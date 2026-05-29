Apple prepara una Siri nueva para iOS 27: App propia, Dynamic Island e IA avanzada

Apple prepara una de las mayores renovaciones de Siri para iOS 27, y esta vez el cambio no sería solo estético.

Según nuevas filtraciones atribuidas a Mark Gurman, de Bloomberg, el asistente del iPhone pasaría a integrarse mucho más en el sistema, con una nueva interfaz desde la Dynamic Island, una app independiente con formato de chatbot y funciones de IA más ambiciosas en Cámara, Fotos y Atajos.

Siri quiere dejar atrás su imagen de asistente “antiguo”

Durante años, Siri ha sido uno de los puntos más criticados del ecosistema Apple. Aunque fue uno de los primeros asistentes virtuales populares en llegar al móvil, la sensación general es que se ha quedado por detrás de rivales como ChatGPT, Gemini o Claude, sobre todo en conversaciones complejas, comprensión del contexto y ejecución de tareas encadenadas.

Con iOS 27, Apple parece dispuesta a cambiar esa percepción. La compañía presentaría esta renovación durante la WWDC 2026, que arrancará el 8 de junio, y el lanzamiento público podría llegar en septiembre, siguiendo el calendario habitual de las grandes actualizaciones de iOS.

La gran novedad sería una Siri mucho más visible, conversacional y conectada con lo que ocurre en el iPhone. Ya no estaríamos ante un asistente que aparece como una simple animación en la parte inferior de la pantalla, sino ante una experiencia integrada en la Dynamic Island y diseñada para competir de forma más directa con los chatbots de IA actuales.

Una nueva Siri que viviría en la Dynamic Island

Uno de los cambios más llamativos estaría en la interfaz. Según las imágenes y recreaciones publicadas a partir de la información de Bloomberg, Siri abandonaría el clásico aro luminoso multicolor que aparece en la parte inferior de la pantalla y pasaría a desplegarse desde la Dynamic Island.

El resultado sería una animación con aspecto “Liquid Glass”, más moderna y coherente con el lenguaje visual que Apple está impulsando en sus sistemas. La idea es que Siri deje de sentirse como un elemento añadido y pase a formar parte natural de la experiencia del iPhone.

Este rediseño también vendría acompañado de un nuevo gesto. Al deslizar hacia abajo desde la parte superior central de la pantalla, iOS 27 mostraría una interfaz llamada “Search or Ask”, pensada para buscar información o hacer preguntas al asistente desde cualquier parte del sistema.

Eso sí, este cambio también alteraría un gesto muy interiorizado por los usuarios. Para abrir el Centro de Notificaciones, habría que deslizar desde la esquina superior izquierda, ya que la zona central quedaría reservada para esta nueva experiencia de búsqueda e IA.

Una app independiente de Siri al estilo ChatGPT

Apple también estaría preparando una aplicación independiente de Siri. Y aquí es donde el giro resulta más evidente: la interfaz recordaría mucho a la de ChatGPT o Claude, con una caja de texto para escribir preguntas, acceso a modo de voz, historial de conversaciones y opciones para adjuntar archivos, imágenes o documentos.

Este movimiento tendría sentido. Hasta ahora, Siri ha funcionado principalmente como un asistente de comandos rápidos: poner alarmas, enviar mensajes, llamar a contactos o controlar dispositivos del hogar. Sin embargo, la nueva generación de asistentes de IA ha cambiado las expectativas de los usuarios. Ahora esperamos poder mantener conversaciones largas, pedir análisis de documentos, resumir información o resolver tareas complejas en varios pasos.

Con una app propia, Apple podría separar la experiencia conversacional de Siri de los comandos rápidos del sistema. En otras palabras, Siri seguiría sirviendo para apagar luces o poner un temporizador, pero también podría convertirse en un espacio donde consultar, razonar, redactar o analizar contenido.

Google Gemini podría estar detrás del cerebro de la nueva Siri

Uno de los puntos más relevantes de la filtración es que Apple se apoyaría en modelos de Google Gemini para impulsar parte de esta nueva experiencia de Siri. Diversos informes recientes apuntan a que la compañía habría optado por integrar tecnología externa para acelerar su puesta al día en inteligencia artificial.

Esto permitiría a Siri entender mejor el contexto de lo que aparece en pantalla y usar información personal del usuario —como calendario, mensajes o correos— para realizar tareas más útiles.

Por ejemplo, un usuario podría pedirle a Siri que revise su calendario, detecte huecos libres, compruebe si hay solapamientos y prepare un mensaje para coordinar una reunión. En lugar de limitarse a abrir una app o mostrar una búsqueda web, el asistente podría completar varios pasos de forma más autónoma.

Los resultados aparecerían en tarjetas enriquecidas que saldrían desde la Dynamic Island, una solución que encajaría con la idea de una Siri más presente, pero no necesariamente invasiva.

Cámara y Fotos también recibirían más inteligencia artificial

La renovación de Siri no llegaría sola. Apple también estaría preparando cambios importantes en las apps Cámara y Fotos, con funciones de IA más avanzadas.

En la Cámara, se habla de un nuevo modo relacionado con Siri que podría sustituir o evolucionar la actual función de Visual Intelligence. Este modo permitiría capturar una imagen y analizarla con ayuda de servicios externos, incluyendo búsquedas inversas en Google o agentes de IA de terceros.

La app Fotos, por su parte, incorporaría nuevas herramientas de edición basadas en IA. Entre ellas estarían “Extend” y “Reframe”. La primera serviría para ampliar los bordes de una imagen generando contenido nuevo alrededor de la foto original, algo similar a lo que ya ofrecen otras plataformas de edición con relleno generativo.

“Reframe” iría un paso más allá, permitiendo cambiar la perspectiva física de una imagen mediante inteligencia artificial. Sobre el papel, sería una herramienta muy potente para corregir encuadres, ajustar composiciones o dar una sensación distinta a una fotografía ya tomada.

Atajos, lenguaje natural y correcciones inteligentes

Otra de las áreas donde Apple podría apoyarse más en IA es Atajos. La compañía estaría probando la posibilidad de crear automatizaciones mediante lenguaje natural, sin que el usuario tenga que construir manualmente cada bloque de acción.

Esto podría hacer que Atajos fuese mucho más accesible. En lugar de aprender la lógica interna de la app, bastaría con pedir algo como “crea un acceso directo que active el modo No molestar cuando llegue al gimnasio” o “haz una automatización para guardar los recibos que me lleguen por correo”.

También se mencionan funciones para corregir gramática, recortar imágenes o realizar acciones dentro de apps mediante instrucciones habladas. La clave estaría en que Siri deje de ser una capa superficial y pueda interactuar de verdad con el contenido y las aplicaciones del iPhone.

Apple necesita que esta vez Siri funcione de verdad

La presión sobre Apple es evidente. Mientras OpenAI, Google, Anthropic y otras compañías han avanzado muy rápido en asistentes conversacionales, Apple ha tenido dificultades para transformar Apple Intelligence en una experiencia realmente diferencial.

La compañía ya prometió en el pasado una Siri más personal y contextual, pero muchas de esas funciones se retrasaron o llegaron de forma limitada. Por eso, iOS 27 se perfila como una actualización especialmente importante: no solo por las novedades, sino porque Apple necesita recuperar liderazgo en inteligencia artificial.

Si las filtraciones se cumplen, la nueva Siri podría ser el intento más serio de Apple por convertir el iPhone en un compañero de IA útil en el día a día. No bastará con una interfaz bonita en la Dynamic Island: el verdadero reto será que entienda bien las peticiones, respete la privacidad, se integre con las apps y, sobre todo, sea fiable.

Una renovación que podría cambiar la forma de usar el iPhone

La llegada de una Siri rediseñada, una app independiente tipo chatbot y nuevas funciones de IA en Cámara, Fotos y Atajos apunta a una actualización mucho más profunda de lo habitual.

iOS 27 podría marcar el momento en el que Apple deje de tratar la inteligencia artificial como un conjunto de funciones dispersas y empiece a integrarla como una capa central del sistema. La Dynamic Island, en este contexto, pasaría de ser un elemento visual para notificaciones y actividades en directo a convertirse en la puerta de entrada a la nueva Siri.

Por ahora, conviene tomar estas novedades como filtraciones, no como anuncios oficiales. Apple tendrá la última palabra en la WWDC 2026. Pero si todo lo que se está adelantando termina llegando al iPhone, Siri podría vivir su mayor transformación desde su lanzamiento original.