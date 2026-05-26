Apple prepara grandes cambios en Cámara y Fotos con iOS 27, según rumores

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Apple estaría preparando una renovación importante de dos de las aplicaciones más usadas del iPhone: Cámara y Fotos. Aunque buena parte de los rumores sobre iOS 27 se han centrado en Apple Intelligence, Siri y el rendimiento del sistema, las últimas filtraciones apuntan a que la fotografía también tendrá un papel protagonista.

Según las informaciones publicadas, la app Cámara ganaría una interfaz mucho más personalizable, mientras que Fotos recibiría nuevas herramientas de edición apoyadas en inteligencia artificial. Eso sí, no todas las funciones estarían garantizadas para el lanzamiento inicial, ya que algunas todavía no funcionarían con la fiabilidad que Apple espera.

La app Cámara de iOS 27 sería mucho más personalizable

La aplicación Cámara del iPhone siempre ha sido bastante directa. Apple ha preferido mantener una interfaz limpia, con pocos controles visibles y muchas opciones escondidas en menús secundarios. Es una decisión que facilita el uso para la mayoría de usuarios, pero que puede quedarse corta para quienes quieren acceder rápidamente a ajustes concretos.

Con iOS 27, Apple estaría preparando un cambio notable: permitir que cada usuario decida qué controles aparecen en la pantalla y dónde se colocan. Según Bloomberg, la compañía quiere que la app Cámara sea “totalmente personalizable” como parte de una renovación más amplia de la interfaz del sistema.

Esto afectaría a controles como el flash, la exposición, el temporizador o la resolución. En lugar de depender de una disposición fija, el usuario podría adaptar la interfaz a su forma de hacer fotos o vídeos.

La idea parece especialmente pensada para quienes usan el iPhone de forma más avanzada. Apple habría estado trabajando en una app Cámara más adecuada para usuarios profesionales, con más opciones manuales y un acceso más cómodo a los ajustes importantes.

Apple quiere acercar la cámara del iPhone a los usuarios más exigentes

Durante años, Apple ha apostado por una experiencia fotográfica muy automatizada. El iPhone se encarga de ajustar exposición, HDR, enfoque, color y procesamiento de imagen con el menor esfuerzo posible para el usuario.

Ese enfoque ha funcionado muy bien para la mayoría, pero también ha provocado que algunos usuarios avanzados recurran a aplicaciones de terceros para tener más control. Apps especializadas permiten modificar parámetros con mayor precisión, algo que la app Cámara nativa no siempre ofrece de forma tan visible.

La supuesta personalización de iOS 27 podría ser una respuesta a ese equilibrio pendiente: mantener una experiencia sencilla para quien solo quiere apuntar y disparar, pero ofrecer más flexibilidad a quienes quieren controlar mejor el resultado.

También se menciona un cambio concreto en la ubicación del botón de controles, que actualmente aparece en la parte superior derecha. Según Mark Gurman, Apple lo movería junto al botón de disparo, lo que podría facilitar el acceso con una sola mano.

Visual Intelligence llegaría de forma más directa a la Cámara

Otra de las novedades importantes estaría relacionada con Visual Intelligence, la función de Apple Intelligence que permite analizar lo que aparece en pantalla o delante de la cámara.

Hasta ahora, Visual Intelligence ha estado muy vinculada al botón Camera Control de los iPhone compatibles, además de poder integrarse en el Centro de Control o en el botón de acción. Con iOS 27, Apple estaría buscando una forma de hacerla más visible y accesible para más usuarios.

La compañía integraría Visual Intelligence directamente en la app Cámara mediante un nuevo modo de Siri. Esto permitiría usar capacidades inteligentes sin tener que recurrir a accesos menos evidentes o a gestos específicos.

El movimiento tendría sentido. Si Apple quiere que sus funciones de inteligencia artificial se usen de verdad, no basta con esconderlas en accesos secundarios. Deben aparecer en los lugares donde resultan naturales, y la cámara es uno de ellos.

Escanear etiquetas nutricionales y tarjetas de visita

Visual Intelligence también ganaría nuevas capacidades prácticas. Una de ellas permitiría escanear etiquetas nutricionales de alimentos para registrar lo que estamos comiendo.

Esto podría integrarse con funciones de salud, nutrición o seguimiento personal, aunque por ahora no está claro hasta qué punto Apple conectaría estos datos con la app Salud o con otras aplicaciones del ecosistema.

Otra función permitiría escanear información de contacto, como una tarjeta de visita, para crear rápidamente una nueva ficha en Contactos.

No son ideas completamente nuevas en el mundo móvil, pero sí encajan con la estrategia de Apple de integrar funciones útiles dentro del sistema, evitando que el usuario tenga que instalar apps adicionales para tareas cotidianas.

Fotos recibiría nuevas herramientas de edición con IA

La app Fotos también estaría entre las grandes beneficiadas de iOS 27. Apple ya introdujo la herramienta Clean Up en iOS 18 para eliminar elementos no deseados de una imagen, pero ahora estaría preparando un conjunto más amplio de funciones bajo el paraguas de Apple Intelligence.

Las tres grandes novedades serían Extend, Enhance y Reframe, herramientas pensadas para editar imágenes de forma más automática y generativa.

Con ellas, Apple se acercaría más a lo que Google y Samsung llevan tiempo ofreciendo en sus dispositivos, donde la edición fotográfica con IA se ha convertido en uno de los grandes reclamos comerciales.

Extend permitiría ampliar una foto más allá del encuadre original

La función Extend sería una de las más llamativas. Su objetivo sería generar contenido adicional fuera del encuadre original de una fotografía, de forma parecida a la expansión generativa que ya ofrecen herramientas como Photoshop.

En la práctica, esto permitiría corregir fotos mal encuadradas, ampliar el fondo de una imagen o convertir una captura vertical en una composición más amplia sin tener que recortar elementos importantes.

Por ejemplo, si una foto tiene demasiado poco espacio alrededor del sujeto, Extend podría inventar partes coherentes del fondo para mejorar la composición. Es una función potente, aunque también delicada, porque modifica la imagen añadiendo elementos que no estaban en la escena original.

Apple ha sido históricamente más cautelosa que otros fabricantes en este terreno. La compañía suele insistir en que la fotografía debe mantener cierto vínculo con la realidad, por lo que será interesante ver cómo presenta esta función si finalmente llega a iOS 27.

Enhance mejoraría color, luz y calidad de imagen con un toque

La segunda herramienta, Enhance, parece menos polémica y más orientada al retoque automático tradicional.

Su función sería mejorar aspectos como el color, la iluminación y la calidad general de la imagen. En otras palabras, una especie de botón inteligente para hacer que una foto luzca mejor sin que el usuario tenga que ajustar manualmente exposición, contraste, saturación o balance de blancos.

Este tipo de mejora automática ya existe desde hace años en muchas apps de edición, pero la diferencia estaría en el uso de modelos de IA más avanzados y en su integración directa dentro de Fotos.

Para el usuario medio, Enhance podría convertirse en una de las funciones más usadas. No todo el mundo quiere pasar varios minutos editando una imagen, pero casi todos agradecen un botón que mejore una foto sin complicaciones.

Reframe ajustaría la perspectiva de las fotos espaciales

La tercera función, Reframe, estaría más relacionada con las fotos espaciales y el ecosistema de Apple Vision Pro.

Según las filtraciones, Reframe permitiría modificar la perspectiva de una foto espacial después de capturarla. Esto podría ayudar a ajustar la composición o cambiar ligeramente el punto de vista para conseguir un resultado más natural al visualizar la imagen en dispositivos compatibles.

Es probablemente la función más específica de las tres, ya que las fotos espaciales todavía no forman parte del uso cotidiano de todos los usuarios de iPhone. Sin embargo, encaja con la estrategia de Apple de seguir construyendo contenido y herramientas alrededor de la computación espacial.

Algunas funciones podrían retrasarse

Aunque estas novedades suenan interesantes, hay una advertencia importante: no todas estarían listas para el lanzamiento.

Según Mark Gurman, Extend y Reframe todavía no funcionarían de forma suficientemente fiable, por lo que Apple podría retrasarlas, recortarlas o incluso no presentarlas en la WWDC 2026

Esto significa que, aunque iOS 27 se anuncie con una renovación importante de Cámara y Fotos, algunas herramientas podrían llegar más tarde en una beta para desarrolladores, en la versión final del sistema o incluso en una actualización posterior como iOS 27.1.

No sería algo extraño. Apple ya ha retrasado en el pasado funciones anunciadas cuando no estaban listas para su lanzamiento. En el caso de herramientas generativas, la presión es todavía mayor, porque los errores pueden ser muy visibles y afectar directamente a la confianza del usuario.

Apple sigue intentando ponerse al día en IA fotográfica

La fotografía computacional ha sido durante años uno de los puntos fuertes del iPhone, pero en edición generativa Apple ha ido por detrás de algunos rivales.

Google ha apostado con fuerza por funciones como el borrado mágico, la edición generativa y la recomposición de imágenes en sus Pixel. Samsung también ha integrado herramientas de IA en sus Galaxy para mover objetos, eliminar elementos o generar partes de una imagen.

Apple, en cambio, ha avanzado de forma más gradual. Limpiar fue un primer paso, pero iOS 27 podría representar una apuesta bastante más clara por la edición con IA.

La diferencia estará en cómo Apple equilibra facilidad de uso, potencia y transparencia. Cuando una herramienta permite generar partes de una foto que nunca existieron, la línea entre edición y manipulación se vuelve más fina.