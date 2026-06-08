Apple retrasa Siri AI en la Unión Europea para iPhone y iPad por la DMA

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Apple ha presentado en la WWDC 2026 Siri AI, una nueva versión de su asistente impulsada por Apple Intelligence. Sin embargo, los usuarios de la Unión Europea se han llevado una mala noticia: la compañía no lanzará Siri AI en iOS 27 ni en iPadOS 27 dentro del territorio comunitario cuando ambos sistemas lleguen más adelante este año.

La razón, según Apple, está en la Ley de Mercados Digitales o DMA. La compañía asegura que las exigencias regulatorias de la Unión Europea le impiden desplegar Siri AI en el iPhone y el iPad sin poner en riesgo la privacidad y seguridad de los usuarios.

Apple afirma que, durante los últimos meses, los reguladores europeos no han aceptado ninguna de sus propuestas para lanzar Siri AI en la UE mientras se ofrecía compatibilidad segura con otros asistentes virtuales.

Siri AI sí llegará a Mac, Apple Watch y Vision Pro en Europa

El retraso no afectará por igual a todas las plataformas de Apple. La compañía ha confirmado que los usuarios europeos sí podrán usar Siri AI en macOS 27, visionOS 27 y watchOS 27.

La gran ausencia estará, por tanto, en los dispositivos más populares de la compañía: el iPhone y el iPad. Cuando iOS 27 y iPadOS 27 se lancen al público, los usuarios de la UE no tendrán acceso a Siri AI ni a sus funciones más avanzadas en estas dos plataformas.

Esto incluye la nueva app dedicada para consultar conversaciones anteriores con Siri, la experiencia ampliada de Visual Intelligence, las herramientas de escritura integradas, el modo Siri en la Cámara de iOS y otras capacidades anunciadas durante la WWDC 2026.

España también está afectada

La restricción se aplicará a los 27 países de la Unión Europea, entre ellos España. Apple menciona expresamente que la medida afecta al conjunto de estados miembros, lo que incluye Alemania, Francia, Italia, Portugal, Países Bajos, Suecia, Irlanda y el resto de países comunitarios.

En la práctica, esto significa que un usuario con un iPhone compatible con iOS 27 en España no podrá activar Siri AI en su móvil cuando el sistema se lance. En cambio, ese mismo usuario sí podrá acceder a Siri AI desde un Mac compatible con macOS 27, un Apple Watch con watchOS 27 o un Vision Pro con visionOS 27.

Apple culpa a la interpretación europea de la DMA

Craig Federighi, vicepresidente sénior de ingeniería de software de Apple, se ha mostrado especialmente crítico con la situación. El directivo ha asegurado que la compañía está “profundamente decepcionada” porque los usuarios europeos no vayan a tener Siri AI en iPhone o iPad con el lanzamiento de los nuevos sistemas.

Apple sostiene que la interpretación de la DMA por parte de los reguladores europeos obligaría a la compañía a dar a cualquier asistente virtual acceso directo a datos privados del usuario y capacidad para controlar otras aplicaciones instaladas en el dispositivo en cuanto Siri AI estuviera disponible en la UE.

Según Apple, ese acceso podría incluir acciones tan sensibles como leer y enviar mensajes, realizar compras, acceder a archivos o ejecutar tareas dentro de cualquier app. La compañía defiende que abrir ese nivel de control a cualquier sistema de IA sin protecciones adicionales supondría un riesgo demasiado alto para la seguridad del usuario.

El problema: Siri AI está mucho más integrada en el sistema

La nueva Siri AI no es simplemente una versión más habladora del asistente. Apple la ha diseñado para estar mucho más integrada en sus plataformas, combinando procesamiento en el propio dispositivo con Private Cloud Compute, su infraestructura privada en la nube para tareas de inteligencia artificial.

Esa integración profunda es precisamente lo que genera el conflicto. Siri AI puede interactuar con información personal, comprender el contexto del usuario y realizar acciones dentro de apps. Para Apple, permitir que otros asistentes accedan al mismo nivel de capacidades sin un marco de seguridad equivalente sería peligroso.

La compañía insiste en que Siri AI ha sido diseñada con la privacidad como base, usando procesamiento local siempre que sea posible y recurriendo a Private Cloud Compute cuando se necesitan modelos más potentes. Pero, según Apple, la normativa europea exige que esas mismas capacidades estén disponibles para otros asistentes virtuales en condiciones que la empresa considera inseguras.

Trusted System Agent: la solución que Apple propuso a Bruselas

Apple asegura que intentó resolver el problema con una solución llamada Trusted System Agent. La idea era crear una capa intermedia capaz de permitir a otros asistentes virtuales acceder a funciones similares a las de Siri AI, pero con controles de seguridad y privacidad adicionales.

Según la compañía, este intermediario habría servido para evitar que un asistente de terceros pudiera actuar libremente sobre datos personales o aplicaciones sin las protecciones necesarias. Apple también propuso lanzar Siri AI en la Unión Europea y desplegar Trusted System Agent de forma progresiva durante un periodo de 18 meses.

La Comisión Europea, según la versión de Apple, rechazó esa propuesta y no aceptó ninguna de las alternativas presentadas por la compañía.

Los desarrolladores europeos también se quedan sin pruebas en iOS y iPadOS

El retraso no afectará únicamente a los usuarios finales. Apple ha confirmado que los desarrolladores ubicados en la Unión Europea tampoco podrán probar ni utilizar las nuevas funciones de Siri AI para sus apps en iOS y iPadOS.

Esto puede ser un problema importante para los creadores de aplicaciones europeos, ya que no podrán adaptar sus apps a las nuevas capacidades del asistente en iPhone y iPad desde el primer momento. Mientras los desarrolladores de otros mercados empiecen a experimentar con integraciones más profundas de Siri AI, los europeos tendrán que esperar a que Apple y los reguladores encuentren una salida.

No hay fecha para la llegada de Siri AI al iPhone en la UE

Lo más preocupante es que Apple no ha dado una fecha aproximada para el lanzamiento de Siri AI en iOS 27 y iPadOS 27 dentro de la Unión Europea.

La compañía afirma que seguirá trabajando para llevar estas funciones a los usuarios europeos “de la forma más segura posible”, pero reconoce que actualmente no existe un calendario para su disponibilidad en iPhone y iPad.

Esto deja a los usuarios europeos en una situación incómoda. Siri AI será una de las grandes novedades del ecosistema Apple en 2026, pero quienes tengan un iPhone o un iPad en la UE no podrán usarla en el lanzamiento, aunque su dispositivo sea técnicamente compatible.

Otro capítulo en la tensión entre Apple y la Unión Europea

Este retraso se suma a una lista creciente de desencuentros entre Apple y la Unión Europea por la aplicación de la DMA. En los últimos años, la compañía ya ha tenido que introducir cambios importantes en iOS dentro del mercado europeo, como permitir tiendas de aplicaciones alternativas, nuevos métodos de pago y más opciones para navegadores y servicios de terceros.

Apple suele defender que estas obligaciones pueden debilitar la seguridad y la privacidad del iPhone. La Comisión Europea, por su parte, sostiene que la DMA busca evitar abusos de posición dominante y abrir los ecosistemas digitales a una competencia más justa.

El caso de Siri AI añade una nueva dimensión al debate. Ya no se trata solo de tiendas de apps o métodos de pago, sino de asistentes de inteligencia artificial capaces de acceder a información personal y actuar dentro del dispositivo.

Una mala noticia para los usuarios europeos de iPhone

Para los usuarios, el resultado es claro: quienes vivan en la Unión Europea tendrán una experiencia de Apple Intelligence más limitada en iPhone y iPad que en otros mercados.

Es especialmente llamativo porque Siri AI es una de las apuestas más importantes de Apple para recuperar terreno en inteligencia artificial. Después de años de críticas a Siri, la compañía por fin ha presentado una versión mucho más ambiciosa, pero una parte importante de sus usuarios no podrá probarla en sus dispositivos principales.

La paradoja es evidente: los europeos podrán usar Siri AI en Mac, Apple Watch y Vision Pro, pero no en el iPhone, que es precisamente el producto donde un asistente personal tiene más sentido en el día a día.

Apple y Bruselas tienen un problema difícil de resolver

El conflicto no parece tener una solución sencilla. Apple quiere mantener el control sobre el acceso profundo a datos y apps para proteger la privacidad del usuario. La Unión Europea quiere evitar que Apple use esa misma privacidad como argumento para bloquear la competencia de otros asistentes virtuales.

Entre ambos objetivos hay una tensión real. Abrir el sistema puede favorecer la innovación y la elección del usuario, pero hacerlo mal en el contexto de la inteligencia artificial puede crear nuevos riesgos. Un asistente con acceso a mensajes, archivos, compras y apps no es una simple app más: es una capa de control sobre buena parte de la vida digital del usuario.

Por ahora, quienes pierden son los usuarios europeos de iPhone y iPad. Siri AI llegará a otros mercados y a otras plataformas de Apple, pero en la Unión Europea se queda en pausa sin fecha concreta.