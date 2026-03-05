La serie Galaxy S26 no mejora la fatiga visual para los usuarios sensibles al parpadeo

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

La nueva familia Samsung Galaxy S26 llega con importantes mejoras en rendimiento, diseño y funciones avanzadas, pero hay un aspecto que podría generar preocupación entre ciertos usuarios: la gestión del brillo de su pantalla OLED.

Según ha confirmado la propia compañía en una reciente mesa redonda con medios, los nuevos dispositivos no incorporan ninguna opción específica para reducir el parpadeo de la pantalla, algo que puede resultar problemático para quienes son sensibles al PWM.

En concreto, Samsung ha explicado que el comportamiento del panel en materia de regulación del brillo no ha cambiado respecto a generaciones anteriores de sus smartphones flagship. Esto significa que el Galaxy S26 seguirá utilizando la misma técnica de modulación de brillo que ya empleaban modelos previos de la marca.

Sin modo de reducción de parpadeo ni atenuación tipo DC

Uno de los aspectos más llamativos de la confirmación de Samsung es la ausencia de una función de accesibilidad destinada a mitigar el parpadeo del panel. Algunos fabricantes han comenzado a ofrecer alternativas que permiten desactivar la modulación PWM en favor de sistemas similares a DC dimming, una tecnología que ajusta el brillo reduciendo la corriente eléctrica en lugar de encender y apagar los píxeles.

Estas opciones suelen ser especialmente útiles para personas que experimentan fatiga visual, dolores de cabeza o incomodidad cuando utilizan dispositivos con PWM agresivo a niveles bajos de brillo.

Sin embargo, Samsung ha confirmado que la serie Galaxy S26 no incluye ninguna opción de este tipo, por lo que los usuarios no podrán modificar el método de atenuación del panel desde los ajustes del sistema.

El nuevo Privacy Display no cambia el sistema de brillo

Entre las novedades de la gama Galaxy S26 se encuentra una función denominada Privacy Display, diseñada para mejorar la privacidad del usuario limitando la visibilidad de la pantalla desde ángulos laterales.

No obstante, Samsung ha aclarado que esta característica no afecta al funcionamiento interno del panel. Es decir, aunque la pantalla puede dificultar que otras personas vean el contenido desde los lados, el método utilizado para controlar el brillo sigue siendo exactamente el mismo.

Por tanto, la presencia de Privacy Display no altera el comportamiento del parpadeo ni el sistema de modulación PWM que emplea el panel OLED del dispositivo.

Qué es el PWM y por qué puede causar molestias visuales

La mayoría de smartphones con pantalla OLED utilizan PWM (Pulse Width Modulation) para regular el brillo. Este sistema funciona encendiendo y apagando los píxeles de forma extremadamente rápida. Al variar el tiempo que permanecen encendidos, se consigue modificar el brillo percibido.

En niveles de brillo elevados, el efecto suele ser prácticamente imperceptible. Sin embargo, cuando el brillo baja, el parpadeo se vuelve más pronunciado. En algunas personas especialmente sensibles, este fenómeno puede provocar molestias incluso cuando el parpadeo no es visible a simple vista.

Un factor clave es la frecuencia PWM, que determina cuántas veces por segundo se produce ese encendido y apagado. En general, frecuencias más altas suelen traducirse en una experiencia visual más cómoda, ya que el parpadeo es menos perceptible para el ojo humano.

El Galaxy S26 mantiene una frecuencia PWM relativamente baja

A partir de las declaraciones de Samsung, todo apunta a que la serie Galaxy S26 seguirá utilizando una frecuencia de modulación PWM cercana a 480 Hz, un valor similar al que han empleado sus anteriores smartphones de gama alta.

Aunque esta cifra funciona correctamente para la mayoría de usuarios, se queda por detrás de las soluciones que están adoptando algunos competidores en el mercado Android, especialmente en dispositivos enfocados en mejorar el confort visual.

HONOR lidera la carrera con PWM de ultra alta frecuencia

Mientras Samsung mantiene su enfoque tradicional, otros fabricantes están apostando por frecuencias mucho más elevadas. Un ejemplo claro es HONOR, que en los últimos años ha impulsado el uso de PWM de ultra alta frecuencia en varios de sus dispositivos.

Modelos recientes como el HONOR Magic 8 Pro permiten establecer 4.320 Hz, valores muy superiores a los utilizados por muchos smartphones actuales. Este incremento reduce significativamente el impacto del parpadeo y puede resultar especialmente beneficioso para usuarios con sensibilidad al PWM.

La diferencia entre 480 Hz y más de 4.000 Hz puede parecer pequeña sobre el papel, pero en la práctica puede marcar una diferencia importante en comodidad visual, especialmente durante sesiones prolongadas de uso.

Un punto débil para quienes buscan máxima comodidad visual

Para la mayoría de usuarios, el comportamiento del panel del Galaxy S26 probablemente no supondrá ningún problema. Sin embargo, quienes ya han experimentado molestias con pantallas OLED basadas en PWM podrían encontrar que el nuevo flagship de Samsung no ofrece soluciones específicas para este tipo de sensibilidad.

La decisión de la compañía sugiere que, al menos por ahora, Samsung no considera prioritaria la incorporación de modos avanzados de reducción de parpadeo, algo que sí está comenzando a diferenciar a algunos competidores en el mercado.

De cara a compradores que valoran especialmente la comodidad visual, la accesibilidad o el uso prolongado del smartphone, este detalle podría convertirse en un factor relevante a la hora de elegir entre el Galaxy S26 y otras alternativas del mercado.