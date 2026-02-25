Galaxy S26: Samsung apuesta por IA, potencia y privacidad

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Samsung ha anunciado oficialmente la nueva familia Galaxy S26, una generación que marca un nuevo avance en la estrategia de la compañía en torno a la inteligencia artificial móvil.

Los nuevos Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra llegan con la promesa de ofrecer las experiencias Galaxy AI más intuitivas, proactivas y adaptativas desarrolladas hasta ahora por la marca.

Esta tercera generación de smartphones centrados en IA no solo incorpora mejoras de hardware, sino que busca redefinir la forma en la que los usuarios interactúan con su dispositivo. El objetivo es claro: reducir fricciones, simplificar tareas cotidianas y permitir que el teléfono gestione procesos complejos en segundo plano.

Una filosofía centrada en la IA cotidiana

Samsung plantea la serie Galaxy S26 como una evolución natural del concepto de “teléfono inteligente”. En lugar de obligar al usuario a navegar entre menús, ajustes o aplicaciones, Galaxy AI actúa de manera contextual y silenciosa.

Según TM Roh, CEO y presidente de Device eXperience (DX) en Samsung Electronics, la visión de la compañía pasa por convertir la inteligencia artificial en algo fiable, consistente y accesible para cualquier usuario, sin necesidad de conocimientos técnicos. En la práctica, esto se traduce en un sistema que anticipa necesidades, automatiza acciones y minimiza los pasos necesarios para completar tareas.

Rendimiento potente diseñado para el uso diario

La serie Galaxy S26 ha sido construida sobre el hardware más avanzado que Samsung ha integrado hasta la fecha en esta familia. El enfoque combina potencia bruta, eficiencia energética y una gestión térmica optimizada para sostener cargas de trabajo exigentes durante todo el día.

En el caso del Galaxy S26 Ultra, el terminal incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy, un chipset personalizado que impulsa mejoras significativas en CPU, GPU y NPU.

Samsung destaca un incremento de hasta un 19 % en el rendimiento de la CPU, lo que se traduce en una mayor capacidad de respuesta y una gestión más eficiente de la multitarea. La NPU, pieza clave en la ejecución de funciones de IA, mejora su rendimiento en un 39 %, permitiendo que Galaxy AI funcione de manera constante y sin interrupciones. A su vez, la GPU experimenta un aumento del 24 %, reforzando tanto la experiencia visual como el rendimiento en juegos.

Gestión térmica rediseñada para cargas exigentes

Sostener este nivel de rendimiento requiere una disipación térmica eficaz. Samsung ha rediseñado la cámara de vapor del Galaxy S26 Ultra, incorporando un nuevo material de interfaz térmica distribuido a lo largo de los laterales del procesador.

Este planteamiento permite repartir el calor sobre una superficie mayor, mejorando la estabilidad del dispositivo durante sesiones prolongadas de juego, grabación de vídeo o multitarea intensiva. El resultado esperado es un funcionamiento más frío y consistente incluso bajo presión.

Carga ultrarrápida para minimizar tiempos de inactividad

La autonomía continúa siendo un pilar clave. El Galaxy S26 Ultra introduce Super Fast Charging 3.0, capaz de alcanzar hasta un 75 % de carga en apenas 30 minutos. Este avance busca reducir los tiempos muertos y reforzar la idea de un dispositivo preparado para acompañar al usuario durante toda la jornada.

Tecnologías visuales avanzadas: ProScaler y mDNIe

Samsung también ha reforzado el apartado visual mediante tecnologías integradas directamente en el procesador. ProScaler mejora el escalado de imágenes, aumentando la nitidez del texto, suavizando texturas y enriqueciendo la reproducción de fotos y vídeos.

Por su parte, el motor Digital Natural Image (mDNIe) multiplica por cuatro la precisión en el procesamiento de imagen frente a la generación anterior, ofreciendo colores más sutiles y realistas.

Un sistema de cámaras líder impulsado por IA

La serie Galaxy S26 mantiene el fuerte enfoque fotográfico característico de la gama. En el Galaxy S26 Ultra, Samsung apuesta por aperturas más amplias, permitiendo capturar mayor cantidad de luz y mejorar la calidad en escenas con poca iluminación.

La grabación nocturna también evoluciona gracias a Nightography mejorado, que promete vídeos más claros y vibrantes incluso en entornos desafiantes. A esto se suma una versión actualizada del modo Superestable, que ahora incorpora bloqueo horizontal para garantizar encuadres más firmes en situaciones dinámicas.

Además, el Galaxy S26 Ultra se convierte en el primer dispositivo Galaxy compatible con APV, un nuevo códec de vídeo profesional optimizado para flujos de trabajo de alta calidad, especialmente orientado a creadores de contenido.

Edición de fotos y vídeos más natural con Galaxy AI

Samsung continúa ampliando las capacidades creativas mediante inteligencia artificial. El Asistente de fotos mejorado permite realizar ediciones describiendo cambios en lenguaje natural.

Entre las funciones destacadas encontramos la modificación de escenas, la adición de elementos, la restauración de partes faltantes y la posibilidad de ajustar detalles visuales como atuendos. Las ediciones dejan de ser definitivas, permitiendo revisiones paso a paso y ajustes continuos.

Estudio creativo y productividad visual

El nuevo Estudio creativo centraliza herramientas de creación y personalización. A partir de bocetos, imágenes o indicaciones, los usuarios pueden generar stickers, fondos o elementos visuales sin abandonar el flujo de trabajo.

La productividad también se ve reforzada con el Escáner de documentos potenciado por IA, capaz de eliminar distorsiones, pliegues o distracciones. Varias imágenes pueden combinarse automáticamente en un único PDF, simplificando la digitalización de recibos o formularios.

Galaxy AI: experiencias más proactivas y contextuales

Galaxy AI se consolida como el eje central de la experiencia. Funciones como Now Nudge ofrecen sugerencias relevantes en el momento oportuno, mientras que Now Brief evoluciona hacia un enfoque más personalizado.

La búsqueda visual también mejora gracias a la evolución de Circle to Search de Google, ahora con reconocimiento de múltiples objetos dentro de una misma imagen.

Agentes de IA: Bixby, Gemini y Perplexity

Samsung amplía su ecosistema de IA mediante la integración de varios agentes. Bixby evoluciona como agente conversacional en el dispositivo, permitiendo navegar y modificar ajustes mediante lenguaje natural.

Junto a él, la serie Galaxy S26 incorpora agentes como Gemini y Perplexity, facilitando tareas complejas entre aplicaciones. Acciones como reservar un taxi pueden completarse mediante voz, revisión de detalles y confirmación en pantalla.

Privacidad reforzada: la primera Pantalla de privacidad integrada

Uno de los avances más llamativos llega con el Galaxy S26 Ultra. Samsung introduce la primera Pantalla de privacidad integrada en la industria móvil, una solución que actúa a nivel de píxel.

A diferencia de los filtros adhesivos tradicionales, esta tecnología permite mantener la calidad total de visualización cuando está desactivada, limitando la visibilidad lateral únicamente cuando se activa. Los usuarios pueden personalizar su funcionamiento y niveles de protección según el contexto.

Seguridad avanzada en la era de la IA

Samsung refuerza la seguridad mediante múltiples capas. Destacan funciones como Filtro de llamadas potenciado con IA, Alertas de privacidad, Álbum privado y la expansión de la criptografía post-cuántica (PQC).

Todo ello se apoya en Samsung Knox, KEEP, Knox Vault y Knox Matrix, junto con siete años de actualizaciones de seguridad.

Disponibilidad y opciones de color

Galaxy S26 Ultra, S26+ y S26 estarán disponibles en precompra a partir del 25 de febrero. Samsung apuesta por un lenguaje de diseño unificado y colores compartidos como Cobalt Violet, White, Black y Sky Blue, junto con variantes exclusivas en Samsung.com.

Los compradores podrán optar por Samsung Care+, disponible en 17 mercados europeos. El servicio ofrece reparaciones ilimitadas por daños accidentales, garantía ampliada y protección frente a robo o pérdida.

Los precios son los siguientes:

256 GB 512 GB 1 TB Samsung Galaxy S26 Ultra 1.449€ 1.649€ 1.949€ Samsung Galaxy S26+ 1.249€ 1.449€ Samsung Galaxy S26 999€ 1.199€

Hasta el 10 de marzo, se puede comprar el modelo de 1 TB al precio de 512 GB, y el modelo de 512 GB al precio de 256 GB.

Especificaciones técnicas

Galaxy S26 Ultra Especificaciones Pantalla 6,9″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X

Tasa de refresco adaptativa 120 Hz (1~120 Hz)

Vision Booster

* Medida en diagonal: 6,9″ en rectángulo completo y 6,7″ con esquinas redondeadas; el área visible real es menor por esquinas y orificio de cámara. Dimensiones y peso 78,1 x 163,6 x 7,9 mm; 214 g

* El peso puede variar según el país o la región. Cámara trasera 50 MP ultra gran angular (F1.9)

200 MP gran angular (2x Optical Quality Zoom, F1.4)

50 MP teleobjetivo (10x Optical Quality Zoom, 5x Optical Zoom, F2.9)

10 MP teleobjetivo (3x Optical Zoom, F2.4)

* 3x y 5x son zoom óptico; 2x y 10x son “zoom con calidad óptica” (Adaptive Pixel). Cámara frontal 12 MP (F2.2) Procesador (AP) Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy Memoria y almacenamiento 16 GB + 1 TB

12 GB + 512 GB

12 GB + 256 GB

* Opciones pueden variar por operador/país/región. Capacidad disponible sujeta a software precargado. La RAM puede variar según mercado. Batería 5.000 mAh (típica)

* Capacidad nominal (mínima): 4.855 mAh. Autonomía real variable según uso/entorno. Carga Por cable: hasta 75 % en ~30 min con adaptador de 60 W (se vende por separado)

Super Fast Wireless Charging

Wireless PowerShare

* Carga por cable compatible con QC2.0 y AFCPD. Carga inalámbrica compatible con WPC. Sistema operativo Android 16 / One UI 8.5 Red y conectividad 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, Bluetooth® v6.0

* La disponibilidad de 5G/LTE/Wi-Fi 7 puede variar según mercado y requiere condiciones óptimas; Wi-Fi 7 requiere router compatible. Resistencia IP68

* Hasta 1,5 m de agua dulce durante un máximo de 30 min (condiciones de laboratorio). La resistencia puede disminuir con el tiempo.

Especificación Galaxy S26 Galaxy S26+ Pantalla 6,3″ FHD+ Dynamic AMOLED 2X

Tasa de refresco adaptativa 120 Hz (1~120 Hz)

Vision Booster 6,7″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X

Tasa de refresco adaptativa 120 Hz (1~120 Hz)

Vision Booster Dimensiones y peso 71,7 x 149,6 x 7,2 mm; 167 g (Sub6)

* El peso puede variar según el país o la región. 75,8 x 158,4 x 7,3 mm; 190 g (Sub6)

* El peso puede variar según el país o la región. Procesador (AP) Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy / Exynos 2600

* El tipo de AP puede variar según el dispositivo y el mercado. Cámaras traseras 12 MP ultra gran angular (F2.2)

50 MP gran angular (2x Optical Quality Zoom, F1.8)

10 MP teleobjetivo (3x Optical Zoom, F2.4)

* 3x es zoom óptico; 2x es “zoom con calidad óptica” (Adaptive Pixel). Cámara frontal 12 MP (F2.2) Memoria y almacenamiento 12 GB + 512 GB

12 GB + 256 GB

* Disponibilidad puede variar por operador/país/región. Capacidad disponible sujeta a software precargado. 12 GB + 512 GB

12 GB + 256 GB

* Disponibilidad puede variar por operador/país/región. Capacidad disponible sujeta a software precargado. Batería 4.300 mAh (típica)

* Capacidad nominal (mínima): 4.175 mAh. 4.900 mAh (típica)

* Capacidad nominal (mínima): 4.755 mAh. Carga Por cable: hasta 55 % en ~30 min con adaptador de 25 W y cable USB-C de 3 A

Carga inalámbrica rápida 2.0

PowerShare inalámbrico

* Compatible con QC2.0 y AFCPD. Por cable: hasta 69 % en ~30 min con adaptador de 45 W

Carga inalámbrica ultrarrápida

PowerShare inalámbrico

* Compatible con QC2.0 y AFCPD. Sistema operativo Android 16 / One UI 8.5 Android 16 / One UI 8.5 Red y conectividad 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, Bluetooth® v5.4

* Disponibilidad puede variar según mercado; Wi-Fi 7 requiere router compatible. 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, Bluetooth® v6.0

* Disponibilidad puede variar según mercado; Wi-Fi 7 requiere router compatible. Resistencia al agua IP68

* Hasta 1,5 m de agua dulce durante un máximo de 30 min (condiciones de laboratorio). La resistencia puede disminuir con el tiempo.