Así será el iPhone 17 Air: Diseño ultrafino en titanio, una sola cámara y batería limitada

El Apple iPhone 17 Air promete ser uno de los lanzamientos más llamativos de 2025. Se trata del primer iPhone en llevar el apellido Air, y todo apunta a que marcará un nuevo récord de delgadez: apenas 5,5 mm de grosor.

Una apuesta que recuerda a la obsesión histórica de Apple por los diseños ultrafinos, aunque en esta ocasión con mejoras en materiales y eficiencia que podrían evitar problemas del pasado.

Un diseño ultradelgado con acabado en titanio

Mientras que los iPhone 17 y 17 Pro contarán con cuerpos de aluminio, el modelo Air apostará por una construcción en titanio. Este material, más ligero y resistente, permitirá compensar los riesgos de fragilidad que suelen acompañar a los dispositivos ultrafinos.

El terminal integrará una pantalla LTPO de 6,6 pulgadas con resolución de 1.260 x 2.736 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz gracias a ProMotion. Así, el iPhone 17 Air quedará posicionado entre el iPhone 17/17 Pro y el iPhone 17 Pro Max en cuanto a tamaño de pantalla.

La batería: el mayor reto del iPhone 17 Air

La delgadez extrema tiene un precio: la batería se estima entre 2.800 y 3.000 mAh, prácticamente la mitad de la capacidad de un iPhone 17 Pro. Una cifra que genera dudas sobre la autonomía real del dispositivo.

No obstante, Apple confía en que el nuevo chip A19 Pro y su modem 5G de diseño propio ofrezcan una eficiencia energética suficiente para asegurar una jornada completa de uso. Si la compañía logra optimizar bien el consumo, podría sorprender incluso con una autonomía aceptable pese a las cifras.

Una sola cámara trasera de 48 MP

Otra de las decisiones polémicas es la reducción del sistema fotográfico. El iPhone 17 Air contaría únicamente con un sensor principal de 48 MP, convirtiéndose en el primer iPhone de gama alta con una sola cámara trasera desde el iPhone 8 en 2017.

En el frontal, en cambio, se mantendría la cámara de 24 MP presente en el resto de la gama iPhone 17, garantizando selfies de alta calidad.

Un equilibrio entre diseño y funcionalidad

El iPhone 17 Air se presenta como una mezcla de innovación y sacrificios. Por un lado, ofrece un diseño ultrafino, elegante y fabricado en titanio; por el otro, recorta batería y cámaras, dos apartados clave en la experiencia de uso.

Apple ya ha demostrado en el pasado que la eficiencia de sus chips puede compensar baterías más pequeñas, y lo mismo podría suceder con este modelo. Sin embargo, la apuesta por una única cámara trasera podría no convencer a quienes esperan un rendimiento fotográfico versátil en un smartphone premium que superará los 1.000€.