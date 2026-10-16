Un clon de Photoshop gratis y de código abierto: así es PhotoCraft

Editar una foto, montar un vídeo, preparar una presentación o trabajar con una hoja de cálculo suele obligarnos a saltar entre programas y suscripciones. ArtCraft quiere reunir alternativas gratuitas y de código abierto para buena parte de esas tareas, con interfaces que resultarán muy familiares a quienes utilizan Adobe Creative Cloud o Microsoft Office.

El proyecto ha despertado interés por la amplitud de su catálogo y por el uso de IA en su desarrollo. Pero merece la pena mirar más allá del titular de «han clonado Adobe»: hay herramientas descargables, un estudio de generación con IA y distintas fases de madurez. Aquí te contamos qué ofrece realmente cada parte.

Qué es ArtCraft y por qué se está hablando de esta suite

ArtCraft es un ecosistema de herramientas que combina un estudio de creación de imágenes y vídeo con IA con las Crafting Apps, una colección de 13 aplicaciones dedicadas a tareas creativas y de productividad. Aunque comparten marca y equipo, no conviene confundir sus funciones ni su modelo de uso.

Detrás del proyecto está el ingeniero Brandon Thomas, cuyo trabajo con asistentes de programación como Claude ha recibido atención en la prensa tecnológica. La historia no consiste en que una IA haya publicado por sí sola una suite terminada: hay decisiones de ingeniería, desarrollo y mantenimiento humano detrás de las aplicaciones.

Las Crafting Apps se presentan como programas nativos escritos en Rust para Windows, macOS y Linux, con código público y versiones para navegador en buena parte del catálogo. Su planteamiento busca conservar el trabajo en el equipo del usuario y reducir la dependencia de una cuenta o un servicio remoto para las funciones de edición.

La familiaridad es otro de sus reclamos: menús, paneles, herramientas y atajos recuerdan a programas conocidos. Eso puede facilitar el primer contacto, pero no demuestra que reproduzcan todas sus capacidades. El propio proyecto identifica aplicaciones en desarrollo y versiones alfa tempranas.

Las 13 aplicaciones de ArtCraft, de PhotoCraft a GridCraft

La colección abarca fotografía, diseño, vídeo, audio, documentos y trabajo técnico. No se limita a retocar imágenes: incluye desde edición vectorial hasta hojas de cálculo y diseño asistido por ordenador, lo que explica la comparación con varias suites comerciales a la vez.

En la tabla siguiente, la última columna sirve para situar el tipo de trabajo al que apunta cada herramienta. No implica equivalencia completa, compatibilidad total ni vinculación oficial con los productos citados.

Aplicación Para qué sirve Flujo de trabajo de referencia PhotoCraft Edición de imágenes por capas Photoshop VectorCraft Ilustración y gráficos vectoriales Illustrator FilmCraft Montaje de vídeo Premiere Pro LightCraft Biblioteca fotográfica y revelado RAW Lightroom PdfCraft Lectura y edición de PDF Acrobat EffectCraft Composición, efectos y animación gráfica After Effects DesignCraft Maquetación y publicación InDesign FigCraft Diseño de interfaces y prototipos Figma WordCraft Procesador de textos Word SoundCraft Grabación, edición y mezcla de audio Pro Tools DeckCraft Presentaciones PowerPoint CADCraft Dibujo y diseño asistido por ordenador AutoCAD GridCraft Hojas de cálculo y análisis de datos Excel

Para fotografía destacan PhotoCraft, con edición por capas, y LightCraft, orientado a organizar bibliotecas y revelar archivos RAW. VectorCraft se centra en ilustración vectorial; DesignCraft, en maquetación, mientras que PdfCraft reúne operaciones de lectura, organización, combinación, separación y protección de PDF, un terreno en el que también hemos visto propuestas como la integración de Adobe Acrobat en WhatsApp.

La parte audiovisual queda en manos de FilmCraft, EffectCraft y SoundCraft. FigCraft cubre interfaces y prototipos, y WordCraft, DeckCraft y GridCraft llevan la propuesta al terreno de los documentos, las presentaciones y los datos. CADCraft completa el catálogo con dibujo técnico y diseño asistido.

PhotoCraft y FilmCraft: las herramientas que más recuerdan a Adobe

PhotoCraft ofrece capas, máscaras, ajustes no destructivos, estilos, texto, pinceles y formas vectoriales. Su documentación describe apertura y guardado de PSD y PSB con capas, así como gestión de color y documentos con distintas profundidades de bits, características relevantes para ir más allá de una edición sencilla.

La compatibilidad con PSD es especialmente interesante para quien conserva trabajos de Photoshop, pero hay que comprobar los archivos concretos. Un documento puede abrirse y seguir presentando diferencias en efectos, tipografía o funciones que el editor todavía no reproduce; la apariencia familiar de los paneles no elimina esa posibilidad.

FilmCraft utiliza el esquema habitual de un editor no lineal: monitores de origen y programa, línea de tiempo, recorte, efectos y fotogramas clave. El proyecto anuncia herramientas de corrección de color, curvas, ruedas de color, LUT y medición de audio, además de códecs propios.

Estas son capacidades descritas por sus desarrolladores, no resultados de una prueba a fondo de Teknofilo. En vídeo, la fluidez con el material real, la estabilidad de una secuencia larga y la fiabilidad de la exportación importan tanto como la lista de funciones disponibles.





WordCraft y la ofimática también forman parte del proyecto

ArtCraft amplía su propuesta más allá de Adobe con WordCraft, DeckCraft y GridCraft. La combinación permite identificar rápidamente el objetivo: documentos de texto, presentaciones y hojas de cálculo dentro de una familia de herramientas gratuitas.

WordCraft anuncia lectura y escritura de DOCX, estilos, tablas, comentarios y control de cambios. También describe importación y exportación en otros formatos, salida a PDF y funciones de referencias, como tablas de contenido, notas y bibliografías.

GridCraft se orienta a hojas de cálculo y análisis de datos, mientras que DeckCraft está pensado para crear y presentar diapositivas. Como ocurre en edición gráfica, la comparación útil está en comprobar el trabajo que necesitas realizar, no en dar por supuesta una reproducción íntegra de Office.

El intercambio de archivos es la prueba decisiva para quien colabora con otros usuarios. Antes de trasladar un flujo de trabajo conviene verificar que se conservan el diseño del documento, los elementos de la presentación y los cálculos de la hoja al abrir, editar y volver a guardar.

Qué es gratis y qué puede costar dinero en ArtCraft

Las Crafting Apps se distribuyen como software gratuito y de código abierto. PhotoCraft, por ejemplo, publica su código con licencias MIT o Apache-2.0. La edición de archivos con estas aplicaciones debe distinguirse del consumo de servicios de generación de imágenes y vídeo.

El estudio ArtCraft de IA permite preparar composiciones en 2D y 3D, colocar personajes, definir poses, trabajar con fondos y generar resultados con distintos modelos. Su objetivo es que el creador controle la escena antes de pedir una imagen o un vídeo, en lugar de depender únicamente de describirlo con palabras.

La web oficial ofrece planes de créditos para esas generaciones. En la modalidad anual mostrada al consultar los precios, una promoción sitúa Basic en 8 dólares al mes (unos 7,14 €), Pro en 28 dólares (unos 25 €) y Max en 48 dólares (unos 42,82 €), con facturación anual. Son importes promocionales sujetos a cambios, no el precio de las Crafting Apps.

También se anuncian paquetes de créditos y la posibilidad de utilizar el estudio con recursos de cálculo o suscripciones de terceros. Que el programa sea abierto no convierte en gratuito el cómputo de los modelos generativos, una distinción importante al comparar la propuesta con otras herramientas de IA.

Cómo descargarlo y qué conviene comprobar antes de dar el salto

El punto de partida es la página oficial de las Crafting Apps. Allí se ofrece ArtCraft Launcher, que instala las aplicaciones y ayuda a mantenerlas actualizadas, además de enlaces a instaladores independientes y a sus repositorios.

Varias herramientas también disponen de compilaciones WebAssembly para navegador. Las plataformas y paquetes disponibles deben comprobarse en la ficha de cada aplicación: que exista una versión web o una compilación para una arquitectura concreta no significa que todas las herramientas compartan exactamente la misma distribución.

Hay una advertencia del propio proyecto que merece especial atención: PhotoCraft sigue en alfa temprana y no se presenta como sustituto de Photoshop para el trabajo profesional diario. Su repositorio identifica carencias en funciones generativas, herramientas, profundidad tipográfica, flujos profesionales y compatibilidad con complementos.

ArtCraft es interesante para explorar alternativas y seguir la evolución del software abierto, pero una migración exige comprobar resultados, estabilidad y formatos. La rapidez con la que puede desarrollarse software con IA —y el coste de utilizar intensivamente herramientas como Claude— forma parte del debate; la utilidad de cada editor se decide al trabajar con él.