Blink estrena la Mini 4K+ y la Pan-Tilt 2K: más detalle y cobertura de 360 grados

Blink amplía su catálogo de cámaras de seguridad con dos novedades que ponen el acento en aspectos diferentes. La Blink Mini 4K+ apuesta por aumentar la resolución, mientras que la Blink Pan-Tilt 2K incorpora movimiento para ampliar las posibilidades de cobertura.

Las dos están planteadas para utilizarse tanto dentro como fuera de casa. El anuncio amplía una familia en la que ya hemos analizado Blink Arc, aunque esta vez las novedades se reparten entre el detalle del vídeo y la capacidad de cambiar el encuadre.

Blink Mini 4K+: más resolución y un campo de visión de 115 grados

La Mini 4K+ marca un estreno dentro del catálogo: es la primera cámara de seguridad con cable y vídeo 4K de Blink. La compañía la presenta como su propuesta con la imagen más nítida hasta la fecha, poniendo el detalle del vídeo en el centro de esta renovación.

Su objetivo ofrece un campo de visión horizontal de 115 grados. Eso describe la amplitud de la escena que puede abarcar en el encuadre, algo que conviene tener en cuenta al escoger la ubicación y decidir qué zona de la vivienda queremos vigilar.

Blink la ha diseñado para utilizarla tanto en interiores como en exteriores, de modo que su planteamiento no se limita a una habitación. Al tratarse de una cámara con cable, la instalación debe contemplar también por dónde se llevará la alimentación hasta el lugar elegido.

Junto al salto en definición, la cámara incorpora Alertas Inteligentes. La propuesta combina así dos prioridades habituales en una cámara de seguridad: disponer de una imagen con más detalle y recibir avisos sobre lo que ocurre en la zona que estamos vigilando.





Blink Pan-Tilt 2K: movimiento, visión nocturna en color y audio bidireccional

La segunda novedad toma un camino distinto: la Blink Pan-Tilt 2K es, según la marca, su primera cámara con movimiento horizontal, vertical y zoom planteada para interiores y exteriores. Su principal atractivo consiste en poder variar la zona hacia la que apunta.

El mecanismo permite un giro horizontal de 350 grados y una inclinación vertical de 115 grados, con los que Blink anuncia una cobertura de 360 grados. Esa cobertura se consigue cambiando la orientación de la cámara; no significa que muestre todo el entorno simultáneamente en una sola imagen.

En este modelo, el vídeo alcanza una resolución 2K y se acompaña de visión nocturna en color. Frente al énfasis de la Mini 4K+ en la definición, aquí la combinación de imagen y movimiento busca ofrecer más posibilidades para recorrer visualmente el espacio.

La Pan-Tilt 2K también incorpora detección de movimiento de personas y vehículos, además de audio bidireccional. Esto último permite escuchar lo que sucede junto a la cámara y hablar a través de ella, una función útil cuando queremos comunicarnos con alguien que está en la zona vigilada.