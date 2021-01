¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del OnePlus 8T.

A mediados de abril, OnePlus anunció sus dos nuevos buques insignia para la primera mitad de 2020: OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro. Unos meses más tarde, en octubre, presentó un nuevo modelo, OnePlus 8T, que en esta ocasión llegó solo, sin el acompañamiento de una variante «Pro».

El OnePlus 8T posee una pantalla Fluid AMOLED FullHD+ de 6.55″ a 120 Hz, procesador Snapdragon 865, 8/12 GB de RAM, 128/256GB de almacenamiento, cámara trasera de 48MP (gran angular) + 16MP (ultra gran angular) + 5MP (macro) + 2MP (profundidad), cámara frontal de 16MP y batería de 4.500 mAh con carga rápida a 65W.

El OnePlus 8T está a la venta oficialmente por 599€ (8GB/128GB) o 699€ (12GB/256GB).

He tenido la oportunidad de utilizar el OnePlus 8T durante algunas semanas y, a continuación, os presento mis impresiones sobre el dispositivo.

Diseño

El frontal del OnePlus 8T está dominado por una gran pantalla rodeada por unos marcos bastante estrechos, aunque sin llegar al grosor mínimo que exhiben algunos competidores, como los últimos buques insignia de Samsung.

Mientras que otros fabricantes mantienen un marco inferior algo más grueso que el superior, la pantalla del OnePlus 8T está rodeada por marcos con un gosor similar en los cuatro costados, dando lugar a un frontal de aspecto aparentemente simétrico.

A diferencia del OnePlus 8, la pantalla del OnePlus 8T es completamente plana, por lo que los marcos laterales no quedan tan ocultos.

No obstante, el uso de un panel plano también tiene ventajas ya que la curvatura lateral de la pantalla de algunos smartphones produce reflejos y cambios de color en esa zona.

El OnePlus 8T ofrece un ratio pantalla-a-cuerpo elevado de un 87% según GSMArena, un valor que se encuentra a la par de otros smartphones de gama alta.

En la esquina superior izquierda encontramos el orificio circular que alberga la cámara frontal. Su diámetro es bastante reducido, por lo que en general pasa desapercibido.

Además, al estar situado en la esquina superior izquierda, la cámara no interfiere con la interfaz de los juegos al sostener el smartphone en horizontal — algo de lo que no pueden presumir otros smartphones que tienen la cámara frontal situada en el centro.

El cuerpo del OnePlus 8T es de aluminio y la parte de atrás está hecha de cristal curvado a los lados. El cristal posee una textura mate en la variante de color que he probado, por lo que las huellas dactilares no quedan apenas marcadas sobre la superficie.

El uso de cristal aporta un toque de sofisticación, pero incrementa el riesgo de rotura si el teléfono se cae al suelo. Por suerte, el OnePlus 8T utiliza cristal Corning Gorilla Glass 5 para proteger tanto la pantalla como la parte de atrás. No es la última versión de esta protección pero debería protegerlo de golpes.

El OnePlus 8T presenta un diseño muy atractivo con un acabado en cristal

El OnePlus 8T está disponible en dos variantes de color — Lunar Silver (plata) y Aquamarine Green (verde azulado) — siendo el color Lunar Silver el que he tenido oportunidad de probar. Este acabado resulta elegante y discreto.

El módulo para la cámara trasera es bastante grande ya que alberga cuatro cámaras además de un doble flash. Tiene forma rectangular con esquinas redondeadas, y su color negro contrasta con el acabado plata de la parte trasera.

El módulo sobresale ligeramente de la superficie del teléfono formando una «isla» y, dado que está situado en la esquina superior izquierda, el teléfono baila» al pulsar sobre la pantalla cuando el teléfono está apoyado sobre una mesa.

El OnePlus 8T es un smartphone bastante grande ya que, a pesar del buen aprovechamiento del espacio, posee una gran pantalla de 6.55″ que condiciona el tamaño del dispositivo

La pantalla es demasiado grande para alcanzar todas las zonas al sostener el teléfono con una sola mano pero, a diferencia de otros fabricantes, OnePlus no incorpora una funcionalidad para reducir el tamaño de la pantalla — aunque la compañía se ha esforzado para que OxygenOS resulta más fácil de manejar con una mano colocando los principales controles en el tercio inferior de la pantalla.

El grosor del OnePlus 8T alcanza los 8.4 mm y su peso es de 188 gramos, por lo que no es tan grueso y pesado como algunos de sus rivales. Sin ir más lejos, el Huawei P40 Pro posee un tamaño de pantalla similar y es más grueso y más pesado, a pesar de tener una batería 300 mAh inferior.

Medidas (mm.) Peso (gr.) Pantalla Ratio pantalla a cuerpo (*) Samsung Galaxy Note20 Ultra 165 × 77 × 8,1 208 6,9″ 92% Samsung Galaxy S21 Ultra 165 × 76 × 8,9 227 6,8″ 90% LG Velvet 5G 167 × 74 × 7,9 180 6,8″ 89% Xiaomi Mi 11

164 × 75 × 8,1 196 6,8″ 91% Huawei Mate 40 Pro 163 × 76 × 9,1 212 6,8″ 94% iPhone 12 Pro Max 161 × 78 × 7,4 228 6,7″ 87% Samsung Galaxy S21+ 162 × 76 × 7,8 200 6,7″ 88% OPPO Find X2 Pro 165 × 74 × 8,8 207 6,7″ 91% Samsung Galaxy Note20 162 × 75 × 8,3 192 6,7″ 89% Xiaomi Mi 10T Pro 165 × 76 × 9,3 218 6,7″ 85% OnePlus 8T 161 × 74 × 8.4 188 6,6″ 87% Huawei P40 Pro+ 159 × 73 × 9,0 226 6,6″ 92% Huawei P40 Pro 158 × 73 × 9,0 209 6,6″ 92% Samsung Galaxy S20 FE

160 × 74 × 8,4 190 6,5″ 85% Sony Xperia 1 II 165 × 71 × 7,6 181 6,5″ 84% Samsung Galaxy S21 152 × 71 × 7,9 169 6,2″ 87% iPhone 12 Pro 147 × 72 × 7,4 189 6,1″ 86% iPhone 12 147 × 72 × 7,4 164 6,1″ 86% Huawei P40 149 × 71 × 8,5 175 6,1″ 86% Pixel 5 145 × 70 × 8,0 151 6,0″ 86% iPhone 12 mini

132 × 64 × 7,4 135 5,4″ 85%

(*) Datos de ratio pantalla-a-cuerpo obtenidos de GSMArena

A continuación, vamos a revisar los elementos que encontramos en los laterales del smartphone.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y el interruptor de tres posiciones llamado Deslizador de notificaciones que permite silenciar el teléfono fácilmente.

En el lateral izquierdo encontramos el botón alargado de volumen.

La parte superior del teléfono está libre de botones y conectores.

La parte inferior del teléfono posee el conector USB Tipo-C, el altavoz y el compartimento para la tarjeta nano-SIM.

El OnePlus 8T no cuenta con ninguna certificación oficial frente al agua y el polvo, por lo que debemos evitar que el teléfono caiga en agua. Si buscas un smartphone OnePlus con certificación IP68, tendrás que recurrir al OnePlus 8 Pro, que sí que cuenta con ella.

Pantalla

El OnePlus 8T cuenta con un panel Fluid AMOLED de 6.55″ con ratio 20:9 que ofrece una resolución Full HD+ (1.400 x 1.080 píxeles), lo que implica una densidad de píxeles muy elevada de 402 ppp.

Si bien algunos smartphones de gama alta cuentan con un panel con resolución superior, normalmente QHD+ (3.200 x 1.440 píxeles), la nitidez que ofrece este panel es más que suficiente.

Un atractivo del panel del OnePlus 8T es su tasa de refresco de 120 Hz. Esta mayor tasa se traduce en una experiencia de visualización más fluida, sobre todo al hacer scroll en aplicaciones como Chrome, Twitter, Instagram o la galería de fotos. Algunos juegos como Fortnite o Real Racing 3 también se benefician de la mayor tasa de refresco aunque la mayoría de títulos están limitados a 30 o 60 FPS.

No todas las aplicaciones se ven a 120 Hz sino que algunas de ellas — como la cámara, los vídeos y algunos navegadores — se muestran siempre a 60 Hz. Esto se debe a que algunas aplicaciones no verían ninguna mejora por mostrarse a 120 Hz pero el consumo de la batería aumenta.

Una mayor tasa de refresco también implica un mayor consumo de batería. En caso de que no aprecies la mejora, puedes forzar el sistema para que la pantalla del OnePlus 8T se refresque a 60 Hz, con el consiguiente aumento de la autonomía — hablaremos más sobre esto en el apartado de Batería.

La matriz de sub-píxeles del OnePlus 8T es de tipo PenTile, como es habitual en los paneles OLED. Esto significa que los sub-píxeles se colocan en forma de rombo con una mayor cantidad de sub-píxeles de color verde que de color rojo o azul. Por tanto, la resolución efectiva del panel es inferior a Full HD+ cuando la pantalla muestra colores azules o rojos.

Las pantallas LCD que poseen otros teléfonos cuentan con matrices RGB, donde los sub-pixeles se colocan uno a continuación de otro, en hileras rojo-verde-azul (RGB), por lo que la resolución anunciada aplica por igual a los sub-píxeles de cada color.

Matriz Pentile del panel del OnePlus 8T

Según la compañía, la pantalla del OnePlus 8T cubre el 100% de los espacios de color sRGB y Display P3. Si no estás familiarizado con los espacios de color, el espacio sRGB (Rec. 709) es el estándar de Android (y, en general, del mundo de la informática), mientras que el espacio Display P3 ofrece una mayor gama de colores y es utilizado en la industria cinematográfica.

Existe un espacio de color aún más amplio llamado Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible por el ojo humano.

Ningún panel actual es capaz de mostrar este último espacio de color completo, sino que normalmente se quedan en torno al 60 por ciento.

El OnePlus 8T ofrece tres modos de calibración de la pantalla: intenso, natural y avanzado.

El modo de color Intenso viene activado por defecto y muestra colores algo sobre-saturados y, por tanto, menos fieles a la realidad.

Ahora bien, muchos usuarios prefieren colores sobresaturados antes que colores realistas, por lo que no es casual que sea el modo establecido por defecto.

El modo de color Natural muestra colores más fieles a la realidad y, por último, el modo de color Avanzado permite escoger entre la amplia gama de colores AMOLED, el espacio sRGB o el espacio Display P3. Además, en cualquiera de los tres casos podemos ajustar la temperatura de color a nuestro gusto.

A continuación, vamos a llevar a cabo un conjunto de pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro para conocer la calidad de la pantalla del OnePlus 8T.

Como he comentado, por defecto está activo el modo Intenso, que apunta al gamut de color DCI P3 (cubre un 99% de este espacio de color según mis mediciones), por lo que los colores se ven sobresaturados al utilizar casi todas las apps, ya que estas utilizan normalmente el espacio sRGB.

Este exceso de colorido produce imágenes visualmente más llamativas pero menos fieles a la realidad, por lo que si retocamos una fotografía en el teléfono, es posible que nos llevemos una decepción cuando la veamos después en otro dispositivo. O si compramos una prenda de ropa, un mueble o cualquier objeto pensando que es de un color y, al llegar a casa, descubrimos que el tono de color es diferente.

Este modo tiene una ventaja importante al utilizar el teléfono a plena luz del día dado que, bajo el sol, los colores pierden fuerza.

En el modo Intenso, el error medio en la fidelidad de color respecto al gamut sRGB es bueno, 4.4 dE (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable), y el error máximo resulta ser 7.7 dE.

La temperatura de color es 6.955ºK, por encima del nivel de referencia de 6.500ºK, lo que implica un cierto tono azulado que es apreciable en aplicaciones con fondo blanco, como el navegador.

Resultados con el modo de pantalla Intenso del OnePlus 8T

El modo Natural está pensado para reflejar con mayor fidelidad el gamut sRGB, que es el que se utiliza normalmente en la industria informática y de los smartphones.

Este es el modo que debes elegir si buscas la máxima fidelidad de color en los contenidos de apps y juegos de acuerdo con cómo los diseñó el desarrollador — aunque los colores se perciben más apagados que con el modo Predeterminado.

Con el modo sRGB activo, la pantalla del OnePlus 8T cubre un 100% del gamut sRGB. El error medio en la fidelidad de color es excelente, tan sólo 1.2 dE y el error máximo resulta ser 5.5 dE. La temperatura de color, 6.471ºK, está muy cerca del valor de referencia, 6.500ºK.

Resultados con el modo de pantalla Natural del OnePlus 8T

Por último, en el modo Avanzado podemos escoger tres opciones: Amplia de gama de colores AMOLED, sRGB y Display P3.

El primero de ellos aprovecha todo el gamut de color de la pantalla AMOLED, por lo que incluso excede el espacio de color DCI P3. Los otros dos apuntan a los modos de color sRGB y Display P3 pero la temperatura de color es más fría que el blanco ideal salvo que la ajustes manualmente con el deslizador.

El brillo máximo del OnePlus 8T con el brillo en modo manual es de 483 nits según mis mediciones. Sin embargo, en modo automático, cuando estamos bajo una luz intensa como la del sol, el brillo aumenta hasta un valor máximo de 772 nits con la pantalla totalmente iluminada al 100%.

Estos valores de brillo se han medido con el 100% de la pantalla iluminada. El brillo de las pantallas AMOLED depende del número de píxeles iluminados, por lo que si reducimos el área blanca iluminada de la pantalla, el brillo aumenta considerablemente.

En mis pruebas, reduciendo el área iluminada a un 18%, he medido un brillo de 958 nits. OnePlus habla de un brillo máximo de 1.100 nits, aunque no especifica con qué pequeño porcentaje de área iluminada ha medido ese valor.

En la siguiente gráfica, reflejamos el brillo máximo con el 100% de la pantalla iluminada, que es como se suele medir este parámetro. El brillo máximo del OnePlus 8T es muy alto, quedando por encima de muchos otros smartphones de gama alta de precio superior.

El color negro es muy profundo, hasta el punto de que el colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que es realmente negro y que el contraste es, teóricamente, infinito.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del OnePlus 8T, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo. Solo al observar desde ángulos muy extremos se empieza apreciar un cierto cambio de color.

Estando el OnePlus 8T bloqueado con la pantalla apagada, podemos activar la Pantalla Ambiente al hacer un toque sobre la pantalla o al levantar el teléfono.

OnePlus permite ahora que la Pantalla Ambiente se muestra de manera permanente (Always On Display), algo que los usuarios llevaban mucho tiempo reclamando. Es posible configurar que se muestre durante todo el tiempo o en un intervalo horario, pero siempre se desactiva al llegar al 5% de batería o activar el modo de ahorro de batería.

También es posible ver el área de reconocimiento de la huella dactilar al tocar la pantalla o levantar el teléfono, lo que resulta muy útil para saber dónde colocar el dedo.

La Pantalla Ambiente muestra información útil como hora (con varios diseños de reloj donde elegir), fecha y nivel de batería, así como notificaciones pendientes de leer, información de música, el próximo evento en la agenda y un mensaje de texto de nuestra elección.

Uno de los diseños de reloj se llama Insight y muestra una barra de tiempo vertical con un patrón generado según nuestro uso del dispositivo. Cada vez que se desbloquea el teléfono, aparece un surco en la barra. Cuando más se use el teléfono, más ancho será el uso y viceversa.

Pantalla Ambiente del OnePlus 8T con el diseño Insight



Otro de los diseños de Pantalla Ambiente llamado Canvas convierte una fotografía de una persona en un dibujo y, al desbloquear el teléfono, el dibujo se transforma en la fotografía original. El problema es que la conversión de la fotografía en un dibujo no funciona demasiado bien.

Pantalla Ambiente del OnePlus 8T con el diseño Canvas (cámara lenta)

Aunque OnePlus anunció la disponibilidad de un diseño Bitmoji para la pantalla siempre activa, a día de hoy todavía no parece estar disponible — o al menos yo no lo he encontrado por ningún sitio.

Dentro de las opciones de Pantalla Ambiente, podemos activar Horizon Light, que hace que se iluminen los bordes de la pantalla cuando llega una notificación.

El OnePlus 8T cuenta con el modo Comodidad de visión, que activa un filtro de luz azul para reducir la fatiga ocular limitando la cantidad de luz azul que emite la pantalla. Este modo se puede activar manualmente, a ciertas horas, o desde que se pone el sol hasta que amanece, siendo posible controlar la intensidad del efecto.

OnePlus también incorpora un modo Lectura que, en función de las condiciones de luz ambiental, ajusta la temperatura de color de la pantalla y su calibración para facilitar la lectura de textos, y activa un modo monocromo.

También se incluye un efecto cromático en el modo Lectura que reduce el colorido de la pantalla pero todavía es posible distinguir ligeramente los colores. Es posible añadir aplicaciones para que el modo Lectura se active de forma automática al abrir dichas apps.

A la hora de ver vídeos, OnePlus ha añadido una funcionalidad llamada Efecto de color intenso que mejora el color durante la reproducción de vídeo. Aunque OnePlus no da detalles sobre qué hace esta funcionalidad, parece que aumenta la saturación y el contraste.

Por último, el OnePlus 8T no incluye la posibilidad de activar la Atenuación de CC (también conocida en la industria como DC Dimming), que sí que está presente en el OnePlus 8.

Si no estás familiarizado, esta funcionalidad ajusta el brillo de la pantalla cambiando la alimentación del circuito de la pantalla. Cuando esta está activa, se reduce el parpadeo de la pantalla con niveles de bajo ruido (que a algunas personas les provoca dolor de cabeza) pero, a cambio, los colores pueden verse alterados.

Por suerte, existe una forma de activarla a través de un comando ADB (si eres un usuario con ciertos conocimientos):

am start-activity -a oneplus.intent.action.ONEPLUS_LAB_FEATURE_DETAILS -e oneplus_lab_feature_key oneplus_dc_dimming_value

Hardware y rendimiento

OnePlus normalmente incorpora en sus smartphones un hardware muy potente y el OnePlus 8T no se queda atrás. El smartphone llega con el procesador Snapdragon 865, cuyo sucesor Snapdragon 888 ha sido anunciado recientemente.

Entre ambos chips, Qualcomm lanzó la variante Snapdragon 865 Plus, que ofrece un rendimiento alrededor de un 10% superior en juegos respecto al Snapdragon 865. Sin embargo, OnePlus ha optado por el chip original para este dispositivo.

ℹ️ Info: Así es el chip Qualcomm Snapdragon 865

El chip Qualcomm Snapdragon 865 está fabricado en un proceso de 7 nm y cuenta con un núcleo prime Cortex-A77 a 2.84 GHz, tres núcleos de alto rendimiento Cortex-A77 a 2.42 GHz y cuatro núcleos de eficiencia Cortex-A55 a 1.8 GHz.

El Snapdragon 865 no integra un modem LTE sino que debe ser emparejado con el modem X55 5G, que también soporta LTE Cat. 24/22. El módulo WiFi sí que está integrado y ofrece soporte para Wi-Fi 6 (802.11ax), y también cuenta con soporte para Bluetooth 5.1 incluyendo aptX Adaptive.

La GPU integrada es la Adreno 650 que ofrece en torno a un 20% más de rendimiento que la Adreno 640 del Snapdragon 855.

El DSP Hexagon 698 ofrece un mejor rendimiento, y el ISP Spectra 480 también es considerablemente más rápido y añade soporte para Dolby Vision, vídeos 8K y fotografías de hasta 800 MP. El controlador de memoria soporta LPDDR5 hasta 2.750 MHz.

El OnePlus 8T tiene 8 o 12 GB de memoria RAM LPDD4x, lo que lo sitúa por detrás de otros buques insignia que incorporan memoria LPDDR5, más rápida y con un menor consumo de batería.

El almacenamiento es de tipo UFS 3.1, que es hasta 3 veces más rápido que UFS 3.0 y consume menos energía. Por tanto, en este apartado no tenemos ninguna queja ya que OnePlus ha montado lo mejor.

OnePlus afirma que ha incorporado un nuevo sistema de refrigeración de varias capas, diseñado especialmente para disfrutar de juegos, que mantiene siempre fresco el móvil, hagas lo que hagas. Más adelante veremos qué tal se comporta este sistemas con cargas sostenidas en el tiempo.

Con estas características hardware, el OnePlus 8T está preparado para competir de igual a igual en potencia frente a otros smartphones de gama alta.

El OnePlus 8T obtiene unos resultados magníficos en los benchmarks

A continuación, vamos a ver los resultados del OnePlus 8T en diversos benchmarks, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros smartphones.

En el benchmark AnTuTu v8, ha dado un resultado de 577.227 puntos, una puntuación excelente que lo coloca por encima de muchos smartphones de gama alta.

En el benchmark Geekbench 5 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 893 / 3.138 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que de nuevo son unos resultados excelentes.

En el apartado de almacenamiento, el teléfono obtiene unos resultados muy altos en las pruebas de AndroBench de velocidad de lectura y escritura del almacenamiento ya que cuenta con almacenamiento UFS 3.1.

En el test de rendimiento general PCMark 2.0, ha obtenido una puntuación muy buena de 10.279 puntos. De nuevo es un valor muy alto, a la altura de los mejores.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado mejorable ya que el rendimiento cae un 14% en dicho período. Esto significa que el desempeño al ejecutar apps muy exigentes puede verse afectado tras largos períodos de uso.

No sorprende que el OnePlus 8T haya obtenido un rendimiento elevado en las pruebas de rendimiento, ya que incorpora un hardware muy potente.

En el día a día, la interfaz OxygenOS se mueve de forma muy fluida y no he experimentado parones ni largos tiempos de carga al utilizar apps populares. Aplicaciones populares como WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, Instagram, TikTok, Netflix o Google Maps se abren y se mueven sin problemas.

Tampoco he tenido problemas con la multi-tarea, ya que con 8 GB (o incluso 12 GB) de RAM tiene capacidad de sobra para mantener múltiples aplicaciones (e incluso juegos) en memoria sin que se cierren inesperadamente.

El OnePlus 8T mueve con soltura los juegos más exigentes

A continuación, vamos a ver los resultados del OnePlus 8T en diversas pruebas gráficas para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En la prueba GFXBench con APIs tradicionales, el teléfono ha logrado unos resultados muy elevados.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal/OpenGL y Vulkan), consigue también unos resultados muy altos.

En la nueva prueba 3DMark Wild Life Unlimited, el teléfono ha conseguido una buena puntuación en línea con otros smartphones con un hardware similar.

Además del rendimiento gráfico puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador. La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide precisamente la variación en el rendimiento gráfico tras 20 ejecuciones del test.

En esta prueba, el OnePlus 8T ha obtenido unos resultados muy buenos ya que apenas decae el rendimento gráfico.

En las pruebas de rendimiento gráfico, la GPU ha obtenido unos buenos resultados aunque debemos tener en cuenta que la pantalla está configurada en resolución Full HD+, por lo que sale favorecido en las pruebas que se realizan a la resolución de la pantalla frente a otros smartphones en los que las pruebas se realizan en Quad HD+.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile — y, en todos ellos, la experiencia al jugar con el OnePlus 8T ha sido satisfactoria.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

En los tres juegos se obtiene una tasa estable alrededor de 60 FPS sin pérdidas de frames, aunque me sorpende que en el juego Real Racing no se den valores por encima de 60 FPS ya que este juego no está limitado en FPS 🤷‍♂️.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS Min. FPS Min.-Máx.

%CPU

Asphalt 9 59 100% 54-61 9% Real Racing

60 100% 56-61 4% Call of Duty 60 100% 54-61 9%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «predeterminado»

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Calidad gráfica «muy alta» y cuadros por segundo a velocidad «alta» por defecto

Los smartphones de gama alta tienden a calentarse al ser utilizados para tareas intensivas en CPU como juegos 3D. Sin embargo, he medido temperaturas máximas en la superficie del teléfono de unos 36ºC, que es un valor muy bajo.

Como he comentado, el OnePlus 8T llega con 128 o 256 GB de almacenamiento interno pero OnePlus no ofrece la posibilidad de ampliar el espacio mediante una tarjeta micro-SD.

En el aspecto de conectividad, el OnePlus 8T es compatible con Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac a 2.4GHz y a 5GHz, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 y NFC.

No es compatible con el nuevo estándar WiFi 6E que hace uso de la banda de 6 GHz, aunque muy pocos smartphones soportan este tipo de redes.

OnePlus ofrece una funcionalidad llamada aceleración de red de doble canal que permite utilizar los datos móviles y WiFi simultáneamente para una mejor experiencia de Internet.

En cuanto a posicionamiento, soporta GPS banda dual L1+L5, lo que significa que puede conectarse a los satélites utilizando dos frecuencias diferentes a la vez. Esto se traduce en un posicionamiento más preciso, sobre todo cuando estamos rodeados de edificios.

El OnePlus 8T cuenta con un conector USB Tipo-C 3.1 Gen1 que tiene soporte para audio y también ofrece salida de vídeo mediante un adaptador de USB-C a HDMI.

El compartimento para SIM ofrece espacio para dos tarjetas nano-SIM, por lo que puedes hacer uso de la funcionalidad Dual SIM. Ahora bien, no es compatible con eSIM.

El OnePlus 8T es compatible con redes 5G y soporta la banda por debajo de 6 GHz (Sub-6) pero no la banda mmWave.

ℹ️ Info: Conectividad 5G: Sub-6 vs. mmWave

El espectro utilizado para 5G se divide en dos franjas: por debajo de 6 GHz (Sub-6) y por encima de 24 GHz (mmWave).

La principal diferencia entre ambos es la velocidad y la cobertura. La banda Sub-6 proporciona mejor cobertura pero las velocidades máximas son solo un 20 por ciento superiores a 4G LTE, así que no es tan impresionante.

La banda mmWave ofrece una velocidad de descarga altísima (hasta 10 Gbps) pero la cobertura es bastante peor, unos 200 metros, por lo que puede ocurrir que tu teléfono pase más tiempo conectado a 4G que a 5G, sobre todo cuando estás dentro de un edificio.

Este tipo de tecnología está pensado para espacios abiertos o zonas con alta densidad de usuarios donde se instalen muchas antenas. La menor cobertura de mmWave es la razón por la que los operadores quieren llenar las ciudades de antenas 5G, para que siempre haya una con la que tengas visión directa.

En España, la única banda que está disponible para 5G es sub-6GHz, por lo que tener un smartphone con conectividad 5G mmWave no sirve para nada a día de hoy — al menos hasta que salga a concurso la banda de frecuencias correspondiente.

En Estados Unidos, sin embargo, algunos operadores sí que han desplegado estas redes, y esta es la razón por la que algunos smartphones ofrecen acceso a redes 5G de onda milimétrica (mmWave).

Sorprendentemente, en mis pruebas he encontrado que el OnePlus 8T no es compatible con las redes 5G de Movistar, Yoigo u Orange sino únicamente con Vodafone en España.

Este no es un problema exclusivo del OnePlus 8T sino de todos los dispositivos OnePlus. Según parece, existe una forma de habilitarlo, pero no debería ser tan complicado y desconocemos las implicaciones que puede tener realizar esta modificación.

La conectividad 4G es Cat. 20/Cat. 18, por lo que puede alcanzar velocidades máximas teóricas de 2 Gbps para bajada y 200 Mbps para subida.

En mis pruebas de velocidad de red, el OnePlus 8T ha alcanzado por WiFi el máximo de mi conexión de fibra de 300 Mbps. En la prueba de conexión 4G+ (como he comentado, no es compatible con 5G de Movistar), he obtenido una velocidad de descarga de 110 Mbps y de subida de 6 Mbps.

Biometría

El OnePlus 8T incorpora un lector de huella integrado bajo la pantalla. La compañía presume de tener uno de los lectores de huella más rápidos del mercado y, en efecto, mi sensación coincide con esta afirmación.

En mis pruebas, el OnePlus 8T ha sido muy rápido a la hora de desbloquear el teléfono, por encima de otros smartphones de gama alta. No obstante, me da la sensación de que los nuevos Galaxy S21 con sensor ultrasónico de segunda generación de Quacomm es un pelín más rápido.

El OnePlus 8T no ofrece reconocimiento de la huella con la pantalla totalmente apagada. Para desbloquear el teléfono, tenemos que encender primero la pantalla o bien activar el modo de Pantalla Ambiente siempre encendido.

Para desbloquear el teléfono, debemos apoyar el dedo encima de la pantalla sin necesidad de presionar. Durante la lectura de la huella se muestra en pantalla una animación que podemos personalizar eligiendo entre cuatro posibilidades o desactivar por completo.

El reconocimiento de huella es fiable siempre que coloquemos el dedo en la zona correcta. Por suerte, el área de reconocimiento de la huella es bastante amplio, por lo que no es necesario acertar con el dedo en el lugar exacto.

El OnePlus 8T cuenta con un lector de huella en pantalla

OnePlus también ha incorporado su sistema de reconocimiento facial, que permite desbloquear el teléfono utilizando simplemente nuestra cara. La identificación de la cara tiene lugar de forma muy rápida, permitiéndonos acceder al smartphone sin tener que hacer nada salvo mirar el teléfono.

OnePlus ofrece una opción para iluminar la pantalla con objeto de que se ilumine nuestra cara y el reconocimiento pueda ocurrir incluso a oscuras. También incluye elegir si queremos quedarnos en la pantalla de bloqueo o acceder directamente al escritorio al completar el reconocimiento.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que el reconocimiento facial es simplemente 2D, por lo que no es tan seguro como el reconocimiento facial 3D que incorporan otros dispositivos y podría ser engañado mediante una fotografía o un vídeo. Además, no funciona si estás en la oscuridad.

Por esta razón, el reconocimiento facial no está disponible para ciertas actuaciones sensibles como operaciones bancarias o confirmar pagos móviles.

Batería

La batería del OnePlus 8T posee una capacidad de 4.500 mAh. Esta capacidad es bastante generosa para un smartphone con este tamaño de pantalla.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 2.0.

ℹ️ Info: Una reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. Comento esto aquí porque no todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se ven a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work 2.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work 2.0 pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

Dado el impacto que tiene la tasa de refresco en la autonomía de los smartphones, he realizado esta prueba dos veces: una con la frecuencia a 60 Hz y otra con la frecuencia a 120 Hz.

En la prueba con la pantalla configurada a 60 Hz he obtenido un resultado de 10 horas y 48 minutos, que es un resultado bueno aunque se ve superado por otros dispositivos.

Si ajustamos la tasa de refresco a una frecuencia de 120 Hz, la autonomía se reduce a 8 horas y 55 minutos, lo que supone una caída de alrededor de un 18 por ciento. No obstante, en comparación, con otros smartphones, este valor es bastante alto.

Lo que queda claro es que, si quieres disfrutar de la tasa de refresco a 120 Hz, tendrás que acostumbrarte a una peor autonomía.

El OnePlus 8T no cuenta con perfiles de uso de batería ni con ninguna funcionalidad que nos permita controlar el consumo de batería más allá de lo que incorpora Android por defecto.

Se echa de menos algún modo de ahorro de energía como los que incluyen otros fabricantes, o un control más granular del consumo de batería de las aplicaciones.

El OnePlus 8T utiliza su propio sistema de carga rápida Warp Charge 65, que es extremadamente rápido y viene con un cargador incluido en la caja.

Como se puede ver en la siguiente gráfica, el proceso de carga es muy rápido hasta el 80%, y después se ralentiza hasta llegar al 100%. En solo 12 minutos, alcanzamos en torno a un 50% de carga, y el proceso completo de carga dura tan solo 33 minutos.

El OnePlus 8T carga toda su batería en poco más de nedia hora

Una de las ventajas de la carga rápida de OnePlus es que el teléfono no se calienta durante el proceso de carga, sino que el calor se genera en el propio cargador. Esto permite, por ejemplo, jugar mientras se está cargando sin ningún problema.

El cargador Warp Charge 65 mantiene la compatibilidad con Warp Charge 30T, Warp Charge 30, Dash Charge y también para carga PD de hasta 45W.

Los antiguos smartphones OnePlus no soportaban ningún tipo de carga rápida si no se utilizaba un accesorio de carga rápida de la marca OnePlus. El OnePlus 8T soporta el estándar Power Delivery (PD) hasta 27W. Aunque esa velocidad no es tan rápida como la que obtenemos con el cargador incluido, la carga no será tan lenta como un cargador convencional.

Además, la carga es igual de rápida con la pantalla apagada que con la pantalla encendida, a diferencia de algunos smartphones que solo cargan rápidamente cuando el teléfono está en reposo.

OnePlus ha introducido la Carga optimizada, que ajusta el ritmo de carga en función de tu uso del teléfono para reducir el tiempo que la batería permanece al 100%. De esta forma, se aumenta la vida de batería ya que las baterías se degradan cuando pasan mucho tiempo al máximo de carga.

OnePlus no ha dotado al OnePlus 8T de carga inalámbrica pero sí que está presente en el OnePlus 8 Pro.

Software

El OnePlus 8T llega con Android 11, la versión más reciente del sistema operativo de Google hasta la fecha. Por encima de Android, OnePlus incorpora su propia capa de personalización Oxygen OS 11.

La capa de OnePlus es bastante ligera, y su aspecto apenas presenta diferencias con lo que encontramos en Android estándar.

La pantalla de bloqueo muestra en la parte inferior dos accesos rápidos a Google Assistant y a la Cámara, uno en cada esquina. Lamentablemente OnePlus no da la posibilidad de personalizar estos accesos directos.

Una vez que desbloqueamos el teléfono, accedemos al escritorio. La interfaz se maneja mediante gestos de navegación:

El acceso al cajón de aplicaciones se hace arrastrando el dedo hacia arriba en la pantalla principal pero no desde abajo del todo sino desde un poco más arriba. En el cajón de aplicaciones encontramos todas nuestras apps ordenadas alfabéticamente pero no pueden re-ordenarse ni agruparse en carpetas.

Es posible escoger si queremos que se vean todas las apps al abrir el cajón de aplicaciones o si preferimos que se muestre la caja de búsqueda rápida.

En caso de que nos hayamos acostumbrados a utilizar el smartphone sin cajón de aplicaciones (muchos smartphones chinos prescinden de esta funcionalidad), podemos desactivar el cajón desde los Ajustes.

En la vista de aplicaciones recientes, si mantenemos el dedo pulsado sobre la aplicación, podemos bloquearla para que quede permanentemente en memoria pulsando el candado, ver información sobre la aplicación o activar la pantalla dividida. En la parte inferior podemos ver en pequeño los iconos de todas las apps abiertas, lo que nos permite desplazarnos más rápidamente.

OnePlus permite alterar el aspecto de los iconos de las apps. Podemos elegir entre un acabado redondeado o un acabado cuadrado, así como descargar packs de iconos adicionales (algunos con coste). También es posible habilitar (o deshabilitar) los puntos de notificación en los iconos de apps.

Otra opción interesante es modificar el número de filas/columnas (3×5, 3×6, 4×5, 4×6, 5×5 y 5×6) y el tamaño de los iconos (pequeño, mediano o grande) del escritorio. Por defecto, viene configurado con 5 columnas y un tamaño medio de iconos. También es posible ocultar los nombres de las aplicaciones.

OnePlus ha añadido una funcionalidad llamada Espacio oculto que permite ocultar aplicaciones de la vista de curiosos. Para acceder al espacio oculto basta con hacer el gesto de pinza hacia fuera en el escritorio o arrastrar la pantalla a la derecha en el cajón de aplicaciones. Es posible incluso requerir el uso de la huella dactilar o una contraseña para acceder a este espacio.

OnePlus incorpora ciertos gestos rápidos que permiten, por ejemplo, hacer una captura de pantalla con tres dedos, contestar una llamada al acercar el teléfono a la oreja o despertar el dispositivo con un doble toque.

Un doble clic sobre el botón de encendido puede abrir la cámara y una pulsación larga puede mostrar el menú de apagado o activar el asistente de voz (Google u otro).

También son interesantes los gestos al dibujar sobre la pantalla, que permiten asignar aplicaciones al trazo las letras O, V, S, M y W sobre la pantalla, así como dibujar ‘>’, ‘<‘ o ‘||’ con el dedo sobre la pantalla apagada para controlar la reproducción de música.

OnePlus ha incorporado una función llamada Inicio rápido que permite iniciar un pago rápido o activar aplicaciones cuando el teléfono está bloqueado con solo mantener el dedo presionado sobre la zona de lectura de la huella dactilar.

Por defecto están definidos accesos a búsqueda de voz, nueva nota y nuevo evento, pero es posible configurar hasta 6 aplicaciones (o acciones dentro de aplicaciones).

Tras mantener el icono de la huella pulsado, aparecen los seis accesos sobre la pantalla y podemos desplazarnos horizontalmente por ellos.

En anteriores smartphones de OnePlus, a la izquierda de la pantalla de inicio se situaba un nueva pantalla llamada Shelf, que daba acceso nuestros widgets, uno a continuación de otro, con la posibilidad de hacer scroll vertical.

OnePlus ya no incluye esta utilidad sino que ahora podemos acceder a Google Discover. Si no lo conoces, Discover es un feed de noticias de actualidad que Google personaliza según tus intereses.

Shelf sigue disponible si arrastras la pantalla hacia abajo desde el centro y es posible elegir entre distintos widgets: caja de herramientas, cuentapasos, aplicaciones recientes, panel, ubicación de estacionamiento del vehículo, contactos recientes y más.

Si eres aficionado a los juegos, te alegrará saber que OnePlus incorpora un modo Juego que permite mejorar la experiencia en aquellos juegos que seleccionemos activando de forma selectiva diversas opciones:

Responder llamadas a través del altavoz

Alterar la forma en la que se muestran las notificaciones: bloqueo, aviso temporal o solo texto.

Desactivar el brillo automático

Prevenir pulsaciones erróneas para evitar abrir notificaciones desplegables accidentalmente

Optimizar los gráficos (más detalles en sombras y mejorar los gráficos de juegos en general)

Mejorar la respuesta táctil para los juegos compatibles

Gestión de red inteligente para conmutar a una red mejor si es necesario

Podemos activar el modo Juego manualmente o configurar que se active automáticamente al abrir ciertos juegos.

OnePlus ha añadido una app en el escritorio llamada Espacio de juego desde la que podemos acceder a cualquier juego que tengamos instalado y modificar las opciones del modo Juego. Aquí también podemos ver cuánto tiempo has dedicado a jugar a cada título en el día.

Debes tener en cuenta que, en algunas ocasiones, OnePlus identifica apps como juegos cuando realmente no lo son. Por ejemplo, la app Ajustador de brillo que utilizo para calibrar el brillo de la pantalla en los análisis, es identificada como un juego y se muestra en la app Juegos — aunque puede ser eliminada.

Dentro del modo Juego, OnePlus ha añadido un modo especial llamado Fnatic que permite disfrutar más de los juegos mediante varias acciones:

Bloquear las llamadas entrantes y las notificaciones (excepto la advertencia de batería baja, el reloj y el temporizador)

Mejorar el rendimiento de los juegos centrando la potencia en el juego (esto puede provocar problemas en algunas aplicaciones)

Optimizar la red dando prioridad a la señal de la tarjeta SIM principal para minimizar la latencia y desactivando la SIM secundaria.

Si te gusta guardar tus partidas, OnePlus ofrece una funcionalidad de grabadora de pantalla que permite capturar en vídeo cualquier contenido de la pantalla incluyendo tanto el audio interno como el sonido ambiental.

Es posible acceder a algunas de estas funcionalidades en medio de una partida con un panel de juego que se despliega al arrastrar hacia abajo desde los extremos de la barra superior. En este panel se muestra además la temperatura, hora y batería, así como botones para abrir WhatsApp, Instagram y Telegram en ventanas flotantes.

Panel de juego

OnePlus ha incluido un buen número de opciones a la hora de personalizar el aspecto de la interfaz: color de acento, iconos del sistema, paquetes de iconos y tipo de letra.

Una de las características que diferencia a los smartphones OnePlus de otros fabricantes es la posibilidad de silenciar el teléfono de forma sencilla mediante el interruptor físico Deslizador de notificaciones situado a un lado del teléfono.

Gracias al interruptor, podemos seleccionar de forma cómoda si queremos activar el modo Silencio, Vibración o Timbre. En el modo Silencio, las llamadas y notificaciones se silencian sin ninguna vibración; en el modo Vibración las llamadas y notificaciones se silencian; y en el modo Timbre se permite sonido y vibración.

Una funcionalidad curiosa es Respuesta rápida en paisaje. Este nombre es fruto de una mala traducción ya que el nombre correcto debería ser Respuesta rápida en horizontal o en modo apaisado. Esta funcionalidad permite responder rápidamente cuando recibes un mensaje de WhatsApp, Instagram u otras aplicaciones cuando usas el teléfono en horizontal sin salir de la app.

Respuesta rápida en Instagram mientras usamos Asphalt 9



Una funcionalidad que me ha gustado es la posibilidad de controlar el uso de datos por parte de las aplicaciones. Es posible dar acceso ilimitado a WiFi y datos móviles, dar acceso a solo uno de los dos o prohibir el acceso por completo.

Aunque Google ya no incluye la funcionalidad Smart Lock en los Pixel, OnePlus sigue manteniendo esta funcionalidad que permite mantener el dispositivo bloqueado cuando lo llevas encima, estás en un lugar de confianza (por ejemplo, tu casa) o está enlazado con un dispositivo de confianza (por ejemplo, el Bluetooth del coche o de una pulsera de actividad).

OnePlus ha incluido el modo Zen que te ayuda a distanciarte de tu smartphone durante 1, 20, 30, 40, 60, 90 o 120 minutos cuando llevas mucho tiempo usando el teléfono. Una vez iniciado el modo Zen, no se puede desactivar y, durante ese tiempo, las notificaciones entrantes se silencian y se bloquean todas las apps menos la cámara. Podrás recibir llamadas entrantes y realizar llamadas a Emergencias o a los contactos que hayas marcado como de emergencia.

También encontramos un Bloqueador de aplicaciones que permite proteger el acceso a ciertas apps mediante PIN o huella. Además, podemos hacer que el contenido de las notificaciones de estas aplicaciones permanezca oculto.

Otra de las funcionalidades interesantes que incorpora el OnePlus 8T es Aplicaciones Paralelas, que permite clonar ciertas aplicaciones que no admiten múltiples cuentas para que podamos configurar dos cuentas diferentes. Entre las apps compatibles están Instagram, Telegram y WhatsApp.

También incluye un modo bolsillo que evita los toques de pantalla o las operaciones de huella dactilar accidentales cuando el teléfono esté en el bolsillo.

Por último, si estás pensando en comprarte el OnePlus 8T, te alegrará saber que la compañía incluye una utilidad llamada OnePlus Switch que facilita la transferencia de contactos, mensajes y fotografías desde tu antiguo smartphone sin tener que utilizar WiFi o datos móviles.

Multimedia

El OnePlus 8T llega con sonido estéreo gracias a un altavoz en el borde inferior, junto al conector USB Tipo-C, y un segundo altavoz en el auricular para el oído.

El sonido que emite es bastante potente, pero se percibe de forma asimétrica. Por un lado, el altavoz inferior no apunta al frente sino hacia abajo y, por otro lado, el sonido del auricular se escucha más débil y con menos bajos.

La posición del altavoz inferior tampoco es la mejor, ya que es sencillo taparlo con un dedo o con la mano cuando jugamos o vemos un vídeo sosteniendo el teléfono en horizontal.

El OnePlus 8T ofrece sonido Dolby Atmos que, en teoría, produce sonido envolvente, aunque tratándose de un teléfono, es evidente que no se puede esperar ninguna maravilla.

Ofrece tres posibles ajustes: Dinámico (optimiza el sonido en función del contenido), Película (ofrece sonido envolvente realista y diálogos claros) y Música (potencia los efectos de sonido).

El OnePlus 8T no incorpora su propio reproductor de música, sino que hace uso de la aplicación YT Music de Google.

Esta app no solamente permite acceder a música bajo suscripción sino también a archivos de música almacenados de forma local en el dispositivo. Podemos acceder a la música por listas, álbumes, canciones y artistas.

OnePlus sigue la tendencia de otros fabricantes y el OnePlus 8T no cuenta con un conector de auriculares de 3.5 mm, por lo que tendrás que recurrir a auriculares con conector USB Tipo-C o Bluetooth. De hecho, ni siquiera incluye un adaptador de USB-C a 3.5 mm.

Para ver imágenes, OnePlus incorpora una aplicación propia llamada Galería que permite acceder a todas nuestras fotografías. La parte inferior de la app ofrece tres pestañas: Fotos, Colecciones y Explorar.

En Fotos podemos acceder a todas nuestras fotografías en orden cronológico o de importación, y es posible filtrar las imágenes para que no se vean aquellas más pequeñas de 50 KB.

Es posible añadir fotografías a una colección oculta que no aparece en la vista general, pero a la que se puede acceder desde la parte inferior de la página de Colecciones y desde cualquier app que tenga acceso a la galería de fotos. Lamentablemente, no es posible proteger la galería oculta de miradas indiscretas mediante contraseña o huella, por lo que su utilidad es limitada.

La pestaña Colecciones permite ver las fotografías organizadas por colecciones (selfies, capturas de pantalla, vídeos, etc.) y, por último, la pestaña Explorar muestra categorías inteligentes (personas, lugares y objetos) e historias con los mejores momentos.

Si pulsamos sobre una imagen, podemos realizar diversos ajustes (exposición, contraste, saturación, temperatura de color, relieves y sombras), aplicar filtros, dibujar líneas y aplicar estampados. Por supuesto, también está disponible la aplicación Fotos de Google.

OnePlus no ha incorporado ninguna aplicación específica para visualizar vídeos, sino que utiliza las propias aplicaciones del sistema. La reproducción de vídeos almacenados en el teléfono es buena gracias a su pantalla que, como hemos comentado, ofrece negros profundos y colores vivos.

Para comprobar la compatibilidad con diversos formatos de audio y vídeo, he probado a reproducir algunos ficheros 4K codificados con H.264 y con el más moderno HEVC. El OnePlus 8T puede reproducir todos estos ficheros con suavidad.

OnePlus ha incorporado soporte de Widevine Level 1, así que el OnePlus 8T puede reproducir contenido HD de Netflix y otros servicios de streaming. Además, he comprobado que la pantalla del OnePlus 8T puede reproducir vídeos HDR de Netflix y YouTube sin problemas.

Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado la calidad de la voz es correcta y hemos podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

Cuando recibes una llamada entrante, es posible deslizar el dedo hacia arriba para contestar la llamada.

El OnePlus 8T es compatible con VoLTE HD, que proporciona llamadas de voz con mayor calidad de sonido, un establecimiento de llamada más rápido, y la capacidad de navegar a la máxima velocidad incluso durante el transcurso de una llamada. Esta funcionalidad solo está disponible en algunos operadores.

Cámara de fotos

El OnePlus 8T ofrece una configuración de cámara cuádruple con las siguientes características:

Cámara principal con sensor Sony IMX586 de 48MP (0.8µm para 48MP; 1.6µm para 12MP), lente con apertura f/1.7, enfoque PDAF y estabilización óptica.

con sensor Sony IMX586 de 48MP (0.8µm para 48MP; 1.6µm para 12MP), lente con apertura f/1.7, enfoque PDAF y estabilización óptica. Cámara ultra gran angular (123º) con sensor de 16MP (1.0µm) y lente con apertura f/2.2.

con sensor de 16MP (1.0µm) y lente con apertura f/2.2. Cámara macro con sensor de 5MP y lente con apertura f/2.4.

con sensor de 5MP y lente con apertura f/2.4. Cámara de profundidad de 2MP y lente con apertura f/2.4

Me hubiera gustado ver una cámara teleobjetivo en lugar de la cámara macro o la cámara de profundidad, pero el precio del smartphone hubiera sido mayor.

La interfaz de la cámara es simple e intuitiva. A la derecha, encontramos un icono para conmutar entre cámara frontal/trasera y una miniatura de la última fotografía tomada, así como el botón de disparo.

Junto al botón de disparo hay etiquetas para elegir rápidamente los modos Lapso de tiempo, Panorama, Cámara lenta, Vídeo, Foto, Retrato, Paisaje nocturno y Pro, así como un selector de la cámara que queremos utilizar (2x, 1x o 0.6x). En realidad, 2x es una ampliación digital de la cámara principal dado que no hay cámara teleobjetivo.

A la izquierda tenemos acceso rápido a los ajustes de macro, flash, cambio de resolución 12MP/48MP, temporizador y relación de aspecto (4:3, pantalla completa y 1:1). Se echa en falta un modo de disparo 16:9 para aquellos que acostumbran a ver las fotografías en la televisión o el ordenador, ya que el modo de toda la pantalla 20:9) resulta demasiado alargado.

Para activar la cámara, podemos pulsar sobre el icono de la app o tocar dos veces el botón de encendido para acceder a la app de Cámara rápidamente.

Para enfocar un elemento de la imagen basta con pulsar sobre él. Veremos cómo aparece un círculo en ese punto y una barra a la derecha que nos permite ajustar la exposición manualmente arrastrando el dedo en sentido vertical, así como bloquear el enfoque y exposición.

En este punto debo comentar que algunas fotografías tomadas con el OnePlus 8T han resultado estar ligeramente desenfocadas cuando, después de tomarlas, he podido examinarlas con más cuidado en la pantalla del ordenador — en la pantalla del móvil no es fácil detectarlo.

A continuación, incluyo algunas fotografías donde el enfoque automático ha fallado incomprensiblemente.

Fotografías con problema de enfoque

A la hora de tomar fotografías, el modo UltraShot HDR se activa automáticamente, por lo que no veremos ningún control en la pantalla, pero podemos desactivarlo en Ajustes.

De forma similar, podemos activar una opción llamada Reconocimiento de escena inteligente para que la cámara detecte escenas y contenido como un correo electrónico, número de teléfono, tarjeta de visita, código QR, dirección de página web y dirección postal.

La cámara hace sugerencias cuando piensa que debes usar un modo de disparo o una lente diferente. Por ejemplo, cuando se fotografían edificios o paisajes amplios, la cámara puede sugerir que cambies a la cámara ultra gran angular. Otra sugerencia frecuente es que actives el modo de Paisaje Nocturno cuando haces fotografías por la noche.

En el modo Pro es posible modificar distintos parámetros como el balance de blancos, el enfoque, el tiempo de exposición y la sensibilidad ISO. Incluso podemos ver un histograma en tiempo real y un horizonte artificial, así como guardar la imagen en formato RAW. Sin embargo, este modo está limitado a la cámara principal, no pudiendo ser usado con la cámara ultra gran angular.

A continuación, vamos a revisar la calidad de cada una de las cámaras del OnePlus 8T.

La cámara ultra gran angular cuenta con una resolución de 16MP y una apertura f/2.2. Esta cámara aporta una gran versatilidad a la hora de capturar fotografías de paisajes, arquitectura o espacios cerrados ya que aporta una perspectiva completamente diferente.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara principal y la cámara ultra gran angular donde se aprecia la diferencia de perspectiva al disparar con cada cámara.

Comparativa de perspectiva entre cámara principal y ultra gran angular

La cámara ultra gran angular ofrece corrección automática de la distorsión propia de las lentes tan angulares. Puedes optar por desactivarla para obtener esquinas más nítidas a expensas de líneas rectas deformadas.

Personalmente encuentro la cámara ultra gran angular muy interesante ya que permite tomar fotografías mucho más espectaculares que la cámara normal, siempre que haya buena luz. El principal problema se da cuando la luz escasea ya que su limitada apertura hace que se pierda mucho detalle.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la lente ultra gran angular.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular

El OnePlus 8T incorpora una cámara Macro de 5MP con apertura f/2.4 que permite tomar fotografías de cerca (3-4 cm) aunque, debido al enfoque fijo, la imagen resultante no es tan nítida como me gustaría salvo que coloques el objeto a la distancia exacta de enfoque.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con el modo Macro.

Fotografías tomadas en modo Macro

Por último, pasamos a la cámara principal, que por defecto toma las fotografías a a resolución 12MP haciendo uso de la funcionalidad pixel binning que combina 4 píxeles en 1, pero es posible activar un modo de super alta resolución de 48MP.

A continuación, podemos ver un ejemplo de las misma fotografía tomada a 12MP y 48MP, así como un recorte de ambas. En general, a pesar de tener cuatro veces más píxeles, la imagen no se ve mucho más nítida, por lo que no parece que este sea un modo muy útil en el día a día.

La cámara principal ofrece una buena calidad de imagen en condiciones de buena luz, como podemos apreciar en las siguientes fotografías de ejemplo.

Fotografías tomadas con la cámara principal por el día

Cuando la luz escasea, la calidad de imagen se resiente ya que el ruido hace acto de presencia y se pierden los detalles. Esto se nota especialmente en las texturas, que en algunos casos se ven como un «mancha» de color. En todo caso, las imágenes resultantes son perfectamente usables.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas por la noche.

Fotografías tomadas con la cámara principal por la noche

OnePlus incorpora un modo nocturno llamado Paisaje nocturno que permite capturar mejores fotografías en condiciones de muy poca luz a costa de un mayor tiempo de procesado (unos 2 o 3 segundos).

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de la misma escena tomada en el modo normal y en el modo nocturno. La fotografía resultante está más iluminada, como si la fotografía hubiera sido tomada con una mayor exposición, y el ruido se ve reducido respecto a la imagen original.

Ahora bien, en ocasiones la imagen resultante puede verse algo artificial (¿es de día o es de noche?), por lo que lo mejor que puedes hacer es probar ambos modos y quedarte con el que más te guste.

Fotografías en modo normal y en modo paisaje nocturno

Centrándonos en la calidad de la imagen, he puesto a prueba la calidad de la cámara principal del OnePlus 8T enfrentándolo a algunos de los mejores smartphones del momento: iPhone 12 Pro Max, Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10T Pro, Oppo Find X2 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra y Vivo X51 5G.

En primer lugar, he querido probar la calidad de imagen en condiciones de buena iluminación, donde casi todos los smartphones suelen obtener unos buenos resultados. He tomado la misma imagen en el mismo momento y, a continuación, podemos comparar la misma zona recortada de la imagen.

Comparativa de fotografías durante el día

En esta comparativa, el Xiaomi Mi 10T Pro es el que ofrece una imagen más nítida gracias a que captura las fotografías a 25 MP, mientras que el resto lo hacen a 12 MP. Incluso dentro de los que capturan a 12MP, los OPPO Find X2 Pro y Huawei Mate 40 Pro parecen ofrecer algo más de detalle que el resto.

En cuanto a la exposición, todos los smartphones hacen un buen trabajo salvo el Xiaomi Mi 10T Pro, que muestra una imagen demasiado oscura y, en menor medida, también el OnePlus 8T.

📷 Si quieres ver las fotografías a resolución completa, puedes acceder a ellas en los siguientes enlaces: [ iPhone 12 Pro Max ] [ Samsung Galaxy S21 Ultra ] [ Huawei Mate 40 Pro ] [ Xiaomi Mi 10T Pro ] [ Oppo Find X2 Pro ] [ Vivo X51 5G ] [ OnePlus 8T ]

Debido al pequeño tamaño de sus sensores, los smartphones no suelen ofrecer una gran calidad de imagen cuando la luz escasea. A continuación, podemos ver otra escena en condiciones de poca iluminación.

Comparativa de fotografías durante la noche

En esta escena nocturna, tanto el Huawei Mate 40 Pro como el Xiaomi Mi 10T Pro hacen un excelente trabajo a la hora de retener una gran cantidad de detalle, como se puede apreciar en la parte trasera del vehículo que aparece en la foto y en el árbol de la acera. En mi opinión, son los que mejor parados salen en esta prueba.

El OnePlus 8T ofrece una buena calidad de imagen pero la aproximación de OnePlus a la hora de reducir el ruido es más agresiva. Esto significa que la imagen se ve más limpia pero, a cambio, retiene un menor nivel de detalle en las texturas, por lo que en la práctica queda algo por debajo de sus rivales.

📷 Si quieres ver las fotografías a resolución completa, puedes acceder a ellas en los siguientes enlaces: [ iPhone 12 Pro Max ] [ Samsung Galaxy S21 Ultra ] [ Huawei Mate 40 Pro ] [ Xiaomi Mi 10T Pro ] [ Oppo Find X2 Pro ] [ Vivo X51 5G ] [ OnePlus 8T ]

El OnePlus 8T es capaz de tomar fotografías en modo Retrato detectando el contorno de la persona que queremos fotografiar y difuminando el fondo de la imagen. Lamentablemente, el modo Retrato no permite ajustar la profundidad de campo durante la captura ni tampoco a posteriori, por lo que nos la jugamos a que el recorte salga bien.

El modo Retrato utiliza la cámara principal gran angular pero, por defecto, aplica un recorte para que la imagen se vea con zoom 2x. De esta forma, no tenemos que acercarnos tanto al sujeto para capturar un retrato ya que el uso de una cámara gran angular hace que la cara se vea deformada si nos acercamos mucho. El inconveniente de esto es que perdemos nitidez debido al recorte de la imagen.

A continuación, podemos ver imágenes de ejemplo y, si nos acercamos a cualquiera de ellas, podremos apreciar que el OnePlus 8T hace generalmente un buen trabajo a la hora de separar a la persona del fondo, aunque el pelo se resiste en algunas ocasiones.

Fotografías tomadas con el modo Retrato

Las fotografías tomadas en modo Retrato (y los selfies) permiten aplicar un ajuste de modo Belleza que suaviza la piel. En algunas ocasiones, el modo Belleza suaviza demasiado la piel, por lo que se pierden las facciones de la cara.

El OnePlus 8T puede grabar vídeo a 30 o 60 fps tanto en 4K como en 1080p. La cámara principal es la única que puede grabar en todos los modos, mientras que la cámara ultra gran angular solo puede grabar en 4K y 1080p a 30 fps. A diferencia de otros smartphones de gama alta, no es posible grabar vídeo en 8K.

También es posible grabar vídeo a cámara lenta [email protected] o [email protected] en caso de que estés interesado grabar vídeo de esta forma. Por limitaciones del hardware, no es posible grabar en formato HDR, algo que sí que es posible con el OnePlus 8 Pro.

A continuación, podemos algunos vídeos en [email protected], [email protected] y [email protected] capturados por el OnePlus 8T durante el día, que ofrece una calidad de imagen buena.

Vídeos grabados con la cámara trasera del OnePlus 8T por el día

Aquí podemos algunos vídeos capturados por el OnePlus 8T durante la noche. Los vídeos grabados a 60 fps se ven demasiado oscuros, por lo que recomiendo grabar a 30 fps con luz escasa.

Vídeos grabados con la cámara trasera del OnePlus 8T por la noche

La cámara frontal se encuentra en un orificio situada en la esquina de la pantalla. Posee un sensor Sony IMX471 de 16MP con apertura f/2.4, por lo que no es especialmente luminosa. No cuenta con enfoque automático sino que el enfoque es fijo.

Ofrece un modo belleza con tres niveles de intensidad ajustables en tiempo real, así como modo Retrato.

A continuación, podemos ver algunos selfies capturados con la cámara frontal. La calidad de la imagen es bastante buena, sobre todo por el día, ya que cuando la luz escasea se pierde bastante nitidez.

La cámara posee un ángulo de visión tan amplio que las caras se ven algo deformadas si no extiendes mucho el brazo, como si la fotografía hubiera sido tomada con una lente de tipo ojo de pez.

Selfies capturados con la cámara frontal

La cámara frontal del OnePlus 8T también puede tomar selfies en modo Retrato, como podemos ver en estos ejemplos, y el resultado es bastante bueno.

Modo Retrato con la cámara frontal

Precio

El OnePlus 8T está a la venta por 599€ (8GB/128GB) o 699€ (12GB/256GB) a través de Amazon, uno de los canales de venta oficiales, aunque también puedes adquirirlo en la web de OnePlus.

OnePlus ofrece un plan Renove por el que te hace un descuento en la compra del OnePlus 8 Tsi entregas tu antiguo smartphone de OnePlus u otras marcas. También ofrece un descuento de un 10% si eres un estudiante o un profesional de la educación

OnePlus comercializa algunas fundas para el OnePlus 8T. Si estás pensando en hacerte con el teléfono, aquí tienes 10€/$10 de descuento en cualquier accesorio.

Fundas oficiales de OnePlus

Un alternativa natural al OnePlus 8T es el OnePlus 8 Pro (909 €), que cuenta con una pantalla OLED de 6.8″ con muesca, procesador Snapdragon 865, 8/12GB de RAM, 128/256GB de almacenamiento UFS 3.0, cámara traera 48MP (gran angular) + 8MP (teleobjetivo) + 48MP (ultra gran angular) + 5MP (filtro de color), cámara frontal de 16MP y batería de 4.510 mAh.

Otra opción interesante es el Xiaomi Mi 10T Pro (520 €), que también cuenta con procesador Snapdragon 865, almacenamiento UFS 3.1, cámaras de gama alta y grandes baterías. El Mi 10T Pro tiene una pantalla a 144 Hz pero es LCD, y puede capturar vídeo a 8K con una cámara de mayor resolución. Sin embargo, no cuenta con una carga tan rápida.

El Samsung Galaxy S20 FE (599 €) también es una buena alternativa con una pantalla OLED a 120 Hz, un rendimiento similar y buena autonomía. Además, ofrece resistencia al agua y el polvo IP68 y una cámara teleobjetivo 3x. No carga tan rápido pero tiene carga inalámbrica.

Conclusiones

A diferencia de otros años, OnePlus no presentó dos nuevos smartphones en la segunda mitad de 2020 sino que se limitó a lanzar el OnePlus 8T. La ausencia del apellido «Pro» deja claro que este modelo llega con algunos recortes pero, en general, es un smartphone potente.

El OnePlus 8T cuenta con un frontal casi todo pantalla con marcos estrechos y simétricos, así como un pequeño orificio en la esquina superior izquierda para la cámara frontal. Como resultado, nos encontramos ante un dispositivo con un alto ratio pantalla-a.cuerpo, en torno al 87%.

La pantalla del OnePlus 8T es totalmente plana, por lo que los marcos laterales no quedan tan disimulados como, por ejemplo, en el OnePlus 8.

Ahora bien, esto también tiene la ventaja de que el color de la imagen no se ve alterado en los bordes y, si el teléfono cae al suelo de lado, aguanta mejor el impacto.

El OnePlus 8T está disponible en dos colores: Aquamarine Green y Lunar Silver. El modelo Lunar Silver que he probado tiene un acabado plateado elegante y, además, las huellas no quedan apenas marcadas en su superficie con acabado mate.

OnePlus utiliza cristal Gorilla Glass 5 tanto en la parte frontal como en la parte trasera que, sin ser la versión más reciente, debería ofrecer una buena protección. Sin embargo, ha dejado al dispositivo desprovisto de resistencia frente al agua.

La pantalla del OnePlus 8T cuenta con un panel Fluid AMOLED de 6.55″ con ratio 20:9 que ofrece una resolución Full HD+ (2.400 x 1.080 píxeles).

Un aspecto interesante es que soporta una tasa de refresco a 120 Hz, que ofrece una experiencia visual mucho más fluida al hacer scroll y disfrutar de ciertos juegos (como Fortnite) que los paneles normales a 60 Hz.

La pantalla cubre el 100% de los espacios de color sRGB y DCI-P3, y ofrece tres modos de color: Intenso, Natural y Avanzado. El modo de color predeterminado es Intenso que ofrece colores saturados y vistosos, pero menos fieles a la realidad, mientras que en el modo de color Natural, la fidelidad de colores es muy elevada.

El panel es capaz de reproducir contenidos HDR10+ y, en mis pruebas, he conseguido reproducir con éxito contenido de YouTube y Netflix en formato HDR sin problemas.

Al tratarse de un panel OLED, los negros son puros y el contraste es muy elevado (teóricamente, infinito). El brillo máximo de la pantalla es muy elevado ya que consigue alcanzar los 772 nits con la pantalla iluminada al 100%, algo de lo que no pueden presumir muchos smartphones.

OnePlus incorpora la funcionalidad de ‘Pantalla Ambiente’ para que la pantalla se ilumine al llegar una notificación o al levantar el teléfono, y por primera vez ofrece un modo ‘Always On Display’ para mostrar información permanentemente en pantalla.

OnePlus ha incluido algunos diseños para la pantalla siempre activa muy originales, como Insight que muestra tu actividad con el teléfono en las últimas horas o Canvas que convierte una fotografía de una persona en un dibujo con más o menos acierto. Echo de menos, sin embargo, el diseño Bitmoji que se anunció en la presentación y que no está disponible.

OnePlus ha incorporado un lector de huella dactilar debajo de la pantalla que permite desbloquear el teléfono con solo apoyar el dedo encima, siempre que hayamos encendido la pantalla antes (por ejemplo, dando un toque sobre ella mientras está bloqueada o levantándolo de la mesa) o que esté configurada la Pantalla Ambiente siempre activa.

El lector de huella bajo la pantalla resulta fiable a la hora de identificar la huella y el proceso de desbloqueo es muy rápido.

OnePlus también ha incorporado reconocimiento facial que, de nuevo, es muy rápido a la hora de identificarnos, aunque no es un sistema tan seguro como la huella al tratarse de reconocimiento 2D y, además, no funciona en la oscuridad.

En términos de hardware, posee una configuración muy potente que le permiten hacer frente a otros smartphones de gama alta de 2020.

El OnePlus 8T llega con un procesador Snapdragon 865, 8 o 12 GB de memoria RAM LPDDR4x, y 128 o 256 GB almacenamiento UFS 3.1.

Se trata de unos componentes muy avanzados, aunque en el mercado ya encontramos smartphones con memoria RAM tipo LPDDR5. En la práctica, sin embargo, no deberías notar apenas diferencia.

Una de las limitaciones del OnePlus 8T es que no permite ampliar el almacenamiento mediante tarjeta micro-SD, por lo que debemos elegir bien entre las variantes de almacenamiento. Me gustaría que OnePlus ofreciera una ranura para tarjetas micro-SD.

En los benchmarks, el OnePlus 8T ha obtenido unas puntuaciones excelentes en todas las pruebas, como estamos acostumbrados en los teléfonos de la marca. En el día a día, el OnePlus 8T se mueve con extrema fluidez y a esta sensación también ayuda su pantalla a 120 Hz.

En cuanto a capacidad gráfica, he podido medir tasas estables de 30 o 60 FPS en juegos exigentes como Asphalt 9, Dead Effect 2 o Call of Duty. En el apartado de juegos, cabe mencionar que OnePlus incorpora un modo Juego que permite concentrarnos mejor en nuestras partidas y un modo Fnatic que incrementa el rendimiento del dispositivo mientras jugamos y evita distracciones.

El OnePlus 8T llega con una batería de 4.500 mAh que, a priori, debería ser suficiente para un smartphone con una pantalla de su tamaño. En la prueba de batería, el smartphone ha obtenido un buen resultado tanto a 60 como a 120 Hz, aunque al activar el modo de alto refresco la autonomía cae de manera importante.

OnePlus incorpora su propio sistema de carga rápida Warp Charge 65, que es capaz de cargar el 50% de la batería en solo 12 minutos, y cargar completamente el teléfono en poco más de media hora — unos tiempos impresionantes.

Para aprovechar esta carga rápida debemos hacer uso del cable USB y el cargador que vienen en la caja ya que es un sistema propietario de la marca. No obstante, también podemos cargar el teléfono rápidamente (aunque no tanto) con un cargador USB-PD estándar.

OnePlus ha decidido no incluir carga inalámbrica en este modelo, aunque sí que lo hace en el OnePlus 8 Pro. Es una pena que no forme parte de este modelo.

El OnePlus 8T cuenta con altavoces estéreo que ofrecen un sonido bastante bueno, aunque algo desbalanceado ya que el altavoz inferior es más potente y suena con más cuerpo que el altavoz del auricular.

Además, el altavoz inferior está en una posición que resulta fácil de tapar con la mano al sujetar el teléfono en horizontal.

La compañía ha prescindido del conector de auriculares de 3.5 mm, lo que significa que estarás obligado a utilizar auriculares USB-C o por Bluetooth.

En el apartado fotográfico, el OnePlus 8T cuenta con una cámara trasera cuádruple formada por una cámara principal de 48MP f/1.8 con OIS, cámara ultra gran angular de 16MP f/2.2, cámara macro de 5MP y cámara de profundidad de 2MP. La gran ausente aquí es la cámara teleobjetivo.

En condiciones de buena luz, las imágenes tomadas por la cámara principal son nítidas y, cuando la luz escasea, las instantáneas ofrecen una buena calidad de imagen pero por detrás de otros buques insignia. Además, he encontrado algunos problemas de fotografías desenfocadas en condiciones bastante sencillas.

La cámara del OnePlus 8T ofrece un modo Pro (solo para la cámara principal) con muchas opciones de control manual y la posibilidad de guardar en RAW, así como un modo Paisaje nocturno que permite aumentar la exposición y reducir el ruido al tomar fotos por la noche con resultados bastante buenos.

OnePlus también ofrece un modo Retrato para desenfocar el fondo de la imagen que funciona de forma muy acertada. El modo Retrato utiliza la cámara gran angular pero, por defecto, hace un recorte 2X para que no tengas que acercarte tanto, evitando así que el rostro se deforme por utilizar una lente angular, pero reduciendo la nitidez.

La cámara ultra gran angular es ideal a la hora de tomar fotografías de paisajes o monumentos, ya que ofrece una perspectiva totalmente diferente. El inconveniente es que en condiciones de poca luz la calidad sufre por la ausencia de estabilización óptica y una apertura más limitada.

OnePlus ha añadido una cámara Macro que permite tomar fotografías a una distancia corta fija (3-4 cm), pero su utilidad es bastante limitada. Otros fabricantes añaden la capacidad macro a su lente ultra gran angular, que en mi opinión tiene más sentido que una cámara dedicada.

Lo mismo ocurre con la cámara de profundidad, que cada vez menos smartphones de gama alta incorporan y no por ello los retratos pierden calidad.

En grabación de vídeo, el OnePlus 8T ofrece modos de grabación 4K y 1080p a 30/60 FPS (pero no en 8K), así como un modo de cámara lenta hasta 720p/480fps o 1080p/240fps.

Ahora bien, solo es posible grabar vídeo en todos los modos con la cámara principal, ya que la cámara ultra gran angular está limitada a 1080p/4K a 30 fps.

La cámara frontal posee un sensor de 16MP con apertura f/2.4 y ofrece una calidad bastante buena, aunque su gran ángulo de visión hace que el rostro aparezca algo deformado si no alejas bastante la mano. Esta cámara ofrece también la funcionalidad de modo Retrato, que ofrece un buen resultado.

En el aspecto de conectividad, el OnePlus 8T llega con WiFi 6, Bluetooth 5.1 y conectividad 5G. Sin embargo, no es compatible con las redes 5G de Movistar, Orange y Yoigo en España, sino solamente con Vodafone.

El OnePlus 8T llega con Android 11 y, por encima, la capa de personalización OyxgenOS 11 de la marca, que ofrece una experiencia de uso muy fluida así como diversas mejoras.

OxygenOS ofrece funcionalidades interesantes por encima de Android, como el encendido de la pantalla con un doble toque, la navegación por gestos, los modos Noche/Lectura, el Espacio Oculto, la protección de apps, el modo Fnatic para juegos, el modo Zen para desconectar del smartphone o la Respuesta rápida en «paisaje» (mala traducción de modo apaisado).

Otra característica única del OnePlus 8T es el interruptor Deslizador de notificaciones, que permite silenciar rápidamente el teléfono para que no suene y/o vibre. Es un añadido muy interesante que me gustaría ver en más smartphones.

El OnePlus 8T está a la venta por 599€ (8GB/128GB) o 699€ (12GB/256GB) a través de Amazon, uno de los canales de venta oficiales, aunque también puedes adquirirlo en la web de OnePlus. Por cierto, si estás pensando en hacerte con el OnePlus 8T, aquí tienes 10€/$10 de descuento en cualquier accesorio.

¿Es buena compra el OnePlus 8T? Si andas detrás de un smartphone de gama alta con un diseño moderno, una excelente pantalla, un rendimiento elevado, una buena batería con carga muy rápida y una experiencia de Android fluida, el OnePlus 8T es una buena opción.

Lo mejor:

Diseño de pantalla completa con marcos estrechos alrededor de la pantalla y un pequeño orificio para la cámara frontal. Acabado atractivo en cristal protegido por Gorilla Glass 5.

Diseño de pantalla completa con marcos estrechos alrededor de la pantalla y un pequeño orificio para la cámara frontal. Acabado atractivo en cristal protegido por Gorilla Glass 5. Pantalla Fluid AMOLED con elevada nitidez, excelente brillo máximo, altísimo contraste, amplio gamut de color, soporte HDR10+ y frecuencia de refresco de 120 Hz.

Pantalla Fluid AMOLED con elevada nitidez, excelente brillo máximo, altísimo contraste, amplio gamut de color, soporte HDR10+ y frecuencia de refresco de 120 Hz. Fluidez en el uso del teléfono gracias un hardware muy potente: Snapdragon 865, 8/12 GB de RAM LPDDR4X y 128/256GB de almacenamiento UFS 3.1.

Fluidez en el uso del teléfono gracias un hardware muy potente: Snapdragon 865, 8/12 GB de RAM LPDDR4X y 128/256GB de almacenamiento UFS 3.1. Software OxygenOS con funcionalidades que mejoran las prestaciones de Android 11.

Software OxygenOS con funcionalidades que mejoran las prestaciones de Android 11. Lector de huella bajo la pantalla que desbloquea el teléfono rápidamente, así como reconocimiento facial 2D.

Lector de huella bajo la pantalla que desbloquea el teléfono rápidamente, así como reconocimiento facial 2D. Interruptor físico que permite silenciar las notificaciones con comodidad.

Interruptor físico que permite silenciar las notificaciones con comodidad. Conectividad 802.11 a/b/g/ac/ax, Bluetooth 5.1, NFC y 5G con soporte Sub-6 (pero no mmWave). Soporte de VoLTE HD para llamadas de alta calidad.

Conectividad 802.11 a/b/g/ac/ax, Bluetooth 5.1, NFC y 5G con soporte Sub-6 (pero no mmWave). Soporte de VoLTE HD para llamadas de alta calidad. Conjunto de cámaras versátiles para tomar fotografías gran angular, ultra gran angular y macro. App de Cámara con bastantes opciones incluyendo un modo Pro.

Conjunto de cámaras versátiles para tomar fotografías gran angular, ultra gran angular y macro. App de Cámara con bastantes opciones incluyendo un modo Pro. Altavoces estéreo potentes que ofrecen una calidad de sonido elevada y soporte de Dolby Atmos.

Altavoces estéreo potentes que ofrecen una calidad de sonido elevada y soporte de Dolby Atmos. Autonomía buena incluso con la pantalla a 120 Hz.

Autonomía buena incluso con la pantalla a 120 Hz. Carga rápida Warp Charge 65 capaz de cargar por completo la batería en poco más de media hora (aunque requiere el cable y cargador de OnePlus). Compatible con USB-PD.

Carga rápida Warp Charge 65 capaz de cargar por completo la batería en poco más de media hora (aunque requiere el cable y cargador de OnePlus). Compatible con USB-PD. Soporte para Dual SIM.

Sin posibilidad de ampliar el almacenamiento mediante tarjeta micro-SD.

Sin posibilidad de ampliar el almacenamiento mediante tarjeta micro-SD. Calidad de cámaras por debajo de sus rivales de gama alta. Problemas puntuales de enfoque.

Calidad de cámaras por debajo de sus rivales de gama alta. Problemas puntuales de enfoque. Ausencia de cámara teleobjetivo

Ausencia de cámara teleobjetivo Compatibilidad 5G limitada en España (Movistar, Orange, Yoigo no; Vodafone sí)

Compatibilidad 5G limitada en España (Movistar, Orange, Yoigo no; Vodafone sí) Sin carga inalámbrica

Sin carga inalámbrica Sin conector de auriculares de 3.5 mm y radio FM

Sin conector de auriculares de 3.5 mm y radio FM Sin resistencia al agua y polvo

