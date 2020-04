¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Huawei P40 Pro.

El veto estadounidense vigente desde mayo del año pasado ha puesto a Huawei en una situación complicada ya que sus nuevos smartphones no pueden incorporar los servicios móviles de Google ni la tienda Play Store. Lejos de amedrentarse, Huawei sigue lanzando al mercado smartphones basados en Android con sus propios servicios móviles.

La compañía presentó recientemente su nueva familia Huawei P40, que está formada por tres smartphones de gama alta: Huawei P40, Huawei P40 Pro y Huawei P40 Pro+. Los tres modelos poseen un diseño y hardware similar pero presentan diferencias significativas en sus capacidades fotográficas y otros aspectos.

El Huawei P40 Pro llega con una pantalla OLED FullHD+ de 6,6″, procesador Kirin 990 5G, 8GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, cámaras traseras gran angular (50MP) + periscópica con zoom óptico 5x (12MP) + ultra gran angular (40MP) + profundidad ToF 3D, cámaras frontales gran angular (32MP) + profundidad ToF 3D, conectividad 5G y batería de 4.200 mAh con carga rápida por cable e inalámbrica.

El Huawei P40 Pro 5G está a la venta en España por un precio oficial de 1.099 €. Tras haberlo utilizado durante varias semanas, a continuación, os presento mi análisis en profundidad.

Diseño y construcción

Huawei siempre ha puesto un especial cariño al diseño de sus smartphones en la serie P y, este año, la compañía ha llevado el concepto de todo pantalla un paso más allá gracias a su nueva pantalla overflow display.

El calificativo overflow se debe a que su gran pantalla de 6,6″ no solamente está curvada a derecha e izquierda, como ya es habitual en muchos smartphones de gama alta, sino también en la zona superior e inferior.

Como resultado, el Huawei P40 Pro posee un frontal donde la pantalla cobra un especial protagonismo, con unos marcos que se ven más estrechos gracias a la curvatura en los cuatro lados.

La curvatura de los laterales es más pronunciada que la de las zonas superior e inferior, por lo que el grosor del chasis de aluminio es inferior en los bordes laterales, lo que contribuye a que parezca más estrecho de lo que realmente es.

El inconveniente de las pantallas curvadas, sobre todo cuando la curvatura es pronunciada, es que la imagen se ve más oscura en la zona curvada y se pueden producir reflejos. Por tanto, aunque estéticamente son más atractivas, no son del gusto de todos los usuarios.

Huawei es consciente de este problema y ha añadido una opción para eliminar los bordes laterales como área de visualización, tanto de forma general como solo para algunas apps.

La gran pantalla del Huawei P40 Pro posee una gran muesca con forma de píldora horizontal perforada en la esquina superior izquierda.

Mientras que otros fabricantes como Samsung han incluido orificios realmente pequeños en sus últimos buques insignia, Huawei ha incorporado dos cámaras frontales bastante separadas. Como resultado, la muesca es bastante grande y, sobre todo, alargada ya que mide 1,7 cm de largo. La ventaja de tener dos cámaras es ofrecer reconocimiento facial 3D seguro y un mejor efecto bokeh en selfies, pero el precio a pagar en términos estéticos es alto.

A la hora de utilizar apps que no se ejecutan a pantalla completa, el orificio de la cámara frontal no interfiere ya que la zona donde está ubicado pertenece a la barra de notificaciones. En los juegos que se ejecutan a pantalla completa de lado a lado (sin barras negras a derecha o izquierda), el orificio ovalado sí que puede interferir con lo que vemos en pantalla.

En el caso del popular título Asphalt 9, esto no es problema porque justo ese espacio está libre de cualquier elemento pero, por ejemplo, en Call of Duty Mobile el orificio queda justo encima de algunos elementos de la interfaz. Algunos juegos como Dead Effect 2 no están preparados para una pantalla tan ancha y muestran barras negras a ambos lados, por lo que la cámara no interfiere para nada.

En juegos a pantalla completa, el orificio de la cámara frontal puede interferir con la interfaz

La ubicación de la cámara en la propia pantalla y los marcos mínimos permiten al Huawei P40 Pro presumir de un elevado ratio de pantalla a cuerpo, en torno a un 92% si nos fijamos en GSM Arena. Esta cifra es una de las más elevadas que podemos encontrar a día de hoy.

El Huawei P40 Pro tiene un grosor de 9 mm, por lo que es más grueso que la mayoría de smartphones de gama alta que podemos encontrar en el mercado. Su peso de 209 gramos también lo convierte en uno de los más pesados pero ni su grosor ni su peso suponen un gran problema.

Dimen. (mm.) Peso (gr.) Pantalla Ratio pantalla a cuerpo (*) Huawei P40 Pro+ 159 × 73 × 9,0 226 6,6″ 92% Huawei P40 Pro 158 × 73 × 9,0 209 6,6″ 92% OPPO Find X2 Pro 165 × 74 × 8,8 207 6,7″ 91% Samsung Galaxy Note10+ 162 × 77 × 7,9 196 6,8″ 91% Samsung Galaxy S20+ 162 × 74 × 7,8 186 6,7″ 91% Samsung Galaxy S20 Ultra 167 × 76 × 8,8 222 6,9″ 90% Samsung Galaxy S20 152 × 69 × 7,9 163 6,2″ 90% Xiaomi Mi 10 163 × 75 × 9,0 208 6,7″ 90% Xiaomi Mi Note 10 158 × 74 × 9.7 208 6.5″ 88% Oppo Reno2 160 × 74 × 9.5 189 6,5″ 88% OnePlus 7T Pro 163 × 76 × 8.8 206 6,7″ 88% Huawei P40 149 × 71 × 8,5 175 6,1″ 86% OnePlus 7T 161 × 74 × 8,1 190 6,6″ 86% Honor 20 Pro 155 × 74 × 8.4 182 6,3″ 84% LG V50 ThinQ 5G 159 × 76 × 8,3 183 6,4″ 83% LG G8x ThinQ 159 × 76 × 8,4 192 6,4″ 83% Sony Xperia 1 167 × 72 × 8.2 178 6,5″ 82% iPhone 11 Pro 144 × 71 × 8.1 188 5.8″ 82% Pixel 4 XL 160 × 75 × 8,2 193 6,3″ 81% Sony Xperia 5 158 × 68 × 8,2 164 6.1″ 81%

(*) Datos de ratio pantalla-a-cuerpo obtenidos de GSMArena

El año pasado, Huawei sorprendió con la eliminación de botones físicos de volumen en el Mate 30 Pro. En su lugar, la compañía implementó controles deslizantes en el borde derecho de la pantalla que, en la práctica, no resultaban muy prácticos. Por suerte, Huawei ha vuelto a los botones tradicionales con la serie P40.

La reducción al mínimo del marco superior ha hecho imposible incluir un LED de notificaciones pero, por suerte, Huawei ofrece la pantalla Always On Display que, de alguna forma, suple esta ausencia.

Otra ausencia más difícil de sobrellevar es el conector de auriculares, aunque no es ninguna sorpresa ya que tampoco estaba presente en el Huawei P30 Pro del año pasado. A día de hoy, lo complicado es encontrar un smartphone de gama alta que todavía mantenga el conector de 3.5 mm (LG, nos acordamos de ti).

Huawei sigue utilizando aluminio para el chasis de sus smartphones, que no tiene la misma resistencia que el acero inoxidable que Apple utiliza en los últimos iPhone, aunque es algo más ligero y no es tan propenso a que aparezcan arañazos sobre su superficie.

Dado que Corning es una compañía estadounidense, el Huawei P40 Pro no utiliza cristal reforzado Gorilla Glass como otros smartphones de gama alta. Desconozco si Huawei ha optado por algún otro tipo de protección de otro fabricante como Dragontail ya que no ha revelado esta información.

Un aspecto curioso del frontal del Huawei P40 Pro es que no cuenta con un auricular para el oído. Huawei hace uso de una tecnología que utiliza la propia pantalla como auricular cuando pegas el oído al cristal. En la práctica, funciona bien como auricular siempre que pegues la oreja a la pantalla pero no sustituye a un altavoz para escuchar música o vídeos.

Frontal y parte de atrás del Huawei P40 Pro

La parte trasera del Huawei P40 Pro está fabricada en cristal curvado a los cuatro lados pero lo que realmente destaca es el gran módulo rectangular de cámara en color negro. Este módulo alberga las cámaras, el flash y la inscripción LEICA junto con algunas características de la cámara.

El módulo de cámara sobresale de la superficie del teléfono y, al estar situado en una esquina, el teléfono baila al pulsar sobre su pantalla mientras está apoyado sobre una mesa.

A continuación, vamos a revisar los elementos que encontramos en los laterales del teléfono.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido, con un detalle de color rojo y un botón alargado para el volumen.

En el lateral izquierdo no encontramos ningún elemento.

La parte superior del teléfono cuenta con el emisor de infrarrojos.

La parte inferior del teléfono posee un conector USB-C en el centro. A uno de los lados encontramos la ranura para albergar una tarjeta nano-SIM y, opcionalmente, otra tarjeta nano-SIM o una tarjeta NM Card de almacenamiento de las que hablaremos más adelante. Al otro lado, posee un altavoz convencional.

Huawei ofrece tres acabados para la parte trasera en cristal brillante: Ice White (blanco con ciertos toques rosas y azules inspirados en el hielo), Deep Blue Sea (tonos de azules inspirados en el océano) y el clásico Black (negro).

Como novedad, Huawei ha añadido dos acabados en cristal mate que tienen la gran ventaja de que las huellas no quedan marcadas: Silver Frost (plata) y Blush Bold (dorado). Como se puede apreciar en las imágenes, el modelo que he tenido oportunidad de probar es el color Silver Frost que produce unos reflejos plateados muy atractivos y no se ensucia con tanta facilidad.

El Huawei P40 Pro cuenta con certificación IP68, por lo que no debes preocuparte si se da algún chapuzón. Como cualquier smartphone, no está indicado para ser sumergido en agua, por lo que no deberías utilizado para fotografía subacuática salvo que utilices la funda que comercializa Huawei a tal efecto.

Pantalla

El Huawei P40 Pro posee una pantalla OLED de 6,6″ con ratio 19.8:9 y resolución algo superior a Full HD+ (2640 x 1.200 píxeles), lo que implica una densidad de píxeles de 441 ppp.

Otros smartphones de gama alta cuentan con pantallas con resoluciones Quad HD+ más elevadas y, por tanto, densidades de píxeles superiores. Ahora bien, la nitidez que ofrece la pantalla del Huawei P40 Pro es más que suficiente, por lo que en mi opinión no echarás de menos una resolución superior.

Además, los smartphones que poseen paneles Quad HD+ con una resolución más elevada muestran por defecto una resolución Full HD+ en lugar de Quad HD+ para reducir el consumo de batería y solo conmutan a Quad HD+ al mostrar ciertos contenidos.

Al tratarse de un panel OLED, la matriz de sub-píxeles es de tipo Pentile. Mientras que los paneles LCD utilizan una disposición de los sub-píxeles en hileras RGB, el Huawei P40 Pro muestra un patrón conocido como RGBG, en el que el sub-píxel verde está dividido en dos.

Matriz Pentile del panel OLED del Huawei P40 Pro

Huawei ha incorporado por primera vez en uno de sus smartphones un panel con una tasa de refresco de 90 Hz. No es el primer fabricante en incorporar un panel de estas características y, como él, la mayoría de fabricantes que optan por un panel con alta tasa de refresco se quedan en 90 Hz. Solo unos pocos como el Xiaomi Mi 10 Pro, Poco X2, OnePlus 8 Pro o Samsung Galaxy S20+ llegan a los 120 Hz, y el recién anunciado Nubia Red Magic 6 supera esta marca con 144 Hz.

Si no has probado nunca un smartphone con una alta tasa de refresco, la diferencia es bastante apreciable y, hasta cierto punto, también adictiva porque una vez que lo has probado cuesta volver a los 60 Hz. El salto de 90 a 120 Hz no es tan perceptible como el de 60 a 90 Hz, por lo que no echo de menos que Huawei se haya quedado en 90 Hz.

La tasa de refresco de 90 Hz se nota especialmente desplazarnos por las pantallas del escritorio, hacer scroll en el navegador o desplazarte por los feeds de redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram. El contenido se mueve con más suavidad. Es una sensación similar a la que obtienes cuando ves un vídeo grabado a 60 fps en lugar de a 30 fps.

A día de hoy, hay pocos contenidos que se aprovechen de una alta tasa de refresco, ya que la mayoría de los juegos y vídeos están limitado a 60 fps. Según hemos escuchado, Forza Street de Microsoft va a ser actualizado para aprovechar hasta 120 Hz

El principal inconveniente de utilizar una alta tasa de refresco es el mayor consumo de batería. Algunos smartphones como el Galaxy S20+ están configurados por defecto a 60 Hz pero Huawei ha activado el modo a 90 Hz por defecto ya que, según ha explicado, ha tomado las medidas necesarias para minimizar el consumo de energía y ofrecer una frecuencia estable de refresco. Más adelante hablaremos sobre este tema en el apartado de Batería.

Además de contar con una alta tasa de refresco, la pantalla del Huawei P40 Pro ofrece una gran amplitud de color, siendo capaz de cubrir el 100% del gamut DCI-P3.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, todos los smartphones de gama alta cubren de sobra el espacio de color estándar de Android: Rec. 709 / sRGB.

Los más avanzados tratan de cumplir con el espacio DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica, y unos pocos apuntan hacia el espacio de color aún más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3.

Por otro lado, la tecnología HDR incrementa el rango dinámico de tonos de color que se muestran en la pantalla. El panel del Huawei P40 Pro es compatible con HDR, por lo que podemos disfrutar de contenidos compatibles de YouTube y otras fuentes.

Para analizar la calidad de la pantalla hemos realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

El Huawei P40 Pro ofrece dos modos de reproducción de color: normal y vívido. Como su propio nombre indica, el modo vívido ofrece colores más vivos pero, a la vez, menos fieles a la realidad, mientras que el modo normal es el que pretende mostrar colores más cercanos a la realidad.

Con el modo normal activo, la fidelidad de color resulta ser espectacular ya que el error medio se sitúa en 0.9 dE (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable) y el error máximo en 2.3 dE. A modo de referencia, estos valores son muy parecidos a los del iPhone 11 Pro.

En este modo de color, la pantalla cubre el 99% del espacio sRGB, como era de esperar, y la temperatura de color resulta ser 6.369ºK, un valor que no está muy algo alejado de la temperatura óptima de 6.500ºK.

La pantalla ofrece un ajuste de temperatura de color y, si elegimos el modo frío, la temperatura de color se aleja del valor óptimo ya que aumenta hasta 6.760 ºK.

Resultados de las pruebas de pantalla en el modo de color normal

Si pasamos al modo vívido, que es el que está activo por defecto, la fidelidad de color empeora hasta un error medio de 3.8 dE y un error máximo de 9 dE. Esto se debe a que los colores se muestran más saturados de lo que son en realidad.

El modo de color vívido cubre más del 100% del espacio sRGB, el 90% del espacio de color más amplio DCI-P3 y el 65% del espacio Rec. 2020.

La temperatura de color resulta ser 7.095 ºK, un valor alto que aporta a la pantalla un tono azulado bastante marcado. Si elegimos el modo cálido, la temperatura de color disminuye a valores de 6.264 ºK, algo más cerca del óptimo.

Resultados de las pruebas de pantalla en el modo de color vívido

El Huawei Mate 30 Pro ofrecía una opción llamada Tono natural para ajustar dinámicamente la temperatura del color de la pantalla según la luz ambiente para lograr una experiencia similar a la de la lectura en papel, de forma similar a como funciona True Tone en los últimos iPhone y iPad Pro. Sin embargo, en el Huawei P40 Pro no he encontrado dónde activar Tono natural, por lo que parece que Huawei la ha eliminado.

Según mis propias mediciones, el brillo máximo del panel del Huawei P40 Pro se encuentra alrededor de 440 nits con el brillo al máximo en modo manual, pero aumenta a 591 nits si establecemos el modo automático y nos encontramos bajo un entorno muy iluminado. Estas pruebas se han realizado, como es habitual, con la pantalla totalmente en blanco.

Si en lugar de mostrar toda la pantalla en blanco, reducimos la superficie iluminada a un rectángulo que ocupe un 25% de la superficie (estando el resto de los píxeles de color negro, es decir, apagados), el brillo del cuadrado iluminado se mantiene constante. Aunque el brillo máximo de una pantalla OLED depende de la cantidad de píxeles encendidos, Huawei parece haber incluido un mecanismo para que el brillo no varíe en función de la cantidad de píxeles iluminados. No es habitual pero tampoco es la primera vez que lo vemos.

En esta gráfica comparativa reflejamos el valor de brillo máximo con la pantalla al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir el brillo de una pantalla.

Este valor máximo de brillo con la pantalla iluminada al 100% es alto, aunque queda por debajo de otros smartphones de Samsung y Apple con pantalla OLED como el Samsung Galaxy S20+ o el iPhone 11 Pro, así como del Huawei Mate 30 Pro.

El color negro es muy profundo, por lo que el colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que el color negro es realmente negro y que el contraste es, teóricamente, infinito.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del Huawei P40 Pro, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo. Ahora bien, dado que la pantalla está curvada a los lados, al observar el teléfono de frente se aprecia un color más oscuro en los laterales.

Huawei ha incorporado la funcionalidad de encender la pantalla con un doble toque para ver si tenemos notificaciones pendientes, así como la funcionalidad Mostrar Siempre en Pantalla, aunque está algo escondida en Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Mostrar siempre en pantalla.

Pantalla Always On Display (o, como le llama Huawei, Mostrar Siempre en Pantalla)

Esta funcionalidad muestra en la pantalla de bloqueo la hora / fecha, nivel de batería e iconos de notificaciones de apps. Sin embargo, no muestra el lugar donde debemos colocar el dedo para activar el reconocimiento por huella dactilar, lo cual dificulta acertar con el dedo en el lugar correcto a la primera.

La pantalla del Huawei Mate 30 Pro ofrecía un sistema de rotación inteligente muy útil ya que, en lugar de rotar automáticamente la pantalla cuando giras 90 grados el teléfono, tiene en cuenta la posición de tus ojos para saber si estás tumbado o recto. De esta forma se evitaba el típico problema de que te echas en el sofá y la pantalla tiende a girarse cuando no debería hacerlo. Sin embargo, en el Huawei P40 Pro esta funcionalidad no parece estar presente.

Huawei ha incorporado un modo lectura que filtra la luz para aliviar el cansancio visual. Puede ser activado manualmente o, si preferimos, podemos programar la hora de inicio y final.

Por último, el Huawei P40 Pro incluye una funcionalidad llamada Reducción del centelleo (también conocida en la industria como DC Dimming), que ajusta el brillo de la pantalla cambiando la alimentación del circuito de la pantalla. Cuando esta funcionalidad está activa, se reduce el parpadeo de la pantalla (que a algunas personas les provoca dolor de cabeza) pero, a cambio, el control de brillo automático y los colores pueden verse alterados.

Hardware

El Huawei P40 Pro posee un procesador Kirin 990 5G, que fue anunciado a finales del año pasado y está fabricado en un proceso de 7 nm. En comparación con la versión 4G, el Kirin 990 5G integra un modem Balong 5G y una frecuencia de reloj algo más alta en dos de los tres clusters de CPU y la GPU.

El Kirin 990 5G cuenta con dos núcleos Cortex-A76 a 2.86 GHz, dos núcleos Cortex-A76 a 2.36 GHz y cuatro núcleos Cortex-A55 a 1.95 GHz.

Si te preguntas por qué Huawei no ha utilizado los últimos núcleos Cortex-A77 que incorpora el Snapdragon 865, se debe a que el proceso de 7 nm de TSMC no permitía alcanzar la frecuencia deseada.

Los núcleos A76 sí que podían alcanzar frecuencias más altas usando el mismo proceso y no hay mucha diferencia en el consumo de energía entre ambos diseños.

El nuevo chip también incorpora una GPU Mali-G76 MP16 de 16 núcleos hasta 700 MHz y soporta memoria LPDDR4-4266 con cache de baja latencia.

Huawei ha adoptado una nueva arquitectura llamada Da Vinci para su NPU. Da Vinci utiliza una configuración big.LITTLE con un núcleo «grande» que soporta operaciones INT8 y FP16, así como núcleos «pequeños» para tareas de IA menos intensivas como la activación por voz o la carga adaptativa.

El Huawei P40 Pro cuenta con 8 GB de RAM, que son más que suficientes para poder tener varias aplicaciones abiertas a la vez. Es cierto que algunos competidores ofrecen 10 o 12 GB de RAM pero, en mi opinión, es más una cuestión de marketing que una mejora real para los usuarios ya que en la práctica no hay mucha diferencia.

Mientras que la memoria RAM que incorpora es de tipo LPDDR4x, en el mercado ya hay smartphones con memoria LPDDR5 que ofrece tiempos de acceso más rápidos y un menor de consumo de energía. Me hubiera gustado ver este tipo de memoria en el Huawei P40 Pro.

El rendimiento del Huawei P40 Pro en los benchmarks es muy elevado

A continuación, vamos a ver los resultados del teléfono en diversos benchmarks, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros teléfonos.

En el benchmark AnTuTu v8, ha dado un resultado de 460.945 puntos, una puntuación excelente a la altura de otros smartphones de gama alta.

En el benchmark Geekbench 5 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 753 / 2.993 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que de nuevo son unos resultados excelentes.

En el apartado de almacenamiento, el teléfono obtiene unos resultados espectaculares en las pruebas de AndroBench de velocidad de lectura y escritura del almacenamiento.

Esto se debe a que Huawei utiliza el sistema de ficheros Extendable Read-Only File System (EROFS) para mejorar en gran medida la velocidad de lectura de los dispositivos de almacenamiento.

En el test de rendimiento general PCMark 2.0, ha obtenido una puntuación de 9.534 puntos, un valor que también es muy alto pero se ve superado por otros smartphones de gama alta.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha visto caer su rendimiento hasta solo un 94% en dicho período. Este es un valor excelente y significa que el desempeño al ejecutar apps muy exigentes (como juegos) no se verá apenas afectado por partidas largas.

Es posible que este buen rendimiento se deba a la tecnología SuperCool que incorpora una película de grafeno 3D para disipar el calor de la forma más eficiente.

Los resultados que ha obtenido el Huawei P40 Pro en los benchmarks son excelentes, a la altura de los mejores smartphones de gama alta del momento, aunque queda por debajo de algunos de ellos con procesadores más modernos.

En el día a día, el Huawei P40 Pro se mueve con total fluidez. No he sufrido parones a la hora de moverme por la interfaz del teléfono o cuando he utilizado apps comunes como Twitter, Facebook, Instagram, Gmail o Google Maps (más tarde hablaremos sobre cómo instalar estas apps en este teléfono).

Los 8 GB de RAM del Huawei P40 Pro son más que suficientes para mantener en memoria un buen número de apps a la vez, y no he sufrido cierres de apps al ponerlas en segunda plano.

El Huawei P40 Pro mueve sin problemas los juegos 3D más exigentes

En cuanto a capacidad gráfica, el Huawei P40 Pro incorpora una GPU Mali-G76 MP16 de 16 núcleos, que según Huawei debería ser un 6% más rápida y un 20% más eficiente que la Adreno 640 del Snapdragon 855 aunque lo va a tener complicado para competir frente a la GPU Adreno 650 del Snapdragon 865.

En la prueba de rendimiento gráfico SlingShot de 3DMark, el teléfono ha obtenido unos resultados buenos pero por debajo de otros smartphones de gama alta modernos.

En la prueba GFXBench con APIs tradicionales, el dispositivo ha obtenido unos resultados que, de nuevo, no destacan frente a otros smartphones recientes de gama alta.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal/OpenGL y Vulkan), el Huawei P40 Pro tampoco destaca especialmente.

En las pruebas de rendimiento gráfico, la GPU ha obtenido unos buenos resultados en los benchmarks pero queda por debajo de otros smartphones de gama alta. Esta siempre ha sido una debilidad de las GPUs Mali frente a las GPUs Adreno de Qualcomm, al menos en los resultados de los benchmarks.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado tres juegos 3D exigentes — Asphalt 9, Dead Effect 2 y Call of Duty Mobile — y, en todos ellos, la experiencia al jugar con el Huawei P40 Pro ha sido muy satisfactoria. Por tanto, la aparente menor potencia de la GPU frente a otros smartphones no supone ningún problema con los juegos actuales.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

Los tres títulos se mueven con una tasa de imágenes por segundo elevada (cerca de 30 o 60 FPS, según el juego) de manera muy consistente, como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Juego (*) FPS medio Estabilidad FPS FPS

Min.-Max. %CPU Asphalt 9 30 100% 27-31 10% Dead Effect 2 60 100% 57-61 8% Call of Duty Mobile 60 100% 56-61 14%

(*) Configuración de calidad de los juegos:

Asphalt 9: Juego configurado con calidad gráfica predeterminada por defecto

Dead Effect 2: Juego configurado con calidad visual media por defecto

Call of Duty Mobile: Juego configurado con calidad gráfica alta y cuadros por segundo altos por defecto

Como todos los teléfonos de gama alta, se calienta al ser sometido a una carga elevada de trabajo, especialmente en juegos 3D. En el Huawei P40 Pro, sin embargo, he medido una temperatura de 34ºC en ciertas zonas de la superficie trasera tras jugar algunas partidas, que es un valor para nada molesto.

Con objeto de optimizar el rendimiento, Huawei incorpora una aplicación llamada Optimizador que analiza el estado del teléfono y ofrece diversas formas de mejorar el funcionamiento del teléfono.

Entre otras, esta aplicación puede proponer cerrar ciertas acciones para reducir el consumo de energía, borrar ficheros grandes o aplicaciones poco usadas para liberar espacio, o desactivar Bluetooth si no hay ningún dispositivo para enlazar.

Esta misma aplicación también permite bloquear llamadas y mensajes de ciertos orígenes, restringir el uso de datos móviles / WiFi por parte de las apps, reducir el consumo de datos limitando las conexiones en segundo plano, controlar las aplicaciones que pueden mostrar notificaciones flotantes, buscar virus, y gestionar el consumo de batería.

App Optimizador de EMUI

El Huawei P40 Pro llega con 256GB de almacenamiento, por lo que no deberías tener problema a la hora de almacenar imágenes y vídeos incluso en calidad 4K. El almacenamiento es de tipo UFS 3.0, por lo que es extremadamente rápido.

Este almacenamiento se puede ampliar mediante un tipo de tarjeta llamado NM Card. Esta tarjeta es un formato propietario de Huawei que tiene el tamaño de una tarjeta nano-SIM, y cuyo precio está bastante por encima de las tarjetas microSD tradicionales..

En el aspecto de conectividad, el Huawei P40 Pro es compatible con WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz y soporta WiFi 6+ con un ancho de banda de 160 MHz, que ofrece una velocidad de hasta 2,4 Gbps. También soporta GPS de frecuencia dual y NFC, pero no incorpora radio FM.

El Huawei P40 Pro es compatible con Bluetooth 5.1 pero no permite enviar audio a dos dispositivos a la vez y, debido al veto estadounidense, no es compatible con los codecs de audio aptX y aptX HD sino únicamente con SBC, AAC, LDAC y LHDC.

Una funcionalidad interesante del P40 Pro es que permite compartir una conexión WiFi con otros smartphones — cualquier smartphone pueden compartir una conexión 3G/4G pero no todos pueden compartir una conexión WiFi.

La única variante del Huawei P40 Pro que se comercializa en España es la que ofrece conectividad 5G, tanto SA como NSA. En otros países encontramos también una variante 4G que es algo más barata.

El Kirin 990 5G integra su módem 5G directamente en el chip, lo que permite una mayor eficiencia energética en comparación con el módem discreto 5G de Qualcomm.

Ahora bien, la falta de soporte para mmWave lo pone en desventaja frente al Snapdragon 865.

Si no sabes de qué hablamos, basta con que sepas que el espectro utilizado para 5G se divide en dos franjas: por debajo de 6 GHz (Sub-6) y por encima de 24 GHz (mmWave).

La principal diferencia entre ambos es la velocidad y la cobertura. La banda Sub-6 proporciona mejor cobertura pero las velocidades máximas son solo un 20 por ciento superiores a 4G LTE, así que no es tan impresionante.

La banda mmWave ofrece una velocidad de descarga altísima (hasta 10 Gbps) pero la cobertura es bastante peor, unos 200 metros, por lo que puede ocurrir que tu teléfono pase más tiempo conectado a 4G que a 5G, sobre todo cuando estás dentro de un edificio. Este tipo de tecnología está pensado para espacios abiertos o zonas con alta densidad de usuarios donde se instalen muchas antenas.

Dicho esto, actualmente hay mucha más cobertura sub-6 a nivel internacional y, en el caso de España, la subasta de espectro mmWave todavía no tiene fecha.

En la prueba de WiFi, el Huawei P40 Pro ha alcanzado los 482 Mbps de bajada y 98 Mbps con una conexión de fibra óptica de 1 Gbps/100 Mbps. En la prueba de conectividad celular, ha alcanzado los 31 Mbps de bajada y 14 Mbps de subida con una conexión de Vodafone en una zona donde no hay cobertura 5G.

El conector USB-C soporta USB 3.1 Gen1 pero el cable que viene incluido en la caja solo soporta USB 2.0. Algunos fabricantes ya incorporan USB 3.2 Gen1, que ofrece una velocidad de transferencia mucho más rápida (20 Gbps vs. 10 Gbps).

Sistemas biométricos

El Huawei P40 Pro cuenta con dos sistemas de autenticación biométrica: lectura de huella dactilar y reconocimiento facial 3D.

Huawei ha incorporado un lector de huella dactilar bajo la propia pantalla que permite desbloquear el teléfono colocando el dedo sobre la zona de la pantalla donde está ubicado el sensor. El sensor está colocado bastante más arriba que los sensores de otros smartphones, lo cual se agradece ya que resulta más cómodo de alcanzar sin tener que estirar el dedo.

Huawei afirma que se trata de una nueva generación de lector que ofrece un área de lectura un 30% superior y una velocidad de desbloqueo un 30% más rápida. En mis pruebas, no he quedado tan sorprendido con la velocidad, similar a otros smartphones, pero sí con el área de reconocimiento ya que el desbloqueo se produce incluso si no apoyas todo el dedo en la zona marcada de lectura.

Si tenemos activada la pantalla Always On Display, basta con poner el dedo encima de la pantalla para desbloquear el teléfono sin tener que tocar ningún botón — siempre y cuando coloquemos el dedo en la zona correcta. Lamentablemente, con la pantalla Always On Display activa, la zona de lectura de la huella no aparece marcada hasta que no tocamos la pantalla con el dedo.

Lector de huella bajo la pantalla del Huawei P40 Pro

Huawei ha incorporado también un sistema de reconocimiento facial 3D avanzado, que incorpora elementos como un proyector de puntos, un medidor de proximidad ToF, un iluminador y una cámara de infrarrojos.

Para activar el reconocimiento facial, basta con levantar el teléfono de la mesa ya que el acelerómetro detecta el movimiento, enciende automáticamente la pantalla y desbloquea el teléfono si detecta tu cara. En caso de que ya tengas el teléfono en la mano con la pantalla Always On Display activa, es posible activar el reconocimiento facial al pulsar sobre el botón de encendido o hacer un doble toque en pantalla.

El reconocimiento facial funciona con bastante rapidez y, en mi experiencia, resulta incluso más cómodo que colocar el dedo en el lector de huella. El reconocimiento apenas falla, por lo que no tendrás problema para que el sistema te reconozca si utilizas gafas, dejas de afeitarte o realizas pequeños cambios sobre su rostro. Huawei también permite configurar una apariencia alternativa para que el reconocimiento funcione si cambias de aspecto.

El desbloqueo facial utiliza un sensor 3D como los últimos iPhone, por lo que en mis pruebas «amateur», no he conseguido engañar al sistema poniendo delante del teléfono una careta foto o un vídeo. Además, el reconocimiento solo funciona si hay contacto visual y ojos abiertos para una mayor seguridad.

Lo único que no me gusta del desbloqueo facial es que, al arrastrar la pantalla hacia arriba estando en la pantalla de bloqueo, en ocasiones no se desbloquea el teléfono sino que se muestran cinco atajos (grabadora, linterna, calculadora, temporizador, escáner de cámara) si comienzas a arrastrar desde muy abajo.

La cámara que se utiliza para el reconocimiento facial también actúa como sensor de gestos de la mano en el aire y permite dos funcionalidades:

Scroll: Desplaza la mano hacia arriba y hacia abajo para hacer scroll sin tocar la pantalla

Captura de pantalla: Cierra el puño frente a la pantalla para realizar una captura sin tocar la pantalla.

Ninguna de las dos funcionalidades son especialmente útiles (hubiera preferido un gesto en el aire para subir/bajar volumen o avanzar/retroceder pista al escuchar música) y no siempre funcionan a la primera, así que es más bien una curiosidad.

Batería

La batería del Huawei P40 Pro posee una capacidad de 4.200 mAh, que no es tan generosa como otros smartphones de gama alta. De hecho, tiene la misma capacidad que el Huawei P30 Pro del año pasado aún cuando ahora la pantalla es algo más grande (y con tasa de refresco de 90 Hz).

En la prueba de batería Work Battery Life 2.0 de PCMark, el teléfono ha dado un excelente resultado de 10 horas y 56 minutos con la tasa de refresco de la pantalla a 90 Hz, que es como llega el smartphone configurado por defecto. Este valor es muy parecido al del Huawei P30 Pro del año pasado con pantalla de 60 Hz.

Si reducimos la tasa de refresco a 60 Hz, el resultado de la prueba aumenta a 12 horas y 3 minutos, que es una marca realmente impresionante. Aunque existe diferencia entre ambos resultados, no es tan acusada como para que queramos prescindir de la alta tasa de refresco.

Esta prueba se ha realizado con la pantalla con el brillo de la pantalla calibrado a 200 nits, tal y como indica PCMark que debe realizarse para que los resultados sean comparables entre smartphones.

En el día a día, la autonomía del Huawei P40 Pro es excelente. No he tenido ninguna dificultad en llegar al final del día a pesar de que hacer un uso bastante intenso del teléfono, si bien es cierto que en este período de confinamiento en el que me ha tocado probar el teléfono, el uso es diferente (por ejemplo, no utilizo apenas el GPS).

Además, Huawei ha incorporado una herramienta para gestionar el ahorro de energía dentro de la aplicación Optimizador. Esta herramienta permite escoger entre un modo de ahorro de energía estándar y otro Ultra.

El modo estándar deshabilita la red 5G, restringe la actividad de las aplicaciones en segundo plano, reduce los efectos visuales, deshabilita los sonidos del sistema y la recepción de correo en segundo plano para ahorrar energía. El modo Ultra cambia la interfaz a uno más simple y solo ofrece acceso a Llamadas, Mensajes y Contactos, aunque podemos añadir algunas apps adicionales.

Una funcionalidad llamada Resolución Inteligente permite reducir automáticamente o manualmente la resolución de la pantalla para ahorrar batería aunque, tratándose de una pantalla de 6.6″, no parece recomendable reducir la resolución por debajo de Full HD+.

Dado que corre Android 10, Huawei ha incluido el modo Oscuro que permite oscurecer los colores de la interfaz. La pantalla es OLED, lo que tiene la ventaja de que los píxeles negros no consumen energía.

La app Optimizador también realiza un análisis del estado del teléfono para incrementar el ahorro de energía sugiriendo diversas acciones.

Por ejemplo, la app indica qué aplicaciones son las que más energía consumen y qué ajustes podemos modificar para reducir el consumo de energía: reducir el tiempo de espera de la pantalla antes de apagarse, establecer el brillo en modo automático, desactivar la rotación automática, etc.

Una funcionalidad que me ha gustado es que permite seleccionar individualmente qué apps pueden iniciarse automáticamente, así como cuáles pueden seguir ejecutándose una vez apagada la pantalla. Además, el teléfono también indica qué aplicaciones consumen mucha energía para que sepamos dónde vamos a obtener los mayores beneficios.

El Huawei P40 Pro cuenta con la tecnología de carga por cable SuperCharge 40W que es una de las más rápidas que podemos encontrar en un smartphone a día de hoy.

En mis pruebas, el proceso de carga completo ha tardado tan solo 1 hora con el cargador incluido. En solo media hora, ha conseguido el 76 por ciento de carga, lo cual es una marca excelente. En solo 18 minutos consigue la mitad de la carga.

El Huawei P40 Pro consigue cargarse al 100% en solo una hora

El Huawei P40 Pro es compatible con carga inalámbrica a 27W, que es significativamente más rápida que la carga que ofrecen otros smartphones aunque tendrás que hacerte con un cargador que soporte esta velocidad. Yo no lo tengo y por tanto no he podido probar la mayor velocidad.

Otra funcionalidad que está presente en el Huawei P40 Pro es la carga inalámbrica inversa, que permite cargar de forma inalámbrica otros dispositivos que cuenten con soporte de carga inalámbrica..

Esto significa que, si el smartphone con carga inalámbrica de un amigo o tus auriculares con funda de carga inalámbrica se quedan sin batería, podrás transferirle carga colocando el dispositivo sobre la espalda.

Software: Sistema operativo

En este análisis, voy a separar el apartado software en dos — sistema operativo y funcionalidades de EMUI 10.1 — ya que merece la pena dedicar un tiempo a hablar sobre las particularidades de Android en este dispositivo.

A pesar de que corre Android 10, debido al veto estadounidense, el Huawei P40 Pro carece de los servicios de Google y llega sin la tienda de apps Play Store.

En su lugar, Huawei ha incluido su propia versión de los Google Mobile Services (GMS) llamada HMS (Huawei Mobile Services) y su propia tienda de aplicaciones App Gallery. Según Huawei, existen más de 45.000 apps que utilizan los HMS y su tienda App Gallery cuenta con más de un millón de apps.

El Huawei P40 Pro viene con la tienda App Gallery preinstalada

En la práctica, sin embargo, el número de apps populares en España que están adaptadas para utilizar los HMS es muy escaso. De igual forma, la App Gallery tiene muchas apps chinas pero no tantas apps internacionales y menos aún locales de ayuntamientos, universidades, gimnasios, colegios, etc.

A modo de ejemplo, ninguna de las siguientes populares apps pueden ser descargadas desde la App Gallery en el momento de escribir este artículo: WhatsApp, Facebook, Instagram, Uber, Cabify, Spotify o Netflix. Tampoco encontramos ninguna app de Google como YouTube, Google Maps, Gmail o Chrome, ni tampoco apenas apps de líneas aéreas, bancos, dispositivos de salud, streaming de vídeo/música, mensajería, etc.

¿Qué apps encontramos en App Gallery? La mayoría de las apps presentes son poco conocidas fuera de China aunque existen algunas excepciones notables como Twitter, Tinder, Snapchat, Mi Movistar Air Europa, AliExpress, Ryanair, TikTok, Amazon, Booking, El Tenedor, Orange TV, Atresplayer, laSexta, La Liga, Telegram, Banc Sabadell o Evo Banco. Todas estas sí que están en la tienda de Huawei.

Algunas apps pueden ser descargadas directamente desde la web del fabricante vía un fichero APK pero, en ese caso, la app no se actualizará automáticamente cuando el desarrollador lance una nueva versión, por lo que no es una gran idea.

Huawei tiene mucho interés en potenciar sus propios servicios HMS y planea incentivar a los desarrolladores para que adapten sus apps. Hasta que esto ocurra, sin embargo, la oferta de apps de App Gallery es insuficiente para un usuario medio.

Por tanto, en mi opinión, resulta fundamental instalar Play Store (u otra tienda de aplicaciones como Aurora Store, que tiene un catálogo bastante amplio) para tener acceso a todas las apps que no están en la App Gallery y que, al menos para mí, son indispensables para mi día a día.

Instalar Play Store (u otra tienda de aplicaciones) o descargar el APK de tu app favorita no es complicado pero no es suficiente. Muchas apps requieren los servicios GMS de Google para funcionar correctamente.

Por ejemplo, apps como Uber o Cabify utilizan el servicio de Mapas de Google, por lo que solo con instalar la app no es suficiente. Lo mismo ocurre con juegos que utilizan Google Play Games para mantener el progreso u organizar partidas multijugador.

Esto significa que, además de Play Store, tendremos que instalar los servicios GMS de Google para poder utilizar muchas aplicaciones. Aquí es donde la cosa se complica ya que instalar GMS no es sencillo para un usuario común. Aunque existen algunos tutoriales en Internet como el de mi amigo Eloy, el proceso es laborioso y no siempre funciona a la primera. Además, un método que funcione hoy no es garantía de que funcionará mañana porque podría ser bloqueado por Google en un futuro.

En este punto quiero hacer una advertencia. Los métodos para instalar Play Store y los GMS requieren descargar e instalar APKs de Internet cuyo origen no es una fuente fiable, ya que este método no está respaldado por Huawei, Google ni ninguna compañía. Por lo tanto, nada impediría que estas apps tuvieran un malware que registrara tu actividad, enviase tus contraseñas, etc. No pretendo sembrar miedo pero la realidad es que estamos instalando apps y servicios de origen desconocido.

En cualquier caso, una vez más, instalar los servicios GMS no es suficiente para disfrutar de cualquier app. Aunque instales Play Store y los servicios móviles de Google, el dispositivo no pasará la prueba de seguridad SafetyNet y aparecerá como dispositivo no certificado según Play Protect.

En consecuencia, ciertas apps que verifiquen el estado del dispositivo no se dejarán instalar. Sorprendentemente, no hay tantas apps que realicen esta validación como hubiéramos pensado, pero sí que encontramos algunas como Google Pay, que indica que el dispositivo no es apto para realizar pagos con el móvil.

Netflix tampoco se puede instalar desde la Play Store y, aunque puedes instalar el APK por fuera, la máxima resolución que vas a poder ver es SD ya que el dispositivo no cuenta con soporte Google Widevine.

Lo que sí que vas a poder instalar y utilizar una vez instalados con éxito los GMS son las apps de Google (YouTube, Gmail, Play Music, Google Drive, etc.) y muchas otras apps de bancos (Santander, ING, Banco Sabadell), servicios de pago (Paypal, Bnext, Revolut), streaming (HBO, Movistar+, Spotify), juegos (Fortnite, PUBG, Asphalt 9) y más.

Por lo tanto, a día de hoy, con el método para instalar los servicios de Google, es posible utilizar el Huawei P40 Pro casi como si fuera un smartphone Android convencional pero hay algunas limitaciones para instalar ciertas apps, realizar pagos móviles o disfrutar de contenido protegido por DRM.

Software: EMUI 10.1

Como comentábamos en el apartado anterior, el Huawei P40 Pro corre Android 10 y, por encima del sistema operativo, Huawei ha incorporado su propia capa de personalización EMUI 10.1.

EMUI es una de las capas de personalización con mayor número de ajustes y opciones ya que añade una gran cantidad de funcionalidades sobre Android stock.

Cuando Huawei presentó EMUI 10, destacó principalmente cuatro características: un nuevo diseño inspirado en una revista contemporánea, el modo oscuro en la interfaz, colores con baja saturación inspirados por el artista Giorgio Morandi y Pantalla Siempre Activa con temas rotando a lo largo del día.

El diseño inspirado en una revista contemporánea es el cambio de la interfaz más visible. La interfaz de EMUI y las apps propias de Huawei ofrecen un diseño similar al de las revistas con más espacios en blanco.

El resultado es un aspecto más limpio en el que se destacan los elementos importantes de la página sin agobiar al usuario con mucha información.

Por ejemplo, si nos fijamos en la pantalla de ajustes rápidos, podemos observar que hay bastante espacio libre alrededor de la fecha y la hora.

Aunque podríamos pensar que es un desperdicio de espacio, la legibilidad mejora. Lo mismo ocurre con las apps de correo electrónico o de contactos.

Otra de las novedades que introdujo EMUI 10 fue la animación de la interfaz, que se mueve de forma más fluida y con transiciones más naturales.

Esto se nota especialmente cuando sales de una app arrastrando hacia arriba para volver a la pantalla de inicio. A medida que arrastras el dedo hacia arriba, el teléfono calcula la trayectoria y la velocidad a la que estás arrastrando el dedo y mueve la app en esa dirección hasta que la app se hace pequeña y se introduce en el lugar donde estaba su icono en el escritorio.

También introdujo una nueva animación al pulsar sobre el icono de una app en el escritorio para abrirla. Si te fijas bien, el icono reduce ligeramente su tamaño y después lo recupera, como si fuera un botón de verdad. Lo mismo ocurre al pulsar sobre una fotografía en la Galería.

Con EMUI 10.1, Huawei ha incluido nuevas animaciones con un modelo de aceleración y desaceleración más realista, basado en el momento y la fricción.

Mover y desplazar elementos por la pantalla debería verse más natural ahora, aunque es complicado darse cuenta salvo que compares con un smartphone con EMUI 10.0 al lado.

La sección de ajustes rápidos refleja los colores con baja saturación de los que hablábamos al principio del apartado: en este caso se trata de un color gris apagado.

En la sección de Contactos, la zona superior con el nombre de la persona aparece sobre un fondo también apagado.

El uso de tonos apagados contrasta con el empeño que han puesto otros fabricantes en hacer que los colores salten a la vista, mostrando en muchas ocasiones colores más saturados que la realidad.

Otro de los cambios estéticos tiene que ver con el modo Oscuro, que es una de las novedades de Android 10.

EMUI 10 permite activar el modo Oscuro y, al hacerlo, no solamente la interfaz a un esquema de color negro sino que las apps pre-instaladas de Huawei también conmutan a este modo.

El modo Oscuro de Huawei es similar al de otros fabricantes. Los fondos pasan a ser negros, lo que además de reducir el cansancio de la vista si estás en un entorno poco iluminado, contribuye a ahorrar batería debido al panel OLED. Los colores poco saturados que comentábamos antes se oscurecen también ligeramente al activar este modo.

EMUI 10 también mejoró la Colaboración Multipantalla, es decir, la interconexión entre el smartphone y los portátiles Matebook de Huawei. Al conectar el P40 Pro con un Matebook, aparece en la pantalla del ordenador un smartphone virtual que puedes manejar con el teclado y el ratón.

Con EMUI 10.1, puedes realizar llamadas de voz convencionales y videollamadas usando el teléfono desde el ordenador. También es posible mapear el sistema de ficheros del smartphones con el ordenador, de forma que podemos abrir una imagen del teléfono desde cualquier aplicación del ordenador como si fuera un fichero almacenado en el disco duro del ordenador.

Huawei también ha mejorado con EMUI 10.1 la funcionalidad Multi-Ventana.

Ahora las ventanas flotantes permiten acciones rápidas como presionar los controles o responder rápidamente a los mensajes, sin abandonar la aplicación que está activa a pantalla completa. También puedes arrastrar imágenes, texto e incluso archivos de una aplicación a otra.

El único inconveniente de las ventanas flotantes es que ocupan la mayor parte de la pantalla y no pueden reducirse de tamaño.

Otra novedad relacionada es la presencia de una barra lateral, a la que se puede acceder arrastrando el dedo desde el borde de la pantalla hasta el centro y manteniendo el dedo durante varios segundos sin levantarlo de la pantalla.

La barra lateral muestra varias apps y, al pulsar sobre una dellas, se muestra en una ventana flotante. Una de estas apps puede ser, por ejemplo, WhatsApp, para poder enviar o recibir mensajes sin abandonar la app activa.

Otras características de EMUI 10.1 que ya estaban presentes en versiones anteriores pero que merece la pena recordar son las siguientes:

Pantalla de bloqueo con fondos de pantalla cambiantes que son descargados y rotados automáticamente por el teléfono.

que son descargados y rotados automáticamente por el teléfono. Accesos rápidos si, estando en la pantalla de bloqueo, deslizamos el dedo desde la parte inferior hacia arriba para mostrar la grabadora, la calculadora, la linterna, el cronómetro y un reconocedor de códigos QR/traductor/buscador de productos para compras y reconocedor de objetos.

si, estando en la pantalla de bloqueo, deslizamos el dedo desde la parte inferior hacia arriba para mostrar la grabadora, la calculadora, la linterna, el cronómetro y un reconocedor de códigos QR/traductor/buscador de productos para compras y reconocedor de objetos. Gestor de temas que permite cambiar el aspecto del teléfono, personalizando incluso el estilo de la pantalla de bloqueo, el fondo de pantalla de bloqueo, el fondo de la pantalla principal y el estilo de los iconos, pero no la fuente utilizada para el tipo la letra.

que permite cambiar el aspecto del teléfono, personalizando incluso el estilo de la pantalla de bloqueo, el fondo de pantalla de bloqueo, el fondo de la pantalla principal y el estilo de los iconos, pero no la fuente utilizada para el tipo la letra. Búsqueda EMUI al arrastrar la pantalla hacia abajo estando en el escritorio para localizar contenido en aplicaciones, contactos, mensajes, etc.

al arrastrar la pantalla hacia abajo estando en el escritorio para localizar contenido en aplicaciones, contactos, mensajes, etc. Pantalla principal con estilo simple , donde solo se muestran unos pocos botones grandes para niños o personas mayores.

, donde solo se muestran unos pocos botones grandes para niños o personas mayores. Navegación mediante gestos: deslizar el dedo hacia dentro desde los extremos para Volver, deslizar el dedo hacia arriba desde el extremo inferior para Inicio y deslizar el dedo hacia arriba desde el extremo inferior y parar a mitad de camino para ver Tareas recientes.

Uno de los aspectos que más me gusta de EMUI es la posibilidad que ofrece de gestionar individualmente los permisos de cada aplicación para distintos propósitos, ya que permite:

Ajustar los permisos de cada aplicación para mostrar notificaciones y la ubicación de estas

Elegir para cada aplicación si queremos que se muestre el símbolo en el extremo superior derecho del icono cuando hay notificaciones o mensajes

Ajustar los permisos de cada aplicación para seguir ejecutándose una vez apagada la pantalla.

Ajustar los permisos de cada aplicación para utilizar la conexión WiFi o de datos móviles en primer plano, en segundo plano y en itinerancia, y conocer el consumo de datos por cada tipo de conexión

De esta forma podemos tener un control absoluto sobre las aplicaciones, y ajustar su uso a nuestras necesidades. Por ejemplo, podemos decidir que Instagram no pueda ejecutarse en segundo plano para ahorrar batería, o que un juego no pueda hacer uso de la conexión de datos móviles en ningún caso.

Para ciertas apps que funcionan en segundo plano, es importante que ajustes los permisos convenientemente o te encontrarás con que no funcionan adecuadamente.Como queja, no hay un sitio donde puedas gestionar todos los aspectos de una app, sino que debes ir saltando entre distintos apartados.

Huawei ofrece una funcionalidad llamada Game Center que aglutina todos los juegos y permite mostrar un panel de herramientas de juego cuando estamos en una partida.

Esta funcionalidad ofrece las siguientes herramientas:

Jugar sin interrupciones para bloquear las notificaciones en pantalla salvo llamadas, alarmas y alertas por nivel bajo de batería.

Captura de pantalla para guardar lo que vemos en pantalla como una imagen.

Aceleración de juegos para un mejor rendimiento

Deshabilitar gestos con los nudillos

Evitar operaciones accidentales para bloquear las teclas de navegación

Conexión de periféricos para jugar con el smartphone

Aplicaciones en ventana para abrir ciertas aplicaciones com WhatsApp y Facebook en una ventana sin salir del juego.

Huawei incorpora control por gestos mediante movimientos del dispositivo y gestos con nudillos:

Movimientos : Dar la vuelta para silenciar, levantar para disminuir el volumen del timbre o acercar al oído para responder/hacer llamadas.

: Dar la vuelta para silenciar, levantar para disminuir el volumen del timbre o acercar al oído para responder/hacer llamadas. Gestos con nudillos : tomar una captura de la pantalla al golpear con un nudillo, capturar la parte central de la pantalla al golpear con un nudillo y dibujar un O sobre la pantalla, capturar la pantalla con desplazamiento al golpear con un nudillo y dibujar una S.

: tomar una captura de la pantalla al golpear con un nudillo, capturar la parte central de la pantalla al golpear con un nudillo y dibujar un O sobre la pantalla, capturar la pantalla con desplazamiento al golpear con un nudillo y dibujar una S. Gestos en el aire con la mano delante: Desplazar hacia abajo/arriba girando la muñeca hacia abajo/arriba y capturar pantalla al cerrar el puño.

Huawei ofrece una interesante funcionalidad llamada Aplicación Gemela que permite iniciar sesión con dos cuentas diferentes en la misma app al mismo tiempo. Esto es útil para tener configuradas varias cuentas en apps como WhatsApp, Facebook o Snapchat.

Otra funcionalidad relacionada es Espacio Privado, que crea un nuevo escritorio donde mantener lejos de miradas ajenas apps, fotografías, vídeos, música y cualquier otro contenido. Huawei permite asociar un PIN y una huella dactilar diferente a este espacio, de forma que, si los utilizamos en la pantalla de bloqueo, accedemos directamente a este escritorio.

En caso de que queramos proteger únicamente fotografías, vídeos, música u otros archivos sin crear un nuevo escritorio, podemos hacerlo con Caja fuerte. Es posible añadir algunos de estos elementos a una caja fuerte protegida por contraseña o huella dactilar, e incluso podemos crear varias cajas fuertes con distinto contenido.

Si solo queremos restringir el acceso a una o varias apps, podemos hacer uso del Bloqueo de aplicaciones, que permite proteger mediante contraseña o huella dactilar el acceso a una aplicación.

Huawei incluye la funcionalidad de Gestor de contraseñas que guarda los nombres de usuario y las contraseñas y los utiliza para completar automáticamente la información cuando se inicia sesión en una aplicación. Estos datos se almacenan solo en el dispositivo.

El Huawei P40 Pro también cuenta con la función Proyección, que permite conectar el teléfono a una pantalla para disfrutar de una experiencia de escritorio con aplicaciones ejecutándose en ventanas.

Para conectarse, ya no es necesario utilizar un cable sino que es posible hacerlo de forma inalámbrica si la pantalla es compatible con el protocolo Miracast. En mis pruebas, con una sola pulsación he conseguido conectarme a mi televisión LG y mostrar una interfaz de escritorio con ventanas como la de un ordenador.

La pantalla del teléfono se convierte en un trackpad aunque, si lo preferimos, podemos utilizar teclado y ratón externos por Bluetooth.

Modo escritorio del Huawei P40 Pro

Huawei también ofrece una funcionalidad llamada Huawei Share que permite imprimir en impresoras cercanas de forma inalámbrica, compartir archivos entre dos dispositivos Huawei sin utilizar datos móviles, así como con ordenadores Windows o macOS conectados a la misma red WiFi.

Todavía es más sencillo compartir archivos como imágenes, vídeos, contactos o URLs entre dos dispositivos con NFC utilizando Huawei Beam. Esta funcionalidad se activa acercando los dos dispositivos por la parte posterior y pulsando la pantalla.

Con EMUI 10.1 han sido anunciadas algunas nuevas funcionalidades que todavía no están activas:

El Panel de Control Multidispositivo se activa al arrastrar hacia arriba desde alguna de las dos esquinas inferiores. Este panel sirve para conectar con otros dispositivos, iniciar la colaboración multipantalla o controlar un dispositivo externo.

se activa al arrastrar hacia arriba desde alguna de las dos esquinas inferiores. Este panel sirve para conectar con otros dispositivos, iniciar la colaboración multipantalla o controlar un dispositivo externo. MeeTime es la app de videoconferencia de alta calidad de Huawei. Permitirá compartir la pantalla con la persona con la que hables. Huawei tiene planes para convertir MeeTime en una plataforma más versátil con soporte e integración de dispositivos de terceros, como cámaras de acción externas.

es la app de videoconferencia de alta calidad de Huawei. Permitirá compartir la pantalla con la persona con la que hables. Huawei tiene planes para convertir MeeTime en una plataforma más versátil con soporte e integración de dispositivos de terceros, como cámaras de acción externas. Un asistente de IA llamado «Celia» (que pronunciado en inglés suena bastante parecido a «Siri»…) que podrás activar mediante la voz con «Hey Celia» o apretando el botón de encendido, seguido de un comando por voz. También puede utilizar la cámara para identificar objetos, escanear calorías o traducir conversaciones. Celia llegará primero a mercados como Reino Unido, Francia, España, México, Chile y Colombia.

Aplicaciones incluidas

Huawei ha incorporado una aplicación llamada Salud que, como su propio nombre indica, permite controlar nuestra actividad física. La aplicación permite marcar objetivos de pasos al día y peso, registrar cuándo vamos a hacer ejercicio, y llevar el control del número de pasos caminados, la distancia recorrida y el número de pisos subidos.

La aplicación puede conectarse con fuentes externas de datos para hacer un mejor seguimiento de nuestra actividad física.

Si quieres migrar tus datos desde otro teléfono, puedes usar la app Phone Clone para transferir datos de cualquier otro smartphone (Android o iPhone) al P40 Pro.

Esta app transfiere a través de una zona WiFi que crea el propio teléfono datos como contactos, registro de llamadas, eventos del calendario, conexiones WiFi, archivos multimedia, datos de aplicaciones, etc. Es una herramienta muy útil para transferir las apps que ya tengas instaladas y que no estén disponibles en la App Gallery de Huawei.

Para hacer uso del emisor de infrarrojos, contamos con la app Controlador Inteligente, que permite añadir electrodomésticos a los que podremos dar órdenes directamente desde el teléfono. La app incluye una amplia base de datos de marcas.

Huawei también añade su app Vídeo, que ofrece contenidos en streaming de películas, series y eventos. Huawei ofrece contenido bajo suscripción (4,99 euros/mes), contenido gratuito y contenido de estrenos en alquiler.

Huawei ha incorporado una app llamada Soporte que permite diagnosticar problemas hardware del teléfono (sensores, WiFi, Bluetooth, altavoz, micrófono, pantalla, cámara, etc.), obtener ayuda a problemas frecuentes y habilitar un modo mantenimiento antes de enviar el dispositivo a reparar para que nadie tenga acceso a datos privados durante el proceso de reparación.

Huawei también ha incorporado aplicaciones de terceros como Microsoft Office, Microsoft Bing, TrainPal o Trip.com. Por último, como ya hemos comentado en el apartado anterior, el Huawei P40 Pro no incluye la tienda Play Store de Google sino la tienda App Gallery de Huawei.

Multimedia

El Huawei P40 Pro cuenta con un único altavoz situado en la parte inferior del teléfono, junto al conector USB Tipo-C. La posición no es la mejor ya que resulta fácil tapar el altavoz con la mano al sostener el teléfono en horizontal.

A diferencia de otros smartphones, Huawei no ha incluido un altavoz en el auricular para el oído ya que, en lugar de una rejilla convencional, la compañía ha optado por una pantalla acústica que emite el sonido mediante vibración

Aunque esta aproximación funciona bien a la hora de mantener una conversación de voz cuando tenemos el oído pegado a la pantalla, produce un sonido con muy poca potencia tan pronto como nos separamos.

En mis pruebas, el sonido se ha escuchado potente y claro, aunque la calidad no puede competir con otros smartphones que cuentan con altavoces estéreo.

Huawei ha prescindido del conector tradicional de auriculares, por lo que tendremos que utilizar unos auriculares USB-C (como los que incluye Huawei en la caja) o Bluetooth, o bien hacer uso de un adaptador de USB-C a 3.5 mm.

Si acostumbras a escuchar música con auriculares, te alegrará saber que Huawei incluye una tecnología de audio 3D a la que denomina Histen.

Esta tecnología permite disfrutar de diversos modos de reproducción a través de auriculares: automático, audio 3D, natural y estándar. El Huawei P40 Pro incorpora también un ecualizador de sonido de diez bandas con varios modos predefinidos.

En la práctica, el sonido se escucha muy bien con auriculares, aunque mi oído poco entrenado no aprecia una mejora sustancial con respecto a otros smartphones de gama alta.

Opciones de sonido del Huawei P40 Pro.

El Huawei P40 Pro incorpora su propio software de reproducción de música con una interfaz que permite visualizar las canciones por título, álbum, artista y carpeta. La aplicación ofrece varias opciones de diseño interfaz, como podemos ver a continuación.

Diseños de la interfaz de la app Música del Huawei P40 Pro

La app permite crear listas de reproducción y marcar canciones como favoritas, así como acceder a los ajustes de sonido desde la app. Sin embargo, el reproductor de música no es capaz de descargar portadas automáticamente desde Internet ni es posible reproducir música que esté almacenada en otros dispositivos de red.

La app también da acceso a Huawei Music, el servicio de música en streaming por Internet que ha lanzado la compañía recientemente. La suscripción cuesta 9,99 €/mes pero consigues 3 meses de prueba gratuita.

La aplicación Galería se utiliza para visualizar y reproducir las fotos y vídeos almacenados en el teléfono. La nueva app incorpora capacidades de IA para crear Recuerdos (álbumes dinámicos según la fecha, la hora y la ubicación de las fotos) y Descubrir (clasificar fotos automáticamente en función del contenido).

La aplicación también permite editar las imágenes mediante diversas herramientas básicas para recortar, ajustar el color, modificar el contraste, etc. Nada nuevo que no hayamos visto antes.

Aplicación Galería del Huawei P40 Pro

Huawei ha incluido una app específica para reproducción de vídeo, y el teléfono es capaz de reproducir sin problemas ficheros compatibles con suavidad gracias a su procesador.

Ahora bien, mientras que algunos modelos anteriores de Huawei incluían soporte Dolby Atmos para reproducir sonido codificado con el codec de audio AC-4 de Dolby, Dolby Atmos no está presente en el Huawei P40 Pro. Esto podría deberse al veto estadounidense ya que Dolby es una empresa con sede en dicho país.

Como hemos comentado anteriormente, algunos servicios de streaming como HBO, Movistar+ o Amazon Prime TV están disponibles para descarga en la Play Store (si la instalas en tu dispositivo) pero otras como Netflix o Disney+ aparecen como no compatibles.

Incluso aunque consigas instalar Netflix a través de un APK (o, por ejemplo, la tienda Aurora Sore), no podrás ver vídeo en HD ya que el Huawei P40 Pro no cuenta con la certificación L1 del sistema DRM Widevine de Google, que es un requerimiento de Netflix.

Huawei ha incluido su propia app Vídeos que ofrece un servicio de suscripción por 4,99 € al mes para ver películas, series y documentales.

Cámara de fotos

⚠️ Aviso: Debido a la extraordinaria situación de confinamiento que vivimos en España desde hace algunas semanas a causa de la pandemia del COVID-19, no hemos podido poner a prueba la cámara en tantas situaciones como hacemos en otros análisis. Esperamos que podáis comprender la situación.

El Huawei P40 Pro llega con una cámara trasera con tres lentes que ofrecen una gran versatilidad ya que cubren un amplio rango de distancias focales.

A continuación, podemos ver los detalles técnicos de las tres cámaras principales, y además hay una cuarta cámara que es un sensor 3D ToF para medir profundidad.

Gran angular Ultra gran angular Teleobjetivo (5X) Distancia focal 23 mm 18 mm 125 mm Apertura f/1.9 f/1.8 f/3.4 Tamaño de sensor 1/1.28″ 1/1.54″ N/D Resolución 50 MP 40 MP 12 MP Enfoque Octa PDAF PDAF PDAF Estabilización

óptica Sí No Sí

El año pasado, Huawei nos sorprendió con el P30 Pro al incorporar un sensor de 40MP con un gran tamaño de 1/1.7″ que incorporaba un innovador filtro RYYB (en lugar del tradicional RGGB). Este filtro es capaz de aprovechar mejor la luz entrante y captar un mayor rango de colores.

Este año, Huawei ha incorporado en la cámara principal (gran angular) un sensor Ultra Vision de 50MP con un enorme tamaño de 1/1.28″ y el mismo filtro RYYB del año pasado. Este sensor utilizará pixel binning para generar imágenes de 12.5 megapíxeles por defecto.

Huawei también ha hecho mejoras en el enfoque automático gracias a la incorporación de Octa Phase Detection (PD) AutoFocus. Esto implica que, para cada píxel de la imagen resultante de 12.5MP, tenemos 8 fotodiodos que realizan detección de fase para un mejor enfoque.

En la práctica, esto significa que la velocidad de enfoque es superior al de otros smartphones ya que se realiza en unos pocos milisegundos. Además, el enfoque es rápido y preciso incluso en condiciones de poca luz, que es una situación en la que los smartphones suelen tener problemas para enfocar. En mis pruebas, el enfoque ha sido rápido aunque no he notado una gran mejora frente a, por ejemplo, el Huawei P30 Pro.

La apertura de la lente dela cámara principal es f/1.9, por lo que no es tan amplia como otros smartphones de gama alta que llegan a f/1.6 (sin ir más lejos, el Huawei Mate 30 Pro) o incluso a f/1.5 (como el LG V50 ThinQ). Desconocemos qué ha llevado a Huawei a introducir una apertura tan limitada que dificultará la captura de fotografías con poca luz.

La óptica no lo es todo para conseguir una buena fotografía y, por ello, Huawei ha mejorado sus algoritmos de detección de escenas mediante IA, captura nocturna con el modo Super Noche, mejora de fotografía mediante la captura de múltiples frames y super resolución.

En condiciones de buena luz, la cámara principal del Huawei P40 Pro es capaz de tomar excelentes capturas con buen colorido, gran nitidez y elevado rango dinámico, como podemos apreciar en las siguientes fotografías tomadas con la cámara principal por el día.

Fotografías tomadas en condiciones de abundante luz con la cámara principal

El Huawei P40 Pro es capaz de disparar a una sensibilidad máxima ISO de 409.600. Aunque disparar a valores tan elevados de ISO produce mucho ruido, el hecho de que sea posible hacerlo es una muestra de sus capacidades fotográficas.

En condiciones de escasa luz, la cámara principal del Huawei P40 Pro ofrece una excelente calidad de imagen, conteniendo bien el ruido y manteniendo un alto nivel de detalle. Los colores de las fotografías se mantienen vivos y fieles a la realidad.

A continuación, se pueden ver varias fotografías tomadas por la cámara principal con poca luz.

Fotografías tomadas en condiciones de escasa luz con la cámara principal

Una de las mejoras propiciadas por la IA es el disparo de larga exposición con el modo Noche, que permite tomar fotografías nocturnas sin trípode más luminosas.

Las capturas en modo Noche presentan un nivel de iluminación superior a las tomadas con el modo normal, por lo que es un modo útil para aquellas ocasiones en las que queremos que la escena se vea más iluminada de lo que realmente está. Sin embargo, también presentan un nivel de ruido en la imagen bastante alto que no encontramos en los modos equivalentes de otros smartphones.

Diferencia entre fotografías tomadas en modo normal y modo noche

Si eres un usuario experto, te alegrará saber que Huawei incluye un modo Profesional que permite ajustar a mano parámetros como la sensibilidad ISO, el punto de enfoque, el balance de blancos, el tiempo de exposición y más. También podemos guardar las imágenes en formato JPEG y RAW para su posterior edición.

Centrándonos en la calidad de la imagen de la cámara principal, he puesto a prueba la calidad de la cámara principal del Huawei P40 Pro enfrentándolo a algunos de los mejores smartphones del momento: iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy S20+, Xiaomi Mi 10, LG V50 5G ThinQ, Oppo Find X2 Pro, OnePlus 7T Pro y Sony Xperia 5.

En primer lugar, he querido probar la calidad de imagen en condiciones de buena iluminación, donde casi todos los smartphones suelen obtener unos buenos resultados. He tomado la misma imagen en el mismo momento y, a continuación, podemos comparar la misma zona de la imagen.

Comparativa de fotografías durante el día

En esta comparativa, el Xiaomi Mi 10 con su cámara de 108 MP es el que ofrece una imagen más nítida y, a continuación, encontramos el Oppo Find X2 Pro, que ha producido una imagen ligeramente más nítida que la de los Huawei P40 Pro y iPhone 11 Pro, aunque la diferencia no es muy acusada.

En cuanto a otros parámetros, todos los smartphones que hemos probado ofrecen una buena reproducción de los colores, siendo el Samsung Galaxy S20+ el que más ha incrementado la saturación y el contraste, y el Sony Xperia 5 el que más anaranjado muestra los tonos.

Si quieres ver las fotografías completas, puedes acceder a ellas en los siguientes enlaces: [ iPhone 11 Pro ] [ Samsung Galaxy S20+ ] [ Huawei P40 Pro ] [ Xiaomi Mi 10 ] [ Oppo Find X2 Pro ] [ OnePlus 7T Pro ] [ Sony Xperia 5 ] [ LG V50 ThinQ 5G ]

Debido al pequeño tamaño de sus sensores, los smartphones no suelen ofrecer una gran calidad de imagen cuando la luz escasea. A continuación, podemos ver la misma escena en condiciones de poca iluminación.

Comparativa de fotografías durante la noche

Si nos fijamos en las letras del cartel que cuelga de la pared, tenemos tres smartphones que destacan sobre el resto: Huawei P40 Pro, iPhone 11 Pro y Oppo Find X2 Pro. En mi opinión, el Huawei P40 Pro queda algo por detrás de los otros dos, ya que las letras se ven mejor en el Oppo Find X2 Pro y también un poco mejor en el iPhone 11 Pro.

El OnePlus 7T Pro ofrece una buena calidad de imagen pero la nitidez está por detrás de los otros tres, como también le ocurre al LG V50 ThinQ. En esta ocasión, el Xiaomi Mi 10 queda por detrás de sus rivales ya que la imagen presenta un ruido cromático (franjas de colores) bastante acusado y pierde mucha nitidez, así como un tono de color irreal.

Si quieres ver las fotografías completas, puedes acceder a ellas en los siguientes enlaces: [ iPhone 11 Pro ] [ Samsung Galaxy S20+ ] [ Huawei P40 Pro ] [ Xiaomi Mi 10 ] [ Oppo Find X2 Pro ] [ OnePlus 7T Pro ] [ Sony Xperia 5 ] [ LG V50 ThinQ 5G ]

Por último, hemos querido comparar también la efectividad del modo Noche que ofrece el Huawei P40 Pro frente a otros rivales que también lo incorporan.

La imagen captada por el Xiaomi Mi 10 ofrece la mayor nitidez, aunque como hemos comentado anteriormente, el colorido de la imagen resulta poco real. La calidad de la imagen del iPhone 11 Pro también es muy buena, y en mi opinión supera a la del OPPO Find X2 Pro que, por curioso que parezca, ofrece una imagen con una calidad inferior a la que consiguió sin el modo Noche.

Como ya he comentado anteriormente, el modo Noche del Huawei P40 Pro ofrece un ruido inusualmente alto, por lo que el resultado es inferior a los anteriores. No obstante, la imagen mantiene más detalle que la del OnePlus 7T Pro o Samsung Galaxy S20+.

Si quieres ver las fotografías completas, puedes acceder a ellas en los siguientes enlaces: [ iPhone 11 Pro ] [ Samsung Galaxy S20+ ] [ Huawei P40 Pro ] [ Xiaomi Mi 10 ] [ Oppo Find X2 Pro ] [ OnePlus 7T Pro ]

La cámara ultra gran angular cuenta con un sensor RGGB estándar con resolución de 40MP y lente con apertura f/1.8, que también es un valor bastante amplio. No posee estabilización óptica pero esto no es tan necesario ya que, al tener un angular tan grande, los pequeños movimientos de la mano no se traducen en desplazamientos tan grandes en pixels.

Esta cámara aporta una gran versatilidad a la hora de capturar fotografías de paisajes o arquitectura, aunque debido al confinamiento al que estamos sometidos no he podido tomar este tipo de fotografías. Personalmente encuentro la cámara ultra gran angular muy útil ya que permite tomar fotografías mucho más espectaculares que la cámara normal.

A continuación podemos ver algunos ejemplos de fotografías capturadas con la cámara gran angular, destacando especialmente el rendimiento en condiciones de poca luz ya que otros fabricantes descuidan esta cámara y producen imágenes con mucho ruido por la noche.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular

La cámara teleobjetivo alcanza un zoom óptico 5x (e híbrido 10x) mediante una lente periscópica similar a la que vimos en el Huawei P30 Pro del año pasado. La novedad es que ahora cuenta con un sensor SuperSensing de 12MP que, por primera vez en una lente zoom, viene acompañado por un filtro RYYB (en lugar de RGGB) que mejora la captura de luz hasta en un 40 por ciento.

Huawei ha mejorado la estabilización óptica (OIS) + electrónica (AIS) para ofrecer una mejora calidad de imagen al capturar vídeo con la lente teleobjetivo (en el P30 Pro era difícil mantener la imagen estable) y, además, ha añadido un sistema de seguimiento de objetos para mantener el enfoque.

Aunque sobre el papel 5x suena mejor que 2x o 3x, hay que tener en cuenta que esto no siempre es así. A diferencia de las cámaras compactas o réflex con zoom variable, las cámaras de los smartphones poseen una distancia focal fija (en este caso, 125 mm, o sea, 5x), por lo que cualquier otra distancia focal inferior a la de la cámara teleobjetivo se consigue ampliando por software la imagen tomada por la cámara principal (23 mm), sin aprovechar para nada la cámara teleobjetivo.

Esto significa que cualquier fotografía que tomes con el Huawei P40 Pro con un zoom menor que 5x (por ejemplo, 3x) es un recorte y ampliación por software de la cámara gran angular. La calidad de imagen, por tanto, es inferior a la que se obtiene con un smartphone cuya cámara zoom fuera, siguiendo con el ejemplo, 3x.

Dado que normalmente no necesitamos ampliar hasta 5x, en mi opinión contar con una cámara con zoom 3x (o incluso 2x) puede ser mejor que 5x, salvo que el uso que le vayas a dar al teléfono es fotografiar objetos lejanos como animales, aviones, detalles de arquitectura, cantantes en conciertos, actuaciones, etc.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de cómo puede acercarse la cámara teleobjetivo para ver los detalles con el zoom óptico (5x) e híbrido (10x).

Cámara principal y cámara teleobjetivo con zoom 5x (óptico) y 10x (híbrido)

Otro aspecto que conviene conocer es que, en condiciones de poca luz, el Huawei Mate P40 Pro, como otros smartphones, prescinden de la cámara zoom y optan por ampliar la imagen de la cámara principal.

Esto se debe a que la cámara teleobjetivo tiene una apertura bastante limitada respecto a la cámara principal, por lo que con poca luz la imagen se ve con demasiado grano. En esas circunstancias, resulta mejor ampliar la imagen tomada con la cámara principal que capturar con la cámara zoom.

La cuarta cámara es un sensor ToF que permite determinar la profundidad gracias a la medición del tiempo que tarda la luz en ser reflejada por los objetivos. La principal utilidad de esta cámara es mejorar la fotografía tipo Retrato gracias a una medición más precisa de la distancia aunque también se utiliza para Realidad Aumentada (AR).

Gracias a este sensor y al procesado de imagen, el Huawei P40 Pro es capaz de crear capas de profundidad y aplicar efectos bokeh diferenciados para cada capa de los modos Apertura y Retrato:

El modo Apertura permite re-ajustar la apertura de la lente entre f/0.95 y f/16 en cualquier momento, incluso tiempo después de haber tomado la fotografía.

permite re-ajustar la apertura de la lente entre f/0.95 y f/16 en cualquier momento, incluso tiempo después de haber tomado la fotografía. El modo Retrato permite escoger la forma del bokeh (círculos, corazones, remolino, discos, etc.), ajustar el color para el tono de la piel de la cara y el nivel de belleza. Sin embargo, en el modo Retrato no podemos ajustar la profundidad de campo a posteriori.

Me gustaría que Huawei unificase ambos modos de disparo en uno único que tuviera todas las funcionalidades ya que no veo mucho sentido a mantener dos modos tan similares en resultados pero tan diferentes en funcionalidades.

A continuación, podemos ver un ejemplo de retrato con el modo de Belleza desactivado (valor 0) o al máximo (valor 10). Con este último valor, la piel pierde cualquier textura y parece de porcelana.

El modo Retrato permite escoger entre zoom 1x, 2x y 3x pero en todos los casos se utiliza la cámara principal (gran angular) ya que la cámara teleobjetivo (5x) ofrece un zoom demasiado alto para que sea práctico tomar un retrato — tendrías que alejarte mucho de la persona para tomar el retrato.

A continuación, podemos ver imágenes de ejemplo tomadas con el modo Retrato con distintos niveles de zoom y, si nos acercamos a cualquiera de ellas, podremos apreciar que el Huawei P40 Pro generalmente hace un buen trabajo a la hora de separar el sujeto del fondo, incluso en los espacios que quedan entre los brazos y el cuerpo, aunque el pelo se resiste en algunas ocasiones.

Fotografías tomadas en modo Retrato

Como comentaba anteriormente, al tomar fotografías con el modo Apertura es posible seleccionar el grado de desenfoque a posteriori, lo que nos permite comparar la foto original con la foto con desenfoque como en estos ejemplos.

» Fotografías originales: Normal y Desenfoque

» Fotografías originales: Normal y Desenfoque

» Fotografías originales: Normal y Desenfoque

El Huawei P40 Pro también utiliza algoritmos basados en Inteligencia Artificial para reconocimiento en tiempo real de miles de escenas, siendo capaz de segmentar diferentes objetos en una sola fotografía. Los colores, el brillo y el contraste se ajustan automáticamente para cada elemento.

En función de la escena detectada, se aplican distintos ajustes de cámara para realzar la imagen. Por ejemplo, si estás haciendo una fotografía a comida, conmuta al modo Comida que satura los colores y eleva el contraste, mientras que si el cielo ocupa una parte importante, el modo Cielo Azul potencia el color azul del cielo.

Si no quieres utilizar el modo de disparo propuesto por la IA, puedes descartarlo fácilmente con solo pulsar sobre una ‘x’.

Aquí tenemos algunos ejemplos de fotografía sin / con el reconocimiento de escenas.

Fotografías tomadas sin / con detección de escenas mediante IA

Otra funcionalidad útil de la IA es Golden Snap. Según explica Huawei, cuando está activa, se capturan fotografías antes y después de que el usuario pulse el obturador, y al ver la foto en la Galería, recibes recomendaciones de hasta 3 fotografías que podrían ser mejores que tu toma.

Para identificar esas fotografías, se ha entrenado al sistema con aquellos momentos que normalmente queremos registrar cuando fotografiamos deportes (se han entrenado 7 deportes) o personas (se han entrenado más de 30 posturas y 90 gestos faciales). En mis pruebas, no he tenido ninguna de estas recomendaciones por lo que no sé si esta funcionalidad ya está activa.

El Huawei P40 Pro también es capaz de eliminar hasta dos «transeúntes» que se cruzan cuando tomamos una fotografía, con objeto de que nos quede una imagen más limpia sin gente indeseada. Por último, otra funcionalidad de IA es la reducción de reflejos al tomar una fotografía a través de cristal.

Una limitación de la cámara del Huawei P40 Pro en comparación con la del Huawei P30 Pro del año pasado es la ausencia de un modo Macro que permita capturar objetos desde una distancia corta. Me temo que la razón de esta ausencia es que la cámara ultra gran angular tiene una lente más estrecha de 18 mm mientras que la del P30 Pro era de 16 mm.

La cámara frontal del Huawei P40 Pro tiene un sensor de 32MP con una lente con apertura f/2.2 con enfoque automático. En cuanto a vídeo, permite grabar incluso a resolución 4K a 60 fps. Aunque no cuenta con un flash frontal, es capaz de iluminar la pantalla en un color blanco muy intenso al tomar un selfie para emular la presencia de un flash.

Como se puede apreciar en estas imágenes, la calidad de los selfies es elevada. Otros smartphones tienen un rango dinámico menor y los cielos de fondo se ven blancos pero el Huawei P40 Pro expone correctamente toda la imagen, como se puede apreciar en algunos de estos ejemplos.

Selfie tomados con la cámara frontal del Huawei P40 Pro

La cámara frontal también ofrece un modo Retrato en selfies que utiliza la segunda cámara frontal de profundidad para aplicar el efecto bokeh y desenfocar el fondo de la imagen. A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con este modo que, de nuevo, funciona bastante bien aunque pelos sueltos son confundidos con el fondo.

Selfies tomados con el modo Retrato de la cámara frontal del Huawei P40 Pro

El modo Retrato ofrece un modo Belleza que suaviza la piel, afina el rostro y modifica el tono de la piel. El efecto puede llegar a ser bastante acusado, como se puede apreciar en este ejemplo.

Huawei presta especial atención a la grabación de vídeo, que se realiza con el sensor de la cámara ultra gran angular. Podemos grabar vídeo a [email protected], pero no a [email protected] como los últimos smartphones Galaxy S20 de Samsung.

Un aspecto interesante es que es posible seleccionar si queremos guardar los vídeos en el formato tradicional H.264 o en el formato más moderno H.265, que reduce el tamaño de los vídeos sin disminuir calidad, pero no es tan compatible.

A continuación, podemos ver algunos vídeos grabados con el Huawei P40 Pro durante el día a varias resoluciones y tasas de frames por segundo, que ofrece una buena calidad de imagen.

Vídeos grabados con buena luz

Huawei ha mejorar las capacidades de grabación de vídeo en condiciones de poca luz gracias a la tecnología Pixel Fusion que agrupa 16 píxeles en 1 para ofrecer superpíxeles de 4.48 μm.

A continuación, podemos ver algunos vídeos grabados por la noche. En este caso, cuando utilizados una alta tasa de fotogramas de 60 fps, la calidad se resiente de forma significativa pero con 30 fps la calidad es excelente.

Vídeos grabados con poca luz

Huawei ha incluido también algunos efectos de vídeo que hacen uso de la IA para, por ejemplo, separar el sujeto del fondo. En el siguiente vídeo podemos ver una grabación de vídeo con el modo Apertura.

El Huawei P40 Pro hace un trabajo bastante bueno a la hora de separar a la persona que estamos grabando del fondo, y desenfocar el fondo de la imagen — todo esto en tiempo real durante la grabación del vídeo, sin ningún procesado posterior — aunque todavía hay margen de mejora.

Vídeo grabado con el modo Apertura del Huawei P40 Pro

Otro de los modos que hace uso de IA es el modo Color con IA que tiñe de blanco y negro toda la escena excepto a la persona que estamos enfocando. Como podemos ver en este vídeo ejemplo, el resultado es bastante bueno la mayor parte del tiempo pero en ocasiones tiene ciertos fallos.

Otra funcionalidad interesante de la grabación de vídeo es Zoom Audio, que permite enfocar el sonido hacia el objeto sobre el que hacemos zoom, eliminando el resto de sonido ambiente. Eso solo funciona cuando nos acercamos con un nivel de zoom 10x.

Llamadas de voz

El Huawei P40 Pro cuenta con varios micrófonos con cancelación de ruido para eliminar el ruido de fondo y mejorar la calidad del sonido durante las llamadas.

En las pruebas que hemos realizado la calidad de la voz es correcta y hemos podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

La aplicación de Llamadas y de Contactos son la misma, con pestañas separadas para el marcador, la lista de contactos y los favoritos.

Precio y competidores

El Huawei P40 Pro 5G está a la venta en España por un precio oficial de 1.099 € en una única variante de 256 GB de almacenamiento. En España no se comercializa la versión 4G, que sí que está presente en ciertos mercados por 100 € menos.

El Huawei Mate 30 Pro (565 €) es una alternativa interesante si quieres un smartphone de Huawei y no te importa prescindir de los servicios de Google. Cuenta con una pantalla OLED de 6,5″ curvada, procesador Kirin 990, 8GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, cámara trasera cuádruple 40MP+40MP+8MP+ToF, cámara frontal de 32MP y batería de 4.500 mAh con carga rápida a 40W.

Si nos fijamos en otras marcas, tenemos varias opciones interesantes que pueden competir frente al Huawei P40 Pro en especificaciones técnicas y todos ellos traen los servicios de Google preinstalados.

En primer lugar, tenemos Samsung Galaxy S20+ (899€ con 4G y 999€ con 5G) que cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED de 6.7″, procesador Exynos 990, 12GB de RAM, 128/256/512 GB de almacenamiento UFS 3.0, cámara trasera de 12MP (gran angular) + 64MP (teleobjetivo 3x) + 12MP (ultra gran angular) + ToF, cámara frontal de 10MP y batería de 4.500 mAh.

Tampoco podemos olvidar a su hermano «mayor» Samsung Galaxy S20 Ultra (1359€ en Samsung) que posee unas especificaciones superiores: pantalla AMOLED de 6.9″, procesador Exynos 990, 12/16 GB de RAM, 128/256/512 GB de almacenamiento UFS 3.0, cámara trasera de 108MP (gran angular) + periscopica con zoom híbrido 10x (48MP) + cámara ultra gran angular (12MP) + profundidad (0.3MP), cámara frontal de 40MP y batería de 5.000 mAh.

En caso de que andes detrás de un smartphone 5G, el LG V50 ThinqQ 5G (1.026€ en Vodafone España) llega con pantalla OLED de 6.4″ QHD+, Snapdragon 855, 6GB de RAM, 128GB de almacenamiento + micro-SD, cámara trasera de 12MP + 16MP (super gran angular) + 12MP (zoom 2x), cámara frontal 8MP + 5MP (gran angular), altavoz estéreo Boombox, conectividad 5G y batería de 4.000 mAh.

Un smartphone que acaba de ser anunciado es el OnePlus 8 Pro (909 € en Amazon) que posee una pantalla Fluid AMOLED de 6.8″ a 120 Hz, procesador Snapdragon 865, 8/12 GB de RAM, 128/256GB de almacenamiento, cámara trasera gran angular (48MP) + teleobjetivo (8MP) + ultra gran angular (48MP) + profundidad (5MP), cámara frontal de 16MP y batería de 4.510 mAh

Otro smartphone recientemente anunciado es el Oppo Find X2 Pro (1.199€ cuando salga a la venta) con una pantalla AMOLED de 6.7″, procesador Snapdragon 865, 12 GB de RAM, 256/512 GB de almacenamiento UFS 3.0, cámara trasera gran angular (48MP) + teleobjetivo 5x (13MP) + ultra gran angular (48MP), cámara frontal de 32MP y batería de 4.260 mAh

No podemos dejar de hablar del iPhone 11 Pro (1.159 EUR), que posee una pantalla OLED de 5.8 que ocupa casi todo el frontal (salvo el recorte de la parte superior), procesador A13 Bionic, conectividad 4G/LTE y una cámara triple de 12MP.

Conclusiones

El Huawei P40 Pro es uno de los smartphones más atractivos que he probado. Su frontal está dominado por una gran pantalla Overflow Display que no solamente se curva a los lados sino que también lo hace en las zonas superior e inferior, dando lugar a un diseño moderno y diferente a otros dispositivos.

Aunque los marcos que rodean la pantalla no han desaparecido por completo, son realmente estrechos y, en global, tenemos un elevado ratio de pantalla a cuerpo, en torno a un 92% según los datos de GSM Arena.

Huawei ha incluido un recorte con forma ovalada en la esquina superior izquierda de la pantalla que alberga una cámara de profundidad 3D y una cámara gran angular convencional. La separación entre ambas cámaras es bastante grande, por lo que la muesca tiene una anchura total de unos 1,7 cm y resulta claramente visible.

Este es sin duda el aspecto que menos me gusta del diseño del smartphone, no solamente porque rompe la uniformidad de la pantalla sino porque puede llegar a tapar información útil en ciertos juegos o vídeos a pantalla completa.

Dado que hay un lector de huella dactilar bajo la pantalla, no me hubiera importado prescindir del reconocimiento facial 3D (más seguro que el convencional) y el efecto bokeh en los selfies a cambio de una muesca más parecida a la de los últimos Samsung Galaxy S20.

Otra de las particularidades de diseño del Huawei P40 Pro es que carece de un auricular para el oído en la parte superior. Huawei ha incorporado una pantalla que, al vibrar, hace llegar el sonido a tu oído cuando tienes pegada la oreja. Aunque esto funciona bien para hablar por teléfono, no sirve como altavoz para ver vídeos o escuchar música dado que el sonido se escucha muy flojo cuando separas la oreja de la pantalla.

La cubierta trasera de cristal también está curvada a los lados, lo que contribuye a que el grosor del terminal — nada menos que 9 mm. — parezca inferior de lo que realmente es. El cristal trasero está disponible en acabado brillante y, como novedad, también mate. He tenido oportunidad de probar el modleo mate Silver Frost y no solamente ofrece un aspecto muy atractivo sino que además las huellas no quedan marcadas.

Lo que más llama la atención en la parte trasera, sin embargo, es el gran módulo rectangular de cámara, que sobresale de la superficie y alberga las lentes y el flash. Al estar situado en una esquina, el teléfono baila al pulsar sobre la pantalla mientras está apoyado sobre la mesa.

Huawei ha incorporado un panel OLED con resolución algo superior Full HD+, que ofrece una abundante densidad de píxeles de 441 ppp. La pantalla Pro es capaz de mostrar una amplia gama de colores, ya que no solo cubre espacio de color sRGB sino también el espacio más amplio DCI P3, utilizado habitualmente en la industria del cine, y además es compatible con contenidos HDR.

En el modo de color normal, la pantalla ofrece una fidelidad de color espectacular. Si optamos por el modo de color vívido, la fidelidad de color empeora ya que, como el propio nombre indica, los colores se muestran sobresaturados (aunque mucha gente prefiere colores intensos aunque sean irreales).

El brillo máximo de la pantalla ronda los 591 nits (medidos con la pantalla totalmente iluminada en blanco), lo que supone un elevado nivel de brillo, aunque ligeramente por debajo de algunos otros smartphones de gama alta con 600 o 700 nits. Dado que el panel es OLED, el color negro es puro y el contraste es muy elevado (teóricamente infinito).

La pantalla ofrece el modo Pantalla Siempre Activa que muestra permanentemente la hora y otros datos de interés como nivel de batería e iconos de notificaciones. Es posible despertar la pantalla con un doble toque sobre la misma o al levantarla, así como hacer que se encienda momentáneamente cuando llegue una notificación.

Lo que no he encontrado es el modo Tono Natural que estaba presente en modelos anteriores y que adapta la temperatura de color a la luz ambiente. Desconozco la razón por la que Huawei no lo ha incluido.

Como novedad, Huawei ha incluido un panel con una alta tasa de refresco de 90 Hz que hace que las animaciones se vean mucho más suaves. Aunque algunos fabricantes ofrecen paneles a 120 Hz (o incluso más), en mi opinión 90 Hz es suficiente.

Bajo la pantalla, encontramos un lector de huella dactilar, que ha mejorado en rapidez y, sobre todo, en superficie de reconocimiento. He comprobado con alegría que ya no es necesario acertar con el edo con tanta precisión en el área de lectura para que el teléfono se desbloquee.

El Huawei P40 Pro cuenta con el procesador Kirin 990 5G fabricado en un proceso de 7 nm. Este procesador ofrece velocidades de reloj de CPU más rápidas que el Kirin 990 4G y una nueva arquitectura Da Vinci de NPU.

El Kirin 990 cuenta con dos núcleos Cortex-A76 a 2.86 GHz, dos núcleos Cortex-A76 a 2.36 GHz y cuatro núcleos Cortex-A55 a 1.95 GHz. El nuevo chip incorpora una GPU Mali-G76 MP16 de 16 núcleos.

El Huawei P40 Pro viene acompañado por 8GB de RAM LPDDR4X, una cantidad más que suficiente para no tener problemas a la hora de hacer multi-tarea. Ahora bien, ya hay smartphones con memoria LPDDR5 más rápida y con un menor consumo de energía.

En los benchmarks de CPU, el Huawei P40 Pro obtiene unas puntuaciones muy altas, a la par de otros smartphones de gama alta pero por debajo de chips más recientes como el Snapdragon 865 o el Exynos 990. En el día a día, el Huawei P40 Pro se mueve con rapidez y no he sufrido parones a la hora de moverme por la interfaz, cargar apps/juegos pesados o hacer multi-tarea.

El rendimiento gráfico 3D es bueno pero queda por debajo de otros smartphones de gama alta en los benchmarks que he ejecutado. He probado tres juegos 3D exigentes como Asphalt 9, Dead Effect 2 y Call of Duty Mobile, y en todos ellos he medido tasas medias de refresco muy elevadas, cercanas a los 30 o 60 FPS, en función de las limitaciones del título. Por tanto, a día de hoy, si eres aficionado a los juegos, no tendrás ningún problema para disfrutar al máximo de títulos 3D exigentes.

El Huawei P40 Pro está disponible con 256 GB de almacenamiento UFS 3.0, por lo que podrás almacenar un buen número de fotografías, vídeos y películas. Huawei ha añadido la posibilidad de ampliar el almacenamiento mediante su formato propietario de tarjeta llamado NM Card, que es más caro que las tarjetas micro-SD.

En el aspecto de conectividad, el Huawei P40 Pro va bien servido con WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax en las bandas de 2.4 y 5 GHz y soporta WiFi 6+. También es compatible con Bluetooth 5.1 (pero no soporta el envío a dos dispositivos a la vez), GPS de frecuencia dual y NFC.

El Huawei P40 Pro ofrece conectividad 5G de tipo SA y NSA. El Kirin 990 5G integra su módem de 5G directamente en el chip, lo que permite una mayor eficiencia energética en comparación con el módem discreto 5G de Qualcomm. Ahora bien, la falta de soporte para mmWave lo pone en cierta desventaja frente al Snapdragon 865.

Huawei ha añadido soporte de eSIM, por lo que podemos hacer uso de la funcionalidad Dual SIM mediante dos tarjetas nano-SIM (a costa de perder la ranura para NM Card) o mediante una tarjeta nano-SIM y una eSIM.

El Huawei P40 Pro cuenta con una gran batería de 4.200 mAh que, en mis pruebas, ha obtenido una autonomía espectacular con la tasa de refresco a 60 Hz y una autonomía muy buena con una tasa de 90 Hz.

Además, cuenta con carga rápida Super Charge 40W que permite recargar la batería del en aproximadamente 1 hora, así como con carga inalámbrica a 27W. Como curiosidad, el Huawei P40 Pro es además capaz de cargar otros smartphones de forma inalámbrica.

El Huawei P40 Pro carece de conector de 3.5 mm. y, por tanto, tampoco ofrece radio FM. El altavoz se encuentra a un lado del conector USB-C, por lo que es fácil taparlo inadvertidamente al jugar o ver un vídeo. No ofrece sonido estéreo.

Centrándonos en el software del teléfono, el Huawei P40 Pro corre EMUI 10.1 sobre Android 10. Ahora bien, como es bien sabido, no incorpora los servicios móviles de Google (GMS) ni la tienda de apps Play Store.

Huawei ha incorporado su propia tienda de aplicaciones App Gallery sus servicios móviles HMS, pero la oferta de apps disponibles en App Gallery es muy limitada. Puedes instalar una tienda de apps de terceros pero, aún con todo, aquellas apps y juegos que dependan de los GMS no funcionarán. Por tanto, estás casi obligado a instalar los servicios GMS y la tienda Play Store para tener acceso a tus apps favoritas.

Aunque existen formas no oficiales de instalar los GMS y Play Store, dista mucho de ser una solución ideal. Por un lado, tenemos que descargar e instalar APKs de origen desconocido, lo cual siempre supone un riesgo, y seguir unas instrucciones que no son sencillas para un usuario de la calle y no siempre funcionan a la primera. Tampoco tenemos ninguna garantía de que este método vaya a seguir funcionando en el futuro.

Por otro lado, algunas apps (no muchas) no funcionan ya que, aún después de instalar los GMS, el P40 Pro aparece como «dispositivo no certificado por Google» y falla el test SafetyNet. Esto quiere decir que algunas apps de streaming (por ejemplo, Netflix) o pago móvil como Google Pay no están disponibles. Incluso aunque puedas instalar por fuera Netflix, no podrás ver contenido en HD al no tener la certificación Google Widevine.

Por tanto, a día de hoy, el Huawei P40 Pro presenta limitaciones en el apartado software que no están presentes en otros dispositivos y que lo hacen poco recomendable para usuarios que no sean techies.

Dejando a un lado la ausencia de servicios de Google, EMUI 10.1 trae una interfaz de aspecto moderno inspirado en una revista donde predominan los colores con baja saturación y los espacios en blanco. Con la última versión Huawei ha incluido nuevas animaciones más realistas.

EMUI añade un gran número de funcionalidades que complementan Android como modos adicionales de ahorro de energía, permisos granulares de apps, aplicación gemela, espacio privado, bloqueo de aplicaciones, caja fuerte de ficheros, proyección en modo escritorio de forma inalámbrica o Game Center. Ahora bien, echo de menos la funcionalidad de rotación inteligente de la pantalla en función de la posición de tus ojos (útil cuando estás tumbado) que estaba presente en otros modelos.

Con EMUI 10.1, Huawei ha mejorado algunas nuevas funcionalidades como el modo multi-ventana o una mayor integración entre el smartphone y sus portátiles MateBook, y ha añadido algunas nuevas como la barra lateral, el panel de control multi-dispositivo, la app de videoconferencia de alta calidad MeeTime o el asistente virtual Celia (estas tres últimas aún no están disponibles).

Por fin, toca hablar de su excelente cámara cuádruple trasera formada por cámaras gran angular (50MP 1/1.28″, f/1.9), ultra gran angular (40MP 1/1.54″, f/1.8), teleobjetivo 5x (12MP, f/3.4) y ToF para medir distancias.

Comenzando por la cámara principal, su rendimiento en condiciones de abundante luz es excelente. Cuando la luz escasea, la cámara principal consigue buenas capturas con un nivel de ruido reducido, superando a casi todos los rivales contra el que lo hemos enfrentado (el OPPO Find X2 Pro y el iPhone 11 Pro parecen tener una ligera ventaja a la hora de preservar el detalle, posiblemente por la mayor apertura de sus lentes).

La cámara ultra gran angular posee un sensor de gran tamaño, lo que ayuda a tomar buenas capturas incluso en condiciones de poca luz. Otros smartphones descuidan esta cámara y la calidad de las imágenes suele ser bastante inferior por la noche, hasta el punto de que no se recomienda su uso.

La tercera cámara es la cámara teleobjetivo, con una lente que ofrece zoom óptico 5x gracias a una lente de tipo periscópica. Esta cámara es ideal si quieres acercarte a los detalles pero, en ocasiones, esta ampliación puede ser excesiva para objetos que no están tan alejados. No olvidemos que cualquier ampliación inferior a 5x se consigue mediante zoom digital de la cámara principal (más info aquí).

La última cámara es la cámara de profundidad ToF que ayuda a conseguir un efecto de desenfoque más natural en los retratos. En las pruebas que he realizado, el desenfoque se ve bastante natural y supera a muchos otros smartphones en zonas complicadas como el pelo o «espacios» entre los brazos y el cuerpo, por ejemplo.

A la hora de grabar vídeo, el Huawei P40 Pro ofrece grabación hasta 4K a 60 fps con estabilización pero no permite grabar en 8K. La calidad de la imagen es buena incluso por la noche (excepto a 60 fps, donde se nota mucho grano) y se nota una gran diferencia con otros smartphones al utilizar la cámara ultra gran angular.

Huawei ha incluido algunos modos que exprimen al máximo las capacidades de IA, como el modo Apertura que aplica el efecto bokeh incluso a la grabación de vídeo. El Huawei P40 Pro también es capaz de capturar imágenes antes y después de pulsar el botón de disparo para sugerirnos después la mejor toma (Golden Snap) o incluso borrar a gente que se haya cruzado por detrás de la persona que fotografiamos, aunque estas funciones no parecen estar disponibles todavía (o yo no he tenido oportunidad de verlas en acción).

En el apartado de ausencias, echo de menos el modo Macro que estaba presente en el Huawei P30 Pro del año pasado.

La cámara frontal cuenta con una resolución de 32 MP y captura selfies con buena calidad siempre que nos encontremos en condiciones de buena luz. Permite tomar muy buenos selfies en modo Retrato gracias al uso de la segunda cámara frontal de profundidad además de, por supuesto, aplicar efectos de belleza.

En conclusión, el Huawei P40 Pro es un smartphone muy recomendable por su diseño, pantalla, potencia, autonomía y cámaras, pero debes ser consciente de sus limitaciones software ya que no es un smartphone para todos los públicos.

Lo mejor:



Pantalla con excelente de color, elevado brillo, alto contraste, amplio gamut de color con soporte HDR, reducción de parpadeo (DC Dimming) y una elevada tasa de refresco a 90 Hz.

Pantalla con excelente de color, elevado brillo, alto contraste, amplio gamut de color con soporte HDR, reducción de parpadeo (DC Dimming) y una elevada tasa de refresco a 90 Hz. Fluidez en el uso del teléfono gracias al chip Kirin 990 5G acompañado por 8 GB de RAM.

Fluidez en el uso del teléfono gracias al chip Kirin 990 5G acompañado por 8 GB de RAM. EMUI 10.1 llega con un diseño moderno y funcionalidades útiles como Pantalla Siempre Activa, aplicación gemela, espacio privado, bloqueo de aplicaciones, caja fuerte, modo escritorio inalámbrico, copia de seguridad, multi-ventana, colaboración multi-pantalla, Game Center o Huawei Share.

EMUI 10.1 llega con un diseño moderno y funcionalidades útiles como Pantalla Siempre Activa, aplicación gemela, espacio privado, bloqueo de aplicaciones, caja fuerte, modo escritorio inalámbrico, copia de seguridad, multi-ventana, colaboración multi-pantalla, Game Center o Huawei Share. Lector de huella integrado en la propia pantalla con una mayor área de reconocimiento. Reconocimiento facial 3D seguro.

Lector de huella integrado en la propia pantalla con una mayor área de reconocimiento. Reconocimiento facial 3D seguro. Cámara cuádruple trasera con cámara angular, cámara ultra gran angular, cámara teleobjetivo 5X y sensor ToF. Excelente rendimiento de todas las cámaras incluso con poca luz y funcionalidades de IA como Golden Snap o la eliminación de transeúntes que se cruzan.

Cámara cuádruple trasera con cámara angular, cámara ultra gran angular, cámara teleobjetivo 5X y sensor ToF. Excelente rendimiento de todas las cámaras incluso con poca luz y funcionalidades de IA como Golden Snap o la eliminación de transeúntes que se cruzan. Cámara frontal con elevada nitidez y un excelente modo Retrato gracias a la cámara de profundidad.

Cámara frontal con elevada nitidez y un excelente modo Retrato gracias a la cámara de profundidad. Grabación de vídeo de alta calidad incluso con la cámara ultra gran angular. Soporte para grabación [email protected] con estabilización y curiosos efectos de IA.

Grabación de vídeo de alta calidad incluso con la cámara ultra gran angular. Soporte para grabación [email protected] con estabilización y curiosos efectos de IA. Elevada autonomía incluso a 90 Hz (y realmente espectacular a 60 Hz).

Elevada autonomía incluso a 90 Hz (y realmente espectacular a 60 Hz). Carga rápida por cable a 40W (100% de la carga en una hora). Carga inalámbrica rápida a 27W y carga inalámbrica inversa.

Carga rápida por cable a 40W (100% de la carga en una hora). Carga inalámbrica rápida a 27W y carga inalámbrica inversa. Conectividad 5G SA/NSA. Dual SIM con 2 tarjetas nanoSIM o tarjeta nanoSIM + eSIM.

Conectividad 5G SA/NSA. Dual SIM con 2 tarjetas nanoSIM o tarjeta nanoSIM + eSIM. Emisor de infrarrojos

Emisor de infrarrojos Resistencia al agua IP68

No incluye servicios móviles de Google (GMS) ni Play Store. La App Gallery carece de apps populares como WhatsApp, Facebook, Instagram, Uber, Cabify, Spotify, etc.

No incluye servicios móviles de Google (GMS) ni Play Store. La App Gallery carece de apps populares como WhatsApp, Facebook, Instagram, Uber, Cabify, Spotify, etc. El proceso para instalar GMS no está respaldado por Huawei y requiere instalar APKs de origen desconocido. Ciertas apps (por ejemplo, Netflix en HD) y servicios (por ejemplo, Google Pay) no funcionan.

El proceso para instalar GMS no está respaldado por Huawei y requiere instalar APKs de origen desconocido. Ciertas apps (por ejemplo, Netflix en HD) y servicios (por ejemplo, Google Pay) no funcionan. Ausencia del modo Macro de fotografía que estaba presente en el P30 Pro del año pasado.

Ausencia del modo Macro de fotografía que estaba presente en el P30 Pro del año pasado. Conexión Bluetooth sin soporte de los codecs de audio aptX y aptX HD (por el veto estadounidense) ni la posibilidad de enviar audio a dos dispositivos a la vez.

Conexión Bluetooth sin soporte de los codecs de audio aptX y aptX HD (por el veto estadounidense) ni la posibilidad de enviar audio a dos dispositivos a la vez. Almacenamiento ampliable mediante tarjetas propietarias NM Card poco extendidas y más caras.

Almacenamiento ampliable mediante tarjetas propietarias NM Card poco extendidas y más caras. Ausencia de conector de auriculares de 3.5 mm y radio FM.

Nota: El teléfono Huawei P40 Pro ha sido proporcionado amablemente por Huawei para la realización de este análisis