Apple pone contra las cuerdas a las apps de «vibe coding» en la App Store

Apple vuelve a situar la App Store en el centro del debate tras salir a la luz que ha bloqueado o retrasado actualizaciones de varias aplicaciones de “vibe coding” impulsadas por IA, entre ellas Replit y Vibecode.

El motivo está en que algunas funciones de estas apps entrarían en conflicto con las normas de la tienda, especialmente las que impiden descargar o ejecutar código que altere la funcionalidad de una app o de otras aplicaciones.

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El movimiento resulta llamativo porque Apple, al mismo tiempo, está promoviendo la programación asistida por agentes dentro de Xcode 26.3, una versión presentada en febrero que permite trabajar con herramientas como Claude Agent de Anthropic y Codex de OpenAI directamente en su entorno de desarrollo. Es decir, la compañía no está rechazando la IA aplicada al desarrollo de software, sino ciertos modos de distribución y ejecución dentro de apps publicadas en la App Store.

Qué son las apps de vibe coding y por qué han ganado tanta popularidad

El llamado vibe coding se ha extendido con rapidez porque permite crear apps, webs o herramientas a partir de instrucciones en lenguaje natural, reduciendo mucho la barrera de entrada para personas con poca o ninguna experiencia en programación.

En esa categoría han ganado visibilidad plataformas como Replit y Vibecode, que facilitan generar software desde el móvil o la web usando prompts de texto.

Ese auge ha despertado interés en toda la industria porque cambia la forma en que se conciben los flujos de desarrollo: ya no se trata solo de escribir código manualmente, sino de pedir a un sistema que lo produzca, lo pruebe y lo muestre al usuario casi al instante.

Precisamente por eso Apple ha empezado a examinar con más atención cómo funcionan estas apps en iPhone y hasta qué punto encajan con las reglas históricas de la App Store.

El punto que incomoda a Apple: apps que cambian de función dentro de sí mismas

Según la información publicada, Apple detectó que algunas de estas aplicaciones mostraban el software generado por IA dentro de la propia app mediante una vista web integrada. Ese detalle es clave, porque desde la perspectiva de Apple el comportamiento hace que la aplicación original pueda convertirse en “otra cosa” sin pasar por el proceso habitual de revisión de la App Store.

La preocupación no parece centrarse en que una app use IA para ayudar a programar, sino en que descargue o ejecute código que añada funciones nuevas o cambie sustancialmente su propósito una vez instalada. La Guideline 2.5.2 establece que las apps deben ser autocontenidas y no pueden “descargar, instalar, o ejecutar código que introduzca o cambie funciones o funcionalidades de la app, incluyendo otras apps»

Dicho de forma sencilla, Apple tolera herramientas de desarrollo, pero no quiere que una app publicada en la tienda actúe como una especie de contenedor capaz de transformarse dinámicamente en nuevas apps sin supervisión. Esa línea roja explicaría por qué las revisiones se han endurecido con ciertas funciones concretas de Replit y Vibecode.

Replit y Vibecode, cerca de volver a recibir luz verde

La situación no parece definitiva. Apple estaría cerca de aprobar las actualizaciones pendientes de Replit y Vibecode si ambas compañías introducen cambios concretos en su funcionamiento. En el caso de Replit, la clave sería abrir las apps generadas en un navegador externo en lugar de mostrarlas dentro de una vista web integrada en la propia app.

En el caso de Vibecode, la aprobación estaría cerca si elimina determinadas capacidades, entre ellas la de crear apps específicamente para plataformas de Apple. Es decir, Apple parece estar pidiendo que estas herramientas se replanteen para no parecer un canal alternativo de distribución o ejecución de software en iPhone.

La propia Apple trasladó que, cuando detecta que una app no cumple las reglas, normalmente explica la infracción al desarrollador y trabaja con él para intentar que entre en conformidad. Según la compañía, eso fue lo que ocurrió también en este caso.

Qué puede pasar ahora con el futuro del vibe coding en iPhone

Todo apunta a que Apple no va a prohibir estas apps de manera general, pero sí va a exigirles un diseño que encaje mucho mejor con sus reglas. La solución de abrir el resultado en un navegador externo, o de recortar funciones relacionadas con la creación de apps para Apple, sugiere que la compañía quiere evitar zonas grises dentro de iOS.

A corto plazo, eso puede frenar parte del impulso de estas plataformas en iPhone, especialmente si su experiencia móvil pierde comodidad frente a la versión web o de escritorio. Pero también podría empujar a los desarrolladores a rediseñar sus productos para mantener la presencia en la App Store sin renunciar del todo al auge del vibe coding.

En cualquier caso, el episodio deja clara una idea: Apple sí quiere IA para programar, pero bajo sus propias condiciones. Y en 2026, cuando el desarrollo asistido por agentes empieza a entrar en la corriente principal, esa distinción puede marcar buena parte del futuro del software móvil.