Apple presenta el iPhone Duo: su primer plegable ya está aquí

Apple ha entrado oficialmente en el mercado de los móviles plegables con el iPhone Duo, el primer iPhone capaz de doblarse. El dispositivo combina una pantalla exterior pensada para el uso cotidiano con un enorme panel interior destinado al entretenimiento, la productividad y la multitarea.

La compañía no se ha limitado a instalar iOS en un teléfono articulado. iOS 27 incorpora una interfaz adaptativa, multitarea con dos aplicaciones, nuevas formas de utilizar las cámaras y una versión ampliada del modo En reposo. El teléfono también estrena compatibilidad con el Apple Pencil USB-C, aunque esta función llegará mediante una actualización posterior.

En el interior encontramos el chip A20 Pro de 2 nanómetros, una cámara de vapor desarrollada específicamente para este formato y dos baterías que funcionan como una sola. Apple promete rendimiento de nivel Pro y hasta 44 horas de reproducción de vídeo utilizando la pantalla exterior.

El iPhone Duo se ofrecerá en los colores blanco estrella y cielo nocturno, con capacidades de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Su precio partirá de 2.339 euros, mientras que las reservas comenzarán el 16 de octubre y las primeras unidades llegarán el 23 de octubre.



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Dos pantallas que intentan sentirse como una sola

Cerrado, el iPhone Duo utiliza una pantalla exterior Super Retina XDR de 5,4 pulgadas. Apple asegura que ofrece el 90 % de la superficie útil del iPhone 18 Pro, pero dentro de un cuerpo compacto cuyo tamaño se aproxima al de un pasaporte y que puede manejarse cómodamente con una mano.

Al abrir el dispositivo aparece un panel interior Super Retina XDR de 7,6 pulgadas, el más grande instalado hasta ahora en un iPhone. Su superficie es un 50 % mayor que la del iPhone 18 Pro Max, por lo que puede utilizarse para ver películas, editar documentos, jugar o mantener abiertas dos aplicaciones.

Las dos pantallas comparten la misma relación de aspecto. Esta decisión evita cambios bruscos en la forma y distribución del contenido cuando se pasa del panel exterior al interior, permitiendo que aplicaciones, páginas web y conversaciones mantengan una continuidad visual razonable.

El panel interior incorpora un acabado nanotexturizado que reduce los reflejos, produce una sensación mate al tacto y trata de disimular el pliegue central. Bajo la pantalla se esconde una cámara FaceTime que permanece prácticamente invisible cuando no está funcionando, evitando interrupciones visuales en el contenido.

Ambas pantallas disponen de ProMotion, modo Siempre activo y hasta 3.000 nits de brillo máximo en exteriores. Por tanto, el iPhone Duo no sacrifica las tecnologías que Apple utiliza en sus modelos más avanzados, aunque habrá que comprobar cómo se comporta el panel flexible con luz solar directa.

Más adelante, el teléfono será compatible con el Apple Pencil USB-C en cualquiera de sus dos pantallas. Los usuarios podrán escribir notas, dibujar o realizar anotaciones en documentos, convirtiendo el iPhone Duo en una especie de cuaderno digital compacto cuando está abierto.

Apple sustituye Face ID por un sensor Touch ID integrado en el botón lateral. La ubicación facilita la autenticación con el teléfono abierto o cerrado, y también será posible desbloquearlo utilizando un Apple Watch. El botón Control de Cámara continúa presente y permite iniciar rápidamente tanto la cámara convencional como el nuevo modo visual de Siri.

Una bisagra con más de 100 piezas y un cuerpo de titanio

El mecanismo de plegado suele ser el punto más delicado de cualquier smartphone de este tipo. Apple ha desarrollado una bisagra de precisión formada por más de 100 componentes, concebida para controlar el movimiento, sostener la parte central de la pantalla y dejar el panel completamente plano cuando el teléfono está abierto.

Un conjunto de imanes mantiene las dos mitades firmemente unidas cuando el iPhone está cerrado. La resistencia estructural se completa con refuerzos internos y divisiones para las antenas que incorporan inserciones de fibra cerámica, una solución destinada a mejorar la rigidez sin perjudicar la cobertura.

La carcasa está fabricada con titanio de grado 5 pulido hasta obtener un acabado similar al de un espejo. La cubierta de la bisagra se produce mediante impresión 3D y recibe un tratamiento microgranallado que crea un contraste visual con las superficies brillantes del resto del dispositivo.

La pantalla exterior está protegida por Ceramic Shield 2, que ofrece, según Apple, tres veces más resistencia frente a los arañazos que la generación anterior del material. Ceramic Shield también cubre la parte trasera del teléfono, mientras que la certificación IP68 acredita su resistencia al agua, las salpicaduras y el polvo.

La pantalla flexible necesita una protección distinta. Apple emplea un recubrimiento contra arañazos y una cubierta nanotexturizada fabricada con un polímero personalizado que promete hasta un 40 % más de rigidez que otros materiales utilizados habitualmente en la industria.

El panel plegable está situado entre capas de cristal de alta resistencia. Unos adhesivos especiales permiten que estas capas se deslicen ligeramente entre sí al doblar el dispositivo, de manera parecida a las páginas de un libro, aliviando la tensión y reduciendo el riesgo de que la pantalla se deforme con el paso del tiempo.

Una placa de titanio situada bajo el panel añade un último refuerzo. Sobre el papel, el planteamiento parece ambicioso, pero la durabilidad real dependerá de cómo envejezcan la bisagra, el protector flexible y los adhesivos después de miles de aperturas y cierres.

Un sistema de cámaras diseñado para aprovechar el formato plegable

El iPhone Duo incorpora una cámara principal Fusion de 48 MP, capaz de capturar imágenes a máxima resolución sin retardo apreciable del obturador. El modo predeterminado produce fotografías de 24 MP para buscar un equilibrio entre nivel de detalle, rango dinámico y tamaño del archivo.

Esta cámara también proporciona un zoom 2x con calidad óptica mediante un recorte del sensor. Apple combina un sensor de gran tamaño, una lente luminosa y estabilización óptica por desplazamiento del sensor para mejorar las fotografías nocturnas y evitar imágenes movidas.

La cámara ultra gran angular también ofrece 48 MP y permite realizar fotografía macro. Es la misma solución empleada en los iPhone 18 Pro, cuyas cámaras y mejoras de rendimiento puedes conocer en nuestro artículo sobre los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

En la parte exterior encontramos una cámara frontal con Encuadre Centrado. Puede tomar fotografías y vídeos en cualquier orientación, por lo que ya no es necesario girar físicamente el teléfono para capturar un selfie horizontal. Los Estilos Fotográficos también incorporan controles de textura y grano.

La cámara situada bajo el panel interior está orientada principalmente a las videollamadas. El iPhone puede permanecer completamente abierto o apoyarse parcialmente plegado sobre una superficie, eliminando en muchos casos la necesidad de utilizar un soporte adicional.

Dual Capture permite compartir simultáneamente la imagen de las cámaras frontal y trasera durante una llamada FaceTime. Duo FaceTime aprovecha la pantalla exterior para que otra persona situada junto al propietario pueda incorporarse a la conversación sin tener que amontonarse frente al panel interior.

El formato ofrece otras posibilidades interesantes. Smart Take analiza la escena mediante inteligencia artificial y dispara automáticamente cuando detecta que las personas están posando, de modo que quien coloca el teléfono también pueda aparecer en la fotografía sin correr para llegar antes que el temporizador.

También es posible hacerse selfies con las cámaras traseras mientras se comprueba el encuadre en la pantalla exterior. Duo Preview muestra a las personas fotografiadas una previsualización en directo y Kid Cue reproduce animaciones de Peanuts para conseguir que los niños miren hacia la cámara.

En vídeo, la cámara principal puede grabar en 4K a 120 fotogramas por segundo con Dolby Vision. El usuario puede cambiar posteriormente la velocidad de reproducción para crear efectos de cámara lenta, mientras que los efectos del modo Cine pueden aplicarse después de grabar en vídeos de hasta 60 fps.

Audio Mix utiliza nuevos algoritmos para mejorar las voces y separar la música presente en una grabación. El modo Time-lapse también alcanza resolución 4K con Dolby Vision HDR, y la propia bisagra permite mantener el iPhone apoyado para grabar secuencias largas sin trípode.

iOS 27 se adapta al primer iPhone plegable

El iPhone Duo llegará con iOS 27.1 y una interfaz creada específicamente para sus dos pantallas. Apple ha tratado de conservar los elementos familiares del iPhone, pero ha desplazado algunos controles para aprovechar mejor el espacio adicional del panel interior.

Los accesos de la pantalla de bloqueo, el Dock y determinados controles de navegación aparecen en uno de los laterales, liberando espacio vertical para el contenido. Cuando el teléfono está abierto, puede mostrar dos páginas de la pantalla de inicio y situar a la izquierda la vista Hoy con sus widgets personalizables.

La barra de estado adopta un diseño circular y flexible que se acomoda en una esquina. Allí muestra información como la batería, la cobertura móvil o la conexión Wi-Fi, mientras que la Isla Dinámica se coloca verticalmente en un lateral tanto en la pantalla exterior como en la interior.

El sistema reacciona a la posición física del dispositivo. El contenido cambia al panel adecuado al abrir, cerrar o girar el teléfono, se reorganiza cuando se modifica la orientación y puede adaptar su distribución conforme cambia el ángulo de la bisagra.

Las aplicaciones de Apple ya están preparadas para este formato. Los desarrolladores podrán recurrir a nuevas API incluidas en los SDK más recientes y próximamente contarán con compatibilidad para el iPhone Duo dentro de Device Hub en Xcode.

Apple asegura que servicios como Netflix, Zoom, Slack y Detail ya están aprovechando el nuevo diseño. Netflix, por ejemplo, permite recorrer clips desde la pantalla exterior y pasar a una experiencia más inmersiva al desplegar el teléfono.

La gran novedad de productividad es Split View, que permite abrir dos aplicaciones una junto a otra por primera vez en un iPhone. También se pueden intercambiar rápidamente, guardar parejas de apps y abrir dos ventanas de una misma aplicación, como Safari, para comparar productos o documentos.

El usuario podrá conversar con Siri AI en una parte de la pantalla mientras mantiene abierta una página, un mensaje o una aplicación en la otra. Esta disposición debería resultar especialmente útil cuando necesitamos consultar información sin abandonar la tarea que estamos realizando.

El modo En reposo también gana protagonismo. El iPhone Duo puede apoyarse y activar esta interfaz tanto en la pantalla exterior como en la interior, incluso cuando no está cargando, funcionando como reloj, marco fotográfico o centro de widgets.

A las vistas de reloj y diseño modular se suman nuevas opciones para el calendario y el tiempo. La vista Fotos admite álbumes compartidos y todas las pantallas ofrecen más posibilidades de personalización mediante colores, tipografías y complicaciones.

Siri AI y Apple Intelligence aprovechan la pantalla interior

Siri AI llegará al iPhone Duo como una nueva versión del asistente, inicialmente en fase beta. Apple promete una experiencia más personal, capaz y conversacional, que puede aprovechar el gran panel interior para mostrar respuestas detalladas sin ocultar la aplicación que estamos utilizando.

El asistente puede recurrir al contexto personal para localizar información en mensajes, correos electrónicos, fotografías y otras aplicaciones. También entiende lo que aparece en pantalla y puede realizar acciones relacionadas, como crear una cita partiendo de los detalles que estamos consultando.

El usuario puede pedir a Siri que redacte un texto describiendo simplemente lo que necesita. La nueva aplicación independiente del asistente permite iniciar conversaciones, recuperar consultas anteriores y mantener un historial sincronizado de forma privada mediante iCloud.

El modo Siri Camera utiliza el botón Control de Cámara para que el asistente vea lo que tiene delante el usuario. A partir de esa imagen puede responder preguntas, identificar elementos o proponer acciones, acercando el funcionamiento del iPhone a los asistentes visuales basados en inteligencia artificial.

Apple Intelligence amplía igualmente las herramientas de edición. Spatial Reframing puede modificar la composición de una fotografía, Extend amplía sus límites y Clean Up mejora la eliminación de objetos no deseados. Image Playground, por su parte, será capaz de generar imágenes de aspecto fotorrealista.

Apple añadirá posteriormente compatibilidad con el estándar SynthID para ayudar a identificar imágenes creadas o modificadas mediante inteligencia artificial. Safari estrena Notify Me, una función que vigila cambios en una página y avisa, por ejemplo, cuando vuelve a haber existencias o baja el precio de un producto.

El procesamiento se reparte entre el propio dispositivo y Private Cloud Compute. Apple afirma que este sistema extiende a sus servidores las garantías de privacidad del iPhone, procesando únicamente la información necesaria para responder a cada petición.

Siri AI comenzará a desplegarse en inglés el 14 de septiembre. La compatibilidad con español, francés, japonés, coreano y portugués está prevista para octubre, aunque la disponibilidad final dependerá del idioma, la región y las regulaciones locales.

El chip A20 Pro estrena 2 nanómetros y una refrigeración específica

El corazón del iPhone Duo es el A20 Pro fabricado mediante un proceso de 2 nanómetros, el mismo procesador que utilizan los iPhone 18 Pro. Apple lo combina con un sistema térmico adaptado a un dispositivo plegable para evitar que el rendimiento caiga durante tareas prolongadas.

Un nuevo encapsulado inspirado en los chips de la familia M conecta directamente el procesador con una cámara de vapor personalizada. Esta estructura distribuye el calor generado durante juegos, multitarea o procesamiento de inteligencia artificial y permite mantener frecuencias elevadas durante más tiempo.

Apple afirma que el iPhone Duo ofrece hasta un 35 % más de rendimiento sostenido que el iPhone 17 Pro. Una nueva unidad de control de pantalla puede manejar simultáneamente los paneles interior y exterior, además de suavizar las transiciones al abrir o cerrar el dispositivo.

La CPU dispone de seis núcleos y promete ser hasta un 20 % más rápida que la del A19 Pro. La GPU cuenta con siete núcleos, con una mejora de rendimiento de hasta el 40 % y una mayor eficiencia energética.

El procesador incorpora dos Neural Engine de 16 núcleos, alcanzando un total de 32 núcleos dedicados a inteligencia artificial. Apple asegura que esta configuración duplica la potencia de cálculo disponible para ejecutar modelos directamente en el dispositivo.

El ancho de banda de memoria unificada aumenta un 50 %, una mejora especialmente relevante cuando dos aplicaciones funcionan simultáneamente o cuando un juego debe alimentar la pantalla interior de alta resolución. También debería beneficiar a la fotografía computacional y a las herramientas de IA generativa.

El rendimiento máximo no será lo único importante. Un teléfono tan fino, con dos pantallas y una estructura dividida tiene menos espacio para distribuir el calor, por lo que la eficacia real de la cámara de vapor será clave para saber si el A20 Pro puede cumplir las cifras anunciadas.

Dos baterías, carga rápida y conectividad de última generación

Apple ha instalado una batería de alta densidad en cada mitad del iPhone Duo. Los dos módulos funcionan como una única unidad gracias a algoritmos que equilibran la energía, aprovechando mejor el espacio interno disponible sin concentrar todo el peso en un solo lado.

La compañía anuncia hasta 31 horas de reproducción de vídeo en la pantalla interior y hasta 44 horas si se utiliza únicamente el panel exterior. Alternando por igual entre ambos paneles, la estimación oficial se sitúa en un máximo de 24 horas de uso por carga.

El dispositivo puede recuperar el 50 % de la batería en aproximadamente 20 minutos mediante un cargador compatible. La carga inalámbrica MagSafe o Qi2 necesita alrededor de 30 minutos para alcanzar el mismo porcentaje.

Todos los iPhone Duo comercializados en el mundo utilizarán exclusivamente eSIM. Al prescindir de la bandeja para la tarjeta física, Apple libera espacio para aumentar la capacidad de las baterías y simplifica la estructura interna del teléfono.

La compañía recuerda que la eSIM está respaldada por más de 500 operadoras internacionales. Además de facilitar el cambio entre líneas, esta tecnología aporta seguridad adicional porque la tarjeta no puede extraerse físicamente si alguien roba el dispositivo.

iOS 27 introduce iPhone Handoff, una función que permite asociar el mismo número de teléfono a dos iPhone compatibles y cambiar entre ellos. Puedes conocer su funcionamiento con más detalle en nuestro artículo sobre cómo utilizar el mismo número en dos iPhone.

El chip inalámbrico N1 diseñado por Apple añade compatibilidad con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. El módem celular C2 emplea inteligencia artificial para mejorar la calidad y fiabilidad de las conexiones, e incluye soporte para 5G mmWave en Estados Unidos.

El iPhone Duo también conserva las funciones de conexión por satélite para aquellas situaciones en las que no existe cobertura móvil ni Wi-Fi. Su disponibilidad dependerá del país y del servicio concreto, como ocurre actualmente con Emergencia SOS y otras prestaciones satelitales de Apple.

Accesorios, materiales reciclados, precio y disponibilidad

Apple acompañará el lanzamiento con una funda Folio disponible en azul marino y topo. Incorpora un soporte integrado que permite colocar el teléfono en diferentes ángulos para leer, ver vídeos o mantener una videollamada, y se pliega cuando no se está utilizando.

La compañía también venderá una funda convencional de dos piezas en colores arena y azul marino. Ambas opciones son compatibles con MagSafe, Qi2 de hasta 25 W y cargadores con certificación Qi, e incorporan imanes para mantener correctamente alineadas las bobinas.

La funda para el iPhone Duo estará disponible por 89 € en azul marino y color arena, y la funda Folio con soporte para el iPhone Duo estará disponible por 149 € en azul marino y marrón topo. La funda para el iPhone Duo y la funda Folio con soporte para el iPhone Duo podrán comprarse a partir del viernes, 16 de octubre.

Apple afirma que el 35 % de los materiales utilizados en el teléfono son reciclados. Esta proporción incluye el 100 % del cobalto de las baterías y todo el titanio empleado en la cubierta de la bisagra fabricada mediante impresión 3D.

El 60 % de la energía utilizada durante su fabricación procede de fuentes renovables como la solar y la eólica. El embalaje está producido completamente con fibra, puede reciclarse en casa y prescinde de los elementos plásticos habituales.

El iPhone Duo está disponible en blanco estelar y cielo nocturno con 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB de capacidad desde 2.339 € o 97,46 € al mes durante 24 meses.

Los clientes de más de 70 países y regiones, incluidos Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Francia, Alemania, India, Japón, Malasia, México, Singapur, Corea del Sur, Turquía, España, Reino Unido, EE. UU. y Vietnam, podrán reservar el iPhone Duo a partir del viernes, 16 de octubre, a las 14:00, y estará disponible el viernes, 23 de octubre.

Los compradores podrán contratar AppleCare+ y, donde se encuentre disponible, AppleCare One. Estas coberturas incluyen daños accidentales, sustitución de batería y asistencia prioritaria, además de protección frente a robo o pérdida en los dispositivos y modalidades compatibles.

Los clientes nuevos o que cumplan las condiciones podrán conseguir tres meses gratuitos de Apple One con la compra. El paquete agrupa hasta seis servicios, entre ellos Apple TV, Apple Music y planes de iCloud+ con un máximo de 2 TB.

El iPhone Duo representa el mayor cambio de formato experimentado por el iPhone desde su lanzamiento original. Apple llega más tarde que otros al terreno de los plegables, pero lo hace con una propuesta profundamente integrada con iOS, un diseño muy trabajado y un precio que lo sitúa claramente como un producto exclusivo.