Anker rebaja sus mejores power banks y cargadores: estas son las ofertas clave

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Con la llegada de la primavera, Anker ha activado una agresiva campaña de descuentos en Amazon centrada en uno de sus segmentos estrella: la tecnología de carga.

Power banks de alta capacidad, cargadores multipuerto y soluciones MagSafe compatibles protagonizan una promoción que se extiende durante las primeras semanas de marzo y que resulta especialmente interesante para quienes viajan, trabajan en movilidad o simplemente quieren olvidarse de los enchufes.

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Anker apuesta por la carga portátil en primavera

La campaña gira en torno a una idea muy clara: la primavera es sinónimo de movimiento. Viajes, escapadas, jornadas fuera de casa y más uso intensivo del smartphone, tablet o portátil. En ese contexto, Anker refuerza su posicionamiento como uno de los referentes mundiales en soluciones de carga.

No es casualidad que el foco esté puesto en baterías externas de gran capacidad y cargadores de alta potencia. El mensaje es evidente: autonomía y carga rápida como pilares de la experiencia digital moderna.

Anker Zolo Power Bank 25.000 mAh 165W: autonomía para varios días

Uno de los productos más llamativos de la promoción es la Anker Zolo Power Bank de 25.000 mAh y 165W. Se trata de una batería externa pensada para usuarios exigentes, capaz de cargar un teléfono varias veces e incluso alimentar un portátil.

Su propuesta técnica resulta especialmente interesante. Integra hasta tres puertos (USB y USB-C), permitiendo la carga simultánea de varios dispositivos. En uso individual, un único puerto puede alcanzar una potencia de salida de hasta 100W, cifra más que suficiente para portátiles, tablets o smartphones de gama alta.

A nivel práctico, el diseño también juega un papel relevante. Es compacta, relativamente ligera para su capacidad y cuenta con pantalla inteligente que muestra información en tiempo real sobre el nivel de batería y el estado de carga. Además, incorpora cable integrado, un detalle que reduce la necesidad de transportar accesorios adicionales.

Durante la promoción, este modelo pasa de 99,99€ a 74,09€, lo que supone un descuento del 26%.

Anker Cargador 140W 4 puertos: una regleta en formato bolsillo

Otro de los protagonistas es el cargador Anker de 140W con cuatro puertos. Este tipo de dispositivos se ha convertido en esencial para profesionales, estudiantes y viajeros frecuentes.

La potencia total de 140W permite alimentar varios equipos al mismo tiempo sin penalizar excesivamente la velocidad de carga. Su configuración multipuerto lo convierte en un sustituto real de varios cargadores tradicionales.

Uno de los elementos diferenciales es la inclusión de una pantalla integrada que ofrece información detallada sobre parámetros como temperatura, estado de carga y distribución de potencia entre puertos. Este enfoque más “informativo” responde a un perfil de usuario cada vez más técnico, interesado en entender cómo se comportan sus dispositivos.

El diseño compacto con enchufe plegable refuerza su carácter portátil. Durante la promoción, su precio cae de 89,99€ a 59,99€, lo que representa una rebaja del 33%.

Soluciones Prime y Nano: más potencia, menos tamaño

Más allá de los modelos Zolo y el cargador de 140W, la campaña incluye dispositivos de las gamas Prime y Nano, donde Anker suele concentrar sus innovaciones en densidad energética, eficiencia y miniaturización.

Especialmente destacables son los cargadores USB-C de 100W y 70W, así como la Nano Power Bank MagSafe compatible de 5.000 mAh. Este tipo de baterías magnéticas encajan perfectamente con usuarios de iPhone que priorizan comodidad y portabilidad frente a capacidad extrema.

Tabla completa de descuentos de Anker en Amazon