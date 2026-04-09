Así es el nuevo Apple Museum de 2.000 metros cuadrados que acaba de abrir en Europa

🍎📱 Tendencia: ¡No te pierdas nuestra opinión del iPhone 17e, el más asequible! [ Saber más ]

Apple acaba de cumplir 50 años, y la celebración de este aniversario ha coincidido con la apertura de un lugar muy especial para cualquier aficionado a la tecnología: el que ya es el mayor museo de Apple de Europa.

Situado en los Países Bajos, este nuevo espacio reúne una enorme colección de productos, accesorios, prototipos y materiales históricos de la compañía, en un recorrido que repasa prácticamente toda su evolución desde 1976 hasta 2026.

🍎📱 Tendencia: ¡No te pierdas nuestra opinión del iPhone 17e, el más asequible! [ Saber más ]

El Apple Museum abrió a comienzos de abril en Wall Utrecht, en los Países Bajos, y promete convertirse en un destino obligado para los seguidores de la marca de Cupertino.

No se trata de una pequeña exposición puntual, sino de un museo no oficial de gran formato que ocupa 2.000 metros cuadrados y que ha sido concebido para contar la historia de Apple a través de sus productos más emblemáticos y de las distintas etapas que han marcado su trayectoria.

Un museo de 2.000 metros cuadrados dedicado por completo a Apple

El espacio ha sido creado por Ed Bindels, que asegura que se trata de una de las mayores colecciones de Apple del mundo. El museo no solo destaca por la cantidad de piezas expuestas, sino también por la forma en la que organiza el relato de la compañía, con salas dedicadas al diseño de Apple y a algunos de los momentos más importantes de su evolución.

Entre los elementos más llamativos del recorrido se encuentra una espectacular pared arcoíris formada por varios iMac G3, uno de los productos más icónicos de la etapa de renacimiento de Apple. También hay una recreación del famoso garaje en el que Steve Jobs y Steve Wozniak trabajaron en los inicios de la empresa, además de una zona dedicada al iPod y a otros dispositivos clave en la historia de la marca.

La propuesta del museo va mucho más allá de mostrar productos en vitrinas. La idea es que el visitante recorra diferentes capítulos de la historia de Apple y entienda cómo cada generación de dispositivos ayudó a definir el rumbo de la compañía.

Un recorrido por casi todos los productos de Apple entre 1976 y 2026

Uno de los grandes atractivos del museo es que reúne desde los ordenadores Mac clásicos hasta los iPhone más recientes. Según su creador, la colección expuesta incluye prácticamente todos los dispositivos que Apple ha lanzado entre 1976 y 2026, lo que permite contemplar de un solo vistazo la evolución del diseño, la tecnología y la estrategia comercial de la empresa a lo largo de cinco décadas.

Esto significa que los visitantes pueden encontrarse con máquinas históricas de los primeros años de Apple, productos que marcaron épocas como el iMac, el iPod o el iPhone, y también dispositivos mucho más actuales. Es, en cierto modo, un viaje físico por la historia de una compañía que ha transformado por completo la informática personal, la música digital, la telefonía móvil y el mercado de la electrónica de consumo.

El enfoque del museo, además, busca contextualizar cada pieza. No se trata solo de ver un catálogo de hardware, sino de entender en qué momento surgió cada producto y qué papel desempeñó dentro de la evolución de Apple.

El museo también cuenta la historia de los momentos difíciles de Apple

Ed Bindels ha explicado que el museo está diseñado como una narración en distintas etapas. Uno de los ejemplos más claros es un espacio dedicado al periodo posterior a la salida de Steve Jobs de Apple, una época especialmente complicada para la compañía.

A continuación, los visitantes atraviesan un corredor inspirado en “Think Different” que desemboca en una sala circular llena de coloridos iMac. Esa transición simboliza el inicio de una nueva etapa para Apple, marcada por el regreso de Jobs, el rediseño de la marca y la llegada de productos que devolvieron a la empresa al primer plano tecnológico.

Ese planteamiento aporta mucho valor a la exposición, porque convierte la visita en algo más que una simple sucesión de objetos. El museo utiliza los propios productos como hilo conductor para contar la historia de Apple, desde sus comienzos en un garaje hasta su consolidación como una de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo.

Dispositivos restaurados, prototipos y material histórico de la marca

Para dar forma a esta colección, Bindels trabajó junto a un grupo de voluntarios con el objetivo de reunir y restaurar dispositivos, accesorios, prototipos, manuales y materiales de marca. Este detalle es especialmente interesante, ya que revela el esfuerzo que hay detrás de una exposición de este tipo.

No solo se han recopilado productos terminados que llegaron al mercado, sino también elementos que ayudan a entender mejor el universo Apple y el contexto en el que se desarrollaron muchos de sus lanzamientos. Accesorios originales, documentación y materiales promocionales contribuyen a completar una experiencia mucho más rica para el visitante.

Además, algunas de las piezas expuestas siguen funcionando y pueden ser utilizadas por los asistentes. Este punto añade un atractivo especial a la visita, ya que permite no solo contemplar la historia de Apple, sino también interactuar directamente con parte de ella.

Una experiencia pensada para fans de Apple y amantes de la tecnología

La apertura de este museo coincide con un momento simbólico para Apple, ya que llega justo cuando la firma celebra su 50 aniversario. Eso refuerza todavía más el interés de un espacio que, por tamaño y ambición, aspira a convertirse en una referencia dentro del panorama europeo para quienes sienten fascinación por la historia de la tecnología.

La combinación de productos míticos, zonas temáticas, recreaciones históricas y dispositivos funcionales convierte al Apple Museum en una propuesta muy atractiva tanto para seguidores veteranos de la marca como para visitantes más jóvenes que quieran descubrir cómo ha cambiado Apple en estas cinco décadas.

La presencia de salas centradas en el diseño también encaja especialmente bien con una compañía que ha construido buena parte de su identidad en torno a la estética de sus productos. Desde los primeros Macintosh hasta los iPhone actuales, el diseño ha sido una de las grandes señas de identidad de Apple, y este museo parece querer subrayarlo con especial cuidado.

Precio de las entradas y ubicación del Apple Museum

El museo está ubicado en Wall Utrecht, en los Países Bajos. En cuanto al precio, la entrada general para adultos cuesta 21,50 euros. También hay descuentos para estudiantes y niños, lo que facilita el acceso a un público más amplio.

Con esta apertura, Europa gana un nuevo punto de peregrinación para entusiastas de Apple, coleccionistas y curiosos de la historia tecnológica. Y viendo la magnitud de la colección y el enfoque narrativo del espacio, todo apunta a que el museo puede convertirse rápidamente en una de las visitas más recomendables para cualquier fan de la marca.