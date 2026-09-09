Apple presenta los AirPods 5: cancelación de ruido sin almohadillas

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Apple ha presentado los AirPods 5, una generación que lleva la cancelación activa de ruido a los auriculares más asequibles de la compañía. La gran particularidad es que mantienen el diseño abierto, sin almohadillas de silicona que sellen por completo el conducto auditivo.

Los nuevos auriculares también estrenan una arquitectura acústica multipuerto, una versión mejorada del ecualizador adaptativo y nuevas funciones inteligentes vinculadas a Siri AI. Apple completa la renovación con Traducción en Tiempo Real, gestos de cabeza y una resistencia superior frente al polvo, el sudor y el agua.

La gama estará formada por dos versiones. Los AirPods 5 básicos costarán 149 euros, mientras que el modelo con estuche de carga inalámbrica, mayor autonomía y control de volumen en la patilla subirá a 169 euros.



👉🏻 Todas las novedades de Apple del evento:

Cancelación de ruido sin renunciar al diseño abierto

Los AirPods 5 incorporan cancelación activa de ruido en un formato abierto, una combinación que plantea un reto técnico importante. Al no utilizar almohadillas de silicona para aislar físicamente el oído, los micrófonos y algoritmos tienen que compensar una mayor cantidad de sonido exterior.

Apple afirma que la nueva cancelación elimina hasta un 50% más de ruido que los AirPods 4 con ANC. La compañía considera que se trata del mejor sistema de cancelación activa disponible actualmente en unos auriculares abiertos, aunque esta afirmación tendrá que comprobarse mediante pruebas independientes.

El funcionamiento debería resultar especialmente útil para reducir el ruido constante de los motores durante un viaje, el murmullo de una cafetería o el sonido de fondo de una oficina. No obstante, un diseño abierto difícilmente podrá proporcionar el mismo aislamiento físico que unos AirPods Pro correctamente ajustados.

La principal ventaja es la comodidad. Muchos usuarios prefieren evitar la presión y la sensación de aislamiento que producen los auriculares intraurales con almohadillas, por lo que los AirPods 5 pueden convertirse en una alternativa interesante para quienes buscan cancelación de ruido sin introducir una punta de silicona en el oído.

Apple también ha mejorado el modo Transparencia para reproducir de una manera más natural las voces y los sonidos del entorno. El objetivo es que el usuario pueda mantenerse atento a lo que sucede a su alrededor sin que el audio captado por los micrófonos resulte artificial.

Audio adaptativo y detección automática de conversaciones

Además de permitir activar o desactivar la cancelación, los AirPods 5 incluyen Audio Adaptativo. Esta función combina dinámicamente el modo Transparencia y la cancelación activa según el nivel de ruido detectado en cada momento.

El sistema puede reducir los sonidos molestos sin aislar completamente al usuario de su entorno. Por ejemplo, puede amortiguar el ruido de una calle transitada mientras permite escuchar un aviso importante o mantener cierta percepción de los vehículos cercanos.

La función Detección de Conversación baja automáticamente el volumen cuando el usuario comienza a hablar. No es necesario pausar manualmente la música ni retirar uno de los auriculares para responder brevemente a otra persona.

Una vez terminada la conversación, los AirPods recuperan progresivamente el volumen anterior. Esta función resulta práctica en tiendas, oficinas y desplazamientos diarios, aunque puede activarse accidentalmente si el usuario canta o habla consigo mismo.

Todas estas características dependen del audio computacional para interpretar el entorno en tiempo real. Los auriculares analizan el ruido recibido por sus micrófonos y modifican continuamente la reproducción, intentando encontrar un equilibrio entre aislamiento, comodidad y seguridad.

Una nueva arquitectura acústica para mejorar el sonido

Apple ha rediseñado el interior de los AirPods 5 tomando como punto de partida algunas soluciones desarrolladas para los AirPods Pro 3. El cambio más importante es una arquitectura acústica multipuerto completamente nueva, pensada para controlar mejor el movimiento del aire y la respuesta del transductor.

Esta configuración promete unos graves más consistentes, voces más claras y un mayor nivel de detalle. En unos auriculares abiertos, la forma de la oreja influye especialmente en la percepción del sonido, ya que pequeñas diferencias en el ajuste pueden modificar la respuesta en frecuencia.

Para compensarlo, Apple incorpora una nueva generación de Ecualización Adaptativa. El sistema mide cómo llega el sonido al oído y ajusta la señal en tiempo real, de forma que la reproducción se mantenga lo más cercana posible a la intención original.

La compañía asegura que esta tecnología funciona con un rango más amplio de anatomías. El ajuste automático debería reducir las diferencias de sonido entre personas, aunque la ausencia de almohadillas seguirá haciendo que la experiencia dependa de cómo encaje el auricular en cada oído.

El Audio Espacial Personalizado también se beneficia de la nueva arquitectura. Al reproducir contenido compatible, los AirPods pueden crear un escenario sonoro envolvente que sitúa voces, instrumentos y efectos alrededor del usuario.

Siri AI llega directamente a los AirPods

Los AirPods 5 podrán utilizar Siri AI cuando estén conectados a un iPhone compatible con Apple Intelligence. La nueva versión del asistente, que llegará en fase beta con iOS 27, promete conversaciones más naturales y una mayor comprensión del contexto personal.

Siri AI puede buscar información en mensajes, correos electrónicos y fotografías para responder a preguntas relacionadas con la vida del usuario. Por ejemplo, será posible pedirle que reproduzca una canción recomendada por un amigo o que inicie la navegación hacia un restaurante cuya reserva aparece en un correo.

El asistente también podrá ejecutar acciones dentro de aplicaciones compatibles y responder preguntas generales. La idea es que muchas tareas puedan resolverse sin sacar el iPhone del bolsillo, utilizando únicamente la voz y los AirPods.

Apple ha mejorado las voces sintéticas para que suenen más expresivas y permitirá personalizar algunos de sus rasgos. El dictado también gana precisión, algo especialmente importante cuando se utiliza en entornos ruidosos o mientras el usuario está caminando.

Siri AI comenzará a desplegarse en inglés el 14 de septiembre. El soporte para español, francés, japonés, coreano y portugués está previsto para octubre, aunque la nueva Siri no estará disponible inicialmente en la Unión Europea.

Responder a Siri con un movimiento de cabeza

Los AirPods 5 conservan las interacciones mediante gestos de cabeza introducidas por Apple en generaciones anteriores. El usuario puede asentir para responder afirmativamente o negar con la cabeza cuando no quiere aceptar una acción.

Esta posibilidad resulta útil cuando no es apropiado hablar en voz alta. Si Siri pregunta si queremos responder a un mensaje o atender una llamada, basta con realizar un pequeño movimiento de cabeza para comunicar la decisión.

Los gestos se procesan utilizando los sensores de movimiento integrados en los auriculares. Apple intenta que sean lo suficientemente discretos para utilizarlos en público, evitando movimientos exagerados que podrían llamar la atención.

Siri continúa siendo compatible con aplicaciones de terceros. Esto permite enviar un mensaje a través de WhatsApp, iniciar la reproducción de un audiolibro en Audible o ejecutar otras acciones disponibles mediante las integraciones del ecosistema de Apple.

La utilidad final dependerá de la fiabilidad con la que los AirPods distingan un gesto intencionado de un movimiento natural. Caminar, correr o girar la cabeza no debería provocar respuestas accidentales, por lo que el reconocimiento deberá filtrar cuidadosamente cada movimiento.

Traducción en Tiempo Real para hablar en otros idiomas

La Traducción en Tiempo Real utiliza Apple Intelligence para permitir que dos personas mantengan una conversación en idiomas diferentes. El usuario escucha en los AirPods una versión traducida de lo que dice la persona que tiene delante.

Antes de comenzar es necesario configurar la función en la aplicación Traducir y descargar los idiomas correspondientes. Esto permite que parte del proceso pueda ejecutarse sin depender constantemente de una conexión a Internet.

La traducción puede iniciarse presionando simultáneamente las dos patillas, diciendo «Siri, inicia la Traducción en Tiempo Real» o utilizando el botón Acción del iPhone. La cancelación activa ayuda a escuchar la voz traducida por encima del sonido ambiente.

La función requiere un dispositivo Apple compatible, el sistema operativo más reciente, Apple Intelligence activado y los AirPods actualizados con el último firmware. Además, no todos los idiomas ni todas las regiones estarán disponibles desde el primer día.

Apple extenderá esta capacidad a toda la gama de AirPods compatible, por lo que no será exclusiva de los AirPods 5. Aun así, la combinación del diseño abierto, la cancelación de ruido y el acceso manos libres a Siri puede hacer que resulte especialmente cómoda en viajes y conversaciones presenciales.

Dos versiones con diferencias más allá del estuche

Apple comercializará dos variantes de los AirPods 5. El modelo básico incluirá cancelación activa de ruido y las principales funciones inteligentes, convirtiéndose en la forma más barata de acceder a buena parte de las capacidades avanzadas de los AirPods.

La versión superior añade un estuche de carga inalámbrica compatible con cargadores de Apple Watch, bases Qi y conexión USB-C. Esta flexibilidad permite recargar los auriculares con prácticamente cualquier accesorio moderno del ecosistema Apple.

Sin embargo, el estuche no es la única diferencia. Los AirPods 5 con estuche inalámbrico incorporan un sensor de presión con control de volumen, una función que llega por primera vez al formato abierto de los AirPods.

El usuario puede subir o bajar el volumen deslizando el dedo por la patilla, sin necesidad de recurrir al iPhone, al Apple Watch o a Siri. Los controles físicos también facilitan gestionar la reproducción cuando hablar con el asistente no resulta conveniente.

Resulta llamativo que Apple reserve esta función para la versión más cara, ya que visualmente ambos auriculares pertenecerán a la misma generación. La diferencia de 20 euros no solo paga la carga inalámbrica, sino también un control adicional y una autonomía superior.

Hasta cinco horas de música con la cancelación activada

Los AirPods 5 con estuche de carga inalámbrica pueden reproducir hasta cinco horas de música con la cancelación activa de ruido encendida. Esto representa una hora adicional frente a los AirPods 4 con ANC.

Al sumar las recargas proporcionadas por el estuche, la autonomía total alcanza las 22 horas con la cancelación activada. Es una mejora apreciable, aunque sigue siendo importante recordar que las cifras oficiales suelen obtenerse bajo condiciones controladas.

Apple atribuye el incremento a una batería rediseñada y a una mayor eficiencia de los componentes. El consumo real dependerá del volumen, la calidad de la conexión, las llamadas, el uso de Siri y la intensidad con la que trabaje la cancelación.

La compañía no detalla en su anuncio la autonomía equivalente del modelo básico ni especifica todas las cifras con la cancelación desactivada. Por tanto, habrá que esperar a la ficha técnica completa y a las pruebas de uso para comparar ambas versiones en igualdad de condiciones.

El estuche inalámbrico puede cargarse mediante USB-C, una base compatible con Qi o el cargador magnético del Apple Watch. Esta última opción resulta especialmente práctica para quienes viajan y quieren reducir la cantidad de cables y adaptadores.

Mayor resistencia y más materiales reciclados

Apple asegura que los AirPods 5 ofrecen una resistencia mejorada frente al polvo, el sudor y el agua. Esto debería hacerlos más adecuados para entrenamientos, desplazamientos bajo una lluvia ligera y uso cotidiano, aunque no significa que puedan utilizarse para nadar.

La compañía no concreta en la nota de presentación el nivel exacto de certificación. Como ocurre con cualquier dispositivo resistente al agua, la protección puede disminuir con el desgaste y no debe confundirse con impermeabilidad.

Los nuevos auriculares están fabricados con un 40% de materiales reciclados. El estuche de carga inalámbrica utiliza un 70% de plástico reciclado, mientras que la batería incorpora cobalto 100% reciclado.

Apple afirma que el 35% de la energía utilizada durante la fabricación procede de fuentes renovables como la solar y la eólica. El embalaje está fabricado íntegramente con materiales basados en fibra y puede reciclarse con mayor facilidad.

Estas cifras forman parte del objetivo de Apple de alcanzar la neutralidad de carbono en toda su actividad para 2030. Más allá de los porcentajes de materiales, el impacto real también dependerá de la durabilidad, la reparabilidad y el tiempo durante el que los usuarios mantengan los auriculares.

Precio y disponibilidad de los AirPods 5

Los AirPods 5 se pueden reservar a partir de hoy en más de 65 países y regiones, entre ellos España, a un precio de 149 €, y llegarán a las tiendas a partir del viernes, 18 de septiembre.

Los AirPods 5 con estuche de carga inalámbrica se pueden reservar a partir de hoy en más de 65 países y regiones, entre ellos España, a un precio de 169 €, y llegarán a las tiendas a partir del viernes, 18 de septiembre.