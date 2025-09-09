AirPods Pro 3: Mejor sonido, traducción en tiempo real y ritmo cardíaco

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Apple ha presentado oficialmente los nuevos AirPods Pro 3, unos auriculares que llegan con mejoras significativas en sonido, diseño y funciones orientadas tanto a la salud como a la comunicación.

Los AirPods Pro 3 ofrecen un audio más envolvente, con graves más profundos y definidos, gracias a una renovada arquitectura interna y a nuevos transductores de alta fidelidad. Además, la cancelación activa de ruido se ha perfeccionado, con una eficacia hasta el doble de potente respecto a la generación anterior, ayudada por almohadillas optimizadas y algoritmos más precisos.

Una de las novedades más llamativas es la traducción en tiempo real, impulsada por Apple Intelligence. No se limita a palabras sueltas, sino que interpreta frases completas. Al hablar, el iPhone muestra la traducción en pantalla para tu interlocutor y, si ambos utilizan los AirPods Pro 3, cada persona escucha la conversación directamente en su idioma.

El diseño también se ha refinado para ofrecer una experiencia más cómoda, ahora con cinco tamaños de almohadillas que garantizan mejor aislamiento acústico y confort. Los auriculares cuentan con certificación IP57, lo que asegura resistencia al sudor y salpicaduras, haciéndolos aptos para entrenamientos intensos y uso en exteriores.

Apple ha añadido sensores de ritmo cardíaco, capaces de monitorizar la frecuencia durante más de 50 tipos de ejercicio. Esto convierte a los AirPods Pro 3 en una herramienta complementaria para el seguimiento deportivo, integrando los datos directamente en la app Salud del iPhone y el Apple Watch.

En cuanto al audio, los nuevos micrófonos con función de aislamiento de voz mejoran las llamadas incluso en entornos ruidosos. También se estrena un modo de ayuda auditiva, que amplifica las voces cercanas y mejora la accesibilidad para usuarios con pérdida auditiva.

La autonomía da un salto notable: hasta 8 horas de reproducción con cancelación activa de ruido y 10 horas en modo transparencia. Con el estuche de carga MagSafe, la duración total se amplía hasta 40 horas.

Los AirPods Pro 3 se alinean además con el compromiso medioambiental de Apple: utilizan tierras raras recicladas en todos los imanes y están fabricados con aluminio y estaño reciclados en varios componentes.

Precio y disponibilidad

Los AirPods Pro 3 estarán disponibles el día 19/9 a un precio de 249€, con reservas ya abiertas desde hoy.