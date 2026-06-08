Apple Home permitirá buscar vídeos de cámaras con IA este otoño

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Apple ha anunciado durante la WWDC 2026 nuevas funciones de inteligencia artificial para los usuarios de Apple Home.

A partir de las grandes actualizaciones de software de este otoño, incluyendo iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27, la app Casa será capaz de resumir notificaciones y permitirá buscar grabaciones de cámaras mediante lenguaje natural.

La novedad está especialmente orientada a quienes tienen cámaras compatibles con HomeKit Secure Video, ya que Apple quiere hacer más fácil revisar lo que ha ocurrido en casa sin tener que navegar manualmente por decenas de clips. Además, algunas de estas funciones requerirán una suscripción a iCloud+, aunque la compañía todavía no ha detallado exactamente qué planes serán compatibles.

Notificaciones agrupadas y resumidas con IA

Quienes utilizan cámaras, sensores, cerraduras o automatizaciones dentro de Apple Home conocen bien el problema: en días con mucha actividad, la app Casa puede generar una gran cantidad de notificaciones. Cada detección de movimiento, llegada de una persona o cambio de estado puede acabar apareciendo como un aviso independiente.

Con las actualizaciones de este otoño, Apple quiere reducir ese ruido agrupando las notificaciones en resúmenes generados por IA. El funcionamiento será similar al que ya ofrecen los dispositivos compatibles con Apple Intelligence al resumir mensajes, correos o conversaciones de grupo.

Durante la keynote, Apple mostró un ejemplo en el que la notificación indicaba que una persona había llegado y que la puerta del garaje estaba cerrada. En lugar de recibir varios avisos separados, el usuario obtiene una explicación más clara y contextual de lo que ha ocurrido.

La app Casa entenderá mejor lo que captan tus cámaras

La gran novedad está en la combinación de cámaras HomeKit Secure Video e inteligencia artificial. Apple permitirá que la app Casa analice las grabaciones y ofrezca información más útil sobre los eventos detectados.

Por ejemplo, en lugar de limitarse a mostrar que ha habido movimiento en el porche, el sistema podrá indicar que una persona ha llegado, que se ha entregado un paquete o que ha ocurrido algo relevante en una zona concreta de la vivienda.

Este tipo de funciones ya existen en algunas cámaras de seguridad de otros fabricantes, pero su llegada al ecosistema Apple es importante porque HomeKit Secure Video llevaba tiempo sin grandes cambios en su forma de presentar los clips grabados.

Búsqueda de vídeos con lenguaje natural

Otra mejora destacada será la posibilidad de buscar grabaciones de cámaras usando lenguaje natural. En lugar de revisar manualmente la línea temporal, el usuario podrá escribir consultas como “UPS ayer” para localizar un vídeo concreto.

Apple mostró durante la presentación un ejemplo en el que la búsqueda devolvía un resultado con una miniatura de un repartidor entregando un paquete, acompañado del texto “A package was delivered by UPS”. En la práctica, esto permitirá encontrar eventos concretos de forma mucho más rápida.

La función puede resultar especialmente útil para buscar entregas, visitas, personas concretas, vehículos o momentos determinados del día. Si funciona bien, será una mejora muy relevante para quienes tienen varias cámaras en casa y acumulan muchos clips diarios.

Grabaciones de HomeKit Secure Video en 4K

Apple también ha anunciado una mejora importante en la calidad de las grabaciones de HomeKit Secure Video. La resolución máxima pasará de 1080p a 4K para los usuarios incluidos en la compatibilidad de la nueva función.

Hasta ahora, HomeKit Secure Video estaba limitado a Full HD, una restricción que empezaba a quedarse corta frente a muchas cámaras actuales que ya ofrecen sensores 2K o 4K. Con este cambio, las grabaciones deberían mostrar más detalle, algo especialmente útil para identificar personas, matrículas, paquetes o pequeños objetos en la escena.

Eso sí, Apple ha indicado que la mejora estará disponible para “la mayoría de planes de iCloud+”, sin concretar todavía qué niveles exactos estarán incluidos. Actualmente, las suscripciones de iCloud+ desde 50 GB ofrecen historial de vídeo de eventos durante 10 días, con límites de cámaras que varían según el plan contratado.

Una interfaz rediseñada para revisar eventos

Junto a las nuevas funciones de IA, Apple también rediseñará la interfaz donde se consultan los vídeos de seguridad. La nueva vista tendrá un aspecto más parecido al de la app Fotos, con una sección de destacados en la parte superior y una lista de clips debajo.

Apple llama “Noteworthy” a esos eventos destacados, que deberían mostrar momentos relevantes detectados por el sistema. En las capturas mostradas durante la keynote aparecían ejemplos como una entrega de flores o una banda de mariachis.

Este cambio puede parecer visual, pero responde a una necesidad real. La vista de clips de HomeKit Secure Video llevaba años siendo bastante básica, con una organización poco flexible para quienes consultan muchas grabaciones. Una interfaz más inteligente y visual puede hacer que revisar eventos sea mucho menos tedioso.

Funciones útiles, pero con dudas sobre el precio

La llegada de búsqueda por IA, resúmenes inteligentes y vídeo en 4K suena muy bien sobre el papel, pero hay una cuestión importante: el precio. Apple todavía no ha dicho si mantendrá las tarifas actuales de iCloud+ o si estas nuevas capacidades acabarán justificando cambios en los planes.

El precedente de otros fabricantes invita a la cautela. Google, por ejemplo, introdujo funciones similares de IA en Google Home, incluyendo notificaciones resumidas y búsqueda de vídeos, pero también acompañó algunas novedades de cambios en sus planes de cámara. Además, este tipo de resúmenes no siempre son perfectos, por lo que pagar más por información generada por IA puede resultar polémico si la precisión no está a la altura.

En el caso de Apple, muchos usuarios esperarán que estas funciones se integren dentro de las suscripciones existentes de iCloud+ sin una subida de precio. Al fin y al cabo, HomeKit Secure Video ya forma parte del valor añadido de iCloud+ para quienes han apostado por el ecosistema de la compañía.

No está claro qué pasará con cámaras solo compatibles con HomeKit

Otra duda importante es si estas funciones llegarán únicamente a cámaras con HomeKit Secure Video o también a cámaras que son compatibles con HomeKit pero no guardan grabaciones en los servidores de Apple.

La diferencia es relevante. Las cámaras compatibles con HomeKit Secure Video pueden almacenar eventos en iCloud y aprovechar funciones avanzadas de análisis y grabación. En cambio, las cámaras que solo son compatibles con HomeKit normalmente permiten ver la transmisión en directo desde la app Casa, pero no guardan el historial de vídeo en Apple.

Dado que la búsqueda con IA necesita analizar grabaciones almacenadas, parece lógico pensar que estará limitada a HomeKit Secure Video, aunque Apple todavía no ha aclarado todos los detalles.

Apple Home se pone al día frente a la competencia

Con estas novedades, Apple Home se acerca a lo que ya ofrecen algunas plataformas rivales en el ámbito de la seguridad doméstica. La búsqueda inteligente de vídeos, los resúmenes de eventos y la detección contextual llevan tiempo apareciendo en cámaras de Google, Amazon, Ring, Eufy y otros fabricantes.

La diferencia está en que Apple intentará llevar estas funciones a su ecosistema con el enfoque habitual de privacidad y una integración profunda con iPhone, iPad, Mac y Apple TV. Para los usuarios que ya pagan iCloud+ y tienen cámaras HomeKit Secure Video, puede ser una actualización muy atractiva.

El reto será doble: que la IA sea precisa y que Apple no convierta estas mejoras en una excusa para encarecer el servicio. Si logra mantener los precios y ofrecer resultados fiables, la app Casa podría convertirse en una herramienta mucho más útil para revisar lo que ocurre en el hogar.

Disponibilidad

Las nuevas funciones de Apple Home llegarán este otoño junto con iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 y el resto de actualizaciones del ecosistema Apple. Todavía quedan detalles por conocer, especialmente sobre los planes de iCloud+ compatibles, las cámaras admitidas y el alcance exacto de la búsqueda con lenguaje natural.

En cualquier caso, se trata de una de las mejoras más interesantes para el hogar inteligente dentro del ecosistema Apple. La app Casa no solo mostrará lo que ocurre, sino que empezará a entenderlo, resumirlo y permitir buscarlo de una forma mucho más natural.