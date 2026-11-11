Adobe y Google amplían su alianza: Acrobat llegará a Gmail y DeepMind trabajará en Photoshop

Cuando te llega un PDF por correo y necesitas modificarlo, lo habitual es abrirlo en una aplicación aparte. Adobe y Google quieren acortar ese recorrido: Gmail y Google Drive ofrecerán un acceso directo a Acrobat desde la vista previa. La ampliación de su alianza, anunciada en Adobe MAX, también lleva los modelos de IA de Google a más herramientas de Adobe.

El acuerdo afecta tanto a quien revisa documentos como a quien trabaja con imágenes y vídeo. Acrobat ampliará sus conexiones con Gemini, mientras que Photoshop será el punto de partida de un proyecto con Google DeepMind para explorar la edición de imágenes casi en tiempo real. Ese último proyecto aún está en fase de exploración.

Acrobat aparecerá en Gmail y Google Drive

La novedad más concreta para los usuarios de Workspace es que Acrobat aparecerá como aplicación sugerida en Gmail y Drive. También figurará entre las opciones de «Editar con» en la vista previa de los archivos, de modo que podrás pasar del PDF abierto a Acrobat desde el mismo menú.

Piensa en una propuesta comercial que te llega como adjunto o en un informe guardado en una carpeta compartida. El acceso directo ahorra el paso de descargar el archivo y volver a buscarlo en Acrobat. El anuncio describe una puerta de entrada a la aplicación de Adobe; no convierte la vista previa de Gmail en un editor completo de PDF.

Adobe también añadirá modelos de Gemini a los que ya utiliza para las funciones de IA de Acrobat. Esas herramientas permiten consultar el contenido de un documento, pedir cambios con lenguaje natural o reutilizar información para preparar una presentación, un currículo o un informe.

La idea de llevar Acrobat al lugar donde ya están los archivos tiene un precedente: hace unos meses, WhatsApp incorporó herramientas de Adobe para abrir y anotar PDF. Para Gmail y Drive, las empresas aún no han concretado una fecha de disponibilidad ni qué funciones requerirán una suscripción.

Gemini y el buscador de Google tendrán más herramientas de Adobe

La integración también va en la dirección contraria. Adobe ampliará sus conectores para Gemini con Acrobat y más herramientas creativas, tanto en el asistente general como en Gemini Enterprise. La idea es trabajar con un PDF, retocar una imagen o personalizar un diseño desde la propia conversación.

El Modo IA de la Búsqueda de Google también incorporará herramientas creativas de Adobe. El cambio que plantean las dos compañías es que una búsqueda que empieza como una consulta de ideas pueda terminar en un primer recurso visual. Aún no han detallado qué herramientas estarán disponibles en ese espacio.

Para equipos de empresa, Google destaca Adobe CX Enterprise Coworker en Gemini Enterprise, un agente orientado a tareas como preparar gráficos, trabajar con documentos o coordinar campañas de marketing. Es una integración empresarial distinta del acceso a Acrobat que se ha anunciado para Gmail y Drive.

El acuerdo amplía una colaboración que ya incluía Premiere para Android, la llegada de aplicaciones creativas de Adobe a los Googlebooks y herramientas para crear YouTube Shorts desde Premiere en el móvil. La novedad es que varias de esas herramientas también se podrán invocar desde los asistentes y el buscador de Google.

Photoshop y Google DeepMind exploran la edición casi en tiempo real

Adobe seguirá incorporando modelos de imagen y vídeo de Google a Firefly, Photoshop, Premiere y Adobe Express. Entre los modelos que Adobe ya ofrece en su ecosistema figuran Gemini Omni, Veo y Nano Banana. Eso no significa que los tres estén disponibles en cada aplicación ni que se abandone la opción de elegir modelos de otros proveedores.

El trabajo con Google DeepMind es un proyecto aparte. Las dos compañías estudian adaptar un modelo de imagen de Google a Photoshop para que un profesional pueda pedir cambios mediante instrucciones escritas y probar varias versiones con una espera mucho menor.

El objetivo sería acortar la iteración. Si estás ajustando el fondo de una imagen o explorando distintos acabados, poder comparar varias propuestas casi al momento ayudaría a decidir antes cuál merece un retoque manual. Adobe no ha anunciado una fecha de lanzamiento para esa capacidad.

La diferencia práctica es que el acceso a Acrobat desde Gmail y Drive sí forma parte de lo anunciado, mientras que la edición casi en tiempo real en Photoshop es una posibilidad que ambas compañías están investigando.