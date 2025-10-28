Armin van Buuren lanza su primer álbum clásico “Piano” en exclusiva con Apple Music Classical

Apple Music Classical ha anunciado una colaboración exclusiva con Armin van Buuren para el lanzamiento de su primer álbum clásico y acústico, titulado “Piano”. Este nuevo trabajo muestra una faceta inédita del reconocido DJ y productor neerlandés, que se adentra en el mundo de la música clásica con una colección de 15 composiciones propias interpretadas al piano y acompañadas por una orquesta.

El álbum estará disponible en exclusiva en Apple Music Classical y Apple Music desde el 31 de octubre, durante una semana completa antes de su lanzamiento global.

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

Un proyecto íntimo y personal inspirado en la música clásica

“Piano” representa un giro artístico en la trayectoria de Armin van Buuren, conocido mundialmente por ser uno de los grandes referentes de la música electrónica de baile (EDM). A lo largo de su carrera, van Buuren ha confesado en numerosas ocasiones la influencia de la música clásica en su obra. Su padre, pianista, le transmitió desde niño una profunda admiración por los grandes compositores, lo que marcó su sensibilidad hacia la melodía, la armonía y la estructura musical.

Esa raíz clásica se ha reflejado siempre en sus producciones trance, donde las melodías emotivas, los crescendos cinematográficos y las armonías detalladas son una constante. Con “Piano”, el artista lleva esa influencia a un nuevo nivel, alejándose por completo del ritmo electrónico para ofrecer una experiencia más íntima y orgánica.

El nacimiento de “Piano”: un viaje desde el aprendizaje hasta la creación

El origen de este proyecto surgió cuando Armin van Buuren decidió aprender a tocar el piano a los 43 años. Al poco tiempo, se dio cuenta de que prefería crear sus propias melodías antes que seguir partituras preexistentes. Así nació “Fathers and Sons”, la primera composición que daría forma a una colección de piezas con una fuerte carga emocional.

“Piano” está compuesto por 15 temas originales en los que van Buuren interpreta el piano tanto en solitario como acompañado por una orquesta de cámara y un violonchelista. Cada pieza fue grabada en una sola toma en ConcertLab en 2025, con un enfoque minimalista y honesto que refleja la esencia del proyecto.

Una nueva faceta de Armin van Buuren

Sobre el lanzamiento, el artista ha declarado:

“Crear melodías al piano siempre ha sido la base de mi música. Junto con mi profesor Geronimo, los bocetos se convirtieron en quince piezas puras, sin ritmos. Este proyecto muestra otra faceta mía: íntima, honesta, directa. Después de décadas de trance y festivales, anhelaba música sin presión, solo los dedos sobre las teclas. Este álbum es mi trabajo más personal: desde el corazón, hasta las teclas y los oídos.”

Sus palabras reflejan un deseo de reconexión con la esencia musical, lejos del ruido de los escenarios y de la presión comercial.

El legado de un artista icónico

Armin van Buuren es uno de los nombres más influyentes de la escena electrónica mundial. Nominado al Grammy, ha sido elegido cinco veces como el DJ número uno del mundo por DJ Mag. Su trayectoria incluye más de 10 millones de seguidores en redes sociales y un récord en Estados Unidos con 21 entradas en la lista Billboard Dance/Electronic Albums.

Además, su famoso programa de radio A State of Trance alcanza a más de 44 millones de oyentes en más de 80 países, consolidando su posición como un referente global de la música electrónica.

La visión de Apple Music Classical

Desde Apple Music Classical, Anjali Malhotra, directora global del servicio, destacó la importancia de esta colaboración:

“El ADN de la música clásica se puede rastrear en todo tipo de música, y su influencia en Armin a lo largo de su carrera ha sido profunda. Es un honor para Apple Music Classical ser su socio exclusivo en su primer álbum clásico. Artistas como Armin garantizan que la música clásica esté en constante evolución y atraiga a nuevos públicos, lo cual es nuestro principal objetivo.”

Con esta alianza, Apple refuerza su compromiso de fusionar la innovación tecnológica con la expresión artística, abriendo nuevas puertas para que la música clásica llegue a audiencias más jóvenes y diversas.

Disponibilidad y acceso exclusivo

El álbum “Piano” estará disponible en Apple Music Classical y Apple Music a partir del 31 de octubre, en exclusiva durante una semana. Los suscriptores de la plataforma podrán disfrutar del proyecto en máxima calidad de audio, con grabaciones cuidadosamente producidas para resaltar la pureza del piano y la riqueza orquestal.

La colaboración entre Armin van Buuren y Apple Music Classical simboliza un encuentro entre la música electrónica y la música clásica, dos géneros aparentemente opuestos pero unidos por su búsqueda de emoción, estructura y belleza. “Piano” no solo es un homenaje a las raíces musicales del artista, sino también una invitación a redescubrir la calma, la introspección y la autenticidad sonora.