecto de Liquid Glass, desde una presentación muy transparente hasta otra completamente tintada. Esto da más margen para adaptar la interfaz a nuestras preferencias y resulta útil si las transparencias nos distraen o dificultan distinguir los controles sobre determinados fondos.

La pantalla de inicio también incorpora widgets de tamaño extragrande de hasta una página de tamaño, capaces de mostrar más información sin abrir la aplicación correspondiente. En un teléfono de las dimensiones del iPhone 18 Pro Max, este formato puede resultar interesante para consultar el calendario o disponer de una vista más amplia del contenido de una app.

Apple también anuncia mejoras al abrir aplicaciones, cargar nuevas imágenes en la fototeca y transferir archivos mediante AirDrop, junto con transiciones más fluidas entre redes wifi y móviles.

Apple Intelligence y Siri AI: capacidades distintas y disponibilidad desigual

La gran apuesta de Apple es que la inteligencia artificial tenga más presencia dentro de las aplicaciones. Siri AI representa su propuesta de asistente conversacional, con capacidad para comprender el contexto personal y realizar acciones entre apps. Entre los ejemplos anunciados por Apple están localizar información guardada, preparar un correo o trabajar con un conjunto de fotografías mediante instrucciones en lenguaje natural.

El nuevo asistente incorpora una aplicación dedicada en la que se pueden consultar y retomar conversaciones. También integra herramientas para crear borradores, revisar textos y ajustar su estilo, mientras que el modo Siri de Cámara permite preguntar sobre lo que aparece en el encuadre. Estas capacidades forman parte de Siri AI y están sujetas a su disponibilidad regional.

Apple mantiene inicialmente fuera de la Unión Europea a Siri AI y las prestaciones que dependen de él, entre ellas su nueva experiencia conversacional y el modo Siri de Cámara. La compañía atribuye este retraso a sus discrepancias con la aplicación de la Ley de Mercados Digitales.

El iPhone 18 Pro Max sí puede ejecutar el modelo local más avanzado de Apple, utilizado para funciones como un dictado más sofisticado y voces más expresivas.

Fotos permite modificar la composición después de disparar

La aplicación Fotos recibe algunas de las novedades más llamativas de iOS 27 como Reencuadrar, Extender, Limpiar y nuevos ajustes de Estilos Fotográficos.

Reencuadrar permite modificar virtualmente el punto de vista después de tomar una fotografía, ajustando su perspectiva mediante Apple Intelligence. Va más allá de recortar los bordes o enderezar el horizonte, ya que intenta reconstruir cómo se vería la escena desde una posición diferente.

Función Reencuadrar

La herramienta Extender amplía el contenido fuera del encuadre original. Puede servir para dejar más espacio alrededor de una persona o adaptar una fotografía a otras proporciones. Como se trata de una modificación generativa, el resultado incorpora contenido reconstruido.

Función Extender

Limpiar también evoluciona para eliminar distracciones de las imágenes y ofrece opciones de procesamiento automático, rápido o de alta calidad. Podemos marcar aquello que queremos borrar mediante un toque, un trazo o un círculo.

Las ediciones pueden deshacerse posteriormente, lo que facilita experimentar y comparar el resultado con la fotografía original. Los resultados son muy superiores a los que se obtenían con iOS 26 y, en mi opinión, bastante impresionantes.

Función Limpiar

En los Estilos Fotográficos aparecen controles de textura y grano que permiten personalizar aún más la apariencia de las fotografías, por ejemplo, suavizando la piel o buscando un acabado inspirado en película. Los iPhone 18 Pro incorporan estos controles en su experiencia de captura, así como en el momento de edición.

Controles de grano

Fotos también permite asignar puntuaciones de una a cinco estrellas y añadir palabras clave para localizar imágenes con más facilidad. La colección «Capturado por mí» reúne las fotografías tomadas con Cámara, incluso en dispositivos anteriores.

Los álbumes compartidos admiten imágenes a resolución completa y pueden configurarse para caducar después de 30 días. Los usuarios de Android o Windows también pueden participar y aportar fotografías desde iCloud.com, utilizando una cuenta de Apple.

Safari y Atajos reducen el trabajo manual

Safari incorpora la posibilidad de organizar automáticamente las pestañas por temas mediante Apple Intelligence. El navegador analiza las páginas abiertas para agrupar las relacionadas, una ayuda que puede resultar útil cuando acumulamos búsquedas sobre viajes, productos o un mismo proyecto.

También permite describir una extensión personalizada para modificar la presentación de las páginas o automatizar determinadas acciones.

Otra novedad es la función de recibir avisos cuando cambia una página web. Safari puede comprobar actualizaciones, como una variación de precio o la reposición de un producto, y notificarlas al usuario. Es interesante para delegar una comprobación repetitiva en el navegador, aunque todo dependerá de la página y de que el cambio pueda detectarse correctamente.

Notificaciones en cambios de páginas web

En Atajos, el lenguaje natural facilita crear y modificar automatizaciones. En lugar de empezar siempre encadenando acciones manualmente, podemos describir lo que queremos conseguir para que el sistema construya una propuesta.

Atajos

Calendario también permite crear y ajustar eventos a partir de una descripción, mientras que Mail mejora la relevancia de sus resultados de búsqueda. Image Playground, por su parte, amplía sus posibilidades de generación y edición de imágenes, incluido el estilo fotorrealista.

Más herramientas para familias y seguridad infantil

iOS 27 renueva los controles parentales y la configuración de cuentas infantiles. Los padres pueden decidir a qué aplicaciones tendrán acceso los menores y establecer horarios que adapten ese acceso a distintos momentos del día o de la semana. Tiempo de uso también recibe una interfaz reorganizada para consultar la actividad y modificar los permisos con mayor facilidad.

La función Pedir permiso para navegar permite aprobar los sitios web nuevos que un menor quiere visitar en Safari y otros navegadores compatibles. Una vez autorizado, el sitio se añade a la lista de páginas permitidas, que puede modificarse después. Esto ofrece un control más concreto sobre la navegación y requiere configurar correctamente el grupo familiar y actualizar los controles parentales.

Las solicitudes pueden aprobarse o rechazarse desde el dispositivo del adulto, y también existe la posibilidad de introducir el código de Tiempo de uso en el dispositivo del menor. Además, pueden autorizarse páginas por adelantado, por ejemplo, las que necesita para el colegio. Los padres también pueden exigir autorización antes de que el menor incorpore nuevos contactos en Mensajes.

Apple amplía asimismo la seguridad en las comunicaciones para intervenir ante imágenes o vídeos violentos o sangrientos, junto con las protecciones frente a contenido sexual.

Comunicación, hogar conectado y privacidad

FaceTime incorpora Captura Dual, que permite compartir simultáneamente la vista de las cámaras frontal y trasera durante una videollamada. Puede resultar útil para enseñar algo manteniendo nuestra cara visible. Fotos también permite guardar un fotograma de un vídeo como imagen, y los álbumes compartidos de iCloud amplían las posibilidades de colaboración, incluido el acceso de usuarios de Android o Windows desde la web.

Casa permite buscar momentos mediante descripciones de lo ocurrido, resumir eventos y enlazar grabaciones relacionadas de varias cámaras. Además, el vídeo protegido de HomeKit incorpora grabación en 4K con cámaras compatibles.

Apple Intelligence combina procesamiento local con Private Cloud Compute para solicitudes que necesitan más capacidad. Según Apple, el sistema envía a sus servidores los datos relevantes para la petición y los elimina después de procesarlos.

Algunas herramientas de IA basadas en servidores están sujetas a límites diarios de uso, entre ellas determinadas funciones de edición de fotos, Image Playground y modelos utilizados por Atajos. Apple también anuncia acceso ampliado de pago para el futuro, sin que eso implique que todas las funciones actuales requieran una suscripción.

Otras pequeñas mejoras de iOS 27

Reloj permite ajustar el volumen de las alarmas independientemente del volumen del sistema, una mejora práctica para mantener el teléfono silencioso sin dejar de oír el despertador. Los ajustes de los AirPods también incorporan un ecualizador para modificar graves, medios y agudos.

Mensajes permite seguir enviando texto mientras una fotografía o un vídeo grande continúa subiendo con una conexión lenta. Cada mensaje muestra su propio indicador de envío, y las reacciones de los grupos se agrupan en notificaciones más claras.

Funciones específicas de los iPhone 18 Pro y Pro Max

Una de las incorporaciones más relevantes de esta generación son los controles Pro de la aplicación Cámara, específicos de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

Permiten acceder a ajustes manuales como la apertura del objetivo, la velocidad de obturación y el balance de blancos, además de consultar un histograma para valorar la exposición. Es una ampliación importante para quienes quieren intervenir directamente en la captura.

El ajuste de apertura tiene una relación directa con el nuevo hardware fotográfico. A diferencia de un control que simula desenfoque después de disparar, aquí se trabaja con la apertura variable de la cámara principal.

Controles Pro

También destaca Apple Reference Image, cuya captura requiere los iPhone 18 Pro. Utiliza datos firmados del sensor para generar una imagen de referencia con la que comparar la fotografía y comprobar si se ha editado. Sin embargo, el modo de captura no está disponible inicialmente en la UE, aunque aquí sí pueden revelarse y visualizarse imágenes de referencia recibidas.

Multimedia

El iPhone 18 Pro Max cuenta con dos altavoces que ofrecen sonido 3D y cuentan con soporte Dolby Atmos. Los altavoces suenan con bastante potencia, por lo que es posible ver vídeos o escuchar música en entornos moderadamente ruidosos.

La calidad del sonido del iPhone 18 Pro Max es muy buena, incluso en comparación con otros smartphones que poseen dos altavoces.

Apple no incluye un conector de auriculares en el iPhone, sino que tenemos que recurrir a auriculares Bluetooth o utilizar un adaptador de 3,5 mm a USB-C para conectar auriculares tradicionales con cable.

Por supuesto, también puedes optar por los auriculares AirPods / AirPods Pro / AirPods Max de Apple. Todos ellos ofrecen buen sonido y, sobre todo, una experiencia de uso muy cómoda ya que están perfectamente integrados con iOS.

iOS permite conectar dos pares de auriculares AirPods a la vez a un dispositivo para compartir lo que escuchas con otra persona.

Esto resulta útil en aviones para ver en la pantalla del iPad una película o una serie junto con mi pareja, cada uno con sus AirPods.

Centrándonos en las aplicaciones multimedia, Música reproduce canciones transferidas al teléfono vía la aplicación iTunes, compradas en iTunes Store, almacenadas en iCloud por medio de iTunes Match o mediante la suscripción a Apple Music (16,99€/mes para uso familiar; 10,99€/mes para uso individual; 5,99€/mes para estudiantes).

Si utilizas CarPlay, otras personas que estén en el coche pueden unirse a tu cuenta de Apple Music y controlar la música que se está reproduciendo, lo que puede resultar bastante divertido para viajes con amigos. Desde iOS 18, también es posible que otras personas controlen la reproducción de música en un HomePod o HomePod mini.

Cuando el teléfono está bloqueado, desde la propia pantalla de bloqueo o la pantalla siempre activa podemos controlar el reproductor, tanto de la aplicación Música como de otras que tengamos instaladas (por ejemplo, Spotify). También podemos controlar la reproducción desde el Centro de Control y la Isla Dinámica.

En cuanto a la reproducción de vídeo, el iPhone 18 Pro Max es un teléfono apropiado para disfrutar de películas o vídeos. La pantalla posee un ratio 19,5:9, por lo que los vídeos 16:9 muestran barras negras a derecha e izquierda. Si quieres ver el vídeo a pantalla completa, puedes hacerlo, pero debes tener en cuenta que una parte de la imagen queda oculta por la muesca de la pantalla.

Como he comentado en el apartado de Pantalla, el panel del iPhone 18 Pro Max es capaz de reproducir contenido HDR en formatos HDR10/HDR10+ y Dolby Vision, alcanzando un brillo muy elevado de 1.600 nits según Apple.

Por supuesto, podemos utilizar apps de vídeo en streaming como Apple TV+, YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video o Max, que funcionan perfectamente en el iPhone 18 Pro Max. Un aspecto interesante es que el puerto USB-C ofrece salida de vídeo hasta 4K@60, por lo que podemos conectar el teléfono a un televisor para ver vídeos o jugar.

Cámaras

El conjunto trasero mantiene tres cámaras Fusion de 48 MP, pero la cámara principal estrena sensor y apertura variable. El ultra gran angular y el teleobjetivo conservan sus distancias focales.

Gran angular (principal) (24 mm): 48 MP, apertura variable f/1,48, f/1,8, f/2,8 y f/4; estabilización óptica por desplazamiento del sensor de segunda generación y Focus Pixels en todo el sensor.

48 MP, apertura variable f/1,48, f/1,8, f/2,8 y f/4; estabilización óptica por desplazamiento del sensor de segunda generación y Focus Pixels en todo el sensor. Ultra gran angular (13 mm): 48 MP, apertura f/2,2, campo de visión de 120° y enfoque automático, con fotografía macro.

48 MP, apertura f/2,2, campo de visión de 120° y enfoque automático, con fotografía macro. Teleobjetivo (4x, 100 mm): 48 MP, apertura f/2,8, diseño tetraprisma y estabilización óptica con desplazamiento del sensor en 3D.

La cámara principal también ofrece un encuadre 2x de 12 MP, y el teleobjetivo un 8x de 12 MP mediante el aprovechamiento del centro de sus sensores. Apple utiliza la expresión «calidad óptica» para estos encuadres, ya que es un recorte del sensor, no una ampliación digital.

También cuenta con una cámara frontal:

Center Stage: 18 MP, apertura f/1,9, enfoque automático y encuadre flexible para selfies y videollamadas.

La app Cámara mantiene la interfaz simplificada de la generación anterior, pero añade Controles profesionales para apertura, velocidad de obturación, balance de blancos e histograma. Para mí, es una mejora interesante: permite ajustar cómo se forma la imagen sin requerir de apps de terceros.

Los controles pueden fijarse sobre el encuadre para tener a mano los que más utilizas. La apertura de la cámara principal se puede ajustar en modos como Foto, Vídeo, Cine, Cámara lenta y Time-lapse, y Conservar ajustes permite mantener la elección entre sesiones.

El control de velocidad de obturación permite decidir si quieres congelar una acción o introducir desenfoque de movimiento. El balance de blancos manual ayuda a mantener el mismo tono entre tomas, y el histograma muestra cómo se reparte la luminosidad para detectar una exposición problemática antes de disparar.

Los nuevos Estilos Fotográficos añaden textura y grano a los ajustes de tono y color. En los modelos Pro se ofrecen opciones como Piel suave, Resplandor o Película, con intensidad ajustable.

El enfoque con seguimiento inteligente permite fijar un sujeto y seguirlo mientras se mueve, incluso cuando sale del encuadre y vuelve. Esto me ha parecido útil a la hora de fotografiar a niños, mascotas y personas que se mueven para evitar una toma desenfocada.

El Photonic Engine también evoluciona: ahora utiliza fotogramas de 48 MP durante todo el procesamiento computacional, lo que debería mejorar tanto las fotografías finales de 24 MP como las de 48 MP. Según Apple, la diferencia se aprecia especialmente al disparar a 1x con la cámara principal.

Las tres cámaras traseras permiten obtener fotografías de 24 MP por defecto y capturar a resolución completa de 48 MP en HEIF o RAW. Los encuadres 2x y 8x de calidad óptica mantienen sus imágenes a 12 MP, ya que aprovechan la zona central de sus respectivos sensores.

Cámara trasera gran angular (principal)

La principal Fusion de 48 MP es la cámara que concentra la mayor novedad de esta generación. Apple incorpora un sensor renovado y un diafragma físico con seis láminas: la apertura deja de ser un valor fijo y puede adaptarse a la luz y a la profundidad de campo que requiere la escena.

La cámara ofrece cuatro posiciones: f/1,48, f/1,8, f/2,8 y f/4. Para entender los valores de apertura, hay una regla sencilla: un número f más bajo corresponde a una abertura mayor. En este caso, f/1,48 deja pasar más luz y favorece una profundidad de campo menor, lo que puede ayudar a separar al protagonista del fondo en un retrato.

En el otro extremo está f/4,0, la apertura más cerrada de las cuatro disponibles. Al reducir el paso de luz aumenta la profundidad de campo, es decir, el margen de distancias donde puede verse nítido; por eso puede resultar útil cuando varias personas no están colocadas en el mismo plano.

Apertura Qué aporta Ejemplo de uso f/1,48 Máxima entrada de luz y menor profundidad de campo Retratos y escenas con poca iluminación f/1,8 Un equilibrio entre luminosidad y profundidad de campo Fotografía cotidiana f/2,8 Más profundidad de campo que las aperturas mayores Escenas con elementos a distintas distancias f/4,0 Máxima profundidad de campo entre estas cuatro opciones Fotos de grupo y efectos de estrella con luces puntuales

La apertura variable funciona también en los encuadres 1,2x, 1,5x y 2x de la cámara principal, además del 1x. A f/1,48, la entrada de luz es aproximadamente un 50 % mayor que a f/1,8, lo que ayuda a reducir los tiempos de captura del modo Noche.

En este ejemplo, la apertura variable se aprecia especialmente en el fondo: a f/1,48, la textura del cuadro queda más difuminada, mientras que al cerrar a f/4 recupera definición. El jarrón continúa siendo el protagonista en todas las tomas, por lo que el efecto es una variación de profundidad de campo, no un cambio en el punto de enfoque.

Cerrar el diafragma también obliga a compensar la menor entrada de luz. En esta escena, el teléfono aumenta el ISO y prolonga la exposición conforme pasamos de f/1,48 a f/4,0.

Diferencia de desenfoque del fondo entre capturas a f/1,48, f/1,8, f/2,8 y f/4,0

Durante la presentación, Apple puso precisamente las fotos de grupo como ejemplo de la utilidad del sistema. Poder mantener enfocadas tanto a una persona situada delante como a otra que está detrás amplía las posibilidades de la toma, aunque cerrar el diafragma no garantiza por sí solo que toda la escena quede nítida: también influyen dónde enfocas y la distancia entre los sujetos y la cámara.

Apple puede escoger la apertura automáticamente, así que no hace falta aprender estos conceptos para utilizar el teléfono.

La diferencia respecto al efecto Retrato es importante: la apertura física modifica la captura antes de procesarla, mientras que el modo Retrato estima la profundidad y puede simular el desenfoque después. Ambas herramientas se complementan, pero no generan la imagen de la misma manera.

Durante el día, la cámara principal ofrece un detalle elevado y un rango dinámico amplio, como se puede apreciar en estas capturas.

Las fotografías de arquitectura muestran un buen nivel de detalle en ventanas y entramados metálicos. También me gusta cómo equilibra las zonas soleadas y las sombras de las terrazas, sin aclararlas en exceso. Los colores resultan vivos.

Fotografías tomadas con la cámara principal con luz abundante

El modo Noche se activa de manera automática cuando es necesario, y aparece indicado mediante el icono de una luna, que se ilumina y muestra el número de segundos que se van a capturar. Al pulsar sobre el icono podemos desactivar el efecto.

Con poca luz, la apertura amplia y el sensor renovado ayudan a captar información más limpia, como se puede apreciar en estas capturas.

En interiores, la cámara principal conserva bien las texturas de madera y los detalles de las copas, manteniendo el ambiente cálido de la iluminación. En las escenas nocturnas exteriores consigue mostrar fachadas y vegetación sin convertir por completo la noche en día. Los detalles más finos pierden definición al ampliar, pero el conjunto sigue siendo convincente.

Fotografías tomadas con la cámara principal con luz escasa

El encuadre 2x resulta práctico para acercarse a elementos o aislar un detalle sin recurrir al teleobjetivo 4x. En la rosa permite apreciar los pliegues de los pétalos y conseguir una separación agradable del fondo. El letrero también conserva su legibilidad con iluminación escasa.

Fotografías tomadas con la cámara principal con ampliación 2x

Cámara trasera ultra gran angular

El ultra gran angular de 48 MP y 13 mm permite abarcar una escena amplia e incorpora corrección del objetivo para evitar distorsiones.

A continuación, podemos ver algunas imágenes tomadas con la cámara ultra angular durante el día.

El ultra gran angular permite incluir edificios completos y combinar elementos cercanos con el entorno. Las fachadas conservan líneas razonablemente rectas, aunque la perspectiva se acentúa al inclinar el teléfono hacia arriba. Es una cámara especialmente útil para arquitectura y espacios amplios, pero conviene cuidar la posición de los elementos próximos a los bordes.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular con luz abundante

En interiores y de noche, esta cámara exige más atención con el movimiento y la iluminación, ya que sus características ópticas no son tan avanzadas como la cámara principal.

A continuación, podemos ver algunas capturas tomadas con poca luz. En interiores iluminados, el ultra gran angular mantiene una calidad suficiente para recoger el ambiente del local. Su limitación se hace más evidente en exteriores muy oscuros: la vegetación y las fachadas en sombra pierden información, mientras que las zonas próximas a las luces siguen siendo reconocibles. En estas condiciones, prefiero la principal cuando no necesito un encuadre tan amplio.





Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular con poca luz

El iPhone 18 Pro Max no tiene una cámara macro dedicada, sino que su cámara ultra gran angular es capaz de tomar fotografías macro a una distancia de unos 2 centímetros, y es posible incluso grabar vídeo normal o a cámara lenta y time-lapse. También es posible disparar en alta resolución en formato ProRAW o HEIF.

Para tomar una captura en modo macro, no es necesario activar ningún modo especial. Basta con acercarte al elemento que quieres fotografiar para que el teléfono conmute automáticamente de la cámara principal a la cámara ultra gran angular. El cambio se aprecia en la pantalla ya que cambia ligeramente el punto de vista al cambiar la cámara que se utiliza. Si este cambio automático te resulta molesto, es posible desactivarlo en los Ajustes.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con el modo Macro de la lente ultra gran angular.

El modo macro permite revelar detalles que pasan desapercibidos a simple vista, como la textura de los frutos y los estambres de las flores. La zona enfocada ofrece buena definición, mientras que los elementos situados a otras distancias se suavizan rápidamente. Por eso, resulta importante elegir bien el punto de enfoque, especialmente en flores con distintos planos.

Fotografías macro tomadas con la cámara ultra gran angular

Cámara teleobjetivo

El teleobjetivo de 48 MP tiene una distancia focal de 100 mm y aumento físico 4x, con óptica tetraprisma y estabilización por desplazamiento del sensor en 3D.

Para mí, una ampliación 4x resulta útil en conciertos, detalles arquitectónicos o retratos cuando puedo separarme del sujeto. En espacios pequeños o para retratos puede ser demasiado cerrado, pero siempre puedes recurrir a la ampliación 2x de la cámara principal.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la lente teleobjetivo en condiciones de buena luz.

Con buena iluminación, el teleobjetivo reproduce con claridad las barandillas de los balcones, los rótulos y los detalles de las fachadas. Me resulta especialmente útil para aislar elementos que quedarían pequeños con la principal, como una parte de la escultura metálica. Su encuadre estrecho obliga, eso sí, a disponer de suficiente distancia respecto al sujeto.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo con luz abundante

Apple también ofrece el modo Noche en la cámara teleobjetivo, lo que mejora el rendimiento en condiciones de poca luz.

A continuación, podemos ver algunas fotografías con la lente teleobjetivo en condiciones de poca luz.

El teleobjetivo mantiene una calidad útil en interiores, como muestran los detalles de la báscula, las cestas y la bola de discoteca. Cuando la iluminación cae, aumenta el ruido y se suavizan algunas texturas, sobre todo en superficies oscuras. Las fotografías nocturnas de edificios siguen siendo aprovechables, aunque la vegetación fina resulta menos definida que los elementos arquitectónicos.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo con luz escasa

El encuadre 8x de calidad óptica aprovecha el centro del sensor de 48 MP para una imagen de 12 MP. A continuación, podemos ver algunos ejemplos.

El encuadre 8x permite distinguir las persianas y las divisiones de la fachada con un resultado convincente cuando hay suficiente luz. Aunque no equivale a disponer de una lente física 8x, amplía de forma útil las posibilidades de encuadre. En la foto con flores secas, el 8x conserva los pliegues principales de los pétalos y permite separar visualmente los tallos. Al ampliar se aprecia ruido y una textura menos limpia, pero la imagen sigue siendo útil.

Comparación de encuadres 4x y 8x.

Grabación de vídeo

La grabación llega a 4K con Dolby Vision a 24, 25, 30 y 60 fps, y a 100 o 120 fps con la cámara principal Fusion. También hay cámara lenta en 1080p hasta 240 fps. La cámara frontal permite 4K con Dolby Vision hasta 60 fps. El vídeo HDR de 10 bits ofrece más niveles de gradación que una captura de 8 bits.

Una funcionalidad que ofrece Apple es Zoom de Audio, que consiste en que la grabación de sonido se centra en el objeto al que estamos apuntando con la cámara al hacer zoom. Esto funciona mejor con fuentes de sonido estáticas y sin demasiado ruido alrededor.

A continuación, podemos ver algunos vídeos grabados con el iPhone 18 Pro Max por el día a resoluciones 4K@60fps y 4K@30fps, que ofrecen una excelente calidad de imagen y una estabilización magnífica.

Vídeos tomados por el día con el iPhone 18 Pro Max.

A la hora de grabar con luz escasa, el iPhone 18 Pro Max ofrece un rendimiento muy bueno, como se puede apreciar en estos vídeos grabados con poca luz.

Vídeos tomados por la noche con el iPhone 18 Pro Max.

Captura Dual conserva la grabación con cámaras frontal y trasera a la vez, hasta 4K Dolby Vision a 30 fps. No es una novedad de esta generación: ya estaba presente en la anterior.

El modo Cine trasero sube a 4K Dolby Vision a 60 fps, mientras que la cámara frontal mantiene su modo Cine hasta 4K a 30 fps. El iPhone puede registrar información de profundidad durante la grabación de vídeo convencional. Después, desde Fotos, es posible aplicar desenfoque y modificar el enfoque sin haber seleccionado previamente el modo Cine. Esta posibilidad admite hasta 60 fps.

El modo Acción llega a 2,8K Dolby Vision a 60 fps y recorta parte del encuadre para compensar el movimiento. Es una herramienta útil, orientada a situaciones con movimientos intensos del iPhone, pero hay que tener en cuenta que se pierde ángulo de visión y utiliza la cámara ultra gran angular, cuya calidad es inferior a la cámara principal.

El iPhone 18 Pro Max captura audio espacial por defecto al grabar en modo Vídeo. Esto proporciona una experiencia más envolvente al escuchar el audio de los vídeos con los AirPods, Apple Vision Pro o el sistema de sonido envolvente de tu cine en casa. El vídeo también captura la pista de audio estéreo para facilitar la edición o escucha en plataformas que no admiten la reproducción espacial.

La funcionalidad Mezcla de Audio utiliza las entradas de la captura de Audio Espacial e IA para distinguir entre el ruido de fondo y las voces al grabar vídeos. Esto proporciona unas capacidades de edición de sonido a posteriori. Después de la captura de vídeo, puedes editar el sonido seleccionando Editar > Mezcla de audio y escogiendo varios modos:

Estándar captura el sonido en Audio Espacial sin ajustes.

captura el sonido en Audio Espacial sin ajustes. En pantalla aísla la voz de la persona que habla en cámara y puede eliminar voces no deseadas fuera de cámara.

aísla la voz de la persona que habla en cámara y puede eliminar voces no deseadas fuera de cámara. Estudio hace que parezca que estás grabando dentro de un estudio profesional, como si los micrófonos estuvieran cerca del sujeto aunque estén a unos metros de distancia.

hace que parezca que estás grabando dentro de un estudio profesional, como si los micrófonos estuvieran cerca del sujeto aunque estén a unos metros de distancia. Cine formatea las voces como en las películas: las voces dentro y fuera del encuadre de la cámara se centran en una pista desde el centro de la cámara, mientras que los ruidos ambientales se escuchan de manera envolvente.

Mezcla de Audio ahora también identifica la música y permite separarla de los ruidos de fondo. Esto amplía su utilidad en grabaciones musicales, donde interesa conservar tanto la interpretación como las voces y reducir los sonidos ajenos a la escena.

Las opciones de vídeo profesional incluyen ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, ACES y Genlock. La grabación ProRes 4K a 120 fps requiere almacenamiento externo, y los usos de ProRes RAW o sincronización Genlock dependen de equipos y software compatibles.

Otra novedad es el time-lapse hasta 4K con Dolby Vision, junto con nuevos controles manuales de captura. Además, añade una opción que analiza la escena y adapta el ritmo de la secuencia. Puede ralentizar los momentos con actividad interesante y acelerar los tramos en los que apenas ocurre nada.

Cámara frontal

La cámara frontal Center Stage de 18 MP mantiene apertura f/1,9 y enfoque automático.

Gracias a su diseño, el sensor ofrece gran flexibilidad, permitiendo capturar selfies tanto en vertical como en horizontal, sin necesidad de girar el teléfono. Capturar selfies en orientación horizontal sosteniendo el iPhone en posición vertical trae varias ventajas:

Resulta mucho más fácil sujetar el teléfono, tanto por el agarre como por el encuadre

Ofrece un ángulo más natural y favorecedor para el brazo que suele aparecer en tus selfies.

Mejora la dirección de la mirada, ya que la cámara está alineada con la pantalla en lugar de estar a un lado.

El encuadre permite alternar selfies individuales y de grupo y cambiar la orientación sin girar físicamente el teléfono. Center Stage también adapta la composición en videollamadas.

La pantalla del iPhone puede actuar como flash frontal e iluminar la cara si estamos tomando selfies en condiciones de muy poca luz. Además, es posible tomar selfies en modo Noche, lo que mejora de forma importante la calidad de imagen.

A continuación, podemos ver algunos selfies captados por la cámara frontal. La cámara frontal conserva una buena cantidad de detalle en el pelo, la barbilla y la textura de la ropa, sin borrar por completo los rasgos de la piel. También equilibra el rostro con fondos luminosos, aunque su tonalidad cambia según la iluminación.

Selfies tomados con el iPhone 18 Pro Max

La cámara frontal graba 4K Dolby Vision hasta 60 fps y modo Cine hasta 4K a 30 fps. También incorpora controles manuales de obturación, balance de blancos e histograma, seguimiento inteligente, Estilos Fotográficos 3 y ProRAW. Cuenta con ProRes con grabación externa y opciones de ProRes RAW, Apple Log 2 y ACES.

Precio

El iPhone 18 Pro Max parte de 1.619 € en España, por encima de los 1.469 € de lanzamiento del iPhone 17 Pro Max. La subida no es igual en todas las capacidades y resulta especialmente importante en las versiones con más almacenamiento.

Mi recomendación de capacidad depende del uso de la cámara y de los juegos. 256 GB pueden bastar si mantienes organizada la galería (descartas y borras fotografías) y no acumulas vídeo de alta resolución; 512 GB aportan más margen, y 1 o 2 TB solo tienen sentido para quien guarda mucho contenido local.

El iPhone 18 Pro comparte las novedades principales de cámara y chip y ofrece un formato más compacto. Si el tamaño y el peso importan más que la gran pantalla o la autonomía del Max, me parece una alternativa que merece valorar.

Mi opinión

Después de varias semanas utilizando el iPhone 18 Pro Max, me quedo con la tranquilidad que da su batería, el rendimiento bajo carga y las posibilidades de su cámara principal.

El nuevo acabado burdeos me gusta y la construcción transmite calidad, como es habitual en los productos de Apple, pero los 249 gramos se notan, especialmente con una sola mano. En mi caso, la pantalla y la autonomía compensan ese compromiso.

La Dynamic Island más pequeña y sus tres actividades simultáneas son útiles, al igual que el botón Acción. El Control de Cámara, en cambio, sigue sin entrar en mi vida: sigo prefiriendo evitar su pulsación, ya que puede mover el teléfono al disparar.

La pantalla OLED de 6,9″ convence por su nitidez, fluidez, reproducción del color y tratamiento antirreflectante. He medido 974 nits con toda la pantalla en blanco y 2.800 nits en una ventana del 18%, suficientes para un buen uso en exteriores.

El A20 Pro mantiene muy bien su potencia: el 99% de estabilidad en 3DMark y la suavidad de Call of Duty: Mobile y Genshin Impact respaldan su rendimiento. En el día a día tampoco he encontrado parones. Ahora bien, si vienes de un iPhone reciente, probablemente no notarás mejora de rendimiento.

La autonomía es la mejora que más agradezco. Con correo, mensajería, redes sociales, cámara y un Apple Watch enlazado, he terminado habitualmente el día con alrededor de un 35% de batería. Además, con el adaptador de 40 W/60 W de Apple he alcanzado el 50% en 16 minutos y la carga completa en 1 hora y 9 minutos. Recuperar tanta batería en una pausa corta resulta muy práctico.

La cámara principal es mi favorita del conjunto: ofrece mucho detalle y buen rango dinámico de día, y conserva nitidez y controla bien las luces intensas de noche. La apertura variable y los controles manuales añaden posibilidades creativas para los usuarios más avanzados, y aportan beneficios a los menos expertos gracias al modo automático.

El ultra gran angular pierde algo de detalle con poca luz, mientras que el teleobjetivo 4x ofrece buena calidad, aunque puede ser una ampliación muy cerrada para interiores.

El vídeo sigue siendo un punto fuerte, con excelente calidad y estabilización de día y buenos resultados nocturnos. El 4K a 120 fps, el modo Cine trasero a 4K60 y las herramientas de audio amplían sus posibilidades. La cámara frontal también ofrece muy buenos selfies, y cambiar a encuadre horizontal sin girar el teléfono facilita sujetarlo.

En iOS 27 me han impresionado especialmente las mejoras de Limpiar, junto con las opciones de Reencuadrar, Extender y retocar las fotos. Sin embargo, la ausencia inicial de Siri AI resta atractivo. Ojalá pronto podamos disfrutar de Siri AI en el iPhone.

En mi opinión, el iPhone 18 Pro Max es un smartphone muy recomendable para quien valore pantalla grande, autonomía, cámaras y el ecosistema de productos de Apple. Desde un iPhone 17 Pro Max no veo necesario actualizar salvo que aproveches la apertura variable, la batería o el rendimiento sostenido. Desde generaciones anteriores, el salto resulta más atractivo.

Lo mejor y lo peor

Lo mejor:

Pantalla OLED de 6,9″ con ProMotion , buena reproducción del color, tratamiento antirreflectante y brillo suficiente para exteriores. Dynamic Island más compacta con tres actividades simultáneas.

con ProMotion buena reproducción del color, tratamiento antirreflectante y brillo suficiente para exteriores. Dynamic Island más compacta con tres actividades simultáneas. A20 Pro con excelente rendimiento sostenido : 99% de estabilidad en la prueba de estrés de 3DMark y gran fluidez en juegos exigentes.

: 99% de estabilidad en la prueba de estrés de 3DMark y gran fluidez en juegos exigentes. Muy buena autonomía : en mi uso intenso he llegado habitualmente al final del día con alrededor de un 35% de batería.

: en mi uso intenso he llegado habitualmente al final del día con alrededor de un 35% de batería. Carga por cable más rápida : alcanza un 50% en 16 minutos y carga completa en 1 hora y 9 minutos con el adaptador de Apple.

: alcanza un 50% en 16 minutos y carga completa en 1 hora y 9 minutos con el adaptador de Apple. Cámara principal con mucho detalle, amplio rango dinámico y buenos resultados nocturnos, además de apertura variable y controles manuales. Excelente grabación de vídeo y estabilización, con 4K120, modo Cine trasero hasta 4K60 y herramientas avanzadas de captura y edición de audio.

amplio rango dinámico y buenos resultados nocturnos, además de apertura variable y controles manuales. Excelente grabación de vídeo y estabilización, con 4K120, modo Cine trasero hasta 4K60 y herramientas avanzadas de captura y edición de audio. iOS 27 con herramientas de edición de Fotos más capaces, especialmente Limpiar, junto con otras mejoras de personalización y automatización.

Lo peor:

Peso y tamaño considerables , poco apropiados para quien busque ligereza o comodidad con una sola mano.

, poco apropiados para quien busque ligereza o comodidad con una sola mano. Siri AI no está disponible en la Unión Europea. Algunas herramientas de IA tienen límites diarios y Apple anuncia acceso ampliado de pago para el futuro.

Algunas herramientas de IA tienen límites diarios y Apple anuncia acceso ampliado de pago para el futuro. Precio elevado desde 1.619 € para la versión de entrada de 256 GB.

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