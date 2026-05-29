Samsung quiere resolver el mayor problema de sus plegables con el Galaxy Z Fold8

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Samsung lleva años intentando resolver una de las críticas más repetidas de sus móviles plegables: la marca visible en el centro de la pantalla.

Ahora, una nueva filtración apunta a que los próximos Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Fold8 Ultra podrían dar un salto importante en este apartado y alcanzar un nivel similar al del OPPO Find N6, uno de los plegables que más ha presumido de tener un pliegue prácticamente imperceptible.

Samsung prepara una pantalla plegable con un pliegue mucho menos visible

La carrera por conseguir el plegable perfecto no se juega solo en el grosor, la resistencia o la batería. También hay un elemento que, aunque parezca menor, afecta mucho a la experiencia diaria: el pliegue de la pantalla interior.

En los Galaxy Z Fold actuales, esa marca central sigue siendo visible en determinadas condiciones de luz y se nota al pasar el dedo por la pantalla. Samsung ha ido mejorando generación tras generación, pero fabricantes chinos como OPPO, Honor o vivo han conseguido reducir esa sensación de forma más agresiva en algunos modelos.

Según una nueva filtración de Ice Universe, Samsung habría logrado una mejora importante para la próxima generación. El conocido filtrador afirma que el control del pliegue en la serie Galaxy Z Fold 8 será tan bueno como el del OPPO Find N6, un modelo que OPPO presentó destacando precisamente su pantalla con “Zero Feel Crease”.

El OPPO Find N6 ha puesto el listón muy alto

OPPO convirtió el pliegue casi invisible en uno de los grandes argumentos del Find N6. La compañía explicó que su pantalla plegable utiliza un proceso de impresión 3D de alta resolución para rellenar huecos irregulares y reducir las deformaciones que suelen aparecer en la zona de plegado.

Más allá del marketing, lo importante es que OPPO ha conseguido que el pliegue sea menos evidente tanto a la vista como al tacto. En un dispositivo plegable, esto marca una diferencia clara: la pantalla se siente más uniforme, la lectura resulta más cómoda y el panel interior se acerca más a la experiencia de una tablet compacta convencional.

Si Samsung logra igualar ese resultado en los Galaxy Z Fold 8, estaríamos ante una de las mejoras más esperadas por los usuarios de la familia Fold. No sería una novedad tan llamativa como una cámara nueva o un diseño más fino, pero sí una de esas mejoras que se aprecian cada vez que se abre el teléfono.

Samsung Display ya enseñó una tecnología prometedora

La filtración encaja con lo que Samsung Display ha venido mostrando en los últimos meses. En CES 2026, la división de pantallas de Samsung enseñó un nuevo panel OLED plegable con una reducción notable del pliegue. Según medios que cubrieron la demostración, el panel utilizaba un nuevo diseño de placa metálica para reducir la tensión durante el plegado y hacer que la marca central fuese mucho menos visible.

Samsung Display también llevó sus últimas tecnologías OLED al MWC 2026 de Barcelona, donde mostró avances en paneles flexibles, resistencia y aplicaciones para dispositivos móviles de nueva generación.

Lo interesante es que esta tecnología no sería solo una demostración de laboratorio. Diversos rumores apuntan a que Samsung podría utilizar este nuevo panel en sus próximos plegables de gama alta, aunque por ahora la compañía no ha confirmado oficialmente las especificaciones de los Galaxy Z Fold 8.

Galaxy Z Fold 8 y Fold 8 Ultra: dos modelos con enfoques distintos

La próxima generación plegable de Samsung podría llegar con una estrategia algo más confusa de lo habitual. Los rumores recientes hablan de dos modelos: Galaxy Z Fold 8 y Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Según esas informaciones, el Galaxy Z Fold 8 adoptaría una pantalla con relación de aspecto más ancha que la de los Fold tradicionales. Esto lo acercaría más al formato de otros plegables del mercado, que ofrecen pantallas exteriores más cómodas para escribir, navegar o usar apps sin necesidad de abrir el dispositivo.

El Galaxy Z Fold 8 Ultra, en cambio, sería el heredero más directo del Galaxy Z Fold 7 y mantendría el formato clásico de Samsung. Este modelo sería el verdadero sucesor espiritual de la línea Fold tradicional, aunque todavía no está claro cómo se repartirán las especificaciones entre ambos dispositivos.

Algunas filtraciones apuntan a que el Fold 8 estándar podría tener solo dos cámaras traseras y una batería de 4.800 mAh, mientras que el Fold 8 Ultra subiría hasta los 5.000 mAh. Estos datos deben tomarse con cautela, ya que Samsung no los ha anunciado oficialmente.

El formato más ancho podría ser una mejora clave

Uno de los puntos débiles históricos de los Galaxy Z Fold ha sido su pantalla exterior estrecha. Aunque resulta cómoda para ciertas tareas rápidas, escribir mensajes largos o usar algunas aplicaciones puede ser menos natural que en un móvil convencional.

Si Samsung apuesta por un Galaxy Z Fold 8 más ancho, podría solucionar una de las críticas más repetidas de la serie. Un plegable tipo libro funciona mejor cuando también es cómodo cerrado. De lo contrario, el usuario acaba abriendo el dispositivo incluso para tareas sencillas, lo que no siempre resulta práctico.

La competencia lleva tiempo moviéndose en esa dirección. OPPO, Honor y Google han apostado por formatos exteriores más cercanos a un smartphone tradicional, y Samsung podría estar preparándose para seguir ese camino sin abandonar del todo su diseño clásico.

No todo serían buenas noticias: sin Privacy Display ni S Pen

Las filtraciones también señalan algunas posibles ausencias. Una de ellas sería la tecnología Privacy Display estrenada en el Galaxy S26 Ultra, que no llegaría a la familia Galaxy Z Fold 8. Esta función permite reducir la visibilidad lateral de la pantalla para proteger mejor el contenido en lugares públicos, pero parece que Samsung no la incorporaría en sus próximos plegables.

También se ha hablado de la posible ausencia de soporte para S Pen en algunos modelos, una decisión que podría estar relacionada con la búsqueda de un diseño más delgado. En los plegables, añadir compatibilidad con stylus implica capas adicionales en la pantalla, y eso puede afectar al grosor, al peso o incluso al diseño de la bisagra.

Si finalmente se confirma, sería una decisión discutible. Para muchos usuarios, el S Pen tiene mucho sentido en una pantalla interior grande, especialmente para tomar notas, firmar documentos o trabajar con varias ventanas.

La gran batalla de los plegables será cada vez más visual

Durante los primeros años, los plegables se vendían casi por el simple hecho de plegarse. Hoy eso ya no basta. Los usuarios esperan pantallas más resistentes, bisagras menos voluminosas, mejores cámaras, baterías decentes y, sobre todo, una experiencia que no recuerde constantemente que estamos ante una tecnología todavía en evolución.

El pliegue es parte de esa percepción. Aunque no impide usar el móvil, sí rompe la ilusión de estar ante una pantalla perfecta. En vídeos, juegos, lectura o navegación web, una marca central menos visible ayuda a que el dispositivo se sienta más maduro.

Por eso, si Samsung consigue igualar el nivel del OPPO Find N6, el Galaxy Z Fold 8 podría ser una generación más importante de lo que parece. No solo por traer mejores especificaciones, sino por resolver uno de los detalles que más separan a los plegables de los smartphones tradicionales.

Samsung necesita responder a una competencia cada vez más fuerte

Samsung sigue siendo una de las marcas más reconocidas en el mercado de plegables, pero ya no compite sola. OPPO, Honor, vivo, Huawei y Google han demostrado que hay margen para innovar en diseño, bisagra y formato.

Además, Apple sigue apareciendo en rumores sobre un posible iPhone plegable. Aunque todavía no hay un anuncio oficial, varios informes apuntan a que Samsung Display podría ser uno de los proveedores clave de pantalla para ese futuro dispositivo. Esto añade presión: Samsung no solo debe mejorar sus propios plegables, sino demostrar que sigue liderando la tecnología que hará posible la siguiente ola de teléfonos flexibles.

La llegada de un panel casi sin pliegue sería una forma clara de recuperar protagonismo. Samsung no necesita reinventar por completo el Fold, pero sí pulir los aspectos que más se notan en el uso diario.

Una mejora que podría cambiar la percepción del Galaxy Z Fold

Por ahora, todo debe tratarse como información no oficial. Samsung no ha presentado los Galaxy Z Fold 8 ni Galaxy Z Fold 8 Ultra, y las especificaciones finales podrían cambiar antes del lanzamiento.

Aun así, la posibilidad de una pantalla con pliegue mucho menos visible resulta muy creíble si tenemos en cuenta las demostraciones recientes de Samsung Display y la dirección en la que se mueve el mercado. La pregunta ya no es si los plegables pueden reducir el pliegue, sino qué fabricante logrará hacerlo de forma más convincente en un producto comercial.

Si la filtración de Ice Universe se cumple, la serie Galaxy Z Fold 8 podría corregir una de las grandes asignaturas pendientes de Samsung. Y eso, en un mercado donde las diferencias entre plegables son cada vez más sutiles, puede ser justo lo que la marca necesita para volver a marcar el ritmo.